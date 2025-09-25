https://ukraina.ru/20250925/ekspert-rasskazal-budut-li-ssha-razmakhivat-yadernym-oruzhiem-kogda-ukraina-proigraet-1069097165.html

Эксперт рассказал, будут ли США размахивать ядерным оружием когда Украина проиграет

Если не будет Украины, США это как-то переживут, сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

По его словам, Соединенные Штаты не будут размахивать ядерным оружием в случае поражения Украины.Для США украинский конфликт – это выгодная история, добавил он. И Россию слегка прижать, и Европу слегка прижать. И экономическую кооперацию России с Европой разрушили, о чем американские ястребы мечтали очень много лет. Это неприятно признавать, но США в выигрыше, а Европа в страшном проигрыше, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью - на сайте Украина.ру.

