Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины

Мы впервые увидели вилку: с одной стороны, президент РФ затронул тему ударов по украинским АЭС; с другой — акцентировал, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто ждёт от нас жёстких решений.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058735815_0:51:2400:1401_1920x0_80_0_0_6b75e0c98e02a586edf1c49046c2a950.png

Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой на площадке Клуба.Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло с 29 сентября по 2 октября и затронуло тему "Полицентричный мир: инструкция по применению".С одной стороны, президент говорил о том, что мы открыты к партнёрству, что его связывают дружеские отношения с западными лидерами. С другой — упомянул укрепление нашей армии, отметил, что у России есть ответ на милитаризацию Европы.— Олег Николаевич, что стоит за такими заявлениями президента России?— Если сравнивать это выступление президента с выступлениями предыдущих лет на заседаниях Валдайского клуба, то сейчас меня поразило спокойствие (я бы даже сказал в хорошем смысле слова расслабленность президента).Практически всё заседание прошло в лёгком режиме. Видно было, что президент спокоен и в хорошем настроении. Он много шутил, даже приоткрыл дверь в свою частную жизнь: процитировал стихи Пушкина, вспомнил другие вещи.Я помню 2014 год, когда президент, по моему субъективному впечатлению, выступал как натянутая струна. Помню достаточно тяжёлую атмосферу осенью 2022 года, когда Путин чётко аргументировал действия, которые привели к началу Специальной военной операции (СВО), но обстановка и в зале, и вокруг была понятна.Сейчас же всё это исчезло, отпала необходимость что-то объяснять. Понятно, что президент говорил фразу, которую он произносит часто: "это вина Запада, что ситуация дошла до военной стадии конфликта на территории Украины” — о том, что ещё с советских времен, с 90-х годов страны Запада так или иначе стремились оказывать давление на Россию.Но, повторюсь, по стилистике это были одна из самых спокойных речей президента и его ответов на вопросы. Здесь мы можем только предполагать, почему так.— Почему, как вы думаете?— Очевидно, что России удалось выстоять в этом тяжёлом конфликте, который длится уже более 3 лет. Очевидно, что президент высоко и оптимистично оценивает наши военные шансы. Он сравнивал цифры потерь ВСУ с нашими потерями, прошёл по линиям фронта — по основным ключевым точкам боёв.Возможно, тема присутствия наших войск в Константиновке или Северске по публичной информации и картам боёв ещё не прослеживается. Но здесь, как говорится, президенту виднее. Очевидно, что он старался подчеркнуть чёткое превосходство России, ограниченность и исчерпаемость ресурсов противника и уверенность в положительном для нас исходе дел.Другая тема, которая, в общем, тоже звучала, и по которой было достаточно много откровенных вопросов — тема эскалации конфликта за пределы украинской зоны боёв. То есть то, о чём в последнюю неделю начали говорить открыто: о возможности военных столкновений между Россией и европейскими членами НАТО. В частности, говорилось о готовности сбивать российские самолёты и дроны. Соответственно, все эти аппараты априори объявлялись российскими.Владимир Путин перевёл это в шутку. И здесь как раз с одной стороны была повторена фраза, которую президент говорит часто, её не назвать новой, что Россия не собирается нападать на НАТО. Но в нынешнем контексте возможного переноса конфликта она прозвучала совсем по-другому.И опять же, здесь показательно то, что президент размышлял о том — если первый шаг будет сделан не Россией, а другими странами, то нам, возможно, придется принимать и ответные меры.Соответственно, когда был задан вопрос о Запорожской атомной электростанции, впервые со стороны президента прозвучали слова, что на территории, контролируемой Украиной, есть ещё атомные электростанции, и Россия может выбрать их в качестве своих целей. До этого такого не было, и тема украинских АЭС была табуирована в российском официальном дискурсе.Возникло ощущение того, что Россия не собирается начинать первой — разговор об этом президент перевёл в шутку. Но, с другой стороны, Россия готова к ответу. Каким будет этот ответ, если случится что-то, что пересечёт пресловутые “красные линии” — понятно, каких-то определённых рецептов, как РФ отреагирует не стоит давать в публичной плоскости.Мне показалось достаточно важным, что президент сказал, что он понимает, что слишком жесткую реакцию России ждут те, кто организует подобного рода [история с дронами] провокации. Зрители и читатели "Украины.