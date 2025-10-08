https://ukraina.ru/20251008/krik-otchayaniya-merkuris-raskryl-taynyy-smysl-prizyvov-zelenskogo--1069790080.html

Крик отчаяния: Меркурис раскрыл "тайный смысл" призывов Зеленского

Владимир Зеленский находится в отчаянном положении, так как не имеет возможности остановить удары российских войск по целям ВСУ. Об этом 8 октября заявил аналитик Александр Меркурис

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_0:55:1050:646_1920x0_80_0_0_78c6d81cb0e4d78b3c2009f870170755.jpg

"Возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния", — пояснил он свое предположение.После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести "одностороннее прекращение огня в небе". В то же время глава киевского режима заявил, что Украине срочно нужна помощь Запада. Об этом он призвал в своем обращении в воскресенье, 5 октября. "Сегодня русские снова били по нашей инфраструктуре <...> Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договорённостей, особенно касательно ПВО <...> Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно должно открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать", — говорилось в обращении Зеленского. Судя по словам Зеленского, под "одностороннем прекращением огня в небе" он подразумевает прекращение российских ударов. Украина же от атак отказываться не намерена.Между тем в конце сентября украинский лидер пригрозил, что Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия предпримет попытки устроить блэкаут в Киеве. По его словам, он обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.О других новостях к сегодняшнему утру — в ежедневном обзоре "Символические поставки" Tomahawk, истощение ВСУ и новый удар ВС РФ. Хроника событий на утро 8 сентября.

2025

