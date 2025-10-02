Гавриил "Тасман" Дорошин: Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский - 02.10.2025 Украина.ру
Гавриил "Тасман" Дорошин: Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский
Гавриил "Тасман" Дорошин: Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский - 02.10.2025 Украина.ру
Гавриил "Тасман" Дорошин: Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский
Для меня именно с Донбасса началось первое знакомство с Россией, а не с Москвой и не с Питером. Конечно, он отличается. Донбасс - это рабочий край, что сильно отражается на менталитете
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал потомок русских эмигрантов во Франции, ополченец первой волны и ветеран СВО Гавриил Дорошин с позывным "Тасман" - Гавриил, вы приходитесь дальним родственником дочери Николая I. При этом британский принц Гарри, который недавно побывал в Киеве, тоже дальний родственник династии Романовых. Как вы относитесь к тому, что вы сражаетесь на стороне России, а ваш дальний родственник поддерживает Украину? - С исторической точки зрения тут ничего не поменялось. Русская монархия всегда выступала против британской, которая всегда пытались нам гадить. При этом нынешняя Великобритания теряет свои прежние морально-нравственные ценности. Там от монархии только одно название осталось - одни полусектанты. Ничего удивительного в этом нет. А я с радостью и гордостью пошел на фронт, чтобы доказать, что потомственные русские аристократы никогда не боялись британцев. - Вы русский человек, но родились и выросли во Франции. Но когда началась Русская весна, приехали сражаться в Донбасс. Как вы, потомок русских эмигрантов, поняли, что без вас никак? - Это больше заслуга моих родителей, чем моя. Меня воспитывали так: "Мы благодарны Франции за то, что она для нас сделала. Но мы все же русские". Кровь не водица. У меня в глубине души всегда была какая-то тяга к России. И Русская Весна дала мне уникальный шанс проявить свою любовь к России. Да, мне нравилось за границей называть себя русским, но надо было быть достойным этого. И я завоевал себе право называть себя русским. Когда в 2015 году мне исполнилось 18 лет, я приехал сюда. Изучал общественно-политическую ситуацию в России, при этом был вовлечен в политические процессы во Франции. В общем, был юношей, который хотел изменить мир. И конечно, мне хотелось сражаться за Русский мир, а не за гнилой мир либеральной Европы. - Как на это отреагировали ваши родители и друзья? Не сказали: "Ты что, с ума сошел? Куда ты лезешь?". - Нет, такого не было. Они знали, что я политически активный. Вообще дело было так. Я учился и смотрел видео, за что борется Новороссия. При этом я понимал, какие нарративы против России распространяли европейские СМИ. И я подумал: "Неужели я, русский человек, буду терпеть эти оскорбления в свой адрес?". А когда западная пропаганда прямо стала призывать уничтожить российскую экономику и развалить Россию, я подумал, что если я останусь во Франции, то тоже стану посредником в поддержке этого нарратива. Поэтому поехал. - А с кем вы здесь связались? - С известным бразильским добровольцем Рафаэлем Лусварги и французским добровольцем Эрваном Кастелем. У нас тогда был маленький взвод интернационала. И вот летом 2015 года я вступил в это подразделение. - Где воевали? Были в каких-то переделках, как в авдеевской промке? - На южном фронте. Докучаевск, Еленовка, Марьинка. Служил в разведроте. Там серая зона между нами и украинцами была пошире, чем в авдеевской промке. И в плане разведывательных вылазок было интереснее. Первый опыт, первые обстрелы. Правда, тогда нашим главным врагом были не дроны, а мины. - Каким было ваше первое боестолкновение? - Приехали на позиции. Поскольку тогда еще не было дронов, мы спокойно передвигались на "Уралах" и "КАМАЗах". Думали, что все нормально. Но когда мы слишком близко подошли к передку, ВСУ начали из 120-го миномета обстреливать наши машины. - А где передок был? - В Докучаевске. В общем, мы выпрыгнули из "КАМАЗов" и залегли по посадкам. Нам оставалось пройти еще 1,5 километра до позиций. И вот пришлось эти 1,5 километра идти 1,5 часа под обстрелами: где-то бежать, где-то падать. - Мандраж сильный был?