"Уймитесь, спите спокойно": Путин про Украину, Трампа, СВО и немного о Пушкине

В четверг, 2 октября, в Сочи состоялось заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина. Издание Украина.ру приводит главные тезисы главы государства: о положении дел в зоне СВО, Украине, взаимоотношениях с США, милитаризации Европы

"Против лома нет приема, окромя другого лома": о месте России в миреВ начале своего выступления Путин остановился на специфике международных отношений и миропорядка на современном этапе."Пожалуй, никогда на мировой арене не было такого количества стран, влияющих или стремящихся влиять на важнейшие региональные и глобальные процессы", - отметил он.Международные отношения, по его словам, переживают кардинальную трансформацию. Запад не устоял перед соблазном абсолютной власти, но провал гегемонии был только вопросом времени. Попытки Запада эту гегемонию сохранить привели к формированию многополярного мира."Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО, первый раз в 1954 году, еще во времена СССР это было сделано, а второй раз - в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву - я уже говорил об этом, говорил, - когда мы на эту тему с ним разговаривали", - рассказал Путин.Мировой баланс невозможно выстроить без России, подчеркнул глава государства.Россия стала рекордсменом по количеству карательных мер, которые были применены против нее, но все эти действия потерпели крах.Отвечая позже на один из вопросов Путин вспомнил цитату из песни группы "Любэ": "Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко. Как у нас, значит, один очень известный шансонье пел: "Там за туманами". Ну или "Там за океанами"."Уймитесь, спите спокойно": о тех, кто пытается бороться с РоссиейЕвропа скатывается на периферию глобальной конкуренции, перешел далее Путин к вопросу о тех силах на Западе, которые пытаются нанести России стратегическое поражение."Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом", - отметил российский лидер.По его словам, те, кто утверждает такое, сами в это не верят, но пытаются убедить в этом население своих стран."Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов", - обратился Путин к западным элитам.Он отметил, что некоторые страны идут по пути запрета политических оппонентов, которые «уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей»."Запретить. Мы знаем, это проходили в Советском союзе. Помните песни [Владимира] Высоцкого? "Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят". Но это не работает, запреты не работают", - сказал президент.Россия никогда сама не инициировала военное противостояние, однако готова дать ответ на милитаризацию Европы."Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние", - заявил Путин.Он отметил, что миру нужны договоренности, а в ближайшее время можно ожидать ренессанса "высокого дипломатического искусства"."Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят "вольному - волю", пусть пробуют", - резюмировал глава государства."Это не решит уже проблему": потери ВСУ, успехи России в СВОУкраинская трагедия - боль для всех, охарактеризовал Путин происходящее в этой стране. Этого можно было бы избежать, если бы НАТО вплотную не приблизилась к российским границам."Для других стран, для них эта ситуация, в данном случае на Украине - это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре... Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля, немножко подзаработать на войне", - считает президент РФ.На Украине происходят изменения в общественном сознании, несмотря на промывку мозгов населения."Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось. Но ответственность за это лежит не на большинстве, а на меньшинстве, прежде всего - на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт. И, по-моему, другой цели там сегодня не просматривается", - заявил Путин.Далее он остановился детальнее на ситуации в зоне СВО. Путин рассказал, что ВС РФ контролируют почти всю территорию ЛНР, заняли почти две трети Купянска, полностью контролируют Кировск, вошли в Константиновку и Северск, освобождена Юнаковка, а освобождение Волчанска - дело времени.Группировка войск "Восток" идет "уверенно и быстрым темпом" по северной части Запорожской области и частично Днепропетровской, добавил президент.Украинская армия несет большие потери, которые не успевает восполнять и понижение призывного возраста эту проблему не решит.За сентябрь, по его словам, ВСУ потеряли 44,7 тыс. человек , из них почти половина - безвозвратные. Дезертиров в вооруженных силах Украины - 150 тыс. человек,"Это не решит уже проблему, это надо понять. Надеюсь, что это понимание к лидерам киевского режима придет, и они все-таки найдут в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров", - сказал Путин.По его словам, в армии России в зоне СВО служат добровольцы, а на Украине - нет, элита там не воюет, посылая на убой обычных граждан."