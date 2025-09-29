"Детский лепет" Зеленского, провалы ВСУ, затягивание переговоров. Главное на Украине на утро 29 сентября - 29.09.2025 Украина.ру
"Детский лепет" Зеленского, провалы ВСУ, затягивание переговоров. Главное на Украине на утро 29 сентября
"Детский лепет" Зеленского, провалы ВСУ, затягивание переговоров. Главное на Украине на утро 29 сентября - 29.09.2025 Украина.ру
"Детский лепет" Зеленского, провалы ВСУ, затягивание переговоров. Главное на Украине на утро 29 сентября
Соскин назвал угрозы Зеленского в адрес России пустыми словами. ВС РФ уничтожают противника и технику. Песков высказался о переговорах между Киевом и Москвой
Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией блэкаута на Украине. По его словам, он может настать этой осенью.Зеленский также пожаловался, что Россия якобы запускает беспилотники по Европе с танкеров своего теневого фронта.Причем в минувшие выходные он сам угрожал ударами по энергетической инфраструктуре Москвы и блэкаутом в городе."В Кремле должны знать, что будет блэкаут в столице России", — предупреждал он.Зеленский утверждал, что это произойдет в случае атак Вооруженных сил России на объекты украинской энергетики. А также подчеркивал, что данный вопрос обсуждался в том числе на встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала прокомментировал угрозы Зеленского.По мнению эксперта, Зеленскому не следует надеяться, что президент США возьмет на себя ответственность за урегулирование конфликта и поддержку Киева. Американский лидер дал понять, что не будет этим заниматься.Что касается пресловутой "российской угрозы", глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни не согласился с высказываниями Зеленского, который заявил, что страна якобы может подвергнуться атаке российских дронов."Я надеюсь, что этого не произойдет, но я не думаю, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин хочет начать Третью мировую войну, и я не считаю, что Италия является военной целью... Мы должны быть хладнокровны, избегать непропорциональных реакций и не совершать ошибок", - заявил Таяни в эфире телеканала Rete4.В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на манипуляции Зеленского по теме возможных переговоров. "Со стороны Зеленского идет манипуляция, он говорит, мол, Россия встречаться не хочет. Встречаться на переговорах это одно, а просто встречаться это другое", — отметил он.По словам Сальдо, в этом случае нужно "встречаться с целью вести переговоры, а не просто встречаться".В начале сентября Сальдо заверял, что Зеленский будет продолжать "петлять" и максимально затягивать конфликт. Он также называл Зеленского злым лидером, который сделает все, чтобы боевые действия продолжались.Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук ранее указывал на ухудшающееся психическое состояние Зеленского. Политик обвинил президента в постоянном употреблении наркотических веществ.Провалы ВСУВзрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ Херсоне.Министерство обороны России рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО. Так, артиллерия и FPV-дроны Южной группировки войск уничтожили боевиков ВСУ, заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища.Также ведомство опубликовало кадры поражения площадок запуска и хранения беспилотников ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Буряковка.В российских силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли боевую бронемашину Humvee и американскую гаубицу М777 в результате неудавшейся попытки контратаки в районе Алексеевки в Сумской области.Военный эксперт Андрей Марочко, в свою очередь, отметил, что зачистка Серебрянского лесничества в ЛНР позволила ВС РФ зайти в населенный пункт Ямполь соседней ДНР.В то же время украинские военные паникуют. Как пишет телеграм-канал "Военный обозреватель", власти Харьковской области Украины объявили, что Купянск полностью закрыт для въезда, и попасть туда могут только военные. Сейчас в городе не работает ни один из объектов критической инфраструктуры. Также известно, что в городе находятся более 2,3 тысячи мирных жителей. Украинские военные используют их в качестве живого щита, однако ни о какой эвакуации речи не идет.Губернатор Херсонской области назвал обстановку в подконтрольном Киеву городе Херсоне мрачной. Мужчин продолжают насильно мобилизовывать, гуманитарные поставки нуждающимся уменьшаются."Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами", — посетовал он.Сальдо также подчеркнул, что основное настроение людей — усталость и "их все достало". Они ожидают возвращения "нормального светлого времени, которое они увидели именно после освобождения Херсона и правобережья", добавил губернатор.Ситуация с переговорамиПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости, есть ли сигналы о возможности возобновления переговоров между российской и украинской делегациями."Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине", - сказал Песков.По его словам, никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет.Кроме того, Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп.Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля.Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. При этом Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.На днях подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский не может принимать рациональные решения. Подробнее — в материале "Не ведите переговоры с ним": Зеленскому посоветовали "промыть рот". Главное на 13:00 25 сентября на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250928/stsenariy-provokatsii-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-sentyabrya-1069300393.html
"Детский лепет" Зеленского, провалы ВСУ, затягивание переговоров. Главное на Украине на утро 29 сентября

10:00 29.09.2025
 
Соскин назвал угрозы Зеленского в адрес России пустыми словами. ВС РФ уничтожают противника и технику. Песков высказался о переговорах между Киевом и Москвой
Владимир Зеленский заявил о подготовке Россией блэкаута на Украине. По его словам, он может настать этой осенью.
Зеленский также пожаловался, что Россия якобы запускает беспилотники по Европе с танкеров своего теневого фронта.
Причем в минувшие выходные он сам угрожал ударами по энергетической инфраструктуре Москвы и блэкаутом в городе.
"В Кремле должны знать, что будет блэкаут в столице России", — предупреждал он.
Зеленский утверждал, что это произойдет в случае атак Вооруженных сил России на объекты украинской энергетики. А также подчеркивал, что данный вопрос обсуждался в том числе на встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала прокомментировал угрозы Зеленского.

"Это все детский лепет. <…> Это все пустые бесполезные слова, за которыми нет никакого содержания", — заверил он.

По мнению эксперта, Зеленскому не следует надеяться, что президент США возьмет на себя ответственность за урегулирование конфликта и поддержку Киева. Американский лидер дал понять, что не будет этим заниматься.
Что касается пресловутой "российской угрозы", глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни не согласился с высказываниями Зеленского, который заявил, что страна якобы может подвергнуться атаке российских дронов.
"Я надеюсь, что этого не произойдет, но я не думаю, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин хочет начать Третью мировую войну, и я не считаю, что Италия является военной целью... Мы должны быть хладнокровны, избегать непропорциональных реакций и не совершать ошибок", - заявил Таяни в эфире телеканала Rete4.
В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал на манипуляции Зеленского по теме возможных переговоров.
"Со стороны Зеленского идет манипуляция, он говорит, мол, Россия встречаться не хочет. Встречаться на переговорах это одно, а просто встречаться это другое", — отметил он.
По словам Сальдо, в этом случае нужно "встречаться с целью вести переговоры, а не просто встречаться".
В начале сентября Сальдо заверял, что Зеленский будет продолжать "петлять" и максимально затягивать конфликт. Он также называл Зеленского злым лидером, который сделает все, чтобы боевые действия продолжались.
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук ранее указывал на ухудшающееся психическое состояние Зеленского. Политик обвинил президента в постоянном употреблении наркотических веществ.
Провалы ВСУ
Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Министерство обороны России рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО. Так, артиллерия и FPV-дроны Южной группировки войск уничтожили боевиков ВСУ, заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища.
Также ведомство опубликовало кадры поражения площадок запуска и хранения беспилотников ВСУ с применением БПЛА "Герань-2" в районе населенного пункта Буряковка.
В российских силовых структурах рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли боевую бронемашину Humvee и американскую гаубицу М777 в результате неудавшейся попытки контратаки в районе Алексеевки в Сумской области.
"Противник провел две контратаки в районе Алексеевки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. В ходе отражения уничтожена боевая бронемашина Humvee и американская гаубица М777", - сказал силовик.
Военный эксперт Андрей Марочко, в свою очередь, отметил, что зачистка Серебрянского лесничества в ЛНР позволила ВС РФ зайти в населенный пункт Ямполь соседней ДНР.
В то же время украинские военные паникуют. Как пишет телеграм-канал "Военный обозреватель", власти Харьковской области Украины объявили, что Купянск полностью закрыт для въезда, и попасть туда могут только военные. Сейчас в городе не работает ни один из объектов критической инфраструктуры. Также известно, что в городе находятся более 2,3 тысячи мирных жителей. Украинские военные используют их в качестве живого щита, однако ни о какой эвакуации речи не идет.
Губернатор Херсонской области назвал обстановку в подконтрольном Киеву городе Херсоне мрачной. Мужчин продолжают насильно мобилизовывать, гуманитарные поставки нуждающимся уменьшаются.
"Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами", — посетовал он.
Сальдо также подчеркнул, что основное настроение людей — усталость и "их все достало". Они ожидают возвращения "нормального светлого времени, которое они увидели именно после освобождения Херсона и правобережья", добавил губернатор.
Ситуация с переговорами
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА Новости, есть ли сигналы о возможности возобновления переговоров между российской и украинской делегациями.
"Здесь пока динамики никакой нет, и это не по нашей вине", - сказал Песков.
По его словам, никаких сигналов из Киева о возможном возобновлении переговоров российской и украинской делегаций пока нет.
Кроме того, Киев по-прежнему не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп.

"Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа", - отметил официальный представитель Кремля.

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля.
Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн.
Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение.
Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. При этом Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
На днях подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский не может принимать рациональные решения. Подробнее — в материале "Не ведите переговоры с ним": Зеленскому посоветовали "промыть рот". Главное на 13:00 25 сентября на сайте Украина.ру.