- Страшно было до и после. А во время обстрела на адреналине ты этого не чувствуешь. - А еще какие-то прикольные случае были? - Самое прикольное - это быт. У нас ничего нет, но из этого "ничего" тебе надо создать себе уют. Отсюда всякие смешные ситуации. Ты живешь как бомж в грязных окопах, но все равно достаешь себе какие-то коврики. А сейчас в блиндажах появились телевизоры, потому что надо дронами и "Старлинком" управлять. Да и по запрплате была серьезная разница. Тогда платили жалкие 15 тысяч. На эти деньги мог только кирзовые сапоги и хорошие носки купить. А сейчас платят по 200 тысяч, когда ты можешь позволить себе все. - В 18 лет у вас не было никакого опыта службы в армии. Как вы научились воевать? - Мне в этом плане очень повезло. У нас во взводе был крутой дядька с боевым опытом, который мне его передал. Еще у нас были люди, которые десять лет отслужили в Иностранном легионе. А как такового обучения не было. Неделю на курс молодого бойца, а потом сразу отправили на передок. Сначала передок был лайтовым. Мы в Еленовке на крыше завода дежурили и следили за ЛБС. Это было первые два месяца. - Украинских пленных тогда вы не видели? - Нет. Тогда такого не было. - Кроме вас, в ополчении служила немалая французская "диаспора". Где они теперь? - Все-таки между 2015 и 2022 годом была большая разница. Тогда европейские государства закрывали на это глаза. Уехал-вернулся. Да, может быть, где-то ставили галочку, что человек воевал за Россию, но никого не трогали. А сейчас добровольцев из Европы гораздо меньше, потому что их преследуют жестче и обратно они уже не вернутся. - Вас французские спецслужбы вызывали на допрос? - Конечно. Просто спросили: "Где ты пропадал 2,5 года? Чем занимался?". Сказал, что занимался гуманитарной помощью. А почему так долго? Влюбился. Девчонка у меня там. И поскольку я уже был политическим активистом, мне сказали сидеть тихо, потому что накопилось моментов, за которые они меня могли взять. - А каким политическим активистом вы были во Франции? "Национального фронта" Ле Пен? - В том числе. Мы с ними сотрудничали. - Эта партия популярна во Франции? - Популярна. В том смысле, что Мари Ле Пен удалось сгладить все углы. Если ее отец выступал против Евросоюза, НАТО и либеральной повестки, то она стала придерживаться более соглашательской позиции. - Расскажите, как вы познакомились с вашей женой. - В Донбасс приехала французская делегация. Я тогда был на передке. Мне позвонили из МИДа и попросили их встретить. Поработать переводчиком и сопровождать. А моя будущая жена на тот момент во время учебы выступала со своей музыкальной группой по разным ДК и перед бойцами. Ее попросили выступить и перед французской делегацией. Она спела, сошла со сцены, а я протянул ей руку и пригласил на медленный танец. Пытался напирать, но она держалась немного в стороне. Так и познакомились. - Как для вас началась СВО? За что получили Орден Мужества? - СВО началась для меня посреди ночи. Я спокойно спал во Франции, а телефон разрывался от звонков и сообщений. Со мной хотели связаться бывшие сослуживцы. Если для кого-то СВО было чем-то новым, то для них это было типа "Наконец-то рванем вперед. Приезжай, давай". Я поначалу ехать не хотел, потому что думал, что всё быстро закончится. Но уже в апреле я понял, что это надолго. И подумал: "У меня есть боевой опыт. Грех им не поделиться". Особенно с мобилизованными в ДНР, у которых вообще никакого опыта не было. Тем более, во Франции еще больше ужесточились русофобские нарративы. Я понял, что не хочу быть причастным к этому миру. Новороссия - это мой мир и будущее, которое я хочу защищать. С женой мы на тот момент жили во Франции. Но приняли решение собраться и уехать. Приехал. Поступил в добровольческий корпус. Год воевали под Авдеевкой. Потом нас перебросили на Бахмутско-Соледарское направление вместо "вагнеров" - тоже на год. В общей сложности отработал за два года четыре полугодовых контракта. Орден получил не за какой-то конкретный случай. Когда нас перебросили под Бахмут, я был оператором БПЛА, потом дослужился до "зам по бою". За тот год мы сожгли немало украинской техники. - "Немало" - это сколько? - Если