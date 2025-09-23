https://ukraina.ru/20250923/ukraina-kak-kontslager-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-i-vokrug-1069034535.html

"Украина как концлагерь". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

"Украина как концлагерь". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг - 23.09.2025 Украина.ру

"Украина как концлагерь". Украинские и российские эксперты и политики о ситуации в стране и вокруг

В украинском экспертном сообществе обсуждают, всё же зачем принц Гарри приезжал в Киев, поймут ли украинцы, что Запад на самом деле намерен делать с ними и со страной

2025-09-23T06:49

2025-09-23T06:49

2025-09-23T06:52

россия

британия

украина

снежана егорова

дональд трамп

янош лазар

рада

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067389616_0:52:864:538_1920x0_80_0_0_096069773c595d44ebba7540da9842b3.jpg

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью журналисту Александру Шелесту* напомнила о ратифицированном столетнем договоре Киева с Британией, содержащем секретные статьи. По её словам, истории сейчас учат плохо, но вообще-то надо знать, что есть "две фланговые державы" - Британия и Россия, между ними всегда существует соперничество. Либо Россия занимает часть территорий на "окраинах", либо Запад пытается эти территории отвоевать у "стран суши" - это как отливы и приливы.С момента распада СССР, когда господин Горбачев (товарищем его назвать никак нельзя) предал свою страну и свой народ, с момента падения Берлинской стены мы видим наступление "стран моря", видим очередную попытку захвата славянских территорий, сказала Егорова, добавив, что для Запада это "естественный процесс".Раньше грабили туземцев, теперь же Британия теряет влияние в доминионах — и пытается захватить то, что поближе."Украина для них — это мощнейший ресурс. Теряя свои колонии за океаном, они хотят приобретать вот этих вот рабов и территории, из которых они могут высасывать (ресурсы — ред.) здесь", - сказала бывшая популярная ведущая. По её мнению, вкладываться в Украину британцы и западники вообще никак не собираются, как на то надеются наивные постсоветские украинцы, а собираются только грабить.Шелест, в свою очередь, поинтересовался, в чем смысл продолжения войны для Лондона - "разнесут же (Украину — ред.) в хлам"? На это Егорова ответила, что для Британии логично превращение Украины из высокоразвитой и многонаселенной постсоветской республики в аграрную пустынную страну — Британия сама в кризисе, и управляют там теперь не самые разумные люди. Это понимают в США, показателем можно считать поведение Трампа во время недавнего визита в Лондон.Но в целом британцы "пожирают всё, до чего могут дотянуться". Вот в СМИ сообщали о подарках принцу Гарри во время его визита в Киев. Наверное, принц увёз из Киева не мешки с картошкой, а увёз ценные артефакты, считает журналистка. Она добавила, что и украинцы британцам (и вообще западникам) нужны лишь для того6 чтобы их сожрать, напомнив о концлагерях, где "всё шло в дело", вплоть до абажуров из человеческой кожи. Но нынешнее поколение украинцев об этом уже ничего не знает.И украинцев не нужно теперь силой угонять на работы в Германию — едут сами. Словом, если подвести итог, то "мы должны понимать, что Украина — это концлагерь, надзиратель — это Зеленский, он работает на британскую корону", констатировала Егорова, добавив, что ратификация столетнего договора Киева с Британией означает, что страна продана британцам, если они захотят, то заселят её кем угодно (вместо убывающих украинцев).Теперь нужно, чтобы русские закрыли глаза на оккупацию 80% бывшей УССР западниками, продолжила ведущая. А новые поколения украинцев западные господа будут растить в духе ненависти к России и приучать к идее вечной войны. Именно для этого сносят памятники и жгут русские книги - для того, чтобы украинцы не опомнились.О политических традициях Лондона напомнил в своём блоге политолог и публицист Михаил Онуфриенко, приведя высказывание британского дипломата и писателя Дэвида Уркварта (1805 — 1877): "Суть не в том, имеет ли Россия право обладать черноморским побережьем, а в том, выгодно ли это нам? Британские интересы превыше законов и справедливости, ибо они и есть закон и справедливость".Остаётся надеяться на то, что в Москве это отношение Британии к законам и справедливости (а оно не изменилось с тех пор) хорошо понимают.Конечно, речь не об одной только Британии, речь о всём Западе. Украинский политолог Александр Лазарев отметил в эфире одного из каналов, что во время визита в Лондон Трамп дал понять, кто сегодня настоящий хозяин Запада. У Трампа свой взгляд на украинский конфликт, но и о британской линии на продолжение войны не следует забывать, Лондон будет эту свою позицию отстаивать.Зачем? США как будто бы выходят из украинского конфликта, у них есть другие проблемы, но британцы заинтересованы в контроле над Одессой, над Очаковом — это выход к морю. Поэтому они постараются американцев "заместить", занять эту нишу, считает политолог.Получится или нет, это вопрос, но попытки будут. А Зеленский и Ермак, действующие в интересах Лондона, британцам в этом посодействуют, в таком случае они действительно могут воевать с Россией "до последнего".Что касается ратифицированного депутатами Рады столетнего договора с Британией, то, по словам Лазарева, этот их "подвиг" не будет забыт — когда-нибудь "прокурор вспомнит".Политолог также подчеркнул, что требования России — нейтралитет, внеблоковый статус Украины и пр. - никак не совпадают с целями Лондона. И пока это так, конфликт будет продолжаться. Разве что британцам нужна какая-то передышка, но лишь для того, чтобы накопить силы для нового удара. А сколько украинцев останется в стране, чем будут зарабатывать на хлеб, это никого не волнует. Для того, чтобы работать на хозяев агродержавы, достаточно будет, условно, и пяти миллионов. Такое будущее готовит Британия украинцам.А для чего России нужна Украина? Отвечая на этот вопрос, Лазарев сказал, что интерес РФ заключается в прогнозируемой обстановке у себя на границе, это естественно.Москву устроит прочный мир, а не шаткое перемирие. Нужна прогнозируемость нейтрального и безъядерного Киева. Принимать же в свой состав всю разрушенную Украину — очень затратная история, это может затормозить экономический рост РФ, а это сыграет на руку странам-конкурентам при вхождении в шестой технологический уклад экономики. Есть версия, что конкуренты даже заинтересованы в том, чтобы Россия взяла столько, сколько не может потянуть, рассказал эксперт.Он выразил уверенность в том, что в Москве это хорошо понимают, отсюда и высказывания о том, что "нет цели взять всю Украину".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Руслан Коцаба: Моя Украина превратилась в концлагерь Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Готовность большинства украинцев погибнуть рисуют на коленке у Ермака: украинские эксперты о происходящем"

россия

британия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, британия, украина, снежана егорова, дональд трамп, янош лазар, рада, эксклюзив