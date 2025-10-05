Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины
Мы впервые увидели вилку: с одной стороны, президент РФ затронул тему ударов по украинским АЭС; с другой — акцентировал, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто ждёт от нас жёстких решений.
Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой на площадке Клуба.
Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло с 29 сентября по 2 октября и затронуло тему "Полицентричный мир: инструкция по применению".
С одной стороны, президент говорил о том, что мы открыты к партнёрству, что его связывают дружеские отношения с западными лидерами. С другой — упомянул укрепление нашей армии, отметил, что у России есть ответ на милитаризацию Европы.
— Олег Николаевич, что стоит за такими заявлениями президента России?
— Если сравнивать это выступление президента с выступлениями предыдущих лет на заседаниях Валдайского клуба, то сейчас меня поразило спокойствие (я бы даже сказал в хорошем смысле слова расслабленность президента).
Практически всё заседание прошло в лёгком режиме. Видно было, что президент спокоен и в хорошем настроении. Он много шутил, даже приоткрыл дверь в свою частную жизнь: процитировал стихи Пушкина, вспомнил другие вещи.
Я помню 2014 год, когда президент, по моему субъективному впечатлению, выступал как натянутая струна. Помню достаточно тяжёлую атмосферу осенью 2022 года, когда Путин чётко аргументировал действия, которые привели к началу Специальной военной операции (СВО), но обстановка и в зале, и вокруг была понятна.
Сейчас же всё это исчезло, отпала необходимость что-то объяснять. Понятно, что президент говорил фразу, которую он произносит часто: "это вина Запада, что ситуация дошла до военной стадии конфликта на территории Украины” — о том, что ещё с советских времен, с 90-х годов страны Запада так или иначе стремились оказывать давление на Россию.
Но, повторюсь, по стилистике это были одна из самых спокойных речей президента и его ответов на вопросы. Здесь мы можем только предполагать, почему так.
— Почему, как вы думаете?
— Очевидно, что России удалось выстоять в этом тяжёлом конфликте, который длится уже более 3 лет. Очевидно, что президент высоко и оптимистично оценивает наши военные шансы. Он сравнивал цифры потерь ВСУ с нашими потерями, прошёл по линиям фронта — по основным ключевым точкам боёв.
Возможно, тема присутствия наших войск в Константиновке или Северске по публичной информации и картам боёв ещё не прослеживается. Но здесь, как говорится, президенту виднее. Очевидно, что он старался подчеркнуть чёткое превосходство России, ограниченность и исчерпаемость ресурсов противника и уверенность в положительном для нас исходе дел.
Другая тема, которая, в общем, тоже звучала, и по которой было достаточно много откровенных вопросов — тема эскалации конфликта за пределы украинской зоны боёв. То есть то, о чём в последнюю неделю начали говорить открыто: о возможности военных столкновений между Россией и европейскими членами НАТО. В частности, говорилось о готовности сбивать российские самолёты и дроны. Соответственно, все эти аппараты априори объявлялись российскими.
Владимир Путин перевёл это в шутку. И здесь как раз с одной стороны была повторена фраза, которую президент говорит часто, её не назвать новой, что Россия не собирается нападать на НАТО. Но в нынешнем контексте возможного переноса конфликта она прозвучала совсем по-другому.
И опять же, здесь показательно то, что президент размышлял о том — если первый шаг будет сделан не Россией, а другими странами, то нам, возможно, придется принимать и ответные меры.
Соответственно, когда был задан вопрос о Запорожской атомной электростанции, впервые со стороны президента прозвучали слова, что на территории, контролируемой Украиной, есть ещё атомные электростанции, и Россия может выбрать их в качестве своих целей. До этого такого не было, и тема украинских АЭС была табуирована в российском официальном дискурсе.
Возникло ощущение того, что Россия не собирается начинать первой — разговор об этом президент перевёл в шутку. Но, с другой стороны, Россия готова к ответу. Каким будет этот ответ, если случится что-то, что пересечёт пресловутые “красные линии” — понятно, каких-то определённых рецептов, как РФ отреагирует не стоит давать в публичной плоскости.
Мне показалось достаточно важным, что президент сказал, что он понимает, что слишком жесткую реакцию России ждут те, кто организует подобного рода [история с дронами] провокации. Зрители и читатели "Украины.ру" в теме дискурса "почему "Россия воюет одной левой", что "Россия должна наносить более жёсткие военные удары, принимать более жёсткие военные решения".