брать и минометы, и автомобили, и бронетехнику, то за сотню точно перевалило. - А какой-то интересный случай за время СВО можете вспомнить? - У меня в подчинении было несколько десятков бывших зэков. Это было интересно. Вообще кто сражается на фронте? Профессионалы, добровольцы, мобилизованные. А "кашники" - это особый случай. Они приехали, чтобы искупить вину и получить свободу. Но я увидел, как они обрели себе новую судьбу. Был один забавный эпизод. Я пришел в окоп. Кроме меня там было четыре человека. Два бывших зэка и два добровольца. Один сидел на наркоту и поддерживал либеральную оппозицию, а рядом с ним стоял бывший ФСБшник. И вот они вели между собой очень яркий диалог: - Вы нас постоянно преследуете и репрессируете. - А вы вообще либеральная сволочь. То есть абсолютно разные люди оказались в одном окопе. Им надо вместе воевать. Не будут же они месяцами ругаться. Еще могу вспомнить штурм Авдеевки в феврале 2023 года. Но там интересного ничего не было. Очередная кровавая попытка штурмовать авдеевскую промку. Так я и попал в БПЛА. Потому что из нашего отряда на 26 человек живыми вернулись только восемь. Бой вместе с эвакуацией продлился пять-шесть часов. Пришли, ничего не добились, потеряли людей, ушли. Очередной безграмотный штурм. Подобных историй у меня много. Просто стараюсь из своего опыта вспоминать позитивные моменты. Я ведь уже рассказывал, что в 2015 году мы на "КАМАЗе" могли спокойно на позицию приехать, а теперь из-за дронов надо 10 километров пешком пройти. Помню, мы как-то на машине пытались проехать, а тут фпвшка на нас летит. Слава богу, что машина в овраг нырнула, и дрон прямо над головой у нас пролетел и взорвался. - Вы получали ранения? - К счастью, ни разу. Как-то под Авдеевкой мы шли в тройке. Я, "Акробат" и "Дракула". Попали под прилет 120-й мины. "Дракулу" сразу убило, а "Акробат" был ранен из-за многочисленных осколков, а мне - ничего. Хотя между нами было расстояние в три метра. Это настоящее чудо. - Какое на вас впечатление произвел Донбасс? Какие у него положительные и отрицательные черты? Насколько он отличается от остальной России? - Для меня именно с Донбасса началось первое знакомство с Россией, а не с Москвой и не с Питером. Конечно, он отличается. Донбасс - это рабочий край, что сильно отражается на менталитете. Люди тут более прямолинейные, чем в Москве и в Питере. Из отрицательных черт можно выделить то, что из-за войны развитие Донбасса остановилось. Регион сейчас на уровне 1960-1970х годов, тут ничего не делалось. Поэтому не могу сказать, что я в него сильно влюбился. Зато меня поразило, насколько война и чувство долга сплотили людей. Они стали помогать друг другу. Еще вчера ты не знал, что он твой сосед, а теперь ты привел его к себе домой, потому что его дом разбило снарядом. О судьбе других участников СВО - в материале Игоря Гомольского: Штурмовик "Космос": Перед нами своих уже нет
https://ukraina.ru/20250914/komandir-raschta-ptur-kazak-gibel-tovarischey--ochen-zhstkiy-stimul-nuzhno-borotsya-mstit-za-nikh-1068660704.html
https://ukraina.ru/20251001/pozyvnoy-yasyt-utrom-razgovarivala-s-boytsom-a-dnem-ego-bedrennye-kosti-razvalivalis-v-moikh-rukakh-1069409379.html
Гавриил "Тасман" Дорошин: Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский

06:15 02.10.2025

06:15 02.10.2025
 
© Фото : из личного архива Александра ЧаленкоГавриил "Тасман" Дорошин
Гавриил Тасман Дорошин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : из личного архива Александра Чаленко
Александр Чаленко
Александр
Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Для меня именно с Донбасса началось первое знакомство с Россией, а не с Москвой и не с Питером. Конечно, он отличается. Донбасс - это рабочий край, что сильно отражается на менталитете
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал потомок русских эмигрантов во Франции, ополченец первой волны и ветеран СВО Гавриил Дорошин с позывным "Тасман"
- Гавриил, вы приходитесь дальним родственником дочери Николая I. При этом британский принц Гарри, который недавно побывал в Киеве, тоже дальний родственник династии Романовых. Как вы относитесь к тому, что вы сражаетесь на стороне России, а ваш дальний родственник поддерживает Украину?
