Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково - 23.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250923/1069062093.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково
Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково - 23.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-09-23T16:36
2025-09-23T16:36
эксклюзив
россия
купянск
оскол
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
дроны
волчанск
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_124:144:1156:725_1920x0_80_0_0_a4ad781d56ac80720fd5224d9fc3f98a.png
На всех участках Харьковского направления противник оказывает ожесточенное и упорное сопротивление. В первую очередь это касается очаговых оборонительных линий ВСУ в городской черте Купянска и населённых пунктов вокруг него. Как такового решительного штурма со стороны подразделений российской армии не происходит, и говорить о скором освобождении Купянска еще преждевременно.Противник еще сохраняет контроль на высотах в районе административных зданий и жилых многоэтажек, чтобы отслеживать передвижение российских войск и наносить удары своими FPV-дронами. При этом, как отмечают российские военные, очень тяжело работать в районах, где прячутся мирные жители. Приходится проводить адресную разведку и только затем штурмовать дома или атаковать цели дронами-камикадзе.Продолжаются боестолкновения и на левом берегу Оскола в так называемом Заосколье. Эта часть города представляет собой промзону. Здесь же находится и станция Купянск-Узловая, от которой железная дорога идет на север в сторону российской границы и на юг вдоль всей линии фронта. Этой рокадной дороге командование ВСУ уделяет особое внимание, по ней старается перебрасывать резервы и вооружение. За станцию противник держится зубами, понимая её важное значение для обороны не только Купянска, но и Красного Лимана, Северска, а также всей Славянско-Краматорской агломерации.Подразделения группировки "Север" продолжают уничтожение двух бригад ВСУ, заблокированных в лесном массиве возле Синельниково и в Волчанске. В кольце оказались несколько подразделений противника из состава 57-й и 127-й отдельных бригад ВСУ. Перебросив дополнительные силы с других участков фронта, противник попытался деблокировать этот район, но оказался под плотным огнем нашей артиллерии, РСЗО и ударных БПЛА, отступил и потерял более десяти единиц бронетехники. Украинские ресурсы особенно отмечают эффективную работу наших дронов. Теперь удары по дорогам и колоннам идут уже не эпизодами, а системно.Снабжение фронта на этом направлении, как и бои на линии соприкосновения, становятся для противника если не критичным, то весьма проблемным. Боеприпасы задерживаются на сутки и больше, колонны идут только ночью. Грузы везут уже не грузовики, а малолитражки. При том, что погодные условия еще позволяют украинской армии использовать грунтовые и полевые дороги. Дополнительных ресурсов для полноценного прикрытия шоссейных дорог почти не осталось. Даже радары стоимостью в миллионы долларов закрывают лишь десятки километров. Осенняя кампания всё больше будет зависеть от того, кто сумеет перерезать чужую логистику.В приграничных районах Белгородской области ситуация по-прежнему напряженная. Тема провокаций и попыток прорыва со стороны ВСУ продолжает оставаться актуальной, хотя о полномасштабном вторжении речь не идет. Киевский режим продолжает наносить дроновые удары, используя густую лесистую и резкопересеченную местность вдоль границы. Но в круглосуточном режиме выполняют боевые задачи наши ВКС, дальнобойная артиллерия, а также подразделения "Барс" и "Орлан", которые во взаимодействии со средствами ПВО отражают налеты беспилотников самолетного типа.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250922/1069019305.html
россия
купянск
оскол
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_212:185:932:725_1920x0_80_0_0_ad915d06135984090edb501feb69c046.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, купянск, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, дроны, волчанск, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Купянск, Оскол, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВКС, дроны, Волчанск, Спецоперация

Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково

16:36 23.09.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На всех участках Харьковского направления противник оказывает ожесточенное и упорное сопротивление. В первую очередь это касается очаговых оборонительных линий ВСУ в городской черте Купянска и населённых пунктов вокруг него. Как такового решительного штурма со стороны подразделений российской армии не происходит, и говорить о скором освобождении Купянска еще преждевременно.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Противник еще сохраняет контроль на высотах в районе административных зданий и жилых многоэтажек, чтобы отслеживать передвижение российских войск и наносить удары своими FPV-дронами. При этом, как отмечают российские военные, очень тяжело работать в районах, где прячутся мирные жители. Приходится проводить адресную разведку и только затем штурмовать дома или атаковать цели дронами-камикадзе.
