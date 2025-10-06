https://ukraina.ru/20251006/radika-desai-ya-stala-zhertvoy-kampanii-ukrainskoy-diaspory-za-inakomyslie-v-period-krizisa-na-1069674461.html

Радика Десаи: Я стала жертвой кампании украинской диаспоры за инакомыслие в период кризиса на Украине

Позиция Канады, поддерживающей пагубную политику киевского режима, вряд ли изменится в обозримом будущем. Канадское правительство находится слишком далеко от войны, чтобы задумываться над тем, правы они или нет. Народ Канады симпатизирует Украине куда меньше, чем правительство, но Карни продолжает ошибочную линию Трюдо.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала канадский политолог и экономист, доктор философии, профессор Манитобского университета Радика Десаи. Она также отметила, что Европа не стремится к скорому миру, война закончится на земле.XХII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента России Владимира Путина прошлос 29 сентября по 2 октября и затронуло тему "Полицентричный мир: инструкция по применению".— Миссис Десаи, каковы текущие отношения между Канадой и США?— Они в большом кризисе. В 1988 году, почти сорок лет назад, Канада подписала с США соглашение о свободной торговле, к которому в начале 90-х в рамках НАФТА присоединилась также и Мексика. Канадские элиты пошли на этот шаг вопреки отношению к нему в обществе.Как раз в это время я училась в Канаде, и хорошо помню мощные протесты против этого соглашения под лозунгами большей независимости Канады от США. Мол, Канаде целесообразнее развивать торговые отношения с разными странами и всё такое. Несмотря на это, руководство страны предпочло свободную торговлю с США, а затем и с Мексикой. Таким образом у Канады возникли проблемы вдобавок к тем, которые у неё уже были.Канадцы всегда относились к американцам несколько настороженно, а тут к власти пришел Трамп и потребовал от Канады и Мексики пересмотра договоренностей по НАФТА. И что любопытно в этой процедуре пересмотра — это её ход.Результатом колоссального давления на Канаду стала так называемая сделка USMCA — еще более неудобная для Канады. Канаду попросту вынудили заключить эти концессии. Потому что, уже увязнув в отношениях с США, было бы очень сложно поступить как-либо иначе. И во время этих переговоров американцы потребовали от Канады арестовать финансового директора китайской компании “Хуавэй”.Арест господина Ваньчжоу не мог не подорвать отношений Канады с Китаем. И сейчас в Канаде все громче говорят о расширении торговых связей с остальным миром, потому что сейчас, когда Трамп снова наложил на Канаду эти зверские пошлины, нашим главным торговым партнером мог бы стать Китай.Канада могла бы расширять свои связи с Китаем напрямую — через Тихий океан. Принимая в расчет обилие взаимодополняющих элементов в экономике обеих стран, потенциал здесь громадный. Увеличение инвестиционных и торговых отношений было бы взаимовыгодно. Однако последовало ухудшение отношений, и они все далеки от возврата в нормальное русло. Так что на данный момент Канада пребывает в затруднительном положении.Как вам известно, в конце прошлого года накануне выборов США, в канадском правительстве тоже было неспокойно. Трюдо подал в отставку, последовали выборы, на которых Марк Карни баллотировался под лозунгом "Трамп не страшен только мне!" — под ним он и победил на волне недовольства рядовых канадцев пошлинами, введенными Трампом.Канадцы перестали покупать американскую продукцию, перестали ездить в США. Если вы попадете к нам сейчас, в каждом магазина вам в первую очередь покажут товары местного производства. И на многих заведениях теперь красуются флажки "Хозяин — канадец", "Горжусь тем, что я канадец", и тому подобное.То есть такие патриотические настроения весьма популярны, но победив на выборах под лозунгом "Стоп Трамп", Карни всё-таки склоняется перед Трампом.— Почему, как вы считаете?— По двум причинам. Во-первых, потому, что за 40 лет экономические связи Канады и США зашли так глубоко, что их так же трудно ослабить одним махом, как повернуть большое судно. На это требуется время.Вторая причина — влияние крупного капитала, приверженность партнерству с Америкой влиятельных финансовых элит, которые очень трудно переубедить.Карни не оправдал доверия избирателей, и на данный момент возглавляемое им правительство не пользуется особой популярностью. Канадцы в смятении, и никто не знает, что произойдет в ближайшем будущем. Поэтому можно сказать, что Канада переживает разносторонний кризис.— А как вы оцениваете роль Канады и США в украинском кризисе?— Ни для кого не секрет, что Канада активно приветствовала пагубную политику киевского режима, чуть ли не лидируя в "группе поддержки". Так было при Трюдо. То есть, значительное время после начала спецоперации влиятельной фигурой в его кабинете была некая Христя Фриланд, внучка украинского полицая Хомяка.