- С исторической точки зрения тут ничего не поменялось. Русская монархия всегда выступала против британской, которая всегда пытались нам гадить. При этом нынешняя Великобритания теряет свои прежние морально-нравственные ценности. Там от монархии только одно название осталось - одни полусектанты. Ничего удивительного в этом нет. А я с радостью и гордостью пошел на фронт, чтобы доказать, что потомственные русские аристократы никогда не боялись британцев.
- Вы русский человек, но родились и выросли во Франции. Но когда началась Русская весна, приехали сражаться в Донбасс. Как вы, потомок русских эмигрантов, поняли, что без вас никак?
- Это больше заслуга моих родителей, чем моя. Меня воспитывали так: "Мы благодарны Франции за то, что она для нас сделала. Но мы все же русские". Кровь не водица. У меня в глубине души всегда была какая-то тяга к России. И Русская Весна дала мне уникальный шанс проявить свою любовь к России. Да, мне нравилось за границей называть себя русским, но надо было быть достойным этого. И я завоевал себе право называть себя русским.
Казак - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
14 сентября, 16:00
Командир расчёта ПТУР "Казак": Гибель товарищей – очень жёсткий стимул, нужно бороться, мстить за нихО том, можно ли сбить "Бабу Ягу" с помощью ПТУР, о живых и ушедших боевых товарищах, ночных засадах, отношениях в коллективе, семейных ценностях и многом другом корреспонденту издания Украина.ру рассказал командир расчёта ПТУР штурмового отряда "Ветер" 128-й отдельной мотострелковой бригады, известный под позывным "Казак".
Когда в 2015 году мне исполнилось 18 лет, я приехал сюда. Изучал общественно-политическую ситуацию в России, при этом был вовлечен в политические процессы во Франции. В общем, был юношей, который хотел изменить мир. И конечно, мне хотелось сражаться за Русский мир, а не за гнилой мир либеральной Европы.
- Как на это отреагировали ваши родители и друзья? Не сказали: "Ты что, с ума сошел? Куда ты лезешь?".
- Нет, такого не было. Они знали, что я политически активный. Вообще дело было так. Я учился и смотрел видео, за что борется Новороссия. При этом я понимал, какие нарративы против России распространяли европейские СМИ. И я подумал: "Неужели я, русский человек, буду терпеть эти оскорбления в свой адрес?". А когда западная пропаганда прямо стала призывать уничтожить российскую экономику и развалить Россию, я подумал, что если я останусь во Франции, то тоже стану посредником в поддержке этого нарратива. Поэтому поехал.
- А с кем вы здесь связались?
- С известным бразильским добровольцем Рафаэлем Лусварги и французским добровольцем Эрваном Кастелем. У нас тогда был маленький взвод интернационала. И вот летом 2015 года я вступил в это подразделение.
- Где воевали? Были в каких-то переделках, как в авдеевской промке?
- На южном фронте. Докучаевск, Еленовка, Марьинка. Служил в разведроте. Там серая зона между нами и украинцами была пошире, чем в авдеевской промке. И в плане разведывательных вылазок было интереснее. Первый опыт, первые обстрелы. Правда, тогда нашим главным врагом были не дроны, а мины.
- Каким было ваше первое боестолкновение?
- Приехали на позиции. Поскольку тогда еще не было дронов, мы спокойно передвигались на "Уралах" и "КАМАЗах". Думали, что все нормально. Но когда мы слишком близко подошли к передку, ВСУ начали из 120-го миномета обстреливать наши машины.
- А где передок был?
- В Докучаевске.
