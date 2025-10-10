https://ukraina.ru/20251010/premiya-mira-za-prizyvy-k-voyne-trampu-vse-taki-dali-nobelevku-1069937105.html

Премия мира за призывы к войне. Трампу все-таки дали Нобелевку

Премия мира за призывы к войне. Трампу все-таки дали Нобелевку

Не секрет, что Нобелевская премия всегда являлась политическим оружием в руках западного истеблишмента. Однако это оружие ещё никогда не использовали с таким открытым цинизмом – что ещё раз говорит о том, насколько обострились сейчас глобальные кризисные процессы

Нобелевским лауреатом по литературе назначили венгерского писателя Ласло Краснахоркаи, который не написал ни одного выдающегося романа и практически не известен широкой публике. Но зато этот деятель активно поддерживает Зеленского, пламенно борется с Виктором Орбаном и отметился публичными оскорблениями в адрес русских.А Нобелевская премия мира достаточно предсказуемо досталась сегодня Марии Корине Мачадо. Она представляет прозападную венесуэльскую оппозицию и ведёт ожесточённую политическую борьбу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, опираясь на финансовую и информационную поддержку Европейского союза и Соединённых Штатов Америки.Норвежские либеральные политики, которые выбирают между собой лауреата Нобелевской премии мира согласно завещанию Альфреда Нобеля – миролюбивого изобретателя динамита – наградили её за "неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы, борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".Но эта формулировка выглядит для венесуэльских граждан изощрённым издевательством. Мария Корина Мачадо делает ставку на насильственное вооружённое свержение правительства чавистов. Буквально на днях, выступая в эфире американского канала Fox News, она приветствовала военную агрессию против своей страны, которую готовят сейчас в Белом доме, уничтожая в Карибском море попавшиеся под руку рыбацкие лодки.На заре своей карьеры, которая стартовала в 2002 году, Мачадо помогала установить в Венесуэле самую настоящую диктатуру, поддерживая проамериканский путч против законно избранного президента Уго Чавеса.Этот переворот привёл к власти нефтяного магната Педро Кармону, представлявшего интересы американских энергетических корпораций. Мария Корина, которая работала тогда в грантовой "неправительственной организации", немедленно подписала документы в его поддержку. А после того как жители Каракаса прогнали путчистов, молодая либералка заявила, что поставила свою подпись случайно, по какой-то ошибке.Мария Корина Мачадо ненавидела народное правительство Чавеса настоящей классовой ненавистью. Она происходила из аристократической семьи сталелитейного магната, тесно связанного с американскими бизнесменами, и яростно выступала против социальных реформ, которые проводили чависты.В Вашингтоне сразу обратили внимание на эту перспективную фигуру – потенциального карибского Пиночета в стильных юбках из дорогих бутиков. Известный миротворец Джордж Буш-младший лично принимал венесуэльскую оппозиционерку в Овальном кабинете, причём это произошло сразу после того, как он приказал разбомбить Ирак и вторгся в Афганистан.Мачадо настолько открыто сотрудничала с американцами, что это вызывало неодобрение даже среди венесуэльских либералов, которые пытались делать ставку на менее одиозных политиков. А когда в прессу попали электронные письма, уличавшие Марию Корину в подготовке вооружённого заговора против Мадуро, её временно отставили в сторону, сделав ставку на проходимца Хуана Гуайдо.Венесуэльское правительство оставило заговорщицу на свободе. Арест Мачадо позволил бы западной пропаганде вылепить из путчистки фигуру мученицы, а её политическое влияние внутри страны всегда оставалось достаточно скромным.Тем не менее проамериканская оппозиционерка продолжала активно конспирировать против власти, поддерживая контакты с ультраправыми колумбийскими группировками. А в сентябре стало известно, что Мария Корина Мачадо обсуждала проведение диверсии против нефтяной инфраструктуры Венесуэлы – что-то вроде взрыва "Северных потоков", только на нефтедобывающих платформах в акватории Карибского моря.Президент США Дональд Трамп изначально не имел шансов получить Нобелевскую премию – в эту возможность, вероятно, верил только он сам, а также компетентные эксперты из Telegram.Но награждение Мачадо, в определённом смысле, является для него политической победой. Сделав этот красноречивый жест, Европа даёт понять, что она поддерживает интервенцию против Венесуэлы, которую вполне открыто готовят американцы. И в Брюсселе не станут возражать, если Пентагон перейдёт от ударов по рыбакам к ударам по венесуэльскому руководству.Венесуэльская оппозиционерка получила Нобелевскую премию мира именно за то, что она помогает разжечь войну – типичный оруэлловский сценарий нашего времени.Однако её победа в конкурсе фейковых миротворцев окончательно подрывает легитимность европейских политиков, которые пытаются навязать человечеству дутые моральные авторитеты, исходя из своих собственных интересов."Сегодняшнее назначение Нобелевского комитета – это и зелёный свет военной операции США против Венесуэлы со стороны "международной общественности", и возможный конец непристойных миротворческих потуг Трампа... По какому праву и от чьего имени частная корпорация, известная как Нобелевский комитет, из Европы, давно самоназначившей себя единственным законодателем мировых порядков, уже 124 года диктует всем свои предпочтения в культуре, науке и политике?" – спрашивает известный латиноамериканист Олег Ясинский.Этот вопрос задают сейчас в Латинской Америке и на всей планете.Читайте также: "Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил

