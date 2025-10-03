https://ukraina.ru/20251003/1069535756.html

Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота

На одной из стен блиндажа на бревне, которое перемыкало, я закрепил икону Казанской Божией Матери. И вот при очередном минометном обстреле 120-мм мина пробивает пустотку в плите перекрытия именно в том месте, где была закреплена икона. Но мина не взорвалась. То есть икона сохранила жизнь 20 бойцам. И как после этого можно оставаться атеистом?

Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Вы родились в Днепропетровске, но пошли защищать Донбасс ещё в 2014 году. Расскажите, как это было.— До всех этих нехороших событий на Украине я работал в Киеве, прямо на Подоле. Нормальная фирма с нормальной зарплатой. Потом начался Майдан, который я видел своими глазами. Затем меня резко колыхнули события 2 мая в Одессе. Уже тогда я понял, что ничем хорошим всё это не закончится. И на этом фоне уже происходили события в Славянске. 9 мая в 23:00 я покинул Киев и поехал в Славянск, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. И когда приехал в Славянск, то понял, что моё место здесь — в противостоянии армии Украины, которая применила оружие против своих же мирных граждан.— Вы участвовали в обороне Славянска. Кто вами командовал? "Моторола", "Кедр", "Ромашка"?— На тот момент стихийно образовался Славянский гарнизон под командованием Стрелкова. Его можно критиковать, но он это всё организовал. И когда я приехал в Славянск, то попросился туда, где тяжело и страшно. Меня направили в Семёновку. Обороной Семёновки командовал Сергей Великородный с позывным "Кэп". У него в подчинении были "Моторола" и "Кедр".— Помните первое боестолкновение?— Первый наш бой в начале июня продлился восемь часов, но для меня он продлился всего 2–3 часа — настолько время было сжато. Реальный, жёсткий, с большим количеством смертей и подбитой техники.На нас шли украинские танки и БМП. Я смотрел в стереотрубу (прибор наблюдения в два рожка) времён Великой Отечественной войны с хорошим 40-кратным увеличением. Оттуда было хорошо видно. В перерывах между выстрелами я успевал заглянуть, куда плотнее направить огонь. И наблюдал такую картину: вражеская БМП идёт на наши позиции. Из БМП высыпаются украинцы. Мы по ним плотно работаем из стрелкового оружия (тяжёлого у нас тогда толком не было). Кто-то из вражеских бойцов падает. Тех, кто остаётся жив, закидывают назад в БМП. И вот эта карусель смерти продолжается снова.Повторюсь, время боя для меня сжалось до трёх часов. Когда я увидел, что бой длился несколько часов, то очень удивился.— А курьёзные случаи были?— Ну как курьёзные? Говорят, что на войне атеистов нет. Могу об этом рассказать. У нас в паутине окопов был свой блиндаж на 12 человек, перекрытый бетонными плитами. Чтобы противник не видел нашей тепловой засветки, мы сзади блиндажа выкопали летнюю кухню для собственных нужд. Газовый баллончик небольшой, чтобы вскипятить чайник и еду приготовить. И на одной из стен блиндажа, на бревне, которое перемыкало, я закрепил икону Казанской Божией Матери.И вот при очередном миномётном обстреле 120-мм мина пробивает пустотку в плите перекрытия. И пробивает именно в том месте, где была закреплена икона. Но мина не взорвалась.То есть икона сохранила жизнь 20 бойцам. И как после этого можно оставаться атеистом?— Когда Стрелков отдал приказ оставить Славянск, какие у вас были мысли?— На тот момент я уже был командиром отделения роты. Приказ о выходе из Славянска мы получили около 23:00. Понятно, что оставляли город мы с тяжёлым сердцем. Но удержать его нельзя было. У нас не хватало человеческих ресурсов и вооружения. Ну, положили бы мы людей? А дальше что? Да и вообще я не люблю обсуждать приказы сверху.— Вы получали ранения?— Получил тяжёлое ранение 14 августа 2014 года в ходе ночного боя. Колонна противника зашла в расположение нашего подразделения в районе Шишовки — недалеко от Шахтёрска.— Это когда ВСУ пытались окружить Шахтёрск, чтобы отрезать ДНР от России, а вы стояли насмерть?— Совершенно верно. Дело было так.