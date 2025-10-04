https://ukraina.ru/20251004/na-ukraine-opasayutsya-za-energetiku-i-zheleznuyu-dorogu-itogi-4-oktyabrya-1069635704.html

На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября

На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября - 04.10.2025 Украина.ру

На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября

Украинские политики и эксперты с тревогой ожидают приближающейся зимы и обращают внимание на выведение из строя энергетических и транспортных мощностей

2025-10-04T19:00

2025-10-04T19:00

2025-10-04T19:00

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

дмитрий ковалевич

вооруженные силы украины

украина

россия

чернигов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/04/1069635546_0:103:887:602_1920x0_80_0_0_3f8f70bacadc62ba2d89a0709a4662a7.jpg

Министерство энергетики Украины обратилось за международной помощью. Так, заместитель министра энергетики Роман Андарак проинформировал международных партнёров Украины о последствиях атаки ВС РФ, назвав её попыткой лишить страны "света и тепла в осенне-зимний период" и "погрузить Украину во тьму накануне нового отопительного сезона".Андарак указал, что с усилением атак растёт потребность в мобилизации поддержки международных партнеров. Речь, по словам замминистра, идёт в первую очередь о системах физической и противовоздушной защиты, потребности в закупке дополнительных объёмов газа, и энергетическое оборудование для восстановления и ремонтов.Замглавы министерства энергетики Украины выразил надежду на продолжение поддержки партнёров, а также на усиление санкционного давления на Россию. Андарак указал, что благодаря поддержке международных партнеров Украине удалось успешно пройти три предыдущие зимы и быстро проводить необходимые ремонты. Представители G7+, в свою очередь, заверили Украину в дальнейшей поддержке.Накануне, вечером 3 октября Владимир Зеленский заявил о плачевной ситуации в украинской энергетике."Непростая ситуация на Черниговщине после ударов дронами — в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове. И на Сумщине. Уже вечером был удар баллистикой по Донетчине — также по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружкова — продолжается восстановление", — признал Зеленский.За несколько часов до этого Минобороны России рассказало, по каким именно объектам энергетики наносился удар."В течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников", — указывалось в сводке министерства обороны РФ 3 октября.Спустя сутки Минобороны РФ снова сообщило об ударе по украинской энергетике."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах", — отмечалось в сводке.Тем временем украинские источники бьют тревогу."Наш источник сообщает, что Зеленскому на ставке доложили, что если продолжать инфраструктурную войну 3.0, то Украина может почти остаться без электроэнергии и газа этой зимой. Отключения света будут по 18-20 часов в сутки, а некоторые города будут неделями сидеть без света, воды и газа", — писал утром 4 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации авторов канала, Зеленский решил не идти на попятную."На это Зеленский ответил приблизительно так: ничего страшного, главное нанести российской нефтянке как можно больше урона. Потребовал повысить ставки в игре. Тем украинцам, которые не успели подготовится, осталось совсем немного времени на подготовку к черной зиме, которая с высокой долей вероятности произойдет в этот раз", — указывалось в публикации "Легитимного".Украинский эксперт по система радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявил, что предупреждал об атаках на транспортную инфраструктуру."1 октября я предупредил всех, что под атакой "Шахедами" ("Геранью" — Ред.) теперь будет железная дорога. Это означало, что немедленно нужен комплекс организационных контрмер. Начиная с монтажа специального РЭБ на локомотивы и заканчивая изменениями графиком движения и перенесением пунктов остановок. Сюда входит взаимодействие машинистов с операторами "Виража" и ещё много нюансов", — писал Бескрестнов 4 октября в своём телеграм-канале.Позднее он опубликовал ещё одну запись."Я надеюсь, что уже назначено экстренное совещание "Укрзализныци" и ВСУ. Нужно срочно разрабатывать стратегию противодействия "Шахедам" (БПЛА "Герань" — Ред.). Противник управляемыми "Шахедами" будут бить в первую очередь по локомотивам. Потому что без них поезда не ездят, а их количество ограничено (как и машинистов). Под удар попадают также несколько следующих вагонов", — писал он уже вечером 4 октября.Один из российских военкоров, автор телеграм-канала "Старше Эдды" призвал продолжать удары по украинской транспортной инфраструктуре."Не хочется сглазить, но наши удары по подвижным ж/д составам врага и ж/д станциям, заставляют сердце радостно трепетать. Что локомотивы, что сами станции, очень важные цели и в случае дальнейшего грамотного поражения вышеперечисленного, а равно энергетики противника, создадут врагу огромные проблемы", — отметил он.Он подчеркнул, что "главное не останавливаться, бить, бить и бить, благо для этого сейчас есть отличные системы огневого поражения".Подробнее об остановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20251004/teatr-s-frantsuzskimi-piratami-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-oktyabrya-1069625116.html

https://ukraina.ru/20251004/u-evropy-deneg-net-es-gotovitsya-k-krazhe-glavnoe-na-utro-4-oktyabrya-1069619534.html

украина

россия

чернигов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дмитрий ковалевич, вооруженные силы украины, украина, россия, чернигов