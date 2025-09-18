Собрать автомат за 20 секунд и спасти от инсульта: почему центр "Воин" нужен в каждом регионе России - 18.09.2025 Украина.ру
Собрать автомат за 20 секунд и спасти от инсульта: почему центр "Воин" нужен в каждом регионе России
Собрать автомат за 20 секунд и спасти от инсульта: почему центр "Воин" нужен в каждом регионе России - 18.09.2025 Украина.ру
Собрать автомат за 20 секунд и спасти от инсульта: почему центр "Воин" нужен в каждом регионе России
В этом материале мы рассказываем о работе Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин"
2025-09-18T17:14
2025-09-18T17:14
Руководитель отдела по организации мероприятий и спецпроектов Игорь Филимонов объясняет, чему жители России могут научиться, чтобы обезопасить себя в повседневной жизни и в случае чрезвычайных происшествий.Юлия Главацких, оператор БПЛА и инструктор Центра в Кузбассе, рассказывает, сколько часов нужно, чтобы научиться управлять дроном даже неподготовленному человеку. А её коллега Никита Берлизов объясняет, на каких беспилотниках лучше выполнять задачи разного типа.Артём Катулин, руководитель направления тактической медицины в Центре "Воин", ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, показывает оборудование, на котором учат оказанию первой помощи и осваивают более сложные приёмы, включая сердечно-лёгочную реанимацию и эвакуацию раненых с поля боя.Старший инструктор Центра "Воин" в Тюменской области Евгений Накаряков демонстрирует, какой выбор оружия есть у посетителей и как они учатся стрелять.А руководитель Центра Дмитрий Шевченко рассказывает, как будет развиваться "Воин" в дальнейшем и как участники помогают российским бойцам и офицерам на СВО.
видео, шевченко, владивосток, вэф, центр, спорт, война, медицина, бпла, дроны, беспилотники, мурманск, владимир путин, президент, россия, казань, робот, симулятор, калашников, стрельба, сво, всу, украина, рэб, видео
Видео, Шевченко, Владивосток, ВЭФ, центр, спорт, война, медицина, БПЛА, дроны, беспилотники, Мурманск, Владимир Путин, президент, Россия, Казань, робот, симулятор, Калашников, стрельба, СВО, ВСУ, Украина, РЭБ

Собрать автомат за 20 секунд и спасти от инсульта: почему центр "Воин" нужен в каждом регионе России

17:14 18.09.2025
 
В этом материале мы рассказываем о работе Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин"
Руководитель отдела по организации мероприятий и спецпроектов Игорь Филимонов объясняет, чему жители России могут научиться, чтобы обезопасить себя в повседневной жизни и в случае чрезвычайных происшествий.
Юлия Главацких, оператор БПЛА и инструктор Центра в Кузбассе, рассказывает, сколько часов нужно, чтобы научиться управлять дроном даже неподготовленному человеку. А её коллега Никита Берлизов объясняет, на каких беспилотниках лучше выполнять задачи разного типа.
Артём Катулин, руководитель направления тактической медицины в Центре "Воин", ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, показывает оборудование, на котором учат оказанию первой помощи и осваивают более сложные приёмы, включая сердечно-лёгочную реанимацию и эвакуацию раненых с поля боя.
Старший инструктор Центра "Воин" в Тюменской области Евгений Накаряков демонстрирует, какой выбор оружия есть у посетителей и как они учатся стрелять.
А руководитель Центра Дмитрий Шевченко рассказывает, как будет развиваться "Воин" в дальнейшем и как участники помогают российским бойцам и офицерам на СВО.
