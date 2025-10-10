https://ukraina.ru/20251010/ne-ochen-to-i-khotelos-kak-trampisty-obyavili-nobelevskuyu-premiyu-shutkoy-1069930522.html

"Не очень-то и хотелось". Что придумали трамписты вместо Нобелевской премии, которую Трамп не получил

Президент США Дональд Трам не получил Нобелевскую премию. Его соратники разгневаны решением Нобелевского комитета. Приз ушел венесуэльской оппозиции

Лауреата Нобелевской премии мира объявили в норвежском Осло 10 октября, и это не Дональд Трамп. Пока хозяин Белого дома в Вашингтоне просыпался и раскачивался перед рабочим днём, в Норвегии уже собрались гости, шли последние приготовления.Журналистам для затравки напомнили, что самым старым обладателем премии мира стал 86-летний британский физик Джозеф Ротблат, а самым молодым — 17-летняя Малала Юсуфзай.Дональд Трамп отлично вписывается в возрастные рамки: ни стар, ни молод, зато гиперактивен. Девочка Юсуфзай, например, всего лишь вела блог, получила пулю в голову и выжила. Родители перевезли её в Великобританию – и живут себе припеваючи, и премия в кармане.Трамп тоже пострадал, но пулю получил в ухо. В блогерстве познал дзен — останавливал вооружённые конфликты на планете силой постов. Всего шесть войн с января. Или семь. А мог бы и восемь, но восьмой конфликт — Украины с Россией — самый сложный, потому затею недипломатично отложили.В России уже сочиняют анекдоты на эту тему, как сказали бы в 90-х. В новом времени фольклор опустился до планки картинок с подписями, но смысл всё равно остался прежним.Вызывает Трамп вице-президента Вэнса.— Джей Ди, скажи, что мне ещё сделать, чтобы получить Нобелевскую премию мира?— А давай "Томагавки" на Украину отправим?Вряд ли одна только история с "Томагавками" что-то поломала в мире с розовыми пони, скачущими по радуге, но премию Нобеля дали другому "борцу за мир"."Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира за 2025 год Марии Корине Мачадо. Она получает Нобелевскую премию мира за свою неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за его борьбу за достижение справедливого и мирного переходного периода от диктатуры к демократии", — объявили в Нобелевском комитете.В Штатах шесть утра. День американского президента сразу не задался.У Трампа два пути: огорчиться или пойти дальше. Второй вариант предпочтительнее первого, так как ему не пришлось бы получать награду от, скорее, леволиберальной организации. А к левым его отношение понятно — как к террористам, потому он и запретил их в США.Если бы Трамп читал Украину.ру, он бы незамедлительно сделал ход конём. В противовес леволиберальному Комитету сформировал бы праворадикальный фонд, например, имени Чарли Кирка. Но это вряд ли. И не из-за языкового барьера, а потому что в Нобелевском комитете уже сделали пас Трампу.Мария Корина Мачадо — венесуэльский оппозиционер. Женщина выступала против Уго Чавеса, против Николаса Мадуро, поработала депутатом и была изгнана из местного парламента с запретом занимать любые госдолжности.Мачадо возглавляет альянс "Единая платформа", в который входят и левые, и правые, и центристы. Разношёрстный состав объединяет общая идея — против власти.Ну и американские флаги, конечно же. Например, в конце сентября группа соратников Мачадо митинговала против Мадуро у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке."С нашей организацией внутри страны и действующей международной коалицией мы добьёмся свободной и объединённой Венесуэлы, безопасного Запада", — заявили митингующие из Нью-Йорка.И судьбой Мачадо обеспокоена только Межамериканская комиссия по правам человека со штабом в Вашингтоне.Вообще, с Мачадо совпало более чем удачно. Три дня назад отмечали её день рождения. Опять же, читал бы Трамп Украину.ру, он бы уже звонил поздравлять Мачадо с двумя праздниками разом. А потом рассказал бы соратникам по MAGA, кто такие венесуэльские оппозиционеры, и почему их приютили в США.Они же не знают!"Какая-то случайная, никому не известная Мария Мачадо, только что получила Нобелевскую премию мира. Нобелевская премия мира — это шутка", — написал автор аккаунта "Голос MAGA" в соцсети для 1,3 миллиона подписчиков. — "Любой здравомыслящий человек понимает, что Дональд Трамп должен был победить".Зато знают, что до Трампа американские деньги расходовали на всякую чепуху по линии USAID. Но сейчас всё поменялось, не так ли?В Белом доме решили продолжить идти по пути отрицания. Трамп не получил премию, потому и Комитет этот, дескать, слишком политизированная организация."Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, мог бы сдвинуть горы одной лишь силой воли. Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира", — написал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.Так что, возможно, администрация Трампа задумается об организации альтернативной условной "Кирковской премии". Что только не сделаешь для того, чтобы начальник был доволен?А действительно, зачем Трампу Нобелевская премия? Неужели так сильно обиделся на Обаму? Вчера он назвал его плохим президентом, которому дали Нобеля за победу на выборах, предшественника Джо Байдена — сонным. Каким же миротворцем войдёт в историю Трамп?Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Вероятно, он так и поступит. Ибо зачем ему теперь "катить бочку" на Нобелевский комитет, когда одной лишь премией Мачадо его организаторы объединились с Трампом против Венесуэлы. Тем более что накануне он приказал прекратить все дипломатические контакты с Мадуро, министерство обороны переделал в министерство войны, а сам объявил войну наркокартелям.Так что, если Трампу и премию, то только американскую.Читайте также: Трампу больше не надо притворяться миротворцем: вместо Нобелевской премии можно получить Шевченковскую

