Пресмыкаются перед Трампом и хотят увековечить "бусификацию". Чем занимаются украинские политики

Украинские политические элиты не оставляют попыток подыграть самолюбию президента США, выражая тем самым свои верноподданнические чувства "хозяину".

2025-10-01T06:00

2025-10-01T06:00

2025-10-01T06:24

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056027832_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_56851cc0993ef4df4f763edbd4957ce1.jpg

На днях группа украинских депутатов выдвинула Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, хотя в случае с Украиной, миром там и не пахнет, а окружение Зеленского своими воинственными заявлениями дезавуирует любые показные мирные инициативы президента США.Однако, "прогиб" может быть и не засчитан. Судя по тому, что депутатов Рады, выдвинувших Трампа на премию, возглавляет нардеп Анна Скороход, известная своей критикой "бусификации", у данной инициативы мало шансов. С другой стороны, если большинство нардепов не проголосуют за неё, им это потом может припомнить новая администрация США.Примечательно, что издание "Зеркало недели" и прочие СМИ, связанные с Демпартией США, называют эту группу депутатов "сторонниками русского мира". Их коллега Александр Дубинский пишет из СИЗО, что это - чистый политический спектакль, а никакого юридического значения их постановление не имеет."Просто хотят лишний раз вытереть ноги о тему, к которой вообще не имеют отношения, и показать американцам, какие они "друзья Трампа". А на деле - те же самые "вестники мира" покорно голосуют за бесконечное продление военного положения и зверскую мобилизацию", - подчеркивает Дубинский.Представителей элит и их детей насильственная мобилизация никак не затрагивает, поэтому они и демонстрируют готовность воевать и дальше. Кроме того, мобилизация является удобным инструментом контроля украинцев, подавления оппозиционной деятельности и гонений на каноническую православную церковь. Глава комитета национальной безопасности Рады, нардеп Роман Костенко на днях заявил, что мобилизацию не остановят даже в случае перемирия.По его словам, Россия никуда не денется, вдоль линии соприкосновения будут находиться сотни тысяч военных и, даже если наступит перемирие, украинская армия должна оставаться огромной — до 700–800 тысяч человек. "Фактически это признание, что даже мир или перемирие не принесут украинцам облегчения: будет новая реальность — с вечной мобилизацией и военным положением", - комментирует его слова украинский Telegram-канал "MediaKiller".Иными словами, даже перемирие, это еще не повод прекращать коррупционные схемы, обогатившие работников ТЦК. Кроме того, как отмечает одесский анархист Вячеслав Азаров, на этом основании и выборов после войны ожидать не стоит, а "будет вечная наследственная власть, пока не изменится география и из соседей не исчезнет Россия".Естественно, насильственная мобилизация и далее не будет касаться детей украинской элиты, которые давно пребывают заграницей. Это очевидно даже украинским военным с радикальными националистическими взглядами. Командир батальона "Свобода" (сформированный из боевиков националистической партии "Свобода") Пётр Кузик на днях неожиданно заявил, что у него нет особых претензий к беглецам из Украины на фоне поведения украинских элит. "Какая у меня может быть претензия к тому, кто переплыл Тису, когда вся элита спрятала своих детей, спрятала себя за тем же бронированием, за теми же должностями, за всеми своими возможностями и деньгами?", - заявил Кузик.Как отмечает украинский Telegram-канал "InfoPolitika", когда украинцам каждый день повторяют: "всё для фронта", а в новостях пишут— "дочь Резникова (бывшего министра обороны, подозреваемого в коррупции) живёт в Каннах в доме за 7 млн евро", — это вызывает психологический разрыв."Народ живёт в одной реальности, а элита — в другой. И Резников тут не один. Дети Андрея Садового, мэра Львова, давно учатся и работают в США и Британии. Дети Виталия Кличко учатся в Лондоне, Амстердаме и США. Супруги и дети ряда депутатов, включая Даниила Гетманцева, проживают в Германии. Брат Юлии Свириденко, премьера Украины, уже давно закрепился в Лондоне", - пишет "InfoPolitika", подчеркивая, что вся страна живёт в двух реальностях: одна — с беспределом в ТЦК, вторая — с билетами до Вены.Украинская элита, которая объясняет мобилизацию "угрозой для всех", сама давно живёт по другим правилам, что усиливает недоверие общества. Однако проявляется оно по-прежнему преимущественно в саботаже, лишь изредка приводя к стихийным бунтам, которые власть пока успешно подавляет с помощью той же насильственной мобилизации.Представителям украинской политической элиты подобные проявления недовольства ничем особо не грозят, поэтому они продолжают плевать на "плебс" со своей колокольни. Как сообщила на днях депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, на недавней встрече с Зеленским депутаты поднимали три особо важные для них темы: повышение зарплат самим себе, легализацию проституции и упразднение интернатов для детей-инвалидов.В этих трёх требованиях украинской политической элиты четко обозначены три кита того политического проекта, за который простых украинцев посылают на смерть.О других идеях политических лидеров Украины - в статье Дмитрия Ковалевича - Требуют брать Москву и мнят себя богами. Чем озабочены политические лидеры Украины в эти дни

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

