https://ukraina.ru/20250923/1069062093.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково
Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково - 23.09.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-09-23T16:36
2025-09-23T16:36
2025-09-23T16:36
эксклюзив
россия
купянск
оскол
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
дроны
волчанск
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_124:144:1156:725_1920x0_80_0_0_a4ad781d56ac80720fd5224d9fc3f98a.png
На всех участках Харьковского направления противник оказывает ожесточенное и упорное сопротивление. В первую очередь это касается очаговых оборонительных линий ВСУ в городской черте Купянска и населённых пунктов вокруг него. Как такового решительного штурма со стороны подразделений российской армии не происходит, и говорить о скором освобождении Купянска еще преждевременно.Противник еще сохраняет контроль на высотах в районе административных зданий и жилых многоэтажек, чтобы отслеживать передвижение российских войск и наносить удары своими FPV-дронами. При этом, как отмечают российские военные, очень тяжело работать в районах, где прячутся мирные жители. Приходится проводить адресную разведку и только затем штурмовать дома или атаковать цели дронами-камикадзе.Продолжаются боестолкновения и на левом берегу Оскола в так называемом Заосколье. Эта часть города представляет собой промзону. Здесь же находится и станция Купянск-Узловая, от которой железная дорога идет на север в сторону российской границы и на юг вдоль всей линии фронта. Этой рокадной дороге командование ВСУ уделяет особое внимание, по ней старается перебрасывать резервы и вооружение. За станцию противник держится зубами, понимая её важное значение для обороны не только Купянска, но и Красного Лимана, Северска, а также всей Славянско-Краматорской агломерации.Подразделения группировки "Север" продолжают уничтожение двух бригад ВСУ, заблокированных в лесном массиве возле Синельниково и в Волчанске. В кольце оказались несколько подразделений противника из состава 57-й и 127-й отдельных бригад ВСУ. Перебросив дополнительные силы с других участков фронта, противник попытался деблокировать этот район, но оказался под плотным огнем нашей артиллерии, РСЗО и ударных БПЛА, отступил и потерял более десяти единиц бронетехники. Украинские ресурсы особенно отмечают эффективную работу наших дронов. Теперь удары по дорогам и колоннам идут уже не эпизодами, а системно.Снабжение фронта на этом направлении, как и бои на линии соприкосновения, становятся для противника если не критичным, то весьма проблемным. Боеприпасы задерживаются на сутки и больше, колонны идут только ночью. Грузы везут уже не грузовики, а малолитражки. При том, что погодные условия еще позволяют украинской армии использовать грунтовые и полевые дороги. Дополнительных ресурсов для полноценного прикрытия шоссейных дорог почти не осталось. Даже радары стоимостью в миллионы долларов закрывают лишь десятки километров. Осенняя кампания всё больше будет зависеть от того, кто сумеет перерезать чужую логистику.В приграничных районах Белгородской области ситуация по-прежнему напряженная. Тема провокаций и попыток прорыва со стороны ВСУ продолжает оставаться актуальной, хотя о полномасштабном вторжении речь не идет. Киевский режим продолжает наносить дроновые удары, используя густую лесистую и резкопересеченную местность вдоль границы. Но в круглосуточном режиме выполняют боевые задачи наши ВКС, дальнобойная артиллерия, а также подразделения "Барс" и "Орлан", которые во взаимодействии со средствами ПВО отражают налеты беспилотников самолетного типа.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250922/1069019305.html
россия
купянск
оскол
волчанск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071691_212:185:932:725_1920x0_80_0_0_ad915d06135984090edb501feb69c046.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, россия, купянск, оскол, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, дроны, волчанск, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Купянск, Оскол, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВКС, дроны, Волчанск, Спецоперация
Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На всех участках Харьковского направления противник оказывает ожесточенное и упорное сопротивление. В первую очередь это касается очаговых оборонительных линий ВСУ в городской черте Купянска и населённых пунктов вокруг него. Как такового решительного штурма со стороны подразделений российской армии не происходит, и говорить о скором освобождении Купянска еще преждевременно.
Противник еще сохраняет контроль на высотах в районе административных зданий и жилых многоэтажек, чтобы отслеживать передвижение российских войск и наносить удары своими FPV-дронами. При этом, как отмечают российские военные, очень тяжело работать в районах, где прячутся мирные жители. Приходится проводить адресную разведку и только затем штурмовать дома или атаковать цели дронами-камикадзе.
Продолжаются боестолкновения и на левом берегу Оскола в так называемом Заосколье. Эта часть города представляет собой промзону. Здесь же находится и станция Купянск-Узловая, от которой железная дорога идет на север в сторону российской границы и на юг вдоль всей линии фронта. Этой рокадной дороге командование ВСУ уделяет особое внимание, по ней старается перебрасывать резервы и вооружение. За станцию противник держится зубами, понимая её важное значение для обороны не только Купянска, но и Красного Лимана, Северска, а также всей Славянско-Краматорской агломерации.
Подразделения группировки "Север" продолжают уничтожение двух бригад ВСУ, заблокированных в лесном массиве возле Синельниково и в Волчанске. В кольце оказались несколько подразделений противника из состава 57-й и 127-й отдельных бригад ВСУ. Перебросив дополнительные силы с других участков фронта, противник попытался деблокировать этот район, но оказался под плотным огнем нашей артиллерии, РСЗО и ударных БПЛА, отступил и потерял более десяти единиц бронетехники. Украинские ресурсы особенно отмечают эффективную работу наших дронов. Теперь удары по дорогам и колоннам идут уже не эпизодами, а системно.
Снабжение фронта на этом направлении, как и бои на линии соприкосновения, становятся для противника если не критичным, то весьма проблемным. Боеприпасы задерживаются на сутки и больше, колонны идут только ночью. Грузы везут уже не грузовики, а малолитражки. При том, что погодные условия еще позволяют украинской армии использовать грунтовые и полевые дороги. Дополнительных ресурсов для полноценного прикрытия шоссейных дорог почти не осталось. Даже радары стоимостью в миллионы долларов закрывают лишь десятки километров. Осенняя кампания всё больше будет зависеть от того, кто сумеет перерезать чужую логистику.
В приграничных районах Белгородской области ситуация по-прежнему напряженная. Тема провокаций и попыток прорыва со стороны ВСУ продолжает оставаться актуальной, хотя о полномасштабном вторжении речь не идет. Киевский режим продолжает наносить дроновые удары, используя густую лесистую и резкопересеченную местность вдоль границы. Но в круглосуточном режиме выполняют боевые задачи наши ВКС, дальнобойная артиллерия, а также подразделения "Барс" и "Орлан", которые во взаимодействии со средствами ПВО отражают налеты беспилотников самолетного типа.