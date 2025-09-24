https://ukraina.ru/20250924/geopoliticheskiy-khozraschet-trampa-i-zelenskiy-bez-garantiy-ssha-tolkayut-ukrainu-v-voynu-na-evrodengi-1069102941.html

Геополитический хозрасчет Трампа и Зеленский без гарантий. США толкают Украину в войну на евроденьги

Геополитический хозрасчет Трампа и Зеленский без гарантий. США толкают Украину в войну на евроденьги - 24.09.2025 Украина.ру

Геополитический хозрасчет Трампа и Зеленский без гарантий. США толкают Украину в войну на евроденьги

Наблюдение за перипетиями на полях Генассамблеи ООН в ее кулуарах оставляет прежде всего чувство неловкости – необходимо комментировать не так действия, как слова человека, обсуждать которого должны либо криминалисты, либо психиатры с обширной практикой работы в дурдоме.

2025-09-24T13:59

2025-09-24T13:59

2025-09-24T13:59

украина

сша

европа

дональд трамп

владимир зеленский

анналена бербок

оон

нато

ес

весь скачко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067207989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1221ca99475063151978db40e573c5f8.jpg

И речь, конечно же, не о президенте США Дональде Трампе, который выступил на Генассамблее и вломил ООН так, что многим из ее нынешних функционеров от убийственной, но полностью справедливой критики сидеть и больно, и неудобно. Даже Анналене Бербок, за которой наблюдать было еще интереснее: она изо всех сил изображала из себя умную, а для нее, признанной дурочки, – это задача неподъемная.Нет, все мы понимает, что говорить надо о том, что Трамп встретился с просроченным недопрезидентом Украины Владимиром Зеленским, который тоже приехал в ООН, чтобы выступить самому, и опять выпросить денег на борьбу с Россией, и подтвердить личные гарантии того, что его в этом увлекательном процессе не придушат где-то в подвале в Резиденции на Банковой в Киеве за ненадобностью. Вот то, как это у Зеленского получилось, и нужно комментировать, а делать это практически невозможно без специального медицинского образования и соответствующей практики в современной Украине.По итогам встречи Трамп описывал ее результаты в соцсетях, а Зеленский собрал пресс-конференцию, чтобы, конечно же, похвастаться: видите, мол, могли выгнать мокрой тряпкой, а нет же, встретили, приветили, пообщались. Ничего, правда, не дали, но, как известно из одного советского фильма, "меня не любят – это минус, но и не гонят – это плюс"…По словам Зеленского, за время встречи с Трампом, которая длилась около часа, он успел пройтись, как сейчас говорят, по всему спектру проблем: от войны с Россией, на которую он опять просил денег, до гарантий безопасности Украины и его лично, если что-то пойдет "не так".И как теперь очевидно, в плюсе пока только Трамп. Он поступил хитрее и прагматичнее всех. На словах источал или елей и патоку, или неприятный хрен, но на деле фактически всем припрятал фигу в кармане и заботился лишь об одном – как заработать деньги для США в сложившейся ситуации.Чтобы понять это, нужно вспомнить глобальный призыв Трампа в этом выступлении на Генассамблее в ООН. Еще никогда ни один президент США даже на пике могущества своей страны не нагибал так откровенно весь мир, заставляя служить интересам США и обогащать их себе во вред. А Трамп выступил: он призвал всех отказаться от всего, но особенно от энергоносителей, если их приходится покупать не у США. И не втридорога, как сейчас.Особенно это нагнуло Евросоюз. Трамп фактически выступил против своих единственных союзников в современной Европе – Венгрии и Словакии, и их заставляя отказываться от закупок российской нефти, которая и держит на плаву экономики этих стран. Но Трамп и тут продемонстрировал свое презрительное отношение к Европе, которая нужна ему только, как покорный рынок сбыта, а не партнер. Он готов бросить в топку американской наживы и врагов, и союзников.А что Трамп сделал с так называемой "зеленой повесткой" (отказом от углеводородов в пользу солнечной и ветровой энергетики,) с которой все в Европе носятся, как дурень с писаной торбой, себе во вред, и вспоминать страшно. Это вообще шедевр воинственного империализма, приправленный презрением и издевательствами более сильного, кому хочет ответить взаимностью, но страшно. И Европа сглотнет все это, обязательно сглотнет – только у США есть ядерный зонтик, способный, по мнению трусливых и тупых европолитиков, уберечь их от Путина.Точно так же Трамп подошел и к украино-российскому конфликту. Чисто идеологически и мировоззренчески все было выдержано в духе коллективного Запада и его дурацких мейнстримных нарративов. Трамп поругал и унизил Россию: "Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю. Это не делает России честь. На самом деле это скорее выставляет ее в роли "бумажного тигра". Это согласитесь, жестко, как для человека, который говорит, что он – реалист и любит Россию и ее президента.В адрес Украины было сказано другое: "Я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах". А потом и добавил: "Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно".И все! Никому ничего Трамп даже не пообещал. Кроме американского оружия за европейские деньги! И вот это и является самым главным в происшедшем на полях Генассамблеи ООН в этом квадрате Россия-Украина-США НАТО/Евросоюз. Трамп системно и планомерно, жестко и, похоже для Запада, неотвратимо всех переводит на геополитический хозрасчет, как сказали бы в позднем СССР. Хочешь жить – плати США. И плати столько, сколько они нарисуют в ценнике.