Grup Yorum: Турция по-прежнему колония США, а Европа не терпит правды об Украине и Донбассе

Легендарная турецкая Grup Yorum с концертом в Москве в поддержку жителей Донбасса и Палестины. А в нашей студии с эксклюзивным интервью — участники группы Сена Эркоч и Умут Гюльтекин

2025-10-05T11:45

— Что такое Grup Yorum?Сена: — Grup Yorum — это музыкальная группа, которая была создана в Турции в 1980-е годы, когда у нас в стране произошел проамериканский военный переворот, приведший к большой крови и массовым репрессиям. Это был период полной безнадеги. И именно в этот период, в рамках борьбы за освобождение политических заключенных и как надежда для людей, потерявших надежду, была организована Grup Yorum. С 1985 года можно говорить, что Grup Yorum стала голосом угнетенного народа Турции, но и также всего мира, поскольку мы интернационалисты. С первого дня основания мы боролись против полицейского насилия, мы были первой музыкальной группой в Турции, которая стала петь на курдском языке, поэтому турецкая армия в качестве символического жеста расстреливала наши альбомы. Во время атак на наши культурные центры наши инструменты забирали и ломали. Членов нашей группы сажают в тюрьмы, ломают пальцы, чтобы они больше не могли играть на музыкальных инструментах, наших задержанных солистов бьют по ушам, просто чтобы они перестали петь. Делается все, чтобы помешать нам создавать музыку для людей.— К каким политическим переменам вы призываете?Сена: — Мы хотим демократическую страну, демократическое народное правительство. Мы хотим справедливости, мы хотим независимости. Это главное, потому что наша страна не является независимой страной. Наша страна зависит от американского империализма. Именно это мы пытались донести на концертах. До 2015 года мы выступали под лозунгом "Независимая Турция". На наши концерты в Стамбуле собиралось более миллиона человек.— А что произошло потом, после 2015 года?Умут: — После 2015 года давление со стороны правительства усилилось. Это был период, когда большинство членов Grup Yorum, которые оставались в Турции, оказались в тюрьме и, естественно, не могли больше давать концерты. С 2016 года мы не даем так концерты. Нам запретили даже репетировать. Наши культурные центры были разгромлены.Сена: — На данный момент 22 участника нашей группы находятся в тюрьме в Турции и один в Германии.Умут: — В 2021 году члены Grup Yorum Хелен и Ибрагим умерли в тюрьме во время голодовки в знак протеста против запрета нашего творчества. И мы победили. Они пожертвовали собой, а мы стали известны не только в Анатолии, но во всем мире. Мы отыграли концерты на трех разных континентах и во многих странах: от Греции до Мексики. Мы получаем отзывы в соцсетях со всего мира. Люди в разных странах поют наши песни и используют тексты наших песен в своих речах. Они пишут стихи для Grup Yorum, записывают видео с поддержкой. Благодаря Хелен и Ибрагиму мы победили, потому что нас не смогли отменить, нас не удалось замолчать. Теперь наши песни слышны по всему миру.— А кто сидит в Германии?Сена: — Ихсан Джибелик — один из старейших участников группы. Ему около 60. Группе — более 40 лет, и мы с Умутом — новое поколение. Ихсана арестовали в мае 2022 года по антитеррористическому закону 129B. Формальная цель параграфа — остановить террористов, например ИГИЛ*. На деле же его используют только в отношении антифашистов. Если посмотреть на историю данного нормативного акта, то можно увидеть, что он восходит к нацистскому режиму в Германии. Изменилось только название, но содержание осталось прежним. Это похоже на расистский закон об изоляции, который всегда использовался против социалистов, антифашистов, коммунистов. Так что Ихсан в тюрьме за то, что выступал с концертами против империалистической и расистской политики Германии.— Расистской политики Германии в отношении кого?Сена: — Расизм — это государственная политика Германии, как ни странно, это может прозвучать. В Германии существует очень много легальных и нелегальных ультраправых и нацистских организаций, таких как, например, NSU — Национал-социалистическое подполье, поддерживаемое немецкими секретными службами. Эти организации совершили множество массовых нападений на турок и греков в Германии. В результате их действий погибло более 10 человек. Члены NSU взрывали дома турецких и греческих семей, магазины выходцев из Ирана. И мы говорили, особенно на наших концертах, которые были организованы в Германии, что эти организации не являются независимыми. Это организации, которым была оказана поддержка правительством Германии. Сегодня вы можете видеть на улицах Германии людей, которые поддерживают палестинский народ. На Донбассе много лет происходило то же, что сегодня в Палестине, но вы никогда не услышите название "Донбасс" в Германии, это невозможно. Зато нападки немецкого правительства на антифашистские движения — запросто.