ру" в теме дискурса "почему "Россия воюет одной левой", что "Россия должна наносить более жёсткие военные удары, принимать более жёсткие военные решения".Мы впервые увидели вилку: с одной стороны, упомянута тема украинских АЭС; с другой — акцент, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто как раз и ждёт от нас жёстких решений. Возможно, такой ответ Владимира Путина разочарует кого-то из патриотической общественности, но такова реальность 4 лет, и она нашла своё подтверждение в ответах президента.— Если будет взаимное уважение между США и Россией, то и договориться удастся, отметил Путин. Но Трамп, который каждый день говорит разное, способен на взаимоуважение? То он говорил, что у Киева “плохие карты”, а потом внезапно, что Украина может победить Россию.— Оно есть. Может быть, та расслабленная уверенность, которую я увидел в выступлении президента впервые с 2022 года, объясняется в корне изменившимися отношениями, между Россией и Соединёнными Штатами, поскольку разрушен единый, цементированный антироссийский фронт западных стран.Было видно, что Владимир Путин делал личные реверансы в сторону Дональда Трампа, называл его "комфортным собеседником".Кстати, что интересно, первый вопрос был задан иностранным участником — не про Украину, не про Трампа, а про сектор Газа. Естественно, это случайность, но мы фиксируем этот момент. И здесь президент чётко заявил новые вещи: что он готов поддержать мирный план Дональда Трампа по Газе.Соответственно, некий партнёрский диалог (сотрудничеством это пока сложно назвать), который сложился между Путиным и Трампом находит отражение в том, что за рамками украинского конфликта, в других сложных конфликтных зонах мира Россия, когда это возможно и целесообразно, поддерживает инициативы Дональда Трампа.В этом контексте можно было бы предположить, что “о’кей, о Трампе мы будем говорить только хорошее”. Но здесь диссонансом прозвучало даже не выступление о "Томагавках", этот ответ ожидался. Владимир Путин сказал, что если "Томагавки" будут поставлены Украине и начнут бить вглубь территории России, то, естественно, это не может не осложнить наши отношения с США.Этот ответ ожидался и был понятен. Но ответ, который не был запрограммирован — когда президент начал детально разбирать ошибочность тарифной политики Трампа, которая России впрямую не касается.(Отмечу, что есть только две страны в мире, которым Трамп не сделал ничего плохого, а пытается делать только хорошее — это Израиль и Россия. Сочетание может выглядеть странным, а для части слушателей и искренних патриотов России может выглядеть и ужасающим, но такова реальность.)С этой точки зрения можно было обойти умолчанием тарифную политику Трампа или сказать что-то про Индию и Китай, про дополнительные тарифы за покупку нефти России, но президент подробно разобрал экономические последствия этой политики, как он их видит. Он пришёл в итоге к негативным выводам для самой экономики Соединённых Штатов. Здесь речь шла не только об Индии и Китае, но и о всей глобальной политике в целом.Если исходить из логики "про Трампа или хорошо, или ничего", то, как раз не "Томагавки", а критика тарифной политики Трампа немного выбивалась, если рассматривать ситуацию в такой логике. Этот момент вроде бы не имел первостепенного значения, но для меня он был интересен и показателен.— Получается, что наш президент отзывается хорошо о Трампе, но без лишней очарованности?— Совершенно верно. Понятно — там где действия Соединённых Штатов прямо противоречат или могут противоречить национальным интересам России, об этом говорится чётко и твёрдо как с "Томагавками".В завершении была поднята тема о продлении договоров по ядерным вооружениям (РСМД ). Тема про тарифы не напрашивалась в первый ряд, тем не менее это было сказано — видимо, президент считает это важным.— Изменения общественного сознания на Украине происходит, как бы власти не промывали мозги, заявил Владимир Путин. Что указывает на эти изменения, на ваш взгляд?— Значительная часть выступления президента по украинской тематике не была новой. Эти тезисы Владимир Путин произносит достаточно часто. Президент и в 2024, и в 2023 годах обращался к тем или иным моментам на фронте. Соответственно, здесь было некое продолжение, и я услышал некий месседж, прямой призыв к украинским солдатам: "Дезертируйте, сдавайтесь в плен".