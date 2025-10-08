https://ukraina.ru/20251008/sbu-shturmuet-pochaevskuyu-lavru-verkhovnaya-rada-protiv-nobelevskoy-premii-dlya-trampa-itogi-8-oktyabrya-1069827842.html

СБУ штурмует Почаевскую лавру, Верховная Рада против Нобелевской премии для Трампа. Итоги 8 октября

СБУ штурмует Почаевскую лавру, Верховная Рада против Нобелевской премии для Трампа. Итоги 8 октября - 08.10.2025 Украина.ру

СБУ штурмует Почаевскую лавру, Верховная Рада против Нобелевской премии для Трампа. Итоги 8 октября

Сотрудники СБУ и полиции пытались ворваться в Почаевскую лавру, Верховная Рада не поддержала выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, ВС РФ развивают наступление в Запорожской области

Украинские силовики и неизвестные лица попытались ворваться в Почаевскую лавруВ Тернопольской области в городе Почаев сотрудники СБУ и полиции пришли с обысками в Почаевскую Лавру - об этом сообщает каноническая Украинская православная церковь. Как сообщает телеграм-канал Украина.ру, силовики взломали ворота в хозяйственную часть лавры, а также произвели обыски в храме на кладбище. Телеграм-канал также пишет со ссылкой на источники, что среди нападавших заметили главу Кременецкого отделения СБУ Сергея Засядько, а также главу Кременецко-Почаевського заповедника Василия Ильчишина.Вместе с силовиками прибыли неизвестные люди, которые попытались захватить экономический корпус обители. Очевидцы отмечали, что неизвестные пользовались поддержкой сотрудников полиции – однако прихожанам и студентам Почаевской духовной семинарии удалось не допустить захватчиков внутрь. Украинский телеграм-канал "Первый Козацкий" сообщил со ссылкой на очевидцев, что силовики хотели захватить юридическую документацию обители.Украинские СМИ, подконтрольные офису президента, в свою очередь пишут, что сотрудники полиции "искали документы об обстоятельствах незаконного присвоения УПЦ МП здания храма, являющегося памятником архитектуры".Телеграм-канал Украина.ру также пишет со ссылкой на источники, что среди нападавших заметили главу Кременецкого отделения СБУ Сергея Засядько, а также главу Кременецко-Почаевського заповедника Василия Ильчишина.Как пишет телеграм-канал "Первый Козацкий", в настоящий момент силовики и неизвестные лица покинули территорию лавры, однако, по информации источников канала, для новой попытки силовики планируют подтянуть дополнительные силы полиции.Верховная Рада против Нобелевской премии для Трампа.Верховная рада Украины не выдвинула президента США на Нобелевскую премию мира - об этом 8 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру.Как стало известно из официальных данный на сайте украинского парламента, в Верховной Раде не набралось достаточно голосов для принять постановления о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира – за данное постановление проголосовали всего 132 нардепа.Ранее группа депутатов Верховной Рады во главе с нардепом Анной Скороход внесла на голосование проект постановления о выдвижении президента США Дональда Трампа на Ноболевскую премию мира.Помимо этого, Верховная Рада также провалила голосование за назначение новых судей в Конституционный суд Украины, поскольку никто из выдвинутых кандидатов не получил поддержку большинства депутатов. Спикер парламента Руслан Стефанчук призвал объявить новый конкурс.Что происходит на фронтеНа Красноармейском (Покровском) направлении подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ продвинулись в районе поселка Удачное, зашли на территорию Шахтоуправления "Покровское" и закрепились там – об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Данную информацию также подтверждает украинский боевик с позывным "Мучной" в своем телеграм-канале. Кроме того, западнее российская армия начала штурм населенного пункта Молодецкое – об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков. Анатолий Радов также сообщает, что штурмовые подразделения ВС РФ закрепились в восточной части города Родинское, который находится севернее Красноармейска (Покровска) и продвинулись на Добропольском выступе в населенном пункте Владимировка.В зоне ответственности группировки войск "Восток" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей подразделения ВС РФ продолжают продвигаться вперед – об этом сообщает телеграм-канал "Новости СВО и мира". По информации канала, российские войска взяли под контроль южную часть населенного пункта Полтавка в Запорожской области и начали зачистку села Охотничье. Помимо этого, в Запорожской области российские войска уничтожили в селе Привольное мост через реку Янчур – об этом сообщил телеграм-канал "Воин DV".На Краснолиманском направлении подразделения 25-й армии группировки войск "Запад" ВС РФ овладели железнодорожной станцией Медовый и продвинулись =вдоль железной дороги в направлении Красного Лимана, а также улучшили тактическое положение на рубеже Кировск – Ямполь – об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный простор". Также ресурс сообщает о продвижении бойцов 20-й армии в сторону населенных пунктов Александровка и Яровая. Кроме того, военный обозреватель Анатолий Радов сообщает об успехах российских войск в сражении за Ямполь.В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" продвинулись в сторону населенного пункта Бологовка в приграничной зоне – об этом сообщает картографический ресурс "Z-комитет".В Черниговской области операторы центра "Рубикон" ВС РФ ударом БПЛА "Ланцет" уничтожили украинский тепловоз в районе станции Сновск – об этом сообщает телеграм-канал подразделения.Украинские войска нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в поселке Маслова Пристань в Белгородской области, в результате удара трое гражданских лиц погибли, еще 10 человек получили ранения – об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Минобороны России сообщило о сбитии восьми украинских беспилотников над регионами России – из них пять были сбиты над территорией Брянской области, два – над Белгородской областью, один – над Курской.

