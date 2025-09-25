https://ukraina.ru/20250925/ekspert-rasskazal-budut-li-ssha-razmakhivat-yadernym-oruzhiem-kogda-ukraina-proigraet-1069097165.html
Эксперт рассказал, будут ли США размахивать ядерным оружием когда Украина проиграет
25.09.2025
Эксперт рассказал, будут ли США размахивать ядерным оружием когда Украина проиграет
Если не будет Украины, США это как-то переживут, сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
По его словам, Соединенные Штаты не будут размахивать ядерным оружием в случае поражения Украины.Для США украинский конфликт – это выгодная история, добавил он. И Россию слегка прижать, и Европу слегка прижать. И экономическую кооперацию России с Европой разрушили, о чем американские ястребы мечтали очень много лет. Это неприятно признавать, но США в выигрыше, а Европа в страшном проигрыше, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.
По его словам, Соединенные Штаты не будут размахивать ядерным оружием в случае поражения Украины.
"Зачем им махать ядерным оружием? Мы не знаем, когда война закончится, но у Дональда Трампа пока еще нет ощущения, что это его конфликт. И если не будет Украины, США это как-то переживут. Они же не корову проигрывают", - сказал Бавырин.
Для США украинский конфликт – это выгодная история, добавил он. И Россию слегка прижать, и Европу слегка прижать. И экономическую кооперацию России с Европой разрушили, о чем американские ястребы мечтали очень много лет. Это неприятно признавать, но США в выигрыше, а Европа в страшном проигрыше, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.