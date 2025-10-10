https://ukraina.ru/20251010/god-1941-y-melitopolskiy-kotl-1069863881.html

Год 1941-й: Мелитопольский "котёл"

Год 1941-й: Мелитопольский "котёл" - 10.10.2025 Украина.ру

Год 1941-й: Мелитопольский "котёл"

9 октября 1941 года закончились бои в районе очередного немецкого "котла", в который вермахт замкнул очередные две советские армии. В результате немцы захватили Мелитополь, Мариуполь и получил прямую дорогу на Таганрог и Ростов. Но не всё в этой истории так однозначно беспросветно, как кажется при первом взгляде

2025-10-10T08:00

2025-10-10T08:00

2025-10-10T08:00

история

история

история ссср

история новороссии

крым

мелитополь

днепр

адольф гитлер

иосиф сталин

сс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069861816_0:342:770:775_1920x0_80_0_0_8342f8b6e81e74687261cb2e35f7c2e0.jpg

Через два дня после того, как к 10 августа немецкие войска завершили разгром 6-й и 12-й армий Южного фронта (печально знаменитый "Уманский котёл"), Верховное командование вермахта разродилось очередной директивой №34, в соответствии с которой предполагалось завладеть Крымом.30-го и 31 августа 11-я армия вермахта захватила на Левобережье, в районе Каховки, плацдарм. В начале сентября он был расширен и с него вражеские войска двинулись в сторону Перекопа, подставляя тем самым свои тылы и фланг под удар Южного фронта. Немецкое командование не предполагало, что Южный фронт ещё способен на нанесение каких-либо чувствительных ударов. Однако в его штабе так не считали.18 сентября командующий фронтом генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Рябышев, который на начало войны командовал всего лишь хоть и механизированным, но корпусом, погибшим в треугольнике Дубно – Ровно – Броды, решил начать к такому удару подготовку. Планировалось с правого фланга фронта, из 12-й армии, передать на левый, в 18-ю армию, 270-ю стрелковую дивизию. Армия держала оборону на северном фасе "перемычки" из двух армий, которыми советское командование "закупорило" пространство между Днепром, который здесь поворачивает почти строго с востока на запад, и Азовским морем. Одновременно в 18-ю А из Грузии прибывала ещё одна стрелковая дивизия. Эта дивизия была укомплектованной по штатам военного времени, то есть насчитывала до 14,5 тысяч человек, и являлась в тех условиях грозной силой, особенно если учесть, что у неё имелся опыт успешных действий в Зимней войне с финнами.В это же время в районе Мелитополя за порядками оборонявшейся южнее 18-й – 9-й армии – разворачивались 2-я и 15-я танковые бригады, два артполка и 65-я истребительная авиадивизия.19 сентября штаб Южного фронта передал в Ставку разработанный им план наступления на Мелитопольском направлении. Замысел его был незамысловат – ударить немцам во фланг, сбросить в Днепр и запереть те их силы, что успеют ворваться в Крым, на полуострове.Однако в Москве после опыта боёв в приграничном сражении и на правом берегу Днепра, убедились, что советские войска наступать не умеют. Следует ещё учесть, что именно 19 сентября войска Юго-Западного фронта оставили Киев и уже находились в замкнутом ещё 14 числа "котле". До его окончательного "схлопывания" оставались считанные дни. Одним словом, инициатива оказалась несвоевременной. Но генерал Рябышев считал, что уж тут-то удастся добиться успеха, и фактически начал проведение операции без одобрения сверху, поставив 20 числа командующим 9-й и 18-й армий первые задачи. Наступление планировалось начать через три дня.22 сентября 1941 года из Ставки Рябышеву поступила директива за подписью начальника Генерального штаба маршала Бориса Михайловича Шапошникова, в которой указывалось, что достаточных сил для наступления не накоплено, а потому рекомендуется с ним повременить. Командование Южного фронта к директиве не прислушалось, оно только отложило проведение операции на три дня. 25 сентября от Шапошникова поступило повторное подтверждение предыдущей директивы: одобрялись только частные операции, но никак не переход в наступление сразу двух армий фронта. Однако уже на следующий день директивы были нарушены – обе армии пришли в движение. У немцев развернувшееся сражение получило название "наступление у противотанкового рва у Тимошевки".