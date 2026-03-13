"Украинское досье": Сползаем в ядерный ад или ещё есть надежда?

Ситуация в мире в связи с событиями на Украине и в Иране накалена до предела, накалена настолько, что версии о возможных ядерных ударах как способе достичь военных и геополитических целей перестают быть фантастическими и рассматриваются уже всерьёз.

2026-03-13T23:50

Об этом и о многом другом говорили участники состоявшейся в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" в пятницу, 13 марта конференции на тему: "Иран и Украина — параллели и перспективы". Конференция состоялась в рамках спецпроекта "Украинское досье".Открывая дискуссию, ведущий заседания, директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов отметил важность обсуждаемых тем. Эксперты могут быть уверены в том, что высказанные ими мнения будут донесены до заинтересованных читателей и зрителей - конференция транслируется на всех ресурсах издания Украины.ру, а это миллионы просмотров ежедневно.Украина исчезнет — никто и не заметит?Что приходится отмечать, сравнивая украинский и иранский кризисы? Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, постоянный автор мультимедийного издания "Украина.ру" Ростислав Ищенко считает, что параллелей в случаях украинского и иранского конфликта на самом деле нет — за исключением того, что и там, и там стреляют и убивают.Но больше — ничего общего. Украинский конфликт — это вариант отложенной гражданской войны, которой не случилось при распаде Советского Союза."Но втянуть Россию в подобного рода конфликт можно было именно потому, что это осколки одного бывшего государства, и живёт там бывший один народ", - сказал политолог, добавив, что "в другом случае такое столкновение было бы в принципе невозможным".Ищенко в связи с этим напомнил, что одной из целей СВО является обеспечение прав и свобод русскоязычных граждан Украины.А вот с Ираном ситуация другая — там "чистой воды агрессия под благовидным предлогом ради получения стратегических выгод с точки зрения географического положения и с точки зрения экономических возможностей...".Ищенко напомнил, что иранская нефть шла в Китай, который является ещё одним конкурентом США.В общем, причины, цели и возможные последствия конфликтов на Украине и в Иране разные. На Украине "всё, что могло произойти, уже произошло". Более того, если завтра Украина исчезнет к карты мира, "никто и не почешется" — Запад фактически признал своё поражение, хотя будет пытаться что-то выторговать у оппонента, подчеркнул политолог.А вот в том, что что касается иранского кризиса, то он далеко не закончен, и США тут пока даже не знают, как выскочить из ловушки, в которую сами себя загнали. Тегеран пока отказывается вести переговоры.По словам эксперта, если предположить, что Иран потерпит поражение, то это будет серьёзным ударом по Китаю и опосредованно — по РФ. Да и непосредственно по РФ, поскольку "это даёт выход на дестабилизацию на Кавказе и в Средней Азии".Пока там — в Иране - всё только начинается и сказать чем закончится, сложно.Но если говорить об Украине и об Иране, то "это два совершенно разных конфликта".Да, там присутствуют США и Россия, но они будут присутствовать в любых значимых конфликтах, считает эксперт. По его мнению, что касается Украины, то это сейчас площадка боевых действий между РФ и Западом, кто бы ни победил, Украина окажется в проигравших, страна разрушается.Можно ли было избежать разрушения? По словам Ищенко, можно было - Россия предлагала Украине (киевскому режиму — ред.) не разрушаться, а договориться, но Киев отказался. Отсюда и следствия - "ничего нового с Украиной уже не случится, кто бы ни победил в этой схватке".Искандер Хисамов в связи с этим попросил эксперта уточнить — как так может быть, что в украинском конфликте уже ничего не произойдёт? Ищенко уточнил — не произойдёт в том смысле, чо Украина является ишь площадкой для боевых действий.