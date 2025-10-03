https://ukraina.ru/20251003/vse-protiv-vsekh-i-vse-protiv-zelenskogo-do-mira-daleko-no-ukraina-aktivno-gotovitsya-k-vyboram-1069584159.html

Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам

Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам - 03.10.2025 Украина.ру

Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам

Мирные переговоры по Украине временно зашли в тупик, однако подготовка к выборам, которых пока, по идее, не должно быть, идет полным ходом.

2025-10-03T17:58

2025-10-03T17:58

2025-10-03T18:12

эксклюзив

украина

россия

запад

трамп и зеленский

владимир зеленский

валерий залужный

партия регионов

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069318778_44:0:1237:671_1920x0_80_0_0_ed725c4f2b38bc8947a5a7a0f4ffa756.jpg

Цена пораженияНевозможно не признать факт, что в данный момент мирные переговоры по Украине зашли в тупик. Аляскинские компромиссы не заинтересовали Европу, которая вместо того, чтобы убедить Зеленского прекратить войну, только эскалирует конфликт, а Трамп, как оказалось, не имеет серьезных рычагов влияния. Мало того, теперь он и сам, как утверждают NBC News и WSJ, собирается расширить разведпомощь Украине для более эффективных ударов по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории России. Белый дом не подтвердил эту информацию, но и опровергать не стал. Министр финансов США Бессент говорил, что война остановится при двух обстоятельствах: или у Украины закончится армия, или у России — деньги. Первый сценарий, несмотря на массовое дезертирство в рядах ВСУ, в условиях современного ведения боя пока просматривается очень гипотетически, так что, похоже, сейчас попытаются реализовать второй сценарий.Разминается и тема передачи Украине (через продажу в ЕС) дальнобойных ракет Tomahawk. Да, эксперты понимают, что это малореализуемо даже технически из-за того, что для запуска этих ракет нужны корабли, но несколько источников Reuters в Вашингтоне утверждают, что есть и другие варианты с ракетами меньшей дальности. Правда, непонятно, что сейчас может купить Европа, учитывая провал встречи в Копенгагене, где не произошло никаких подвижек по предоставлению Украине кредита в размере 140 млрд евро за счет замороженных российских активов в счет будущих репараций. Часть стран ЕС все еще против из-за возможных правовых последствий, но главная проблема, конечно, в том, что никаких репараций не будет, а деньги из прибыли от российских активов уже и так передали, поэтому новый "кредит" по факту должен быть выделен из текущих европейских бюджетов.Итак, эскалация пока только в разговорах, но эти разговоры есть, а переговорный процесс по мирному соглашению, завис. Путин на Валдае явно дал понять, что он готов к продолжению дипломатии по озвученным на Аляске условиям, но Зеленский, похоже, считает, что может имеющимися силами оборонять остатки Донбасса еще довольно продолжительное время, за которое, как он надеется, удастся серьезно повредить нефтегазовую инфраструктуру РФ и у России закончатся деньги. В целом план выглядит относительно адекватно, но вопрос — какое время заложено на его реализацию? Учитывая некоторые внутриукраинские процессы, вряд ли слишком большое.Процессы же эти называются подготовкой к выборам. Причем, если полгода назад можно было наблюдать лишь какие-то тенденции, то сегодня эту подготовку просто невозможно не замечать. Все социсследования этого года (от зимних до самых свежих, проведенных летом, и от украинских до западных) показывают одно — если экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Залужный выставляет свою кандидатуру, то во втором туре он Зеленского обходит. В рейтингах доверия у Залужного — более 70%, тогда как Зеленский или на третьем месте, или вообще не попадает в топ-3. Выше него в некоторых опросах находятся глава ГУР Буданов* и даже боксер Усик. Дальше в рейтингах доверия рядышком идут Притула, Порошенко*, Разумков и Кличко. При этом уровень недоверия к Залужному относительно небольшой (чуть больше 23%), а Зеленскому и Буданову* не доверяют 56% и 42,7%.Если бы выборы прошли в конце лета этого года, то Зеленский набрал бы (согласно исследованию "Рейтинга") более 35% голосов, а Залужный — 25,3%. Все остальные потенциальные кандидаты — не более 5%. То есть второй тур неизбежен и в нем сторонники Порошенко*, Кличко и некоторых других скорее проголосуют за Залужного в рамках протестного голосования. Это значит, что во втором туре Зеленскому нужен кто угодно (вообще без разницы, кто), но не Залужный.