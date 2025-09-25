https://ukraina.ru/20250925/ne-vedite-peregovory-s-nim-zelenskomu-posovetovali-promyt-rot-glavnoe-na-1300-25-sentyabrya--1069155486.html

"Не ведите переговоры с ним": Зеленскому посоветовали "промыть рот". Главное на 13:00 25 сентября

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский не может принимать рациональные решения. Лидер фракции "Грузинская мечта" в парламенте страны Ираклий Кирцхалия заявил, что главе киевского режима следует промыть рот после его слов о государстве. На думском направлении ВСУ провели семь контратак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство США по-прежнему стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. О других заявлениях Пескова — в материале Дмитрий Песков: Вашингтон сохраняет политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Украине.Что происходит на международной аренеНакануне Владимир Зеленский посетил саммит Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где состоялась его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что глава киевского режима обрадовался большому количеству вопросов от журналистов на полях ГА ООН и заявил, что "чувствует себя президентом США".Отмечалось, что в ходе выступления Зеленского на конференции по обеспечению мира и безопасности страны в рамках Совета Безопасности ООН, украинский политик пытался говорить по-английски, но перепутал слова и предложил "усилить лыжи" Украины.Уже сегодня подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский не может принимать рациональные решения.“Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации”, — пояснил он.Как подчеркнул Дэвис, Зеленскому, потерявшему голову и готовому воевать до последнего украинца, нельзя доверять.Кроме того, в среду, во время своего выступление глава киевского режима заявил, что Европа "потеряла" Грузию, а ситуация с построением государства европейского образца там только ухудшается. В ответ на это лидер фракции "Грузинская мечта" в парламенте страны Ираклий Кирцхалия отметил, что Зеленскому следует промыть рот после его слов о государстве. "Этот так называемый политик посмел и в очередной раз высказался о Грузии негативно. Прежде чем эта марионетка осмелится, как осмеливались его чиновники, оскорбляя и напрямую призывая нашу страну к войне, пусть сначала промоет рот и после этого говорит о нашей стране", — сказал парламентарий.Тем временем российские СМИ сообщили, что США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины и Евросоюза перед заседанием Совбеза ООН. Заявление европейцев и Украины содержало обвинения в адрес России. Кроме ЕС и ряда европейских стран к нему присоединились Канада, Япония и Новая Зеландия. США в списке присоединившихся отсутствуют.В четверг, 25 сентября, журналист Томас Фази написал в своих соцсетях, что, продолжая курс на ухудшения отношений с Россией, европейцы приближают новую войну против нее.“Европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, продолжая при этом опасную политику эскалации напряженностей в отношениях с Россией. На этом пути континент ждет стагнация и потеря собственного смысла, а в худшем случае — тотальная война”, — отметил журналист.Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский хотел наградить подозреваемого во взрыве "Северных потоков", пишет Rzeczpospolita."Министр иностранных дел Радослав Сикорский говорил во время бесед, что был бы готов предоставить Владимиру Ж. убежище в нашей стране и наградить его орденом", — говорится в публикации.При этом издание назвало Владимира Ж. лишь одним из подозреваемых в причастности к теракту.Успехи российской армии на поле боя Военкоры Телеграм-канала "Два майора" опубликовали сводку новостей с нескольких участков фронта. Отмечается, что на Сумском направлении ВСУ наращивают давление на правый фланг группировки войск "Север" в попытках отбить утраченные позиции. Противник провел семь контратак: пять – у Алексеевки и по одной в районе Варачино и Кондратовки. Успеха, уточняется в публикации, эти действия не имели. На Харьковском направлении группировка войск "Север" ведет бои в Волчанске на левом берегу реки Волчья, в лесу возле Синельниково и на Хатненском участке фронта. Юго-восточнее Константиновки ВС России штурмуют район дачных участков, украинские войска отвечают множеством дронов. Южнее Клебан-Быкского водохранилища продолжаются бои и зачистка местности. На стыке Запорожской и Днепропетровской областей группировка войск "Восток" продолжает наступление на запад от Новоивановки, идут бои у Новогригоровки и Успеновки. Севернее российские войска наступают от Тернового. На Запорожском фронте десантники продвигаются в южной части Приморского. Между Приморским и Степногорском десантники ВС РФ закрепились на ключевой трассе, снабжающей ранее ВСУ. Противник в спешке возводит оборонительные сооружения, углубляет окопы, противотанковые рвы, операторов БПЛА перемещают подальше от лбс. В Херсонской области ВСУ нанесли массированные удары по Железному Порту — повреждена АЗС, также прилетело в здание Черноморского биосферного заповедника. В четверг также стало известно, что команда президента США Дональда Трампа была проинформирована о военных планах Украины, которые, как утверждается, потребуют разведывательной поддержки со стороны Вашингтона. Подробности в публикации Трампу сообщили о якобы планируемом Украиной наступлении, требующем поддержки США.

