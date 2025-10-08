https://ukraina.ru/20251008/krik-otchayaniya-merkuris-raskryl-taynyy-smysl-prizyvov-zelenskogo--1069790080.html
Крик отчаяния: Меркурис раскрыл "тайный смысл" призывов Зеленского
Владимир Зеленский находится в отчаянном положении, так как не имеет возможности остановить удары российских войск по целям ВСУ. Об этом 8 октября заявил аналитик Александр Меркурис
"Возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния", — пояснил он свое предположение.После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести "одностороннее прекращение огня в небе". В то же время глава киевского режима заявил, что Украине срочно нужна помощь Запада. Об этом он призвал в своем обращении в воскресенье, 5 октября. "Сегодня русские снова били по нашей инфраструктуре <...> Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договорённостей, особенно касательно ПВО <...> Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно должно открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать", — говорилось в обращении Зеленского. Судя по словам Зеленского, под "одностороннем прекращением огня в небе" он подразумевает прекращение российских ударов. Украина же от атак отказываться не намерена.Между тем в конце сентября украинский лидер пригрозил, что Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия предпримет попытки устроить блэкаут в Киеве. По его словам, он обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.О других новостях к сегодняшнему утру — в ежедневном обзоре "Символические поставки" Tomahawk, истощение ВСУ и новый удар ВС РФ. Хроника событий на утро 8 сентября.
10:13 08.10.2025 (обновлено: 10:44 08.10.2025)
"Возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния", — пояснил он свое предположение.
После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести "одностороннее прекращение огня в небе". В то же время глава киевского режима заявил, что Украине срочно нужна помощь Запада. Об этом он призвал в своем обращении в воскресенье, 5 октября.
"Сегодня русские снова били по нашей инфраструктуре <...> Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договорённостей, особенно касательно ПВО <...> Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно должно открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать", — говорилось в обращении Зеленского.
Судя по словам Зеленского, под "одностороннем прекращением огня в небе" он подразумевает прекращение российских ударов. Украина же от атак отказываться не намерена.
Между тем в конце сентября украинский лидер пригрозил, что Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия предпримет попытки устроить блэкаут в Киеве. По его словам, он обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.