Это тоже было для меня ново и показательно. Возможно, президент говорил об этом раньше, но акцентировано я услышал об этом впервые, что он отделяет простого украинского солдата и правящую верхушку, пресловутую киевскую хунту. Владимир Путин говорил о том, что украинский солдат (наш сильный противник, воюющий умело, дерзко, эффективно в течение трёх с лишним лет, как правило рабоче-крестьянского происхождения) воюет за чужие политические, а то и коррупционные финансовые интересы.— Еще одна тема, которая прошла красной нитью по всему заседанию и была упрмянута на пленарной сессии — это тема ООН. Лучше чем ООН ничего пока нет, заявил Путин. Но мне показалось, что совсем недавно мы говорили в ином ракурсе — что ООН бесполезна, что нужны новые организации, способные её заменить или дополнить…— Здесь я не совсем согласен с вами. В официальном дискурсе, если мы берём речь президента и заявления МИД, темы о том, что ООН для России бесполезна, не было никогда.— Но была критика…— Да, была критика. Но есть одна из постоянных констант российской внешней политики (в её медийном аспекте этому уделяется большое внимание) — то, что основа всего миропорядка должна лежать в уставе ООН. На днях Дмитрий Песков об этом еще раз напомнил.Другое дело, что ООН многолика. Есть Совет безопасности, где Россия использует право вета как постоянный член Совета безопасности и тем самым обладает одним из ключевых механизмов для защиты своих национальных интересов. С этой точки зрения Совет безопасности ООН для России крайне полезен.С другой стороны, если мы посмотрим на Генеральную ассамблею ООН, то увидим, что начиная с 2014 года, после Крыма, она начала принимать антироссийские резолюции, поскольку там одна страна — один голос. Соответственно, противникам России удавалось собирать большинство практически во всех случаях голосования.Соответственно, это было поставлено на некий поток после 2024 февраля, когда Генеральная ассамблея приняла решение о проведении специальной чрезвычайной сессии по украинскому конфликту и приняла за эти годы около десятка резолюции, которые все носят жестко антироссийский характер. Часть из них призывает к репарациям, часть — полному выводу российских войск, и так далее.Здесь мы видим, что относительное большинство в Генеральной ассамблею ООН принадлежит противникам России. Нравится нам это или нет, костяк западных стран (политический Запад в составе примерно 30-40 государств, включая Японию, Сингапур, Австралии) в состоянии собрать под свою позицию как минимум 60 и как правило 80-90 голосов в Генассамблее, при этом против России.Валдайский клуб проводил работы [исследования] на эту тему, в том числе этим занимался и я. Читатели и зрители издания Украина.ру могут ознакомиться с итогами голосований по различным антироссийским резолюциям Генеральной ассамблеи на сайте Валдайского клуба.Здесь, к сожалению для нас, достаточно много стран Глобального Юга выступали за антироссийские резолюции: часть африканских государств, значительная часть Латинской Америки, определённая часть стран Азии. С этой точки зрения Россия с 2014-го, особенно с 2022 года стала мишенью для критики Генеральной ассамблеи, где российская сторона, как правило, оказывается в меньшинстве.Понятно, что этот аспект мог вызвать некое раздражение и разговоры о том, что ООН устарела и России не нужна, но ещё раз повторюсь, это никогда не звучало в официальном дискурсе. Здесь то, о чём говорил президент [на “Валдае” про ООН] я воспринимаю как некий общий месседж. Может быть, это не первый раз, когда он говорит подобного рода фразы.Понятно, что ООН не идеальна, а для России совсем не идеальна, благодаря антироссийским резолюциям Генеральной ассамблеи. С другой стороны, ничего нет лучше ООН и Совета безопасности ООН с правом вето для РФ у нас тоже нет.— Подводя итоги пленарной сессии, выступления Владимира Путина и в целом XXII Ежегодного заседания клуба Валдай", какие выводы мы можем сделать?— Мы выходим со спокойной уверенностью президента. Она неожиданна для меня, возможно, ошибочно.Понятно, что говорилось о многополярности, о роли ООН, о расширении значения Глобального Юга — мы говорим об этом из года в год, меняются какие-то нюансы, но в целом это та тема, которую трудно назвать новой.Но спокойная уверенность в своей правоте и вполне возможная уверенность в партнерских отношениях с США, или, по крайней мере, новом характере отношений со Штатами — все это оказалось заразительным. Я это чувствовал и по себе, и по коллегам, сидящим в зале. Дай бог, чтобы так было и в жизни.Еще мнения о заявлениях Владимира Путина на "Валдае" в интервью Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб.

