"После разгрома киевского режима": Караганов допустил хорошие отношения "с остатками Украины" - 06.10.2025
"После разгрома киевского режима": Караганов допустил хорошие отношения "с остатками Украины"
"После разгрома киевского режима": Караганов допустил хорошие отношения "с остатками Украины" - 06.10.2025 Украина.ру
"После разгрома киевского режима": Караганов допустил хорошие отношения "с остатками Украины"
После завершения конфликта Россия может выстроить добрососедские отношения с Украиной. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
2025-10-06T05:40
2025-10-06T05:40
Отвечая на вопрос о перспективах отношений с Украиной, эксперт четко обозначил свою позицию: "Хотелось бы, чтобы после разгрома нынешнего украинского режима и у нас были хорошие отношения с остатками Украины".Говоря о политике Китая в отношении Украины, Караганов охарактеризовал её как взвешенную и прагматичную. "Нормально реагировать", — так он оценил позицию Пекина. По его словам, руководство КНР действует исходя из двух ключевых соображений. "Во-первых, Китай маневрирует, не хочет до конца обострять свои отношения с Западом", — пояснил Караганов. "Во-вторых, китайцы рассчитывают, что в какой-то не очень далекой перспективе, когда наконец ситуация каким-то образом решится, Украина сможет стать надежным поставщиком продовольствия".Относительно исторического контекста, эксперт напомнил: "Замечу, что у Китая с Украиной были договорённости, которые прежнее руководство [в Киеве] полностью нарушило". "У Китая к Украине нормальный интерес, и если у этих стран будут хорошие отношения — ничего страшного", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.Про заявления президента РФ Владимира Путина о США, Европе и Украине на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в материале Анны Черкасовой "Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам".
новости, украина, китай, россия, сергей караганов, украина.ру, продовольствие, поставки, международные отношения, международная политика, кнр (китай), сотрудничество, главные новости, война на украине
Читать в
ДзенTelegram
После завершения конфликта Россия может выстроить добрососедские отношения с Украиной. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
Отвечая на вопрос о перспективах отношений с Украиной, эксперт четко обозначил свою позицию: "Хотелось бы, чтобы после разгрома нынешнего украинского режима и у нас были хорошие отношения с остатками Украины".
Говоря о политике Китая в отношении Украины, Караганов охарактеризовал её как взвешенную и прагматичную. "Нормально реагировать", — так он оценил позицию Пекина.
По его словам, руководство КНР действует исходя из двух ключевых соображений. "Во-первых, Китай маневрирует, не хочет до конца обострять свои отношения с Западом", — пояснил Караганов. "Во-вторых, китайцы рассчитывают, что в какой-то не очень далекой перспективе, когда наконец ситуация каким-то образом решится, Украина сможет стать надежным поставщиком продовольствия".
Относительно исторического контекста, эксперт напомнил: "Замечу, что у Китая с Украиной были договорённости, которые прежнее руководство [в Киеве] полностью нарушило". "У Китая к Украине нормальный интерес, и если у этих стран будут хорошие отношения — ничего страшного", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.
Про заявления президента РФ Владимира Путина о США, Европе и Украине на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в материале Анны Черкасовой "Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам".
Новости Украина Китай Россия Сергей Караганов Украина.ру продовольствие поставки международные отношения Международная политика КНР (Китай) сотрудничество Главные новости война на Украине
 