А экс-главком впервые выступил в оппозиционном (из пула "соросят") украинском издании "Зеркало недели" (ранее он публиковался только в западной прессе), продолжая поднятую два года назад в журнале The Economist тему, после которой он рассорился с Зеленским и потерял должность. Но, если тогда Залужный просто анализировал ситуацию, то теперь он открыто критикует, причем с посылом на украинскую аудиторию, "контрнаступ" лета 2023 года как "превращение тяжелого элемента войны в реалити-шоу, где сначала наши планы странным образом провалили в России, а потом его ход комментировали в режиме онлайн разного рода вещуны и пророки, которые впоследствии оказывались под санкциями или в розыске". Залужный открыто критикует политическое решение Зеленского о контрнаступлении под Бахмутом: "За исключением Бахмута, наши войска почти не теряли боеспособность". Залужный критикует операцию в Курской области: "Изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит необходимый успех атакующей стороне… Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой". Затем он ударил по самому больному в украинском обществе, заявив, что все вышеперечисленные ошибки и просчеты привели к необходимости "бусификации", хотя он заранее предупреждал, что мобилизацию проводить придется. И самое главное, Залужный дает понять, что с текущими властями "наблюдается устойчивая тенденция к выходу из него [позиционного тупика] именно со стороны России", т.е. Россия медленно, но побеждает, поэтому… А что, собственно, поэтому? Да только одно — подписывать мирный договор и проводить выборы. Это прямо не сказано, но очевидно подразумевается.Бизнес подает голосИ вот, за началом такой явно предвыборной активности Залужного следует еще несколько интереснейших событий.28 сентября в Киеве состоялся I съезд Всеукраинской партии "Сила нации". Ее лидер — некто Андрей Пелюховский. Имя, совершенно неизвестное "глубинному народу" ни в РФ, ни на Украине. В 2000-2010-х он руководил несколькими портами (в т.ч. в Херсоне и Севастополе), после Майдана — ушел в бизнес-структуры, а в 2019 году безуспешно баллотировался в нардепы. Интереснее, что Пелюховский — близкий партнер Героя Украины, главы Укрзализныци при Кучме, а затем министра транспорта Геория Кирпы, который во время Майдана 2004 года поддержал Януковича, а затем якобы покончил с собой на следующий день после "третьего тура" выборов, на котором победил Ющенко. Кирпа считается спасителем украинских железных дорог от краха и вообще успешным "крепким хозяйственником". Риторика Пелюховского воинственно-антироссийская, он критикует всех действующих политиков (кроме Зеленского), собирает вокруг новой партии женские, волонтерские и ветеранские организации. Казалось бы, выборов пока нет…Тут же появляется большое интервью украинскому Forbes давно забытого банкира Сергея Тигипко — вице-премьера и министра экономики при Кучме, главы предвыборного штаба Януковича в 2004 году, зампреда Партии Регионов во время президентства Януковича, кандидата в президенты в 2010 и 2014 годах, а сейчас владельца группы TAS и бенефициара Universal Bank. Интервью о послевоенных западных инвестициях в Украину, т.е. по сути о том, что уже надо думать, как восстанавливать страну, хотя мирным договором вроде бы не пахнет. Главреда Forbes тут же обвинили в "непатриотичности" и "аморальности" — нельзя давать слово представителю "прежней коррумпированной системы", особенно когда "наши мальчики воюют".Все предсказуемо, но появился и ответ. Главред издания написал, что всем украинским богачам можно предъявлять претензии, так как они ведут бизнес при любой власти. В конце концов никто из "публичных патриотов" почему-то не критикует Ахметова, который был спонсором Партии Регионов, Порошенко* — главу МИД при Януковиче и основателя Партии Регионов или Герегу — экс-нардепа от Партии Регионов. Спрашивается, чем Тигипко хуже? Все эти люди, считает главред Forbes, "создают львиную долю "негосударственного" ВВП и обеспечивают работой миллионы украинцев, а товарами и услугами — десятки миллионов". Его поддержали другие предприниматели, заявив, что критики интервью подрывают послевоенные инвестиции в экономику страны. Политические ли это заявления? Без сомнений.Крупный украинский бизнес вполне пережил Майдан. Порошенко* был его непосредственным представителем, ранний Зеленский (поставленный Коломойским*) — тоже. Все изменилось после СВО. Зеленский вырвался из-под опеки, получив непосредственный мандат от Запада и сформировав вокруг себя систему силовиков и "патриотов", с помощью которых он контролирует страну. Коломойский* сидит, Порошенко* может сесть в любой момент по делу "кремлевских чемоданов", у Фирташа отобрали облгазы, Жеваго под уголовным делом за хищения — в общем та самая обещанная "деолигархизация", но не в плане перераспределения в пользу народа, а в плане перераспределения в пользу Зеленского и его окружения. Но это не единственная проблема украинского крупного бизнеса. Есть еще Трамп с его "ресурсной сделкой", который хочет получить доступ ко всему самому "вкусному" на Украине, а это "вкусное" (недра, энергообъекты и инфраструктура) находятся в руках как раз олигархов. И они прекрасно понимают, что с помощью СНБО и СБУ "отжать" у них могут все и в любой момент. Кроме того, существует и третья опасность — "уличные патриоты", местные срочносборщики и медийные военные, которые ранее были клиентелой крупного бизнеса, но во время войны почувствовали, что могут иметь претензии на перераспределение собственности в пользу "настоящей национальной элиты".