Родственников, понятное дело, не выбирают, но Христя никогда не осуждала своего предкам — напротив, она им гордится. Никто не слышал от нее ни слова осуждения позорного прошлого своего дедушки.При этом, имея степень бакалавра гуманитарных наук, она продвигала украинскую повестку в правительстве, и была основным там консультантом по этому вопросу. Она была в должности замминистра финансов, потом кем-то ещё, а теперь её назначили спецпредставителем по Украине.Так что курс нынешней власти останется прежним (если не хуже того), каким он был при Трюдо. Боюсь, что администрация Карни будет продолжать в том же духе.И еще одна деталь. Следует напомнить про исторический факт предоставления Канадой убежища для многих украинских коллаборационистов, обосновавшихся там после разгрома нацистской Германии. Это было частью правительственной политики. И активизация этой части украинской диаспоры в период кризиса на Украине привел к гонениям на инакомыслящих. Я знаю, о чем говорю, поскольку сама являюсь жертвой этой кампании.Вот что происходит в Канаде. Я не думаю, что позиция моей страны по Украине как-то изменится в обозримом будущем. Дело в том, что в отличие от Европы, Канада находится слишком далеко от войны, чтобы задумываться над тем, права она или нет, по крайней мере, на правительственном уровне, в верхах.Что касается рядовых канадцев, в течение 2 лет многие были в высшей степени возмущены овациями в честь эсэсовца Хунки. У простых людей это зрелище определенно не встретило одобрения. И, несмотря на то, что народ симпатизирует Украине куда меньше, чем правительство, Карни продолжает ошибочную линию Трюдо.— Как вы видите сценарии развития украинского конфликта: война или мир нас ждет?— Конечно же, мне лично больше по душе мирное урегулирование.Но Запад, похоже, намерен и впредь провоцировать клику Зеленского на продолжение войны, в чем заинтересован и сам Зеленский, которому предстоит ответить и за коррупцию, и за отмену выборов и за потоки пролитой им крови. Аналогия с Черчиллем, отменившим выборы до конца войны, неправомерна, поскольку парламент при Черчилле оставался многопартийным.В свете этих фактов, я думаю, что Запад не собирается в обозримом будущем разыграть карту мира. Тому свидетельство военная истерия в Европе, в то время как Трамп пытается ходить быстро и с козырей, но у него это не очень получается.Европейцы [правительство] кричат: нам следует давать больше денег, больше вооружений [Киеву]. Милитаристский угар им удобен по двум причинам: он позволяет удерживать власть и затыкать рот оппозиции. Это важная часть нагнетаемой ими военной истерии, традиционно сопровождаемой воплями о кризисе западной цивилизации. Нет, они не стремятся к скорому миру. Я думаю, что война закончится на земле.Владимир Путин осмотрительно продвигается вперед. Мы пока не знаем, сколько освобожденных областей достанется России. Но мир будет достигнут только через победу. Мне горько говорить об этом, сознавая, как вам хочется прекратить кровопролитие, но иным путем, в нынешнем положении, мира достичь невозможно. Когда это произойдет, вопрос пока что открытый.— Полностью с вами согласна. И последний вопрос: не возникало ли у вас каких-либо проблем внутри Канады в связи с вашими визитами в Россию?— Два года назад, после того, как я спросила Путина об отношении к скандалу с Хункой (вы помните, это когда канадский парламент рукоплескал украинскому нацист), по возвращении в Канаду нас с мужем подвергли четырехчасовому допросу, который проводили сотрудники таможенной службы.Меня поразила их некомпетентность. “Зачем вы поехали в Россию, — спросили они меня, — разве вы не знаете, что она под санкциями?” Но мы-то как раз внимательно прочитали закон о санкциях и посоветовались со знакомыми юристами [прежде чем поехать в РФ]. Согласно этому закону, запрещены деловые связи, а на конференции он не распространяется, и мы не имеем отношения к большому бизнесу.Даже в разгар холодной войны между Западом и СССР имели место контакты между людьми доброй воли с обеих сторон, потому что при таком высоком уровне враждебности, общение играет важную роль в деле поддержания мира. Важно самому посмотреть, как обстоят дела на противоположной, демонизируемой стороне.“Если вы таможенники, — сказала я, — тогда занимайтесь нашим багажом, а не нашими мыслями; вот мои чемоданы — досматривайте, спрашивайте, а на другие вопросы я вам отвечать не обязана”. В России я могу говорить то, что я думаю на самые разные темы. Мне повезло, что меня сюда пригласили, и я счастлива, что я снова здесь у вас.На XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" мы впервые увидели вилку: с одной стороны, президент РФ затронул тему ударов по украинским АЭС; с другой — акцентировал, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто ждёт от нас жёстких решений. 