В общем, мы выпрыгнули из "КАМАЗов" и залегли по посадкам. Нам оставалось пройти еще 1,5 километра до позиций. И вот пришлось эти 1,5 километра идти 1,5 часа под обстрелами: где-то бежать, где-то падать.
- Мандраж сильный был?
- Страшно было до и после. А во время обстрела на адреналине ты этого не чувствуешь.
- А еще какие-то прикольные случае были?
- Самое прикольное - это быт. У нас ничего нет, но из этого "ничего" тебе надо создать себе уют. Отсюда всякие смешные ситуации. Ты живешь как бомж в грязных окопах, но все равно достаешь себе какие-то коврики. А сейчас в блиндажах появились телевизоры, потому что надо дронами и "Старлинком" управлять. Да и по запрплате была серьезная разница. Тогда платили жалкие 15 тысяч. На эти деньги мог только кирзовые сапоги и хорошие носки купить. А сейчас платят по 200 тысяч, когда ты можешь позволить себе все.
- В 18 лет у вас не было никакого опыта службы в армии. Как вы научились воевать?
- Мне в этом плане очень повезло. У нас во взводе был крутой дядька с боевым опытом, который мне его передал. Еще у нас были люди, которые десять лет отслужили в Иностранном легионе. А как такового обучения не было. Неделю на курс молодого бойца, а потом сразу отправили на передок. Сначала передок был лайтовым. Мы в Еленовке на крыше завода дежурили и следили за ЛБС. Это было первые два месяца.
- Украинских пленных тогда вы не видели?
- Нет. Тогда такого не было.
- Кроме вас, в ополчении служила немалая французская "диаспора". Где они теперь?
- Все-таки между 2015 и 2022 годом была большая разница. Тогда европейские государства закрывали на это глаза. Уехал-вернулся. Да, может быть, где-то ставили галочку, что человек воевал за Россию, но никого не трогали. А сейчас добровольцев из Европы гораздо меньше, потому что их преследуют жестче и обратно они уже не вернутся.
- Вас французские спецслужбы вызывали на допрос?
- Конечно. Просто спросили: "Где ты пропадал 2,5 года? Чем занимался?". Сказал, что занимался гуманитарной помощью. А почему так долго? Влюбился. Девчонка у меня там. И поскольку я уже был политическим активистом, мне сказали сидеть тихо, потому что накопилось моментов, за которые они меня могли взять.
- А каким политическим активистом вы были во Франции? "Национального фронта" Ле Пен?
- В том числе. Мы с ними сотрудничали.
- Эта партия популярна во Франции?
- Популярна. В том смысле, что Мари Ле Пен удалось сгладить все углы. Если ее отец выступал против Евросоюза, НАТО и либеральной повестки, то она стала придерживаться более соглашательской позиции.
- Расскажите, как вы познакомились с вашей женой.
- В Донбасс приехала французская делегация. Я тогда был на передке. Мне позвонили из МИДа и попросили их встретить. Поработать переводчиком и сопровождать. А моя будущая жена на тот момент во время учебы выступала со своей музыкальной группой по разным ДК и перед бойцами. Ее попросили выступить и перед французской делегацией. Она спела, сошла со сцены, а я протянул ей руку и пригласил на медленный танец. Пытался напирать, но она держалась немного в стороне. Так и познакомились.
- Как для вас началась СВО? За что получили Орден Мужества?
- СВО началась для меня посреди ночи. Я спокойно спал во Франции, а телефон разрывался от звонков и сообщений. Со мной хотели связаться бывшие сослуживцы. Если для кого-то СВО было чем-то новым, то для них это было типа "Наконец-то рванем вперед. Приезжай, давай".
Я поначалу ехать не хотел, потому что думал, что всё быстро закончится. Но уже в апреле я понял, что это надолго. И подумал: "У меня есть боевой опыт. Грех им не поделиться". Особенно с мобилизованными в ДНР, у которых вообще никакого опыта не было. Тем более, во Франции еще больше ужесточились русофобские нарративы. Я понял, что не хочу быть причастным к этому миру. Новороссия - это мой мир и будущее, которое я хочу защищать. С женой мы на тот момент жили во Франции. Но приняли решение собраться и уехать.