В реакции на критику интервью Тигипко украинский бизнес показал, что претендует на субъектность и видит угрозу. Показал, что кроме Офиса президента с силовиками и "уличными патриотами", которые занимаются переделом собственности и разворовыванием западных вливаний, есть еще один игрок с претензиями на часть "пирога". Тигипко — не кандидат, но бизнес попробует поставить на кого-то, кто пообещает ему сохранность.Спойлеры и оппозиция внутри властиПродолжает активность потенциальная партия "политзеков" Дубинского-Дмитрука. Все еще действующие нардепы, состоявшие в партии Зеленского, пытаются апеллировать к ультраправой части американских республиканцев — трампистам, позиционируя себя носителями "традиционных христианских ценностей", защитников канонической церкви (хотя до посадки Дубинский работал на телеканале Коломойского и активно требовал закрытия УПЦ и посадки "московских попов") и привлекают внимание трампистов расследованиями коррупционных связей Зеленского с кланом Байденов.После истории со "списками Панченко" эта политическая группа объективно связала себя также с Россией, но это не имеет никаких последствий. Несколько связанных с этой группой статусных политзеков неожиданно вышли из СИЗО под залог даже после того, как в первой инстанции уже были приговорены к большим срокам с конфискацией и делают такие заявления о причинах войны и вариантах ее окончания, за которые другие бы уже снова оказались в тюрьме.Поддержки среди "пророссийских" политзеков, но которых, хоть и преследуют, так и не смогли связать с Россией, ищет давно пропавший из виду Дмитрий Разумков. Президентом ему не стать, но определенный процент протестных голосов он собрать может, а это ресурс для торговли, особенно, когда Зеленский ищет варианты, как оттянуть голоса у Залужного и не дать ему пройти во второй тур.За кого окажется коалиция "соросят"? Кого поддержат мэры? А Кличко, как отдельный игрок? Даст ли Запад отмашку НАБУ для активных посадок ближайшего окружения Зеленского? Сохранят ли спецслужбы верность ОП в условиях политической неопределенности?Нардеп Железняк сообщает, что "Слуг народа" во второй раз за месяц собирают на встречу с Зеленским. После первой встречи, на которой Зеленский критиковал депутатов, активистов и журналистов за то, что они, говоря о внутренних проблемах страны, отвлекают внимание от войны и поддержки иностранных союзников, Politico написало, что на Западе растет обеспокоенность "постепенной монополизацией власти" на Украине. Ту встречу проигнорировала сотня депутатов, а один из пришедших обратил внимание на то, как Зеленский подписал закон о ликвидации НАБУ именно в тот момент, когда антикоррупционные органы сосредоточили внимание на сотрудниках президентской администрации. Так что разлад налицо и единства никакого нет. Новую встречу, как утверждает Железняк, Зеленский хочет посветить критике его деятельности в украинской и западной прессе.Будь Украина богатой, сильной и независимой страной, сформировавшийся режим мог бы быть устойчивым. Но Украина крайне зависима от Запада, особенно в условиях войны, поэтому ее власти не могут не обращать внимания на знаки с той стороны. Кроме того, оппозиционные Зеленскому политики, коль скоро у них получится напрямую выйти на западные структуры, могут стать для него "неубиваемыми". Собственно, поэтому Залужный в Лондоне, Дубинский и Дмитрук (второй из них тоже в Лондоне) активно ищут выходы на Трампа, а грантовые "соросята" изначально представляют заграницу.В таких условиях достаточно завершения СВО с потерей Украиной территорий даже по текущей линии фронта и запуска предвыборной гонки, чтобы выстроенная Зеленским система зашаталась. Военная хунта в Аргентине не была разгромлена, она просто потеряла политическую устойчивость в условиях слабого фашистского государства и поражения в локальной войне. Попытка повторной легитимации путем выборов, привела к тому, что хунту смели, а ее лидеры попали на скамью подсудимых. Пророссийской Украине в обозримом будущем не стать, но перестать быть радикально антироссийской она потенциально может. Но для этого нужен мирный договор, который зафиксирует потерю Украиной территорий, хотя бы минимальные демократические изменения в законодательстве и приведет к выборам.*лица, внесенные в перечень экстремистов и террористовО тезисах Путина на Валдайском форуме — в материале "Уймитесь, спите спокойно": Путин про Украину, Трампа, СВО и немного о Пушкине".

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20251003/tretya-mirovaya-riski-eskalatsii-konflikta-na-ukraine-konferentsiya-iz-tsikla-ukrainskoe-dose--1069572605.html

https://ukraina.ru/20251003/kak-otvetit-na-provokatsii-ne-dovodya-do-tretey-mirovoy-i-chto-razvalit-ukrainskiy-front--evseev-1069553151.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

эксклюзив, украина, россия, запад, трамп и зеленский, владимир зеленский, валерий залужный, партия регионов, вооруженные силы украины, сво, мир, выборы на украине