Он рассказал, что еще в начале 90-х годов говорил украинским политикам националистического толка, что, если они добьются своего, то война будет - "только война будет между Россией и Западом, а вестись она будет на Украине, в результате чего Украина будет разрушена и ей будет абсолютно всё равно, ко в этой войне победил — сейчас этот процесс и идёт".Но цель Запада - разгромить на Украине Россию — Западом не достигнута.Смена гегемона и возможность ядерного адаСобытия на Украине и в Иране можно рассматривать как два акта одного и того же "театрального действия", одни и те же актёры, а действие развивается, болеем за правильную сторону, считает президент фонда "Основание", военный эксперт Алексей Анпилогов, возглавлявший в своё время гуманитарное управление в Министерстве обороны ЛНР.Что мы можем увидеть, какие тенденции? Прежде всего - "это смена мирового гегемона", считает эксперт. Гегемония СШАЁ мир по-американски разрушается, и разрушение началось или стало очевидным именно с украинского конфликта. Украина стала поворотным пунктом — события здесь поставили массу вопросов, в частности, стал очевидным раскол Запада. Позиции США и Европы различны.Второй момент — появление альтернативного блока, появление не объявленного, но действующего эффективно союза РФ и КНР.Проявился как движущаяся сила Глобальный Юг — в частности, мы видим, что Индия выступает уже в роли игрока, определяющего многие процессы. В текущем иранском конфликте это закрепляется. Меняется структура Запада, если ранее США всегда выступали во главе некоей коалиции, то теперь это выглядит так: "Я и друг мой Израиль", обрисовал ситуацию эксперт.Шансы Ирана мы оцениваем "как минимум, как достойные", считает Анпилогов. Он добавил, что перед украинским конфликтом РФ "воспринимали как ноль", но вдруг выяснилось, что военная сила у РФ есть и это решающий фактор. К этому мировой гегемон оказался не гоов.И в Иране та же ситуация — оказалось, что страна способна к сопротивлению этому самому гегемону. Американцы вынуждены втягиваться в войну на истощение, а Трампу скоро ехать в Пекин — и что он скажет китайскому лидеру?Вернуться к ядерному сдерживаниюДепутат Государственной Думы Российской Федерации, кандидат экономических наук, участник афганской войны полковник запаса Евгений Фёдоров отметил, что важно найти путь к выходу их кризиса с победой РФ.Все нации так или иначе хотят доминировать, но конкуренция бывает лишь между равными по силе.В данном случае только США и РФ владеют стратегическим ядерным оружием — и конкуренция может быть только между ними, как между равными.Для американцев вопрос этой борьбы с Россией — сакральный (как для нас сакрален украинский вопрос). Все, что происходит с другими — это следствия этой борьбы равных. И Украина, и Иран — поле для конкурентной борьбы.Фёдоров напомнил, что "мы (РФ — ред.) единственные, кто может их (США — ред.) уничтожить".Что касается кризиса на Ближнем Востоке, то США вошли в Иран, рассчитывая быстро договориться на своих условиях, но ошиблись. Словами Трампа - "убили тех, с кем должны были договориться". И разбудили там национально-освободительный процесс. А это большая идеологически мотивированная сила, и она зажмёт в Иране, в том числе, внутренних коллаборантов во власти.Как это касается РФ? Для победы нужно решение ряда проблем. Нужен механизм использования ядерного сдерживания с позиции взаимного устрашения и взаимной безопасности — так было раньше, в период "холодной войны", придётся к этому вернуться.Нужно также вернуться к международному праву — Владимир Путин уже говорил о необходимости введения на какое-то время внешнего управления Совета Безопасности ООН на части Украины.Украина нарушила условия предоставления ей независимости, потому возникает вопрос об отмене признания Россией её независимого статуса. И независимой Украина более не будет, считает Фёдоров. По его словам, это вопрос времени.Он также напомнил о словах Путина о том, что РФ в 2022 году вернула себе статус полного суверенитета. Что это означает — то, что нас всех ждут внутренние реформы по суверенитету, расстановка сил это позволяет.