На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября - 04.10.2025
На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября
На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября - 04.10.2025 Украина.ру
На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября
Украинские политики и эксперты с тревогой ожидают приближающейся зимы и обращают внимание на выведение из строя энергетических и транспортных мощностей
2025-10-04T19:00
2025-10-04T19:00
Министерство энергетики Украины обратилось за международной помощью. Так, заместитель министра энергетики Роман Андарак проинформировал международных партнёров Украины о последствиях атаки ВС РФ, назвав её попыткой лишить страны "света и тепла в осенне-зимний период" и "погрузить Украину во тьму накануне нового отопительного сезона".Андарак указал, что с усилением атак растёт потребность в мобилизации поддержки международных партнеров. Речь, по словам замминистра, идёт в первую очередь о системах физической и противовоздушной защиты, потребности в закупке дополнительных объёмов газа, и энергетическое оборудование для восстановления и ремонтов.Замглавы министерства энергетики Украины выразил надежду на продолжение поддержки партнёров, а также на усиление санкционного давления на Россию. Андарак указал, что благодаря поддержке международных партнеров Украине удалось успешно пройти три предыдущие зимы и быстро проводить необходимые ремонты. Представители G7+, в свою очередь, заверили Украину в дальнейшей поддержке.Накануне, вечером 3 октября Владимир Зеленский заявил о плачевной ситуации в украинской энергетике."Непростая ситуация на Черниговщине после ударов дронами — в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове. И на Сумщине. Уже вечером был удар баллистикой по Донетчине — также по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружкова — продолжается восстановление", — признал Зеленский.За несколько часов до этого Минобороны России рассказало, по каким именно объектам энергетики наносился удар."В течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников", — указывалось в сводке министерства обороны РФ 3 октября.Спустя сутки Минобороны РФ снова сообщило об ударе по украинской энергетике."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах", — отмечалось в сводке.Тем временем украинские источники бьют тревогу."Наш источник сообщает, что Зеленскому на ставке доложили, что если продолжать инфраструктурную войну 3.0, то Украина может почти остаться без электроэнергии и газа этой зимой. Отключения света будут по 18-20 часов в сутки, а некоторые города будут неделями сидеть без света, воды и газа", — писал утром 4 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации авторов канала, Зеленский решил не идти на попятную."На это Зеленский ответил приблизительно так: ничего страшного, главное нанести российской нефтянке как можно больше урона. Потребовал повысить ставки в игре. Тем украинцам, которые не успели подготовится, осталось совсем немного времени на подготовку к черной зиме, которая с высокой долей вероятности произойдет в этот раз", — указывалось в публикации "Легитимного".Украинский эксперт по система радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявил, что предупреждал об атаках на транспортную инфраструктуру."1 октября я предупредил всех, что под атакой "Шахедами" ("Геранью" — Ред.) теперь будет железная дорога. Это означало, что немедленно нужен комплекс организационных контрмер. Начиная с монтажа специального РЭБ на локомотивы и заканчивая изменениями графиком движения и перенесением пунктов остановок. Сюда входит взаимодействие машинистов с операторами "Виража" и ещё много нюансов", — писал Бескрестнов 4 октября в своём телеграм-канале.Позднее он опубликовал ещё одну запись."Я надеюсь, что уже назначено экстренное совещание "Укрзализныци" и ВСУ. Нужно срочно разрабатывать стратегию противодействия "Шахедам" (БПЛА "Герань" — Ред.). Противник управляемыми "Шахедами" будут бить в первую очередь по локомотивам. Потому что без них поезда не ездят, а их количество ограничено (как и машинистов). Под удар попадают также несколько следующих вагонов", — писал он уже вечером 4 октября.Один из российских военкоров, автор телеграм-канала "Старше Эдды" призвал продолжать удары по украинской транспортной инфраструктуре."Не хочется сглазить, но наши удары по подвижным ж/д составам врага и ж/д станциям, заставляют сердце радостно трепетать. Что локомотивы, что сами станции, очень важные цели и в случае дальнейшего грамотного поражения вышеперечисленного, а равно энергетики противника, создадут врагу огромные проблемы", — отметил он.Он подчеркнул, что "главное не останавливаться, бить, бить и бить, благо для этого сейчас есть отличные системы огневого поражения".Подробнее об остановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дмитрий ковалевич, вооруженные силы украины, украина, россия, чернигов
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Дмитрий Ковалевич, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Чернигов

