Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам
Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев прокомментировал заявления Владимира Путина о США, Европе и Украине.
2025-10-03T05:30
Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев прокомментировал заявления Владимира Путина о США, Европе и Украине.
В блиц-интервью по итогам пленарной сессии с участием президента России политолог прокомментировал корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой возможность участия в урегулировании украинского конфликта Китая и Индии.
Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло с 29 сентября по 2 октября и затронул тему "Полицентричный мир: инструкция по применению".
В частности, президент отметил, что при взаимном уважение США и России удастся договориться. А также подчеркнул, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать.
— Иван Николаевич, в целом как вы прокомментируете тональность выступления Путина на “Валдае”? Европа и США нам партнеры или противники?
— Я думаю, с одной стороны, это адекватное восприятие той кризисной ситуации в наших отношениях с Западом, которая на сегодня сложилась. Фактически, западное сообщество является врагом России, если называть все своими именами.
С другой стороны, есть желание как-то из этой ситуации выходить, но без того, чтобы поступаться своими принципами. Много говорилось о прагматичных интересах, о том, что их нужно уважать, что есть желание мирного сосуществования, но без ущерба нашим интересам.
— Владимир Путин заявил, что если будет взаимное уважение между США и Россией, то и договориться удастся. Трамп, который каждый день говорит разное, способен на это?
— Залезть в голову к Трампу я не могу, но судя по всему он уважает сильных лидеров, которые готовы отстаивать свои позиции. Далеко не всегда такие лидеры встречаются, но я думаю, что российского президента Путина Трамп считает именно таким лидером.
— В эти дни много говорилось о многополярности и взаимодействии стран, в том числе в рамках БРИКС. Может быть, если мы привлечем Китай и Индию к урегулированию украинского конфликта, его удастся решить быстрее?
— Не думаю, что они сыграют критическую роль, хотя российская дипломатия и наша страна ценит взвешенный и прагматичный подход этих стран. Но все-таки Индия и Китай не являются региональными игроками, хотя их конструктивная позиция как позиция крупных экономик и центров силы в многополярном мире важна.