Мы впервые увидели вилку: с одной стороны, упомянута тема украинских АЭС; с другой — акцент, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто как раз и ждёт от нас жёстких решений. Возможно, такой ответ Владимира Путина разочарует кого-то из патриотической общественности, но такова реальность 4 лет, и она нашла своё подтверждение в ответах президента.
— Если будет взаимное уважение между США и Россией, то и договориться удастся, отметил Путин. Но Трамп, который каждый день говорит разное, способен на взаимоуважение? То он говорил, что у Киева “плохие карты”, а потом внезапно, что Украина может победить Россию.
— Оно есть. Может быть, та расслабленная уверенность, которую я увидел в выступлении президента впервые с 2022 года, объясняется в корне изменившимися отношениями, между Россией и Соединёнными Штатами, поскольку разрушен единый, цементированный антироссийский фронт западных стран.
Было видно, что Владимир Путин делал личные реверансы в сторону Дональда Трампа, называл его "комфортным собеседником".
Кстати, что интересно, первый вопрос был задан иностранным участником — не про Украину, не про Трампа, а про сектор Газа. Естественно, это случайность, но мы фиксируем этот момент. И здесь президент чётко заявил новые вещи: что он готов поддержать мирный план Дональда Трампа по Газе.
Соответственно, некий партнёрский диалог (сотрудничеством это пока сложно назвать), который сложился между Путиным и Трампом находит отражение в том, что за рамками украинского конфликта, в других сложных конфликтных зонах мира Россия, когда это возможно и целесообразно, поддерживает инициативы Дональда Трампа.
В этом контексте можно было бы предположить, что “о’кей, о Трампе мы будем говорить только хорошее”. Но здесь диссонансом прозвучало даже не выступление о "Томагавках", этот ответ ожидался. Владимир Путин сказал, что если "Томагавки" будут поставлены Украине и начнут бить вглубь территории России, то, естественно, это не может не осложнить наши отношения с США.
Этот ответ ожидался и был понятен. Но ответ, который не был запрограммирован — когда президент начал детально разбирать ошибочность тарифной политики Трампа, которая России впрямую не касается.
(Отмечу, что есть только две страны в мире, которым Трамп не сделал ничего плохого, а пытается делать только хорошее — это Израиль и Россия. Сочетание может выглядеть странным, а для части слушателей и искренних патриотов России может выглядеть и ужасающим, но такова реальность.)
С этой точки зрения можно было обойти умолчанием тарифную политику Трампа или сказать что-то про Индию и Китай, про дополнительные тарифы за покупку нефти России, но президент подробно разобрал экономические последствия этой политики, как он их видит. Он пришёл в итоге к негативным выводам для самой экономики Соединённых Штатов. Здесь речь шла не только об Индии и Китае, но и о всей глобальной политике в целом.
Если исходить из логики "про Трампа или хорошо, или ничего", то, как раз не "Томагавки", а критика тарифной политики Трампа немного выбивалась, если рассматривать ситуацию в такой логике. Этот момент вроде бы не имел первостепенного значения, но для меня он был интересен и показателен.
— Получается, что наш президент отзывается хорошо о Трампе, но без лишней очарованности?
— Совершенно верно. Понятно — там где действия Соединённых Штатов прямо противоречат или могут противоречить национальным интересам России, об этом говорится чётко и твёрдо как с "Томагавками".
В завершении была поднята тема о продлении договоров по ядерным вооружениям (РСМД ). Тема про тарифы не напрашивалась в первый ряд, тем не менее это было сказано — видимо, президент считает это важным.
— Изменения общественного сознания на Украине происходит, как бы власти не промывали мозги, заявил Владимир Путин. Что указывает на эти изменения, на ваш взгляд?
— Значительная часть выступления президента по украинской тематике не была новой. Эти тезисы Владимир Путин произносит достаточно часто. Президент и в 2024, и в 2023 годах обращался к тем или иным моментам на фронте. Соответственно, здесь было некое продолжение, и я услышал некий месседж, прямой призыв к украинским солдатам: "Дезертируйте, сдавайтесь в плен".
Это тоже было для меня ново и показательно. Возможно, президент говорил об этом раньше, но акцентировано я услышал об этом впервые, что он отделяет простого украинского солдата и правящую верхушку, пресловутую киевскую хунту.