Продолжаются боестолкновения и на левом берегу Оскола в так называемом Заосколье. Эта часть города представляет собой промзону. Здесь же находится и станция Купянск-Узловая, от которой железная дорога идет на север в сторону российской границы и на юг вдоль всей линии фронта. Этой рокадной дороге командование ВСУ уделяет особое внимание, по ней старается перебрасывать резервы и вооружение. За станцию противник держится зубами, понимая её важное значение для обороны не только Купянска, но и Красного Лимана, Северска, а также всей Славянско-Краматорской агломерации.
Подразделения группировки "Север" продолжают уничтожение двух бригад ВСУ, заблокированных в лесном массиве возле Синельниково и в Волчанске. В кольце оказались несколько подразделений противника из состава 57-й и 127-й отдельных бригад ВСУ. Перебросив дополнительные силы с других участков фронта, противник попытался деблокировать этот район, но оказался под плотным огнем нашей артиллерии, РСЗО и ударных БПЛА, отступил и потерял более десяти единиц бронетехники. Украинские ресурсы особенно отмечают эффективную работу наших дронов. Теперь удары по дорогам и колоннам идут уже не эпизодами, а системно.
Снабжение фронта на этом направлении, как и бои на линии соприкосновения, становятся для противника если не критичным, то весьма проблемным. Боеприпасы задерживаются на сутки и больше, колонны идут только ночью. Грузы везут уже не грузовики, а малолитражки. При том, что погодные условия еще позволяют украинской армии использовать грунтовые и полевые дороги. Дополнительных ресурсов для полноценного прикрытия шоссейных дорог почти не осталось. Даже радары стоимостью в миллионы долларов закрывают лишь десятки километров. Осенняя кампания всё больше будет зависеть от того, кто сумеет перерезать чужую логистику.
В приграничных районах Белгородской области ситуация по-прежнему напряженная. Тема провокаций и попыток прорыва со стороны ВСУ продолжает оставаться актуальной, хотя о полномасштабном вторжении речь не идет. Киевский режим продолжает наносить дроновые удары, используя густую лесистую и резкопересеченную местность вдоль границы. Но в круглосуточном режиме выполняют боевые задачи наши ВКС, дальнобойная артиллерия, а также подразделения "Барс" и "Орлан", которые во взаимодействии со средствами ПВО отражают налеты беспилотников самолетного типа.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Михаил Звинчук - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Вчера, 17:57
Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук: ВС РФ после Серебрянских лесов еще долго будут брать Северск и ЛиманЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук в комментарии изданию Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияКупянскОсколГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныВКСдроныВолчанскСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Весь в черном: Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН и отказался отвечать на вопрос о встрече с Путиным
16:39Китай рубит новое окно в Европу. Чем обернется Польше решение закрыть границу с Белоруссией
16:37Чем Зеленский хочет заткнуть дыры в ВСУ и что из этого выйдет: Гаспарян о резервах на Украине
16:36Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково
16:28Не шутка: Украина планирует до конца года создать космические войска - СМИ
16:27Урегулирование с гнойниками. Эрдоган сражается за турецкое влияние и хочет Трампа
16:23Пазл сложился. Как Европа готовится к войне с Россией
16:14Гибель мирных жителей, статус ветерана для добровольцев, Макрону перекрыли дорогу. Главное на 16:15
15:52Битва за Купянск: ВС РФ заблокировали крупную группировку украинских неонацистов - Минобороны
15:31В Волчанске бойцы пробиваются к району железнодорожного вокзала - военкор Ермаков
15:20Расчеты ПВО уничтожили 58 украинских дронов над пятью регионами России - Минобороны
14:58НАТО пригрозило России военным ответом за "вторжение" в небо Эстонии
14:44"Сердце Евразии". Трамп хочет отдать России афганскую базу
14:42Путин встретился в Кремле с главой ЛНР
14:35Западные СМИ бьют тревогу: китайское судно зашло в порт Крыма, игнорируя санкции
14:19Уверенное продвижение: штурмовики ВС РФ продвигаются вглубь Ямполя и перерезают дорогу на Кировск
14:18Войска продвинулись в направлении Успеновки и взяли под контроль дорогу на Новогригоровку - Ермаков
14:07Над Москвой сбили вражеский дрон: обломки упали в черте города
14:07Война и дельфины: как уникальный дельфинарий в Запорожской области переживает СВО
13:48Дрон ВСУ проломил крышу частного дома в Новой Москве
Лента новостейМолния