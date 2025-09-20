https://ukraina.ru/20250920/kak-albaniya-i-nepal-operedili-ves-mir-gosupravlenie-bez-chinovnikov-v-epokhu-ii-1068901888.html

Как Албания и Непал опередили весь мир. Госуправление без чиновников в эпоху ИИ

Пока мы все еще учимся разговаривать с телефонными помощниками, созданными на базе искусственного интеллекта (ИИ) и внедрёнными во все банки, медицинские центры и госучреждения, в некоторых странах искусственный интеллект уже сидит в правительстве и управляет государством

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068902726_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_f05d00bfaa6a95bb96ec8f608670533a.jpg

Албания на днях стала первой страной в мире, где появился министр, работающий на основе ИИ. Это молодая женщина по имени Диэлла, что с албанского переводится как "солнечный свет". Премьер-министр страны Эди Рама назначил ее на должность министра и доверил ей заботу о государственных закупках, сообщило 11 сентября издание Politico.Рама представил Диэллу на собрании Социалистической партии как первого виртуального члена этой политической организации. По его словам, решения о проведении тендеров теперь будут приниматься именно Диэллой. Пока она только "входит в дела", вернее – процесс внедрения ИИ в область госзакупок будет поэтапным. Но в итоге они должны стать полностью прозрачными и защищенными от коррупции."Это не научная фантастика, а долг Диэллы", – добавил премьер.При этом Диэлла не новичок в государственных делах. Она уже управляет платформой e-Albania, которая позволяет получать доступ к большинству государственных услуг в цифровом формате. Гражданам она известна как миловидная девушка в национальном костюме, которая улыбается им со страницы платформы.В компетенции Диэллы будет входить оценка тендеров и выбор таланливых специалистов со всего мира, отметил Рама. По его мнению, это поможет в борьбе с коррупцией и станет важным элементом реформ.В Непале бремя принятия важных государственных решений также переложили на искусственный интеллект.Главу временного правительства Сушилу Карки, которая на эту должность была назначена после "революции поколения Z" и отставки премьера Кхадгы Прасада Шарма Оли, выбрали как раз с помощью ИИ.Предыдущее правительство Непала 4 сентября заблокировало ряд популярных социальных сетей и других сайтов за то, что они не зарегистрировались в соответствии с новыми правилами Министерства связи и информационных технологий. 8 сентября тысячи молодых людей собрались перед зданием Федерального парламента, чтобы выразить свой протест.Когда протестующие попытались пробраться через колючую проволоку к парламенту, полицейские открыли огонь. В столкновении погибли как минимум 20 человек, более 250 человек пострадали.На следующий день премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли ушел в отставку. Представители протестующих 11 сентября встретились с президентом Непала Рам Чандрой Пауделем и представителями армии страны. Они договорились о назначении временного лидера.Однако свержение предыдущего премьера оказалось более легким делом, чем назначение нового. По информации непальских СМИ, восставшие зумеры обратились к искусственному интеллекту, чтобы он проанализировал преимущества и недостатки существующих кандидатов.ChatGPT предложил интернет-форуму "Молодежь против коррупции" четыре возможные кандидатуры — инженера и выпускника Оксфорда Сагара Дхакала, экс-министра образования Суману Шресту, рэпера и по совместительству столичного мэра Балена Шаха и Сушилу Карки, занимавшую в 2016–2017 годах пост председателя Верховного суда страны.На втором этапе ChatGPT предложил выбрать Карки на пост главы временного правительства. На роль главы уже постоянного кабинета министров он рекомендовал рэпера Шаха.Эти две новости о прорыве искусственного интеллекта в сферу госуправления, появившиеся в мировом информационном пространстве почти одновременно, кого-то просто развлекли, кого-то серьезно озадачили.Больше всего читателей заботит один вопрос – если наделять искусственный интеллект полномочиями принимать важные государственные решения, какова роль в будущем мире будет отведена простому человеку? Ведь ИИ принимает решения исходя из имеющихся данных и уже смоделированных ситуаций. Но сможет ли машина заменить человека там, где требуется новизна или нужно проявить гибкость и, в конце концов, человечность?Примерно такие же вопросы мы задали ChatDeepSeek, и он на них ответил предельно честно, даже можно было бы сказать – самокритично.Чат проанализировал недостатки применения ИИ в сфере госуправления, основываясь преимущественно на данных, полученных из российских источников, и пришел к следующим выводам.Системы на основании искусственного интеллекта все чаще используются для принятия управленческих решений, которые ранее требовали человеческого суждения, начиная с контроля за выгулом собак, и вплоть до выявления нарушений земельного законодательства. Это повышает эффективность, но такие решения могут не учитывать индивидуальные обстоятельства и контекст, приводя к шаблонному и обезличенному подходу.Виртуальные помощники, автоматически обрабатывающие запросы граждан, с одной стороны ускоряют обслуживание, но с другой исключают человеческое взаимодействие, эмпатию и возможность нестандартного подхода к решению проблем (Это и есть та ситуация, когда звоните в поликлинику или в банк, но в меню нет вашего вопроса. Или вопрос есть, но ответ тоже предлагается автоматизированы и схематичный, а выход на "живого человека" не предусмотрен).Деперсонализация как результат применения ИИ в сфере государственного управления влечет за собой ряд вполне конкретных политических последствий, предупреждает ChatDeepseek. Это дистанцирование власти от граждан, когда граждане взаимодействуют с алгоритмами, а не с людьми.Это и стандартизация политических решений, когда ИИ принимают решения на основе исторических данных и шаблонов, препятствуя инновационным политическим подходам и учету уникальных местных особенностей, утверждает чат.В конечном счете, это манипуляция общественным мнением. ИИ имеет возможность создавать персонализированную пропаганду и искусственный консенсус, убивая политическую дискуссию, отмечает ChatDeepseek, основываясь на резюме научных трудов и дискуссий, посвященных проблематике внедрения искусственного интеллекта в область государственной жизни.Но в этих трудах, по всей видимости, нигде не упоминается ИИ-министр? Пугает? Если честно, скорее вызывает улыбку.Чтобы справится с распределением госзакупок, Албании вряд ли необходим робот. Скорее нужна политическая воля. Когда премьер-министр Эди Рама заявляет о разработке алгоритма, который будет контролировать принятие решений в данной области, он рассчитывает на внутреннего потребителя политических решений, уставшего от коррупции.Понятное дело, министр-робот такие дела не пропустит – примерно такой сигнал отсылает албанский премьер своим избирателям. Искоренит ли это коррупцию? Это уже другой вопрос, вне компетенций виртуальной министерши. Второй случай намного грустнее первого. Революционеры-зумеры, свергнувшие правительство, в итоге не смогли сделать выбор в пользу будущего своей страны, а доверили его искусственному интеллекту.Мы боимся, что в будущем произойдет восстание машин, когда ИИ возьмет власть над человеком и человек окажется на службе у машины, а не машина на службе у человека. Кажется, этот момент уже настал, ведь человек отказался от свободы выбора и отдал ее машине. Кто контролирует создание ИИ на Украине в материале Александра Савко "Зига-чат". Украинский искусственный интеллект отдали нацистам

