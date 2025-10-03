Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/ivan-timofeev-o-slovakh-putina-na-valdae-rf-khochet-mira-s-zapadom-no-bez-uscherba-ee-interesam-1069548462.html
Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам
Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам - 03.10.2025 Украина.ру
Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам
Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев прокомментировал заявления Владимира Путина о США, Европе и Украине.
2025-10-03T05:30
2025-10-03T05:30
интервью
валдай
владимир путин
россия
сша
дональд трамп
европа
брикс
украина
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058625279_97:40:787:428_1920x0_80_0_0_e795fe06aebafd8395d12dd057a02d72.jpg
В блиц-интервью по итогам пленарной сессии с участием президента России политолог прокомментировал корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой возможность участия в урегулировании украинского конфликта Китая и Индии.Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло с 29 сентября по 2 октября и затронул тему "Полицентричный мир: инструкция по применению".В частности, президент отметил, что при взаимном уважение США и России удастся договориться. А также подчеркнул, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать.— Иван Николаевич, в целом как вы прокомментируете тональность выступления Путина на “Валдае”? Европа и США нам партнеры или противники?— Я думаю, с одной стороны, это адекватное восприятие той кризисной ситуации в наших отношениях с Западом, которая на сегодня сложилась. Фактически, западное сообщество является врагом России, если называть все своими именами.С другой стороны, есть желание как-то из этой ситуации выходить, но без того, чтобы поступаться своими принципами. Много говорилось о прагматичных интересах, о том, что их нужно уважать, что есть желание мирного сосуществования, но без ущерба нашим интересам.— Владимир Путин заявил, что если будет взаимное уважение между США и Россией, то и договориться удастся. Трамп, который каждый день говорит разное, способен на это?— Залезть в голову к Трампу я не могу, но судя по всему он уважает сильных лидеров, которые готовы отстаивать свои позиции. Далеко не всегда такие лидеры встречаются, но я думаю, что российского президента Путина Трамп считает именно таким лидером.— В эти дни много говорилось о многополярности и взаимодействии стран, в том числе в рамках БРИКС. Может быть, если мы привлечем Китай и Индию к урегулированию украинского конфликта, его удастся решить быстрее?— Не думаю, что они сыграют критическую роль, хотя российская дипломатия и наша страна ценит взвешенный и прагматичный подход этих стран. Но все-таки Индия и Китай не являются региональными игроками, хотя их конструктивная позиция как позиция крупных экономик и центров силы в многополярном мире важна.
россия
сша
европа
украина
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058625279_125:0:760:476_1920x0_80_0_0_ad5d8a44adfe1d96adf611e8758a8acc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, валдай, владимир путин, россия, сша, дональд трамп, европа, брикс, украина, китай, многополярный мир
Интервью, Валдай, Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, Европа, БРИКС, Украина, Китай, многополярный мир

Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам

05:30 03.10.2025
 
Иван Тимофеев. Валдай
Иван Тимофеев. Валдай
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев прокомментировал заявления Владимира Путина о США, Европе и Украине.
В блиц-интервью по итогам пленарной сессии с участием президента России политолог прокомментировал корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой возможность участия в урегулировании украинского конфликта Китая и Индии.
Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XХII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло с 29 сентября по 2 октября и затронул тему "Полицентричный мир: инструкция по применению".
В частности, президент отметил, что при взаимном уважение США и России удастся договориться. А также подчеркнул, что ответные меры России на милитаризацию Европы не заставят себя ждать.
© Фото : Клуб "Валдай"Иван Тимофеев.XXII Ежегодное заседание Клуба "Валдай". Сочи, 2025
Иван Тимофеев.XXII Ежегодное заседание Клуба Валдай. Сочи, 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Клуб "Валдай"
Иван Тимофеев.XXII Ежегодное заседание Клуба "Валдай". Сочи, 2025
— Иван Николаевич, в целом как вы прокомментируете тональность выступления Путина на “Валдае”? Европа и США нам партнеры или противники?
— Я думаю, с одной стороны, это адекватное восприятие той кризисной ситуации в наших отношениях с Западом, которая на сегодня сложилась. Фактически, западное сообщество является врагом России, если называть все своими именами.
С другой стороны, есть желание как-то из этой ситуации выходить, но без того, чтобы поступаться своими принципами. Много говорилось о прагматичных интересах, о том, что их нужно уважать, что есть желание мирного сосуществования, но без ущерба нашим интересам.
— Владимир Путин заявил, что если будет взаимное уважение между США и Россией, то и договориться удастся. Трамп, который каждый день говорит разное, способен на это?
— Залезть в голову к Трампу я не могу, но судя по всему он уважает сильных лидеров, которые готовы отстаивать свои позиции. Далеко не всегда такие лидеры встречаются, но я думаю, что российского президента Путина Трамп считает именно таким лидером.
© Фото : Клуб "Валдай"Владимир Путин. XXII Ежегодное заседание Клуба "Валдай". Сочи, 2025
Владимир Путин. XXII Ежегодное заседание Клуба Валдай. Сочи, 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Клуб "Валдай"
Владимир Путин. XXII Ежегодное заседание Клуба "Валдай". Сочи, 2025
— В эти дни много говорилось о многополярности и взаимодействии стран, в том числе в рамках БРИКС. Может быть, если мы привлечем Китай и Индию к урегулированию украинского конфликта, его удастся решить быстрее?
— Не думаю, что они сыграют критическую роль, хотя российская дипломатия и наша страна ценит взвешенный и прагматичный подход этих стран. Но все-таки Индия и Китай не являются региональными игроками, хотя их конструктивная позиция как позиция крупных экономик и центров силы в многополярном мире важна.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюВалдайВладимир ПутинРоссияСШАДональд ТрампЕвропаБРИКСУкраинаКитаймногополярный мир
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех
06:15"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы
06:06Американская парадигма. В украинской команде Трампа грядут большие перестановки и смена стратегии
06:00Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти
06:00"Удары наносили из пригорода Харькова": Алехин раскрыл, как ВСУ прикрываются жилой инфраструктурой
05:54После Купянска — на Красный Лиман: полковник запаса о наступлении на ключевой узел обороны ВСУ
05:48"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов
05:36"Они начинают сдаваться в плен": полковник Алехин о разгроме бригад ВСУ севернее Харькова
05:30Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам
05:24"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов
05:12"На этом участке нужны резервы": военный эксперт про переломный момент на Запорожском фронте
05:00Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб
05:00"С русскими ссориться незачем": эксперт раскрыл, почему НАТО не рискнуло сбивать российские самолеты
04:54"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена
04:42"Кость в горле Молдавии": Анпилогов о том, почему Приднестровье остается вечной проблемой для Кишинева
04:30Эксперт МГИМО о планах Киева в Приднестровье: "Украина может предложить свои услуги"
04:24Давление на мирных жителей и удары по энергетике: Алехин раскрыл истинные цели обстрелов Белгорода
04:21ВС РФ атакуют объекты ВСУ, ВПК и инфраструктуры на Украине. Сводка ударов на 4:00
04:18"Каркас, непроницаемый для навязывания воли": Андрей Сушенцов предрек конец гегемонии Запада
04:02Аэропорт Мюнхена закрыли из-за неопознанных дронов — Reuters
Лента новостейМолния