Ну идите тогда и разберитесь с этим "бумажным тигром": про Дональда ТрампаРоссийский президент прокомментировал и ответил на слова своего американского коллеги про то, что Россия является "бумажным тигром"."Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это "бумажный тигр", что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?" - задался вопросом Путин.У Путина и Трампа - "свои отношения"."У нас с ним свои отношения. Мы знаем, что другу другу дарить, мы к этому относимся очень спокойно", - рассказал президент России, добавив, что Трамп умеет эпатировать, но умеет слушать и слышать, поэтому он комфортный собеседник.Россия - второй по величине поставщик урана в США, на этом РФ заработала порядка 800 млн долларов.Путин также прокомментировал информацию о возможной передаче американцами дальнобойных ракет "Томагавк" Украине. По его словам, это мощное, хотя и устаревшее оружие, которое не изменит ситуацию в зоне боевых действий. Если Киев применит эти ракеты, то это нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона."Применять "Томагавк" без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать качественно новый этап эскалации", - отметил Путин.Прочее: Индия, гендерный терроризм в Европе, проблема Газы, атаки ЗАЭСОткажется ли Индия от российских энергоносителей:"Откажется Индия от наших энергоносителей, тогда понесет определенный ущерб, и по-разному его считают. Некоторые говорят, что это будет до 9-10 миллиардов долларов. Если откажется. А если не откажется, то будут тогда введены санкции в виде этих высоких пошлин, и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Так и зачем тогда отказываться?"О погибшем сыне замдиректора ЦРУ Майкле Глоссе, воевавшем за РФ:"И вот представляете, этот парень, молодой парень, 22 года, по-моему, был, сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. Второму раненому".О необходимости полякам учитывать ошибки прошлого:"Если вот эта сегодняшняя политическая семья высшего ранга в Польше тоже будет помнить, понимая все сложности и перипетии исторических эпох разного рода, будет иметь в виду, советуясь с Пилсудским, и учтет эти ошибки - тогда это на самом деле неплохо".Какая книга лежит на столе у Путина:"У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда так люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться. Ну, само по себе интересно, приятно почитать. А кроме того, я люблю погрузиться в атмосферу. Почувствовать, как люди тогда жили, чем дышали, что думали".Почему все больше европейцев переезжают в Россию:"Даже скорее не по политическим, а по ценностным соображениям люди приезжают, особенно из европейских стран побольше. Потому что там гендерный терроризм, я бы так сказал, в отношении детей, очень многих не устраивает, и люди ищут тихие гавани для этого".О решении конфликта между Палестиной и Израилем:"Россия всегда, начиная с 1948 года, а потом и 1974-го, когда была принята соответствующая резолюция Совета безопасности ООН, выступала за создание двух государств - Израиля и Палестинского государства. И в этом, на мой взгляд, залог окончательного решения палестино-израильского конфликта".Кто обстреливает Запорожскую АЭС:"Боевики с украинской стороны пытаются наносить удары по окружению атомной электростанции... Что же мы, сами по себе наносим удары, что ли? Это же понятно, что это чушь".Об итогах четырехдневного визита в Китай:"Высоко оцениваю результаты и, на мой взгляд, это было еще одним хорошим шагом вперед в развитии наших отношений".О проблемах ООН:"Спору нет, ООН сталкивается со сложностями, как и любая организация сегодня, она нуждается в адаптации к меняющимся реалиям".Про убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка:"Мы сочувствуем и сопереживаем (близким Кирка - ред.). Тем более, что он защищал вот эти самые традиционные ценности. Кстати говоря, которые с оружием в руках приехал защищать и Майкл Глосс. И отдал за это свою жизнь. И он отдал свою жизнь здесь в борьбе за эти ценности в качестве российского солдата, а Кирк там, в Соединенных Штатах, отдал свою жизнь, но, по сути, в борьбе за те же самые ценности".Об увеличении НДС:"В случае принятого решения правительством о повышении НДС, которое, безусловно, тоже будет отражаться на экономическом росте, мы это понимаем, это же увеличение налоговой нагрузки, оно на экономике будет отражаться".Про беспорядки в Сербии:"Те, кто толкает молодых людей на улицы, хочет, чтобы сербский народ и дальше страдал"О президенте Финляндии Александре Стуббе: "Дональд [Трамп] говорит, он хорошо играет в гольф. Ну, это хорошо, но этого не достаточно"Будущее договора про СНВ:"В США есть люди, которые говорят, что им не нужно продление ДСНВ. Если им не нужно - то и нам не нужно"Про захват Францией танкера, который в СМИ называют частью "теневого флота" РФ: "Это пиратство. Что с пиратами делают? Уничтожают. Ну а как с пиратами поступают? Это не значит, что на завтра развернется война по всему мировому океану, но уровень риска столкновения, конечно, серьезно увеличится"Интересные факты про президента России - в материале издания Украина.ру Владимир Путин, биография.

