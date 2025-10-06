https://ukraina.ru/20251006/ukraina-za-nedelyu-zelenskiy-zakhotel-peremirie-no-ne-vse-tak-prosto-1069656230.html

Украина за неделю. Зеленский захотел перемирие, но не все так просто

Украина за неделю. Зеленский захотел перемирие, но не все так просто

На прошлой неделе активизировались слухи о возможной передаче Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk ("Томогавк"). На фоне этого западная пресса сообщила, что Дональд Трамп одобрил предоставления украинской армии разведданных для ударов вглубь России

"Томогавки" все ближе?Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица в США, Соединенные Штаты одобрили передачу разведывательных данных Украине, чтобы ВСУ смогли наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ."Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных служб и Пентагона помогать Киеву в проведении таких ударов. По словам источников, Вашингтон также просит союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку", - утверждает газета.Официального подтверждения этой информации нет. В Белом доме отказались отвечать на соответствующий вопрос, заявив, что это было бы безответственно. "Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией​​​. Делать это публично было бы безответственно", - заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт.Издание добавляет, что сотрудники в Белом доме ждут дальнейших письменных указаний от главы государства по данному вопросу, а сами данные пока еще не передавались Киеву.The Wall Street Journal приводит слова неназванного американского чиновника, который отметил, что это будет первый случай, когда администрация Трампа передаст разведданные для таких ударов по России.Еще при Джо Байдене ВСУ получили некоторое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, которые несколько раз были применены для ударов по российским объектам. В ответ на это армия России провела испытания новейшей ракеты "Орешник".При Трампе украинцам было поставлено обязательное условие согласовывать применение ATACMS, однако разрешение они так и не получили, хотя просили об этом как минимум один раз, сообщает издание.Газета также утверждает, что США обсуждают возможность передачи Киеву "мощных вооружений, которые позволят поражать больше целей в пределах российской территории". Речь идет о ракетах морского и наземного базирования (Tomahawk, Barracuda и др.) с дальностью полета 800 км.Высокопоставленные представители американской администрации чуть ранее также не исключили, что Украина получит дальнобойное оружие и разрешение на его применение. По словам вице-президента США Джэй Ди Вэнса, в Белом доме сейчас идет обсуждение этого вопроса, а конечное решение будет принимать Трамп.Реакция РоссииМосква в курсе возможной передачи американцами дальнобойных ракет Украине, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, для выработки ответа на это нужно сначала изучить все потенциальные угрозы и понять, кто будет вовлечен в процесс.Песков отметил, что даже если ВСУ начнут применять такое вооружение, то это не изменит для них ситуацию."Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия, и будь то «Томогавки» или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.Позднее тему прокомментировал и Владимир Путин. Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", он отметил, что если Украина применит дальнобойные американские ракеты, то это все равно не изменит ситуацию в зоне СВО, но усложнит взаимоотношения с Вашингтоном. Ситуация эта для киевского режима на поле боя продолжает ухудшаться, добавил российский президент. По его словам, за сентябрь ВСУ потеряли 44,7 тыс. человек, из которых половина - безвозвратные. В самих США единого мнения по поводу поставок Tomahawk нет. Financial Times цитирует источника в американской администрации, который сомневается в том, что такое решение увеличит шансы Украины на победу. Reuters отмечает, что имеющиеся на вооружении армии США такие дальнобойные ракеты ограничены в количестве и закреплены за ВМС и другими видами и родами американских войск, поэтому именно про Tomahawk речь зайдет вряд ли, а вот про другое дальнобойное оружие - вполне может быть, опять же, по схеме через продажу этого оружия другим странам НАТО для дальнейшей отправки на Украину. Снова грозят КрымуТем временем, Запад продолжает науськивать киевский режим и готовить его к дальнейшей эскалации. Так, на прошлой неделе в Варшаве прошел форум по безопасности, на котором среди прочих выступил экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности <...>. Нам нужно задушить Крым", - сказал он, призвав сделать российский полуостров "не пригодным для жизни".Практически одновременно с этим военный аналитик Sky News Майкл Кларк предположил, что ВСУ могут предпринять атаки на Крым, включая даже высадку десанта, либо же нанести удары по Крымскому мосту.Столь смелые предположения вызвали сомнения даже на Украине. Депутат Верховной Рады Максим Бужанский отметил, что десантная операция в Крыму и атака на мост – вещи совершенно разных порядков."Переживания о том, что искусственный интеллект заменит многих на их работе, беспочвенны. С интеллектом такого не напишешь", - написал он у себя в телеграм-канале.Тем не менее, многие эксперты советуют не отмахиваться от подобных идей, которые идут из Британии."Знаете, долгие годы мы на Западе… утверждали, что военного решения таких сложных конфликтов не существует. Теперь британское правительство, как и правительства многих западноевропейских стран, считает, что единственное решение в этом случае — военное", - рассказал RT на полях валдайского форума британский профессор Ричард Саква.Глава Россотрудничества Евгений Примаков обратил внимание, что в цитате того же Уоллеса есть слово "мы", то есть "мы, британцы", если толковать узко, или же "мы, НАТО", если взять пошире."Но честность же украшает. Честь гражданину Уоллесу за его откровение: война именно Запада против России с желанием убить, задушить и так далее", - написал он для телеграм-канала "Специально для RT".Военкор ВГТРК Евгений Поддубный у себя в телеграм-канале отметил, что в данном случае не имеет значение, бывший ли министр Уоллес, либо же действующий."Евроглобалисты даже не пытаются как-то маскировать свои намерения, никто уже не использует завуалированных формулировок и сигналов. О войне говорят прямо. Ну, тем-то лучше. И тут неважно есть приставка экс к должности оратора или нет. Намерения у бывших и действующих одинаковые", - написал он.Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин также считает, что подобные откровения британского экс-министра пойдут России на пользу."Что у трезвого министра на уме, то у бывшего — на языке. Впрочем, это даже хорошо, что они раскрывают свои истинные намерения. Это полезно прочесть тем у нас, кто еще полагает возможным замирение с империалистическими агрессорами. И мой совет нашим олигархам: не отправляйте детей учиться в Англию! Это смертельно опасно", - написал он в своем телеграм-канале.Пока же ситуация на фронте для Украины продолжает ухудшаться. ВС РФ продолжают наносить комбинированные удары по военной инфраструктуре этой страны. Непростое положение вынуждены признавать и западные СМИ.Британское издание Financial Times пишет, что в сентябре ВСУ смогли сбить только 6% баллистических ракет, выпущенных по Украине. К такому выводу авторы газеты пришли после изучения открытых данных украинских ВВС, собранных лондонской организацией Centre for Information Resilience (CIR).Кроме того, журналисты переговорили с неназванными бывшими и действующими украинскими официальными лицами, которые признали, что на сегодняшний день в результате российских ударов полностью разрушены четыре завода по производству БПЛА.В этой связи интересно заявление Владимира Зеленского после комбинированной атаки ВС РФ по городам Украины в ночь на 5 октября. В нем он выдвинул идею "одностороннего перемирия" в воздухе. "Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать <...>", - заявил он. Зеленский не уточнил, что он имеет в виду под одностороннем прекращением огня: то ли такое перемирие должна объявить в одностороннем порядке РФ или Украина, либо же прекращение огня в воздухе с продолжением боевых действий на земле. С одной стороны, такое заявление Зеленского говорит о серьезных проблемах, которые испытывает Украина от российских атак на свою инфраструктуру. Одновременно с этим это может означать и то, что украинские власти затеяли новую комбинацию с целью заполучить-таки "Томогавки" у Соединенных Штатов. Если последняя версия верна, то Зеленский должен расчитывать на то, что Москва откажется от такого перемирия и тогда американцам это будет представлено как еще один довод к тому, чтобы предоставить Киеву дальнобойные ракеты. Так это или нет, будет понятно уже в ближайшее время. Подробнее о выступлении российского президента на форуме "Валдай" - в материале издания Украина.ру "Уймитесь, спите спокойно": Путин про Украину, Трампа, СВО и немного о Пушкине.

