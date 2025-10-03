https://ukraina.ru/20251003/ivan-timofeev-o-slovakh-putina-na-valdae-rf-khochet-mira-s-zapadom-no-bez-uscherba-ee-interesam-1069548462.html

Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев прокомментировал заявления Владимира Путина о США, Европе и Украине.

интервью

валдай

владимир путин

россия

сша

дональд трамп

европа

брикс

украина

китай

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058625279_97:40:787:428_1920x0_80_0_0_e795fe06aebafd8395d12dd057a02d72.jpg

В блиц-интервью по итогам пленарной сессии с участием президента России политолог прокомментировал корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой возможность участия в урегулировании украинского конфликта Китая и Индии.Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло с 29 сентября по 2 октября и затронул тему "Полицентричный мир: инструкция по применению".В частности, президент отметил, что при взаимном уважение США и России удастся договориться. А также подчеркнул, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать.— Иван Николаевич, в целом как вы прокомментируете тональность выступления Путина на “Валдае”? Европа и США нам партнеры или противники?— Я думаю, с одной стороны, это адекватное восприятие той кризисной ситуации в наших отношениях с Западом, которая на сегодня сложилась. Фактически, западное сообщество является врагом России, если называть все своими именами.С другой стороны, есть желание как-то из этой ситуации выходить, но без того, чтобы поступаться своими принципами. Много говорилось о прагматичных интересах, о том, что их нужно уважать, что есть желание мирного сосуществования, но без ущерба нашим интересам.— Владимир Путин заявил, что если будет взаимное уважение между США и Россией, то и договориться удастся. Трамп, который каждый день говорит разное, способен на это?— Залезть в голову к Трампу я не могу, но судя по всему он уважает сильных лидеров, которые готовы отстаивать свои позиции. Далеко не всегда такие лидеры встречаются, но я думаю, что российского президента Путина Трамп считает именно таким лидером.— В эти дни много говорилось о многополярности и взаимодействии стран, в том числе в рамках БРИКС. Может быть, если мы привлечем Китай и Индию к урегулированию украинского конфликта, его удастся решить быстрее?— Не думаю, что они сыграют критическую роль, хотя российская дипломатия и наша страна ценит взвешенный и прагматичный подход этих стран. Но все-таки Индия и Китай не являются региональными игроками, хотя их конструктивная позиция как позиция крупных экономик и центров силы в многополярном мире важна.