— Что насчет политзаключенных в Турции?Сена: — С 2000 года в Турции появились тюрьмы типа F. Это специальные, сделанные по проекту НАТО, тюрьмы для политзаключенных, с очень маленькими камерами, рассчитанными на 1-3 человек, где за людьми ведется круглосуточное видеонаблюдение. До того политические находились в общих камерах с другими заключенными.Умут: — Они, конечно, стали сопротивляться. За 7 лет от последствий голодовок умерло 122 политзека, но благодаря этому удалось добиться некоторого улучшения условий содержания. А теперь существуют тюрьмы типа S и Y. Это тоже камеры-одиночки, но особые, т.н. колодезного типа или "ямы". Высокая камера с меленьким зарешеченным вентиляционным окошком наверху, через которое ты не видишь солнца, и длиной в 6 футов, так что тебе почти негде там передвигаться. Мало того, ты оказываешься в настолько полной изоляции, что не видишь даже охранников, не слышишь человеческого голоса, зато вокруг сплошная электроника и камеры, следящие за тобой 24 часа в сутки. Из этих 24 часов 23 часа человек находится в камере, а прогулочные площадки похожи на клетки. Международные организации по правам человека неоднократно заявляли, что такая изоляция разрушает физическое здоровье и психику заключенных. В таком "колодце" сейчас держат Серкана Онура Йылмаза, который продолжает голодовку в течение более 300 дней, чтобы восемь его товарищей перевели в другие тюрьмы с более гуманными условиями содержания. Благодаря международным акциям голодовок мы уже добились, чтобы 18 человек перевели из таких тюрем.— В 21 веке такое довольно сложно себе представить. Для большинства россиян Турция — это страна моря и солнца, куда хорошо ездить в отпуск.Сена: — Конечно, наша страна, как и все другие страны, прекрасна. Просто у многих наших соотечественников нет возможности съездить к своему собственному морю, потому что все частное. Все дорого, все находится в руках западных компаний: канадских, немецких, американских. Вот почему мы называем нашу страну колониальной страной, которая находится под скрытой оккупацией.Умут: — Представьте себе, мы знаем людей, которые живут в Стамбуле и никогда не видели моря и не умеют плавать, хотя в Стамбуле море просто везде. Такова экономическая система и такова реальность в нашей стране, которую мы хотим изменить.— Вы дали несколько концертов в Европе в поддержку Палестины и Донбасса. Как вы связываете друг с другом проблемы этих двух регионов?Умут: — Донбасс — это место, где началась война. Эту войну начала империалистическая группировка НАТО, которая просто окружила Россию.Сена: — Украинское правительство — это просто коллаборационисты американского империализма. И все эти фашистские группировки внутри Украины также организованы НАТО. Так что оба конфликта связаны с американским империализмом. Поэтому мы бывали на Донбассе много раз — в 2013, 2014 годах. А также после 2020 года мы трижды ездили на Донбасс. Что касается Палестины, то в прошлом году, до переворота, мы также побывали в Сирии. Мы дали три пропалестинских концерта в трех разных городах: Дамаске, Латакии и Алеппо. Сегодня с нами нет нашей басистки Бериван Гель, потому что она участвует в марше за Палестину. Собралась целая делегация под названием "До победы", которая объезжает десять разных стран, чтобы в итоге добраться до границы с Египтом в Рафахе и добиться открытия границы, чтобы палестинцы получили возможность выехать из зоны гуманитарной катастрофы. Сейчас делегация находится в Италии, затем — Греция, а уже из Греции они полетят в Египет.— Как на это реагируют правительства перечисленных стран?Сена: — Часто оказывают давление. Делегаты движения неоднократно пробовали достучаться до египетских консульств и посольств в разных странах, пытались передавать письма, записываться на приемы, общаться с ответственными лицами. Но, например, во Франции французская полиция построила баррикаду, чтобы не допустить активистов к посольству.