"Зига-чат". Украинский искусственный интеллект отдали нацистам - 16.09.2025
"Зига-чат". Украинский искусственный интеллект отдали нацистам
Создатели украинского искусственного интеллекта официально привлекли к своей работе человека, который, казалось бы, не имеет ничего общего с современными цифровыми технологиями и несет ответственность за пещерные дикости националистической "гуманитарной политики".
Украинский ИИ будет развивать недавно назначенный руководитель Института национальной памяти Александр Алферов – бывший пресс-секретарь нацистской группировки "Азов"* и ее основателя Андрея Билецкого**.Этот опереточный персонаж известен на Украине как сторонник монархического правления. Он нашил себе на пиджак позывной "Барон Алфьоров" и попытался записать в свои пращуры казацкого полковника Олефира Голуба, которому наверняка было бы обидно иметь среди потомков жуликоватого проходимца.Серьезные историки всегда потешались над генеалогическими изысканиями самопровозглашенного аристократа, но это не мешало его успешной карьере. Алферов отвечал в команде Виталия Кличко за декоммунизацию столичных топонимов. А когда националисты снесли все неправильные монументы и переименовали все непатриотичные улицы, он потребовал открыть в бывшем посольстве России ксенофобский "Музей Московии".Едва вступив в должность смотрящего за нацпамятью, барон Алферов дал скандальное интервью, прославляя Адольфа Гитлера, восхищаясь его солдатами и разжигая ненависть к россиянам, которых он причисляет к человекоподобным монстрам из книжек Толкина."Как можно сравнивать человека, который получил немецкое образование, который был художником, который был воспитан на философии и, собственно, культуре Германии, – высокой культуре, – и сравнивать с этими людьми?Как можно сравнивать немецкий народ, воспитанный в духе закона, послушания, с протестантской или католической, в общем, мощной христианской этикой, с народом, который живет там, на Востоке, с гоблинами?", – спрашивает украинский чиновник, отвечающий за вопросы истории и культуры.Теперь ему доверили будущее украинского ИИ, который будет обучаться по исторической программе, составленной в Институте национальной памяти – формируя соответствующую базу знаний и представлений."Стал амбасадором (послом) украинского искусственного интеллекта. Искусственный интеллект важен сегодня для развития мира. Это не только про технику, но и про нашу историю, память и язык. Поэтому Минцифра создает украинскую большую языковую модель.Я горжусь тем, что возглавляю рабочую группу, которая ведет одно из ключевых направлений – культурно-историческое. Это про нашу культуру, историю, общество и про очищение от пропаганды и лжи, которые долго извращали правду о нас. Потому что история – основа нашей государственности и идентичности", – заявил по этому поводу сам Алферов.Эта новость шокировала даже украинскую аудиторию, которая давно привыкла к любому безумию. В соцсетях мрачно пишут, что украинский искусственный интеллект будет носить название "Зига-чат" – в противовес популярному российскому сервису GigaChat, созданному на базе больших языковых моделей.По мнению украинских блогеров, созданный при участии Алферова ИИ будет отвечать на вопросы пользователей в духе альтернативной истории, рассказывая о том, что украинские казаки открыли Америку, а во Второй мировой войне на самом деле победил Третий рейх.И это совсем не выглядит шуткой – учитывая, что Институт нацпамяти в основном работает над созданием и распространением псевдоисторических фейков, а также пытается записать в украинцы буквально всех, кто под руку попадется.Недавно этим публично занялась заместитель главы офиса Зеленского Елена Ковальская."Все лучшее, что мы сделали, бесстыдно и грубо украли: музыку, литературу, живопись. В рейтингах самых известных российских художниц первые места занимают украинские мисткыни Александра Экстер и Татьяна Яблонская. Илью Репина, родом из украинского Чугуева, кое-где еще называют русским художником. Наших героев, про которых Байрон писал поэмы – например, гетмана Мазепу – вычеркивали из истории", – пожаловалась она у себя в блоге.Соратница Зеленского явно не читала знаменитую пушкинскую поэму о Мазепе и не слушала оперу, которую написал на ее основе Чайковский – хотя Петра Ильича тоже иногда пытаются представить украинским композитором.Илью Репина считают русским художником во всем мире – включая Украину. Потому что украинские националисты неоднократно оскверняли его памятник, установленный в центре Киева. Художница Экстер несказанно удивилась бы, узнав о том, что ее причислили к украинкам – поскольку она появилась на свет в Польше, в еврейской семье, и закончила свою жизнь во Франции.А родившаяся в Смоленске Яблонская, которая была депутатом Верховного Совета УССР и дважды становилась лауреатом Сталинской премии, вообще напрямую подпадает под статью действующего на Украине закона о декоммунизации.