На этом участке фронта нашим войскам противостояли соединения 11-й армии вермахта. Накануне, 21 сентября, в командование ею вступил отличившийся перед этим в Прибалтике генерал пехоты Эрих фон Манштейн. Перед фронтом 9-й и 18-й русских армий, прикрыв свой правый фланг, он оставил в обороне два румынских корпуса: горно-стрелковый и кавалерийский, а также 170-ю и 72-ю пехотные дивизии ХХХ армейского корпуса. Остальные силы были брошены на штурм Перекопа. В резерве у генерала оставался XXXXIX горный корпус Людвига Кюблера, который планировалось задействовать при развитии наступления в Крыму.Удар армий Южного фронта оказался для Манштейна практически полной неожиданностью. 18-я армия, которой противостояли румынские горные стрелки, легко прорвала их оборону и продвинулась в глубину вражеских порядков сразу на 10 километров. Она бы продвинулась и дальше, но в районе села Большая Белозёрка (это в 25 км южнее современного Энергодара) натолкнулась на сопротивление немецкого 13-го горно-егерского полка, командованию которого удалось собрать вокруг себя хаотично отступавшие разрозненные подразделения румын.Наступавшая южнее 9-я армия ударила в стык 170-й и 72-й пехотных дивизий и также продвинулась на 10 километров, держа направление на Елизаветовку. Манштейн посчитал сначала советский удар не несущим его войскам какой-либо опасности и распорядился отправлять в Крым XXXXIX горный корпус. На "материке" временно оставались только артиллерия корпуса и противотанковые батальоны, которые должны были поддержать румынских союзников. Удар Южного фронта совпал со штурмом немцами советских укреплений на Перекопе, и Манштейн хотел во что бы то ни стало развить успех.Однако 27 сентября ситуация для немцев стала критичной – оборона 11-й армии оказалась прорванной на участке фронта шириной 35 км на 20-километровую глубину. Пришлось возвращать успевший уйти от передовой на 70 километров XXXXIX горный корпус обратно на участок наступления 18-й армии Южного фронта. Всего за несколько следующих дней боёв его батальоны потеряли от трети до половины своего состава, а ведь это была элита вермахта.Тем временем успех сопутствовал и 9-й армии – она прорвалась на стыке немецкого ХХХ армейского корпуса и кавалерийского корпуса румын. Образовавшуюся брешь в обороне враг пытался "запечатать" боевой группой, сколоченной наспех из подразделений 22-й пехотной дивизии.К сожалению, советское командование не учло, что враг также может наступать. Как раз на 27 сентября немцы запланировали старт собственной наступательной операции силами 1-й танковой группы фельдмаршала Эвальда фон Клейста и 17-й армии генерала пехоты Карла-Хайнриха фон Штюльпнагеля. 29 сентября с плацдарма у Новомосковска, города в 15 км севернее Днепропетровска) вражеские танки и мотопехота легко прорвали оборону 12-й армии и стали стремительно продвигаться почти строго на юг к побережью Азовского моря в районе города Осипенко (современный Бердянск). Запоздалая переброска генералом Рябышевым на свой правый фланг подвижных частей, в первую очередь танковых бригад, 30-й кавалерийской дивизии, противотанкового полка и т.