Умут: — Вы должны понимать, что европейские страны всегда на одной стороне. Повсюду украинские флаги, повсюду пропаганда в пользу Украины. Точно так же, если вы выступаете в пользу Израиля с израильскими флагами — вам зеленый свет. Но если вы будете поддерживать Палестину или критиковать Украину, то на вас также окажут давление. Они выбрали сторону, и если ты идешь против них, то сталкиваешься с давлением.— Но многие европейские страны признали Палестину.Умут: — Это так, но это фальшивка. Они признали, потому что на них оказало давление народное движение. Формальное же признание не отменяет того факта, что европейские правительства сотрудничают с Израилем. Но да, некоторые из них вынуждены признать Палестину из-за мощной народной поддержки.— Что вы думаете о плане Трампа по Палестине?Сена: — Думаем, что невозможно подписывать соглашение с тем, кто ответственен за гибель 70 тысяч мирных жителей. Но дело даже не в этом. Почему Трамп решает будущее народа Палестины? Кто он такой?Умут: — Только жители этой страны могут принимать решение о своем будущем. Трамп может говорить все, что захочет, но нет никаких шансов, что его поддержат люди в Палестине.Сена: — Смотрите, все сейчас говорят о геноциде, но почему-то не задаются вопросом — возможен ли геноцид без оккупации? Итак, политическая позиция, из которой мы должны исходить, заключается в том, что Палестина оккупирована уже более 70 лет. В этом все дело. И пока не закончится оккупация, не закончится геноцид. В 20 пунктах предложения Трампа нет ничего об оккупации. Так о каком решении тогда идет речь?Умут: — Единственное решение заключается в том, чтобы евреи и мусульмане жили вместе, объединившись в одной стране в условиях демократии.Сена: — Мы против идеи двух государств, должно быть одно государство — Палестина. Но демократическая, социалистическая Палестина, в которой смогут жить люди разных национальностей и разных религий.— Вы живете в Германии. Канцлер Мерц сейчас призывает Европу вооружаться, по всей видимости, для будущей войны с Россией. Что насчет немецкого общества? Кто сейчас в Германии выступает за мир?Сена: — Политика империалистических стран в целом постоянно воздействует на умы людей. Вы должны быть готовы к войне, Россия может напасть на нас — это все время транслируют населению. Цель такого рода психологической пропаганды состоит в том, чтобы люди считали, что вооружаться — это нормально, это исключительно для собственной безопасности. Германия является страной НАТО, это империалистическая страна, и ее главная цель — создать в умах людей представление о том, что Россия, конечно, является врагом. Как уже было сказано, повсюду в Германии вы можете увидеть украинские флаги, даже в начальных школах и детских садах. Так где же свобода? Разве это свобода — внушать маленьким детям, что они должны быть на стороне Украины? Но это общая точка зрения в Европе. Мы же в свою очередь стараемся доносить правду. Для этого мы приезжаем сюда, приезжаем на Донбасс. Мы сняли документальный фильм о Донбассе, чтобы рассказывать правду, которая в Европе почти никому не известна. Большинство там даже не слышали такое слово как "Донбасс". Мы провели больше десятка показов документального фильма и люди благодарили нас за то, что мы им рассказали о существовании такого региона.— Но если они не знают о существовании Донбасса, значит, они и не знают о войне, которая началась в 2014 году?Сена: — Ну, конечно. Или знают о войне, но не понимают, почему она началась и за что велась. Они видят в России оккупанта, в украинской армии - защитника своей страны. В СМИ можно увидеть только такую позицию. И когда мы рассказываем о политике НАТО, о том, что представляет собой современная Украина, нам смотрят в глаза и говорят: "О, мы этого не знали". Даже, казалось бы, левые организации совсем ничего не понимают. Мы в Германии повсюду видели левых, которые митинговали против России. Не все, конечно в этом участвуют, какие-то левые все понимают, но многие. Одна очень левая организация не пригласила нас на их фестиваль, потому что знала — мы будем говорить о Донбассе, а там этого не хотят.— В Берлине и в других городах было много демонстраций против поставок оружия Украине, которые проводила Сара Вагенкнехт вместе с профсоюзами и разными левыми организациями.Сена: — Да, но, понимаете, это немного не о том. Они говорят, что немцы страдают от этой войны, но разве в этом заключается проблема?