Владимир Путин говорил о том, что украинский солдат (наш сильный противник, воюющий умело, дерзко, эффективно в течение трёх с лишним лет, как правило рабоче-крестьянского происхождения) воюет за чужие политические, а то и коррупционные финансовые интересы.
— Еще одна тема, которая прошла красной нитью по всему заседанию и была упрмянута на пленарной сессии — это тема ООН. Лучше чем ООН ничего пока нет, заявил Путин. Но мне показалось, что совсем недавно мы говорили в ином ракурсе — что ООН бесполезна, что нужны новые организации, способные её заменить или дополнить…
— Здесь я не совсем согласен с вами. В официальном дискурсе, если мы берём речь президента и заявления МИД, темы о том, что ООН для России бесполезна, не было никогда.
— Но была критика…
— Да, была критика. Но есть одна из постоянных констант российской внешней политики (в её медийном аспекте этому уделяется большое внимание) — то, что основа всего миропорядка должна лежать в уставе ООН. На днях Дмитрий Песков об этом еще раз напомнил.
Другое дело, что ООН многолика. Есть Совет безопасности, где Россия использует право вета как постоянный член Совета безопасности и тем самым обладает одним из ключевых механизмов для защиты своих национальных интересов. С этой точки зрения Совет безопасности ООН для России крайне полезен.
С другой стороны, если мы посмотрим на Генеральную ассамблею ООН, то увидим, что начиная с 2014 года, после Крыма, она начала принимать антироссийские резолюции, поскольку там одна страна — один голос. Соответственно, противникам России удавалось собирать большинство практически во всех случаях голосования.
Соответственно, это было поставлено на некий поток после 2024 февраля, когда Генеральная ассамблея приняла решение о проведении специальной чрезвычайной сессии по украинскому конфликту и приняла за эти годы около десятка резолюции, которые все носят жестко антироссийский характер. Часть из них призывает к репарациям, часть — полному выводу российских войск, и так далее.
Здесь мы видим, что относительное большинство в Генеральной ассамблею ООН принадлежит противникам России. Нравится нам это или нет, костяк западных стран (политический Запад в составе примерно 30-40 государств, включая Японию, Сингапур, Австралии) в состоянии собрать под свою позицию как минимум 60 и как правило 80-90 голосов в Генассамблее, при этом против России.
Валдайский клуб проводил работы [исследования] на эту тему, в том числе этим занимался и я. Читатели и зрители издания Украина.ру могут ознакомиться с итогами голосований по различным антироссийским резолюциям Генеральной ассамблеи на сайте Валдайского клуба.
Здесь, к сожалению для нас, достаточно много стран Глобального Юга выступали за антироссийские резолюции: часть африканских государств, значительная часть Латинской Америки, определённая часть стран Азии. С этой точки зрения Россия с 2014-го, особенно с 2022 года стала мишенью для критики Генеральной ассамблеи, где российская сторона, как правило, оказывается в меньшинстве.
Понятно, что этот аспект мог вызвать некое раздражение и разговоры о том, что ООН устарела и России не нужна, но ещё раз повторюсь, это никогда не звучало в официальном дискурсе. Здесь то, о чём говорил президент [на “Валдае” про ООН] я воспринимаю как некий общий месседж. Может быть, это не первый раз, когда он говорит подобного рода фразы.
Понятно, что ООН не идеальна, а для России совсем не идеальна, благодаря антироссийским резолюциям Генеральной ассамблеи. С другой стороны, ничего нет лучше ООН и Совета безопасности ООН с правом вето для РФ у нас тоже нет.
— Подводя итоги пленарной сессии, выступления Владимира Путина и в целом XXII Ежегодного заседания клуба Валдай", какие выводы мы можем сделать?
— Мы выходим со спокойной уверенностью президента. Она неожиданна для меня, возможно, ошибочно.
Понятно, что говорилось о многополярности, о роли ООН, о расширении значения Глобального Юга — мы говорим об этом из года в год, меняются какие-то нюансы, но в целом это та тема, которую трудно назвать новой.
Но спокойная уверенность в своей правоте и вполне возможная уверенность в партнерских отношениях с США, или, по крайней мере, новом характере отношений со Штатами — все это оказалось заразительным. Я это чувствовал и по себе, и по коллегам, сидящим в зале. Дай бог, чтобы так было и в жизни.