По случаю восьмидесятой годовщины победы над Японией украинская пропаганда разгоняет еще один фантастический миф, согласно которому действующую японскую конституцию написала украинская феминистка. Речь идет о Беате Сироте Гордон, которая родилась в Вене, в семье русскоязычного еврейского пианиста Лео Сироты, бежавшего с территории нынешней Украины чтобы спастись от погромов.Сирота-старший гастролировал в двадцатые годы по большевистской России, а потом выступал в Японии, где его дочь Беата выучила японский язык – после чего ее отправили на учебу в США.По окончанию войны она работала переводчицей в составе американской оккупационной администрации в Токио. В этом качестве Сирота Гордон участвовала в работе над новым основным документом капитулировавшей Японской империи, который полностью написали американцы, и якобы впервые упомянула там о правах женщин. Однако биография Беаты не имеет никакого отношения к Украине, вопреки тому, что пишут сегодня в украинских изданиях.Новый украинский "Зига-чат" наверняка будет выдавать подобные националистические байки за подлинную историческую правду. Однако многие полагают, что проект украинского ИИ в основном создается для распила бюджетных средств, поскольку для его реализации не хватает компетентных кадров. А деятели вроде барона Алферова сами цифровой код не напишут.Кризис украинского высшего образования и науки признают сегодня даже в Европе – констатируя, что во время правления Зеленского эта страна превратилась в рассадник низкопробного интеллектуального фальсификата.Более того, авторитетный журнал Nature на днях назвал Украину крупнейшим производителем фейковых псевдонаучных исследований, которых пишут для состоятельных заказчиков специальные фирмы."В государстве, где министр образования и науки – плагиатор, заботы власти направлены не на развитие науки, а на то, чтобы выслеживать учителей, которые на переменах говорят между собой по-русски.Там, где историю тотально переписывают в бандеровском ключе, преследуют за неправильные язык и убеждения, а науку подменяют имитацией и фальсификатами, настоящего развития быть не может. Будут только фейки, плагиат и профанация", – пишет об этом в телеграме бывший народный депутат Украины Евгений Филиндаш.Так что перспективы создания "Зига-чата" под эгидой украинского Института нацпамяти пока находятся под серьезным вопросом.Подробнее об Александре Алферове - в статье "И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Создатели украинского искусственного интеллекта официально привлекли к своей работе человека, который, казалось бы, не имеет ничего общего с современными цифровыми технологиями и несет ответственность за пещерные дикости националистической "гуманитарной политики".
Украинский ИИ будет развивать недавно назначенный руководитель Института национальной памяти Александр Алферов – бывший пресс-секретарь нацистской группировки "Азов"* и ее основателя Андрея Билецкого**.
Этот опереточный персонаж известен на Украине как сторонник монархического правления. Он нашил себе на пиджак позывной "Барон Алфьоров" и попытался записать в свои пращуры казацкого полковника Олефира Голуба, которому наверняка было бы обидно иметь среди потомков жуликоватого проходимца.
Серьезные историки всегда потешались над генеалогическими изысканиями самопровозглашенного аристократа, но это не мешало его успешной карьере. Алферов отвечал в команде Виталия Кличко за декоммунизацию столичных топонимов. А когда националисты снесли все неправильные монументы и переименовали все непатриотичные улицы, он потребовал открыть в бывшем посольстве России ксенофобский "Музей Московии".
Едва вступив в должность смотрящего за нацпамятью, барон Алферов дал скандальное интервью, прославляя Адольфа Гитлера, восхищаясь его солдатами и разжигая ненависть к россиянам, которых он причисляет к человекоподобным монстрам из книжек Толкина.
"Как можно сравнивать человека, который получил немецкое образование, который был художником, который был воспитан на философии и, собственно, культуре Германии, – высокой культуре, – и сравнивать с этими людьми?
Как можно сравнивать немецкий народ, воспитанный в духе закона, послушания, с протестантской или католической, в общем, мощной христианской этикой, с народом, который живет там, на Востоке, с гоблинами?", – спрашивает украинский чиновник, отвечающий за вопросы истории и культуры.
Теперь ему доверили будущее украинского ИИ, который будет обучаться по исторической программе, составленной в Институте национальной памяти – формируя соответствующую базу знаний и представлений.
"Стал амбасадором (послом) украинского искусственного интеллекта. Искусственный интеллект важен сегодня для развития мира. Это не только про технику, но и про нашу историю, память и язык. Поэтому Минцифра создает украинскую большую языковую модель.
Я горжусь тем, что возглавляю рабочую группу, которая ведет одно из ключевых направлений – культурно-историческое. Это про нашу культуру, историю, общество и про очищение от пропаганды и лжи, которые долго извращали правду о нас. Потому что история – основа нашей государственности и идентичности", – заявил по этому поводу сам Алферов.