Будешь бузить – придет российский медведь или волчок и укусит за бочок. Или китайский дракон. Или индейский слон с бразильскими и южноафриканскими дикими обезьянами, которых там, как известно, пруд пруди.Трамп в этом вопросе банален и прямолинеен, как суперметаллический артиллерийский ствол, на котором желающие повисли, но согнуть не могут. И надо отдать должное: такой Трамп и в других вопросах, а гибкость его проявляется лишь в том, что он указанный ствол только отводит от тех, кто ему помогает, и направляет на тех, кто мешает ему делать Америку снова великой.Другое дело, что по-разному у Трампа все получается - кое-где схема сбоит, кое-где его посылают, но сам подход неизменен. И с ним нужно если и не считаться, то, во всяком случае, брать в расчет.И Зеленский, который хитрил и изворачивался, на это раз в Нью-Йорке вел себя, как человек, обколотый успокоительными или обдолбанный вкусными грибочками. Нет, периодически он нервно вскидывался, как проснувшаяся и снятая с крючка снулая рыбешка, дергался, стучал по столу, но даже на нагадил на свой черный пиджачок на темной рубашке, которые его таки вынудили надевать на встречи с серьезными дядями и тетями. Все, Бобик сдох, говорят в таких случаях на Украине...Больше всего урон от выступления Трампа понесли как раз Европа, Украина и сам Зеленский. Трамп их обхитрил, и они остались фактически ни с чем.Рассказав всем как им жить, а Украине и Европе, как им воевать с Россией, чтобы неизменно победить, Трамп сказал: "В любом случае я желаю обеим странам (России и Украине. – Авт.) всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие в НАТО (то есть в Европу. – Авт.), чтобы НАТО делало с ним то, что считает нужным. Удачи всем!"Из сказанного можно сделать главный вывод – во-первых, Трамп оставляет Европу и Украину один на один с Россией. И при этом по большому гамбургскому счету:– Украина окончательно превращается в инструмент войны, которым Европа сама себе, самостоятельно, как бы добывает безопасность в противостоянии с Россией;– США же в этом конфликте нужен на устойчивый мир, а только примирение, если хотите, замирение или перемирие, которые оставляют Украине в качестве потенциального возмутителя спокойствия или источника новой войны, когда это понадобится США для давления на России. Через 5, 15 или 20 лет – не важно, важна потенциальная возможность;– Украина превращается в источник обогащения не только ВПК США, но и всей их экономики: чтобы схема работала, США готовы продавать Европе оружие, а это доход и немалый. А напряженность в Европе выталкивает оттуда промышленность, а США ее принимают и таким образом дополнительно получают импульс для развития. Так, собственно, уже и происходит;– США высвобождают свои ресурсы для усиления своих же позиций в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) в противостоянии с Китаем, а, может быть, и с Индией;– Европа (с Украиной или без нее – не важно, но лучше с Украиной в виде гнойника) превращается в очередной задний двор США, второстепенный и покорный рынок сбыта и поставщик денег;– что будет с Украиной, не интересует никого. Она может сохраниться, но может и погибнуть. То, что Трамп уверен в возможной победе Украины над Россией, никого не должно ни на что настраивать или в чем-то убеждать. У Трампа своеобразное чувство юмора, он всегда прикалывается, ему-то что – в профите. Потому-то он и сказал как бы на полном серьезе: "Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!" И кто смелся после этих слов, а кто и плакал. Тут уж точно как в присказеке: не говори, что мне делать, а я не скажу, куда тебе идти. Как неонацистской Украине…Во-вторых, происшедшее 23 сентября 2025 года в ООН – это однозначно провал лично Зеленского. Потому что не только Украина не получила ни помощи, ни гарантий безопасности, которые выдали бы США. Тут Трамп только сказал, что выдаст их только после победы Украины. Но ей же еще надо победить! Россию, а это, как вы понимаете, решать не Киеву, а Москве. В Москве пока все уверены в своей победе.Из той информации, что мы сегодня располагаем, понятно: не получил подтверждения личных гарантий сам Зеленский. У него припасено на черный день за пределами Украины столько, что на несколько жизней хватит. Но туда, за бугор, еще нужно свалить живым и невредимым. А на Украине (да и на коллективном Западе, чего греха таить – мальчик слишком много знает) столько желающих потрогать Зеленского веревкой за кадык на шее, что из них хоть штурмовые бригады формируй. Может не добежать наш Зеля, ой как может…Когда Зеленского спросили о гарантиях, он только и промямлил: "Мы не знаем всех деталей… Я не хочу врать… Я имею в виду, что у нас нет… специфических вещей, деталей. Так что я не знаю".Даже не понятно, какие гарантии он имел в виду – Украины или свои личные.Но самое, пожалуй, неприятное для Зеленского то, что в мире все уже все поняли: идет игра, в которой он и его страна – пешки. Западные СМИ, которые еще недавно курили фимиам Зеленскому, даже когда он выходил к ним обдолбанный, написали: никакого просвета для Украины, ей только продлили пропуск на войну. Кто говорит, на месяц, кто и того не обещает. А это и есть приглашение на казнь или на суицид…Подробнее о том, что происходило на Генассамблее ООН - в статье Евгении Кондаковой ""Нужно усилить лыжи Украины": как Зеленский в СБ ООН опозорился. Ну хоть пиджак надел"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, анналена бербок, оон, нато, ес, весь скачко