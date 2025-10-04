https://ukraina.ru/20251004/teryaya-dnepropetrovschinu-mechtat-o-kryme-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1069611823.html

Теряя Днепропетровщину, мечтать о Крыме. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные на текущей неделе с тревогой говорили о стремительном продвижении ВС РФ в Днепропетровской области. В то же время украинские чиновники и представители командования грозились новыми контрнаступлениями, пытаясь убедить всех вокруг (и себя самих), что Украина не проигрывает.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0c/1068601421_3:0:798:447_1920x0_80_0_0_a5175f10b452e5e5e207b4fea7c4ce85.jpg

В конце прошлой недели украинский военкор с позывным "Алекс" рассказывал украинским СМИ, что российская армия начала активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области почти по всей линии фронта. Затем 1 октября украинский военный журналист Богдан Пападин рассказывал на телеканале "Днепр-ТВ" о существенных достижениях ВС РФ на Днепропетровском направлении за последнюю неделю. По его словам, россияне пытаются идти широким фронтом, обеспечивая себе фланги и тыл. Стабилизировать этот участок фронта у ВСУ пока не получается, говорит Пападин. В интервью он жалуется, что дороги на этом направлении не затянуты антидроновыми сетками, а там, где они имелись, их нещадно рвёт ветер.В пятницу, 3 октября, украинское издание "Зеркало недели" пишет, что россияне стремительно наступают в сторону сразу двух областей – Днепропетровской и Запорожской (подконтрольной Киеву части).Украинский институт политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника отмечает, что за прошедшую неделю ВС РФ взяли 64 кв. километра территории. В УИП считают, что темпы еженедельного наступления российской армии несколько сократились в сравнении с августом и началом сентября. Самыми тяжёлыми для ВСУ участками фронта УИП считает Константиновское направление и ситуацию в Купянске Харьковской области.Наступление российской армии, которое ВСУ сдержать не могут, порождает новую волну отрицания реальности. Главком ВСУ Александр Сырский в очередной раз заявил о "срезании" выступа под Добропольем и "успехах" в Покровске.Однако нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что Зеленский врёт Трампу и украинцам про “перемогу” в войне с РФ, наполняя информационное пространство фейками."Украина якобы наступает под Покровском в Донецкой области. Фейк – военные, ведущие соцсети, говорят об обратном. Кроме того, ради PR-наступления, приуроченного к встрече Зеленского и Трампа в Нью-Йорке, были переброшены резервы из Харьковской и Днепропетровской областей, где у россиян сейчас продвижение", – пишет Дубинский, подчёркивая, что в реальности Украина ежедневно теряет территории.Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что Покровск стал настоящей воронкой, которая безвозвратно засасывает лучшие подразделения ВСУ. "Спустя более 1,5 месяца украинская армия не смогла отбить этот участок фронта, хотя были переброшены десятки тысяч лучших военных. Общая численность группировок в середине августа, которая воюет на Покровском направлении, насчитывала около 100 тысяч солдат", – сообщает "Легитимный", также отмечая, что главком ВСУ Александр Сырский по приказу Зеленского продолжает врать о "перемогах" на этом участке фронта.Украинский военный из националистического батальона "Свобода" Пётр Кузик надеется, что подразделения ВСУ получат приказ о выходе из Покровска, чтобы сохранить личный состав. Однако подобные приказы Зеленский не отдавал за весь период СВО, каким бы отчаянным ни было положение украинских боевиков на конкретном участке.Украинский политолог Андрей Золотарёв утверждает, что российская армия использует такую же тактику истощения ВСУ, с помощью которой Вашингтон изначально хотел удушить Россию. "Стратегия Байдена была в медленном, поступательном истощении России, чтобы не допускать эскалации. Стратегию отзеркалил и Кремль – медленное достижение цели СВО, это война на истощение. Но проблема в другом – в том, что Украина к такой войне на истощение не готова от слова совсем", – говорит политолог.Золотарёв также рассказывает, что Украина теряет важные железнодорожные узлы, поскольку фронт неумолимо движется с востока на запад. Купянск он уже считает потерянным для Украины. В дальнейшем он прогнозирует потерю крупных железнодорожных станций в Днепропетровской области. "В Днепропетровской области потеряно уже 14–16 населённых пунктов, создаётся угроза для Павлограда и для Синельниково – это тоже два важнейших логистических узла. Синельниково – это ворота на юг, а Павлоград – это логистика для нашей группировки, которая находится в остатках Донецкой области. Поэтому "чёрный лебедь" скорее может прилететь к нам", – прогнозирует Золотарёв.На этом фоне громче раздаются угрозы в адрес Москвы. Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, поддакивая Зеленскому, пригрозил устроить блэкаут в столице РФ. Гнатов также похвастался, что у Киева якобы всё хорошо с любым оружием, в том числе и дальнобойным. В таком случае непонятны жалостливые просьбы о предоставлении вооружений, адресованные западным партнёрам.Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью агентству УНИАН 2 октября вновь размышлял о планах перейти Днепр в рамках общевойсковой операции, чтобы штурмовать Крым, который назвал "консервным ножом для Российской Империи", то есть ключом для развала современной Российской Федерации.Украинские военные спикеры фактически вторят повестке, которую им навязывают западные союзники, для которых Крым встал костью в горле. На днях бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал не только уничтожить Керченский мост (для чего требовал ракеты "Таурус" у Германии), но и сделать весь полуостров непригодным для жизни.Затем военный эксперт Майкл Кларк в эфире Sky News заявил, что Украина уже якобы готовится совершить крупную атаку на Крым – попытаться высадить десант в Крыму или ударить по Керченскому мосту. По его словам, это может повлиять на то, как на Западе воспринимают Украину. Проще говоря, западные союзники толкают отступающую украинскую армию снова на Крым ради "улучшения имиджа", каким бы самоубийственным и заведомо безрезультативным ни был этот шаг.Читайте также: "Угрозы удара по АЭС" и "предупреждение Европе". Что на Украине говорят о Валдайской речи Путина