Приехал. Поступил в добровольческий корпус. Год воевали под Авдеевкой. Потом нас перебросили на Бахмутско-Соледарское направление вместо "вагнеров" - тоже на год. В общей сложности отработал за два года четыре полугодовых контракта. Орден получил не за какой-то конкретный случай. Когда нас перебросили под Бахмут, я был оператором БПЛА, потом дослужился до "зам по бою". За тот год мы сожгли немало украинской техники.
- "Немало" - это сколько?
- Если брать и минометы, и автомобили, и бронетехнику, то за сотню точно перевалило.
- А какой-то интересный случай за время СВО можете вспомнить?
- У меня в подчинении было несколько десятков бывших зэков. Это было интересно.
Вообще кто сражается на фронте? Профессионалы, добровольцы, мобилизованные. А "кашники" - это особый случай. Они приехали, чтобы искупить вину и получить свободу. Но я увидел, как они обрели себе новую судьбу.
Был один забавный эпизод. Я пришел в окоп. Кроме меня там было четыре человека. Два бывших зэка и два добровольца. Один сидел на наркоту и поддерживал либеральную оппозицию, а рядом с ним стоял бывший ФСБшник. И вот они вели между собой очень яркий диалог:
- Вы нас постоянно преследуете и репрессируете.
- А вы вообще либеральная сволочь.
То есть абсолютно разные люди оказались в одном окопе. Им надо вместе воевать. Не будут же они месяцами ругаться.
Еще могу вспомнить штурм Авдеевки в феврале 2023 года. Но там интересного ничего не было. Очередная кровавая попытка штурмовать авдеевскую промку. Так я и попал в БПЛА. Потому что из нашего отряда на 26 человек живыми вернулись только восемь. Бой вместе с эвакуацией продлился пять-шесть часов. Пришли, ничего не добились, потеряли людей, ушли. Очередной безграмотный штурм. Подобных историй у меня много. Просто стараюсь из своего опыта вспоминать позитивные моменты.
Я ведь уже рассказывал, что в 2015 году мы на "КАМАЗе" могли спокойно на позицию приехать, а теперь из-за дронов надо 10 километров пешком пройти. Помню, мы как-то на машине пытались проехать, а тут фпвшка на нас летит. Слава богу, что машина в овраг нырнула, и дрон прямо над головой у нас пролетел и взорвался.
- Вы получали ранения?
- К счастью, ни разу. Как-то под Авдеевкой мы шли в тройке. Я, "Акробат" и "Дракула". Попали под прилет 120-й мины. "Дракулу" сразу убило, а "Акробат" был ранен из-за многочисленных осколков, а мне - ничего. Хотя между нами было расстояние в три метра. Это настоящее чудо.
- Какое на вас впечатление произвел Донбасс? Какие у него положительные и отрицательные черты? Насколько он отличается от остальной России?
- Для меня именно с Донбасса началось первое знакомство с Россией, а не с Москвой и не с Питером. Конечно, он отличается. Донбасс - это рабочий край, что сильно отражается на менталитете. Люди тут более прямолинейные, чем в Москве и в Питере.
Из отрицательных черт можно выделить то, что из-за войны развитие Донбасса остановилось. Регион сейчас на уровне 1960-1970х годов, тут ничего не делалось. Поэтому не могу сказать, что я в него сильно влюбился. Зато меня поразило, насколько война и чувство долга сплотили людей. Они стали помогать друг другу. Еще вчера ты не знал, что он твой сосед, а теперь ты привел его к себе домой, потому что его дом разбило снарядом.
Позывной Ясыть - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вчера, 05:18
Позывной "Ясыть": Утром разговаривала с бойцом, а днем его бедренные кости разваливались в моих рукахВоенный медик, позывной "Ясыть, рассказала изданию Украина.ру, как чуть было не попала под сброс с вражеского дрона, как въезжала на своей машине в горящую лесополку, и что делает, когда ее охватывает предчувствие смерти
То есть в этом страдании люди обрели новое для них качество.
О судьбе других участников СВО - в материале Игоря Гомольского: Штурмовик "Космос": Перед нами своих уже нет
