Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

На всех участках Харьковского направления противник оказывает ожесточенное и упорное сопротивление. В первую очередь это касается очаговых оборонительных линий ВСУ в городской черте Купянска и населённых пунктов вокруг него. Как такового решительного штурма со стороны подразделений российской армии не происходит, и говорить о скором освобождении Купянска еще преждевременно.Противник еще сохраняет контроль на высотах в районе административных зданий и жилых многоэтажек, чтобы отслеживать передвижение российских войск и наносить удары своими FPV-дронами. При этом, как отмечают российские военные, очень тяжело работать в районах, где прячутся мирные жители. Приходится проводить адресную разведку и только затем штурмовать дома или атаковать цели дронами-камикадзе.Продолжаются боестолкновения и на левом берегу Оскола в так называемом Заосколье. Эта часть города представляет собой промзону. Здесь же находится и станция Купянск-Узловая, от которой железная дорога идет на север в сторону российской границы и на юг вдоль всей линии фронта. Этой рокадной дороге командование ВСУ уделяет особое внимание, по ней старается перебрасывать резервы и вооружение. За станцию противник держится зубами, понимая её важное значение для обороны не только Купянска, но и Красного Лимана, Северска, а также всей Славянско-Краматорской агломерации.Подразделения группировки "Север" продолжают уничтожение двух бригад ВСУ, заблокированных в лесном массиве возле Синельниково и в Волчанске. В кольце оказались несколько подразделений противника из состава 57-й и 127-й отдельных бригад ВСУ. Перебросив дополнительные силы с других участков фронта, противник попытался деблокировать этот район, но оказался под плотным огнем нашей артиллерии, РСЗО и ударных БПЛА, отступил и потерял более десяти единиц бронетехники. Украинские ресурсы особенно отмечают эффективную работу наших дронов. Теперь удары по дорогам и колоннам идут уже не эпизодами, а системно.Снабжение фронта на этом направлении, как и бои на линии соприкосновения, становятся для противника если не критичным, то весьма проблемным. Боеприпасы задерживаются на сутки и больше, колонны идут только ночью. Грузы везут уже не грузовики, а малолитражки. При том, что погодные условия еще позволяют украинской армии использовать грунтовые и полевые дороги. Дополнительных ресурсов для полноценного прикрытия шоссейных дорог почти не осталось. Даже радары стоимостью в миллионы долларов закрывают лишь десятки километров. Осенняя кампания всё больше будет зависеть от того, кто сумеет перерезать чужую логистику.В приграничных районах Белгородской области ситуация по-прежнему напряженная. Тема провокаций и попыток прорыва со стороны ВСУ продолжает оставаться актуальной, хотя о полномасштабном вторжении речь не идет. Киевский режим продолжает наносить дроновые удары, используя густую лесистую и резкопересеченную местность вдоль границы. Но в круглосуточном режиме выполняют боевые задачи наши ВКС, дальнобойная артиллерия, а также подразделения "Барс" и "Орлан", которые во взаимодействии со средствами ПВО отражают налеты беспилотников самолетного типа.