Эта новость шокировала даже украинскую аудиторию, которая давно привыкла к любому безумию. В соцсетях мрачно пишут, что украинский искусственный интеллект будет носить название "Зига-чат" – в противовес популярному российскому сервису GigaChat, созданному на базе больших языковых моделей.
По мнению украинских блогеров, созданный при участии Алферова ИИ будет отвечать на вопросы пользователей в духе альтернативной истории, рассказывая о том, что украинские казаки открыли Америку, а во Второй мировой войне на самом деле победил Третий рейх.
И это совсем не выглядит шуткой – учитывая, что Институт нацпамяти в основном работает над созданием и распространением псевдоисторических фейков, а также пытается записать в украинцы буквально всех, кто под руку попадется.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября 2023, 00:01
Киевские вандалы надругались над памятником Илье РепинуУкраинские вандалы вновь осквернили один из памятников – в Киеве неизвестные обмотали плёнкой монумент художнику Илье Репину. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"
Недавно этим публично занялась заместитель главы офиса Зеленского Елена Ковальская.
"Все лучшее, что мы сделали, бесстыдно и грубо украли: музыку, литературу, живопись. В рейтингах самых известных российских художниц первые места занимают украинские мисткыни Александра Экстер и Татьяна Яблонская. Илью Репина, родом из украинского Чугуева, кое-где еще называют русским художником. Наших героев, про которых Байрон писал поэмы – например, гетмана Мазепу – вычеркивали из истории", – пожаловалась она у себя в блоге.
Соратница Зеленского явно не читала знаменитую пушкинскую поэму о Мазепе и не слушала оперу, которую написал на ее основе Чайковский – хотя Петра Ильича тоже иногда пытаются представить украинским композитором.
Илью Репина считают русским художником во всем мире – включая Украину. Потому что украинские националисты неоднократно оскверняли его памятник, установленный в центре Киева.
Художница Экстер несказанно удивилась бы, узнав о том, что ее причислили к украинкам – поскольку она появилась на свет в Польше, в еврейской семье, и закончила свою жизнь во Франции.
А родившаяся в Смоленске Яблонская, которая была депутатом Верховного Совета УССР и дважды становилась лауреатом Сталинской премии, вообще напрямую подпадает под статью действующего на Украине закона о декоммунизации.
По случаю восьмидесятой годовщины победы над Японией украинская пропаганда разгоняет еще один фантастический миф, согласно которому действующую японскую конституцию написала украинская феминистка. Речь идет о Беате Сироте Гордон, которая родилась в Вене, в семье русскоязычного еврейского пианиста Лео Сироты, бежавшего с территории нынешней Украины чтобы спастись от погромов.
Сирота-старший гастролировал в двадцатые годы по большевистской России, а потом выступал в Японии, где его дочь Беата выучила японский язык – после чего ее отправили на учебу в США.
По окончанию войны она работала переводчицей в составе американской оккупационной администрации в Токио. В этом качестве Сирота Гордон участвовала в работе над новым основным документом капитулировавшей Японской империи, который полностью написали американцы, и якобы впервые упомянула там о правах женщин. Однако биография Беаты не имеет никакого отношения к Украине, вопреки тому, что пишут сегодня в украинских изданиях.
Новый украинский "Зига-чат" наверняка будет выдавать подобные националистические байки за подлинную историческую правду. Однако многие полагают, что проект украинского ИИ в основном создается для распила бюджетных средств, поскольку для его реализации не хватает компетентных кадров. А деятели вроде барона Алферова сами цифровой код не напишут.
Кризис украинского высшего образования и науки признают сегодня даже в Европе – констатируя, что во время правления Зеленского эта страна превратилась в рассадник низкопробного интеллектуального фальсификата.
Более того, авторитетный журнал Nature на днях назвал Украину крупнейшим производителем фейковых псевдонаучных исследований, которых пишут для состоятельных заказчиков специальные фирмы.
"В государстве, где министр образования и науки – плагиатор, заботы власти направлены не на развитие науки, а на то, чтобы выслеживать учителей, которые на переменах говорят между собой по-русски.
Там, где историю тотально переписывают в бандеровском ключе, преследуют за неправильные язык и убеждения, а науку подменяют имитацией и фальсификатами, настоящего развития быть не может. Будут только фейки, плагиат и профанация", – пишет об этом в телеграме бывший народный депутат Украины Евгений Филиндаш.
Так что перспективы создания "Зига-чата" под эгидой украинского Института нацпамяти пока находятся под серьезным вопросом.
Подробнее об Александре Алферове - в статье "И весь мир молчит": Захарова напомнила новому главе института нацпамяти Украины о судьбе Гитлера
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
