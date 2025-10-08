https://ukraina.ru/20251008/simvolicheskie-postavki-tomahawk-istoschenie-vsu-i-novyy-udar-vs-rf-khronika-sobytiy-na-utro-8-sentyabrya-1069787110.html

"Символические поставки" Tomahawk, истощение ВСУ и новый удар ВС РФ. Хроника событий на утро 8 сентября

"Символические поставки" Tomahawk, истощение ВСУ и новый удар ВС РФ. Хроника событий на утро 8 сентября - 08.10.2025 Украина.ру

"Символические поставки" Tomahawk, истощение ВСУ и новый удар ВС РФ. Хроника событий на утро 8 сентября

Западные издания считают, что украинские дроны не обладают достаточной мощностью для кардинального изменения ситуации на фронте, а передача Киеву крылатых ракет "Томагавк" могла бы это исправить. Зампредседателя комитета Рады Егор Чернев, заявил что цель такого шага совсем другая: повлиять на Москву в вопросе переговоров

2025-10-08T10:00

2025-10-08T10:00

2025-10-08T11:14

эксклюзив

хроники

украина

россия

киев

сша

дональд трамп

поставки

"томагавк"

новости украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_0:550:801:1000_1920x0_80_0_0_efad650ebd930361cedf1cfea3ec4b2b.jpg

Российские войска в ночь на среду нанесли массированный удар по нескольким областям Украины. Так, в Черниговской области минувшей ночью был атакован энергетический объект, более 4,5 тыс. человек остались без света. Осложнено движение поездов на одном из направлений, сообщили в "Укрзалізниця".Кроме того, под удар попала ТЭС, серьёзно повреждено оборудование, рассказали в ДТЭК. О какой именно станции речь, не уточняется. Также около 30 взрывов прогремело в Кривом Роге, есть попадание в объекты инфраструктуры, пишут украинские СМИ.Помимо того, стало известно о прилётах в Черкассах, Сумах, а также в Сумской и Одесской областях.Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью российские средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили над регионами РФ 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Больше всего — 28 БПЛА — было сбито над территорией Белгородской области. Еще 11 аппаратов военные нейтрализовали в небе над Воронежской областью и шесть — над Ростовской. По два БПЛА было перехвачено за ночь над территориями Брянской и Курской областей, и по одному аппарату — над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.Между тем обозреватель Ставрос Атламазоглу издания The National Interest (NI) в статье о возможных поставках Киеву крылатых ракет "Томагавк" заявил, что ВС РФ испытывают сложности с противодействием украинским беспилотникам, что может свидетельствовать об уязвимости системы ПВО. Также, по мнению автора публикации, существующие украинские дроны-камикадзе хотя и способны достигать целей в глубоком тылу, но не обладают достаточной мощностью для кардинального изменения ситуации на фронте. Эксперт считает, что поставки ракет "Томагавк" могли бы значительно усилить возможности ВСУ. "Tomahawk обладает такой возможностью", — говорится в публикации Атламазоглу. В то же время, обозреватель подчеркивает, что эти ракеты способны расширить радиус действия и ударную мощь украинской армии.Что касается поставок американских крылатых ракет "Томагавк" Украине...... издание The Telegraph написало, что они могут занять несколько месяцев, причем Вашингтон может не разрешить их боевое применение. По словам зампредседателя комитета Рады Егора Чернева, цель такого шага — повлиять на Москву в вопросе переговоров, отмечает газета.Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что идея передачи крылатых ракет "Томагавк" киевским властям может привести к неограниченной ракетной войне против России и усложнить поиск путей урегулирования конфликта на Украине.По его словам, предложение о поставках вызывает ряд серьезных вопросов. Во-первых, с каких военных кораблей или морских платформ будут запускаться ракеты и кто будет выступать в роли посредника, поскольку у Украины таких средств в распоряжении не имеется. Во-вторых, кто будет отвечать за наведение боеголовок на цели, если ВСУ такими техническими возможностями не обладают. В-третьих, какие именно объекты планируется поражать. В-четвертых, сколько "Томагавк" Вашингтон намерен продать Европе для последующей передачи Киеву.Тем временем бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Radio NV назвал возможную передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк" "символической историей"."Я не исключаю каких-то реальных решений, но, во-первых, они технически и милитаристски непростые. "Томагавк" не запускается как дрон. Он требует соответствующей инфраструктуры, технического обслуживания, требует, скорее всего, американцев, которые будут непосредственно нам в этом помогать", — пояснил свою позицию Климкин.Он также добавил, что со всеми этими вопросами "нужно разобраться". В то же время экс-министр заметил, что возможная передача ракет со стороны США сыграет роль "политического удара".Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что он "почти принял решение" о поставках данного вида крылатых ракет Киеву. При этом американский лидер подчеркнул, что для принятия окончательного решения ему требуется понимание, для каких целей украинский режим намерен использовать вооружения США.Накануне экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главным инициатором передачи Украине дальнобойных ракет "Томагавк" является спецпосланник президента США Кит Келлог. По мнению Макгрегора, Келлог, действуя "в своей вселенной", оказывает влияние на Дональда Трампа, убеждая его в успехе ВСУ.Фронтовая сводкаВ беседе с агентством РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что несколько районов города Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике (ДНР) находятся под контролем российских подразделений. "Сейчас мы контролируем несколько районов города и расширяем зону контроля", — отметил собеседник агентства. По большому счету, добавил Гагин, участь Красноармейска уже решена: "В любом случае мы его в ближайшее время возьмем".Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Угледарском направлении российские войска ведут штурм Полтавки и Охотничьего. Сообщается об освобождении Нововасилевского и продвижении в сторону Новогригоровки. Боевые действия также идут в районах Вербового и Сосновки. Со стороны Покровского направления отмечается продвижение российских сил в направлении Покровска и Доброполья, что создает угрозу окружения для украинских гарнизонов в районах Владимировки, Шахово и Грузского. На Северском и Краснолиманском направлениях была освобождена Фёдоровка, а бои продолжаются у Дроновки, Ямполя и Дробышево. Российские войска укрепляют свои позиции и расширяют контроль над территорией. На Запорожском направлении ситуация остается позиционной в районах Приморского и Степногорска, где противник активизировал работу артиллерии и беспилотников. В то же время на Купянском и Харьковском направлениях продолжаются ожесточенные личные бои в самом Купянске, в то время как на юге Волчанска российские подразделения заняли новые позиции в районе промзоны.Российские информагентства со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что украинское командование не смогло завести в Купянск Харьковской области группу военнослужащих ВСУ из-за их истощения и обезвоживания. "Под Купянском группа солдат противника долгое время остается без еды и воды, люди постоянно и безрезультатно просят доставить им провизию", — говорится в публикации. Также отмечается, что украинские военнослужащие истощены и обезвожены, но их заставляют заходить в город для контратак.Однако операция по заводу группы ВСУ невозможна из-за физического состояния солдат, подчеркнули российские силовики. Уточняется, что украинское командование отказывается не только эвакуировать истощенных военнослужащих, но и поставлять им провизию.О других новостях к сегодняшнему утру — в обзоре Главное за ночь 8 октября.

https://ukraina.ru/20251008/1069782309.html

https://ukraina.ru/20251007/nadezhda-na-tomagavki-prizyvy-evropy-i-ugroza-eskalatsii-khronika-sobytiy-na-utro-7-oktyabrya--1069734334.html

https://ukraina.ru/20251008/1069786879.html

украина

россия

киев

сша

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, украина, россия, киев, сша, дональд трамп, поставки, "томагавк", новости украины, военный новости с украины, украинские новости в украинских сми, сво на украине: последние новости, новости россии и украины, рада, вооруженные силы украины, вс рф, удары, ракетные удары по украине, наступление вс рф, наступление россии, сми, белгородская область, минобороны рф, новости, дтэк