Поскольку летом жарко, я спал в машине. Был обут в тапочки. Слышу — началась стрельба. Нормальных средств связи у нас ещё не было. Общались по телефонам, которые прослушивались противником. Хватаю автомат, выскакиваю. Смотрю — идёт техника. Быстро сообразил, где организовать для себя засаду и обстреливать проходящие машины. Бил по водителям и по колёсам из "Калаша". Но перли они по-дурному. Потом от точки, где я стрелял по колонне, проскочил 500 метров в тапочках, чтобы как бы эту колонну догнать. На мне была "разгрузка" с восемью магазинами. БК мне хватало. Отстрелял магазин — достал следующий. А потом они стали отстреливаться и попали в меня. В нижнюю часть живота зашло две пули.Потом выяснилось, что украинцы были под наркотиками. Их напичкали и погнали, сказав, что там никого нет. А там были мы. Разведка противника тогда сработала плохо. Бой с этой колонной начался в 1:32 ночи. Пожгли мы им тогда технику неплохо. Взяли пленных. И, к счастью, я был тогда единственным, кто получил ранение.— Две пули в живот — это же смертельное ранение. Как вы спаслись?— Спасибо моим подчинённым. Мы все были как братья. Они укололи обезболивающее и отвезли в больницу в Снежное. Там мне сделали операцию. А через пару дней перевезли в Донецк в больницу Калинина. И я оттуда сбежал к своим ребятам. Вот там я ожил. Криво и кособоко было, но я был с ними. Я был бы с ними в любом случае. Даже если бы мне довелось погибнуть.— Вы были награждены Георгиевским крестом ДНР. За что?— Поскольку у противника тоже были проблемы со связью и взаимодействием, лояльные нам люди на той стороне донесли информацию о бреши в их обороне. С одной стороны стояли "правосеки"*, с другой — всушники. Они перекрывали один участок. И мы, посмотрев карту советского генштаба 1984 года, по балочкам проскочили между их позиций. Разделились. Одна часть работала по одним, другая — по другим. И украинцы, не разобравшись, начали лупить друг друга чем только можно. Мы их просто спровоцировали.Или вот вам ещё один пример.Стоит наш блокпост в той же Большой Шишовке. А у нас только стрелковка. Даже тяжёлых пулемётов не было. Но мы сделали ход конём.Тогда ещё и на нашу, и на их сторону ездили таксисты — самые настоящие политические проститутки. Вывозили гражданских людей на украинскую территорию за огромные суммы. Едут туда — рассказывают против нас. Едут сюда — рассказывают за нас. И я понял, что этим можно воспользоваться.Я звоню своим и говорю: "Останавливайте всех таксистов и потрошите их машины. Ничего не забирайте, но обыскивайте, пока я не приеду. Тяните время". Тормозят таксиста. Приезжаю на блокпост и делаю вид, что не замечаю этого таксиста вообще. И начинаю всякую лапшу на уши вешать: "Вы поменяли маскировку на танках, чтобы противник не заметил". И тут смотрю на таксиста и говорю: "О, а что это тут гражданский делает? Гражданских везёт? Пусть валит". Таксист этот аж побледнел. Ни жив ни мёртв.А за три дня до этого с той стороны нам сообщили, что зашла тяжёлая броня противника. Надо было спасать положение. И нашёл такой выход. Фактически я сорвал большое наступление ВСУ.— То есть вы рассказывали сказку, которую таксист передал противнику?— Да, да. Мне важно было, чтобы испуганный таксист рассказал украинцам, что у нас тут куча танков.Ну и ещё один случай. Именно за это дали Георгиевский крест.Приезжаю в штаб с донесением в последние дни обороны Славянска, когда ещё руководил Стрелков. Говорю: "Вы кроете, а всё не туда. Украинская бригада с тяжёлым вооружением собралась в старом карьере. Вам сообщили, что собралась в карьере, но никто не сказал, что их два. Наши накидывают в новый, а они стоят в старом". Показал Стрелкову на карте, где старый карьер. По нему отработали всего два "Града". Но от бригады почти ничего не осталось.— А про участие в СВО что-то можете рассказать?— Доехали до точки, выгрузились, выполнили задачу, возвращаемся назад. Вроде бы тишина. Но тут начинается дроновая активность. Кружат очень хорошо, кладут технику. Выезжаем буквально через огненные ворота. С одной стороны горел "Урал", с другой — "буханка". Между ними проскакиваем. Мысль одна — как бы не остаться между ними и вывести людей.* запрещённая в РФ террористическая организацияТакже о судьбах наших военнослужащих - в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский

