Собрать автомат за 20 секунд и спасти от инсульта: почему центр "Воин" нужен в каждом регионе России

В этом материале мы рассказываем о работе Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин"

2025-09-18T17:14

Руководитель отдела по организации мероприятий и спецпроектов Игорь Филимонов объясняет, чему жители России могут научиться, чтобы обезопасить себя в повседневной жизни и в случае чрезвычайных происшествий.Юлия Главацких, оператор БПЛА и инструктор Центра в Кузбассе, рассказывает, сколько часов нужно, чтобы научиться управлять дроном даже неподготовленному человеку. А её коллега Никита Берлизов объясняет, на каких беспилотниках лучше выполнять задачи разного типа.Артём Катулин, руководитель направления тактической медицины в Центре "Воин", ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, показывает оборудование, на котором учат оказанию первой помощи и осваивают более сложные приёмы, включая сердечно-лёгочную реанимацию и эвакуацию раненых с поля боя.Старший инструктор Центра "Воин" в Тюменской области Евгений Накаряков демонстрирует, какой выбор оружия есть у посетителей и как они учатся стрелять.А руководитель Центра Дмитрий Шевченко рассказывает, как будет развиваться "Воин" в дальнейшем и как участники помогают российским бойцам и офицерам на СВО.