Умут: — Конечно, немцы тоже страдают от экономического противостояния, но главная проблема в том, что даже такие левые, которые это понимают и выступают против войны, считают, что Россия — империалистическая страна, что идет война между двумя империалистическими сторонами. Поэтому они говорят — это не наша война, а ведь это неправда. Когда ты говоришь, что идет война между двумя империалистами, значит ты не можешь выбрать сторону. Поэтому они протестуют против поставок оружия Украине, но и все. Они не могут заявить ничего большего, потому что тут же подвергнутся атаке со стороны правительства.Сена: — Если они сделают шаг вперед, поддержав русских и народ Донбасса, им придется заплатить. Цена таких слов — политическая отмена. Если ты скажешь, что ты на стороне народа Донбасса, тебя назовут сумасшедшим. Так это происходит в Европе. Дезинформация — это страшнейшее оружие империализма. Но честные люди должны выбрать сторону тех, кто сопротивляется империализму США и НАТО. Вы можете не быть марксистами-ленинцами, вы можете быть демократами или просто прогрессивными людьми, но вы не можете быть людьми в данный момент истории, если вы не выступаете против империализма США и НАТО. Вы должны выбрать сторону, другого пути нет.— Отдельный человек может выбрать сторону, но государству это сделать куда сложнее. С одной стороны, Турция — это страна НАТО, а Израиль — союзник США. Но, с другой стороны, обе эти страны не вводили санкций против России.Умут: — Мы все понимаем. В то же время вы должны понимать, что в нынешней Турции нет дружественных России сил. Даже левые в Турции полностью антироссийски настроены. В этом отношении — они управляемы правительством. А правительство в свою очередь зависит от США, причем с 1946 года: план Маршала, Доктрина Трумэна, в рамках которой Турции выделяли деньги для борьбы с "коммунистической угрозой" со стороны СССР.В результате мы мало что сами производим и должны все покупать на Западе. В рамках этих соглашений мы не можем производить, например, автомобильные двигатели. Пособники Запада в нашей стране — олигархи, они реально управляют страной, координируя свои действия с США, с помощью соглашения 1946 года.— Значит, акции либеральной оппозиции против Эрдогана, но не против империализма?Умут: — Конечно. Тем более, Эрдоган сам большой антиимпериалист. Он же все время говорит об антиимпериализме. Но до сих пор он остается одним из лучших проамериканских коллаборационистов в истории Турции. Конечно, он пытается навести какие-то мосты с Россией из-за санкций и вообще нынешней ситуации в мировой политике, но делает он это исключительно ради прибыли. Тут какие-то надежды лелеять не надо. По факту каждый шаг турецкого правительства находится под контролем США. Недавно Эрдоган летал в Америку и подписал соглашение о покупке 200 "Боингов", а также о покупке американского сжиженного газа после 2026 года, который дороже российского. В турецких СМИ вы увидите восторги о том, как Трамп принимал Эрдогана как большого-пребольшого лидера. Но соглашения этот лидер подписал в пользу Америки.— Может ли российское общество что-то сделать для того, чтобы облегчить жизнь турецких политзаключенных?Сена: — Конечно. Российское общество может заявлять об этой проблеме. Не только российское, но люди по всему миру. Единственный способ добиться больших прав сегодня — это международная солидарность. Пускай такие ужасные тюрьмы есть в Турции, а в каких-то других странах нет, но враг у всех один — империализм. И если завтра где-то возникнет такая же проблема, как на Донбассе, наша общая обязанность — выступить против несправедливости. Поэтому мы и обращаемся ко всем с призывом возвысить свой голос против несправедливости в Турции, против несправедливости в Палестине. Если в Палестине прекратится геноцид, или закроются тюрьмы колодезного типа в Турции — это произойдет только благодаря сопротивлению народов этих стран и международной солидарности. По этой причине мы и приезжаем в разные страны — мы знаем важность интернационализма и его силу не понаслышке.Мы одерживаем политические победы благодаря международной солидарности. Ради этого мы здесь в России, чтобы провести концерт под лозунгом: "Да здравствует интернационал, да здравствует братство народов против империалистической агрессии!".* запрещенная в РФ террористическая организацияО том, кто наши западные единомышленники — в материале "Кому дороги идеалы мира и справедливости". О настоящих союзниках России"

2025

турция, германия, палестина, дональд трамп, эрдоган, фридрих мерц, нато, игил, донбасс, сво, интервью