д. ситуацию не спасли – они просто не успели встать на пути врага надёжным заслоном. Не спасли ситуацию и тяжёлые танки КВ вместе со средними Т-34 – немцы прожигали их броню кумулятивными снарядами, которые успели подвезти для своих 50-мм противотанковых пушек и 75-мм короткоствольных штурмовых орудий танков Pz.IVО дальнейшем наступлении на Мелитопольском направлении пришлось забыть. Тем более что 29 сентября сюда в распоряжение 11-й армии прибыла элитная мотопехотная бригада СС "Лейб-штандарт Адольф Гитлер". Она перешла в наступление вдоль побережья Азовского моря и вскоре отрезала от него 9-ю армию.Тем временем немецкие танковые дивизии, моторизованная дивизия СС "Викинг", словацкая моторизованная дивизия и итальянский подвижный корпус развивали наступление на Осипенко и на восток, тесня немногие советские соединения, что удалось развернуть перед их фронтом. В Осипенко они ворвались 7 октября, тем самым окружив 18-ю и 9-ю армии. Перед фронтом вражеских войск сил почти не было, и потому они без проблем на следующий день захватили Мариуполь, значительную часть оборудования металлургических заводов которого советские власти эвакуировать просто не успели.Традиционно, как это было весь 1941 год, советские генералы не боялись без приказа наступать, но боялись без приказа отступать. Рябышев тянул с отводом своих армий до трёх часов ночи 4 октября, но было уже поздно. От полного разгрома их спасло только то, что для создания сплошной восточной стенки Мелитопольского "котла" немцам банально не хватило сил и времени. В результате значительная доля подразделений и частей окруженных 9-й и18-й армий смогли через него просочиться, теряя вооружения, боеприпасы, технику и людей.Те силы армий, что не смогли выйти из "котла", были зажаты между вражескими частями в районе села Семёновка, на сегодня это северо-восточный пригород Мелитополя. В голой степи, где практически невозможно было найти укрытий, уже к исходу 9 октября практически все очаги сопротивления были немцами подавлены – разгром двух армий Южного фронта завершился.Генерала Рябышева сняли с командования фронтом уже 5 октября. Через 10 дней по поводу своего самоуправства и сложившейся тяжёлой ситуации он давал объяснения лично Сталину и Берии. Однако его, как это можно было бы предполагать, не расстреляли и даже не понизили в звании, а только перестали доверять что-либо крупнее армии. Когда он в мае 1942 года растерялся во время катастрофы под Харьковом, ему перестали давать под командование что-либо крупнее корпуса.Однако, как показало последующее развитие событий, потери Южного фронта, понесённые им на рубеже сентября-октября 1941 года, оказались не напрасными. Его удар на мелитопольском направлении задержал полноценное вражеское наступление в Крыму минимум на две-три недели. Это дало время для переброски из Одессы в Крым Приморской армии, что в свою очередь позволило не потерять Севастополь осенью-зимой 41-го года – он оборонялся до начала июля 42-го. Застрявшая под ним мощная 11-я армия Манштейна не смогла принять участие в штурме Ленинграда и других операциях, в результате чего немцы не смогли захватить ни Северную Пальмиру, ни Кавказ, ни Сталинград. Вся трагедия 41-го года, это кровавые жертвы нашей армии, которые не могли пока ещё остановить жернова вражеской военной машины, но могли замедлить, и вот это замедление, в конце концов, позволило эту самую машину уничтожить. Одним из таких "замедлителей" и стал трагический контрудар 9-й и 18-й армий на мелитопольском направлении осенью 1941 года.

https://ukraina.ru/20191114/1025584096.html

https://ukraina.ru/20250504/leto-1941-go-rubikon-antonesku-i-moldavskaya-diviziya-rkka-na-zaschite-odessy-1062904300.html

https://ukraina.ru/20241031/1058484280.html

крым

мелитополь

днепр

мариуполь

румыния

рейх

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история новороссии, крым, мелитополь, днепр, адольф гитлер, иосиф сталин, сс, великая отечественная война, 1941 год, котел, мариуполь, румыния, вермахт, рейх, красная армия, окружение, наступление