На Украине опасаются за энергетику и железную дорогу. Итоги 4 октября

19:00 04.10.2025
 
Украинские политики и эксперты с тревогой ожидают приближающейся зимы и обращают внимание на выведение из строя энергетических и транспортных мощностей
Министерство энергетики Украины обратилось за международной помощью. Так, заместитель министра энергетики Роман Андарак проинформировал международных партнёров Украины о последствиях атаки ВС РФ, назвав её попыткой лишить страны "света и тепла в осенне-зимний период" и "погрузить Украину во тьму накануне нового отопительного сезона".
Андарак указал, что с усилением атак растёт потребность в мобилизации поддержки международных партнеров. Речь, по словам замминистра, идёт в первую очередь о системах физической и противовоздушной защиты, потребности в закупке дополнительных объёмов газа, и энергетическое оборудование для восстановления и ремонтов.
Замглавы министерства энергетики Украины выразил надежду на продолжение поддержки партнёров, а также на усиление санкционного давления на Россию. Андарак указал, что благодаря поддержке международных партнеров Украине удалось успешно пройти три предыдущие зимы и быстро проводить необходимые ремонты. Представители G7+, в свою очередь, заверили Украину в дальнейшей поддержке.
Накануне, вечером 3 октября Владимир Зеленский заявил о плачевной ситуации в украинской энергетике.
"Непростая ситуация на Черниговщине после ударов дронами — в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове. И на Сумщине. Уже вечером был удар баллистикой по Донетчине — также по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружкова — продолжается восстановление", — признал Зеленский.
За несколько часов до этого Минобороны России рассказало, по каким именно объектам энергетики наносился удар.
"В течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военной промышленности и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников", — указывалось в сводке министерства обороны РФ 3 октября.
Спустя сутки Минобороны РФ снова сообщило об ударе по украинской энергетике.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наёмников в 143 районах", — отмечалось в сводке.
Тем временем украинские источники бьют тревогу.
"Наш источник сообщает, что Зеленскому на ставке доложили, что если продолжать инфраструктурную войну 3.0, то Украина может почти остаться без электроэнергии и газа этой зимой. Отключения света будут по 18-20 часов в сутки, а некоторые города будут неделями сидеть без света, воды и газа", — писал утром 4 октября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
По информации авторов канала, Зеленский решил не идти на попятную.
"На это Зеленский ответил приблизительно так: ничего страшного, главное нанести российской нефтянке как можно больше урона. Потребовал повысить ставки в игре. Тем украинцам, которые не успели подготовится, осталось совсем немного времени на подготовку к черной зиме, которая с высокой долей вероятности произойдет в этот раз", — указывалось в публикации "Легитимного".
Украинский эксперт по система радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", заявил, что предупреждал об атаках на транспортную инфраструктуру.
"1 октября я предупредил всех, что под атакой "Шахедами" ("Геранью" — Ред.) теперь будет железная дорога. Это означало, что немедленно нужен комплекс организационных контрмер. Начиная с монтажа специального РЭБ на локомотивы и заканчивая изменениями графиком движения и перенесением пунктов остановок. Сюда входит взаимодействие машинистов с операторами "Виража" и ещё много нюансов", — писал Бескрестнов 4 октября в своём телеграм-канале.
Позднее он опубликовал ещё одну запись.
"Я надеюсь, что уже назначено экстренное совещание "Укрзализныци" и ВСУ. Нужно срочно разрабатывать стратегию противодействия "Шахедам" (БПЛА "Герань" — Ред.). Противник управляемыми "Шахедами" будут бить в первую очередь по локомотивам. Потому что без них поезда не ездят, а их количество ограничено (как и машинистов). Под удар попадают также несколько следующих вагонов", — писал он уже вечером 4 октября.
Один из российских военкоров, автор телеграм-канала "Старше Эдды" призвал продолжать удары по украинской транспортной инфраструктуре.
"Не хочется сглазить, но наши удары по подвижным ж/д составам врага и ж/д станциям, заставляют сердце радостно трепетать. Что локомотивы, что сами станции, очень важные цели и в случае дальнейшего грамотного поражения вышеперечисленного, а равно энергетики противника, создадут врагу огромные проблемы", — отметил он.
Он подчеркнул, что "главное не останавливаться, бить, бить и бить, благо для этого сейчас есть отличные системы огневого поражения".
Подробнее об остановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