Предстоит вернуться к границам 1945 года в разных формах (за исключением границ Украины) и договориться с США на базе международного права. Только на этой базе можно закончить вооружённый конфликт с Америкой и совместно с ней взять на себя ответственность за мир, полагает политик. По его словам, это может помочь избежать ядерной войны в Европе.При этом саму РФ ждут глубокие реформы, другого выбора у страны нет — если нам вырвут ядерные зубы, а это и является целью США, то мы и Сибирь потеряем, снова напомнил Фёдоров о посыле Путина.Проблема утраты доверияПринимавший участие в дискуссии в дистанционном режиме историк и публицист Артём Кирпичёнок, служивший в своё время в ЦАХАЛ, отметил, что текущие конфликты обусловлены многими причинами. По его словам, в США рассчитывали, что после ликвидации высшего руководства Ирана власть там сменится, придут прозападные деятели, но этого не произошло. Война продолжится.Ещё один важный момент — утрата доверия, это мы увидели в ходе украинского конфликта, а теперь видим в ходе иранского кризиса. "Американская крыша" более не укрывает — объекты США в регионе подвергаются ударам со стороны Ирана, эти объекты из гарантии безопасности стали угрозой, сказал эксперт.Он подчеркнул, что теперь ни у кого не будет никакого доверия к тому, что говорит Запад.Что касается Израиля, то там планировали победить Иран и сделать с ним то, что сделали когда-то с Ливаном. Ранее США избегали прямой конфронтации с Тегераном. Но нынешнее руководство пошло на поводу у Израиля, хотя эта война совершенно не отвечает интересам Америки, напротив, противоречит им.В частности, страны на Ближнем Востоке увидели, что расположенные на их территории американские военные объекты — не гарантия безопасности, но источник угрозы. И доверять тому, что говорят американские политики, никто более не будет.Пути разрешения нынешнего конфликта не вполне понятны для США и Израиля, а для Ирана вполне понятны — отстоять суверенитет и субъектность.Это уже не однополярный мир?Принимавший участие в дискуссии политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев согласился с тезисом, что имеет значение предстоящий визит Трампа в Пекин 31 марта. Если Иран к тому времени устоит, то ясно будет, что американской победы нет — и тогда надо ехать в Китай и просить помочь, но тогда "всем станет понятно, что это уже не однополюсный мир".Есть ещё израильский фактор, для Америки это тот самый "хвост, который круит собакой", это снижает для Вашингтона возможности политического маневрирования.Для США остаются только плохие варианты — наземная операция, захват территорий с основными месторождениями или же... ядерный удар.Чем это важно для РФ. Тут есть тактические преимущества, которыми можно воспользоваться или нет. В Москве связывают иранский кризис с возможностями решения кризиса украинского, точнее, конфликта с НАТО. В случае затягивания войны цена на нефть будет расти, возможно, снимут санкции, США увязнут… Но не обязательно будет все так уж позитивно для РФ. Времени, наверное нет, ведь скоро Трамп летит в КНР, отметил эксперт.Санкции "чуть-чуть" сняли, но это как раз показывает зависимость России, нам разрешают - мы продаём. Это показывает, что нефть контролируют американцы, отметил Суздальцев.По словам политолога, в стратегическом плане для РФ эта война опасна, она имеет тенденцию к эскалации, к скатываться к ядерной войне. А бомбы есть и у Израиля, и у Пакистана...Америка ведёт войну в Иране во вьетнамском варианте — авианосцы и пр. Россия на море -в уязвимом положении, ей нечем ответить на захваты суден.Иран бьёт по третьим странам, а по РФ бьют — например. на севере — БПЛА стран НАТО, "и мы здесь сделать ничего не можем", подчеркнул Суздальцев.Переговорный процесс не имеет смысла, отметил эксперт, пояснив: мы же видим, что Украина нарушила все достигнутые соглашения - а потом в Киеве удивляются, почему Москва начала СВО.Наконец, можно констатировать, что сейчас перед РФ самая тяжёлая задача на Украине — не слить достигнутое на поле боя. Перелома там пока не произошло, считает Суздальцев. При этом, по его словам, в данном случае переговорный процесс - "даже при всей абсурдности" - нужен, и тут многое будет зависеть от того, как сложится ситуация на Ближнем Востоке. 