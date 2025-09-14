Что США сделают с Китаем, если он не отправит свою армию на СВО — Школьников - 14.09.2025 Украина.ру
Что США сделают с Китаем, если он не отправит свою армию на СВО — Школьников
Что США сделают с Китаем, если он не отправит свою армию на СВО — Школьников
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру проанализировал фигуру проекта "Сила Сибири – 2" в контексте...
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру проанализировал фигуру проекта "Сила Сибири – 2" в контексте американо-китайской шахматной партии, а также рассказал о том, на что КНР сделала долгосрочную стратегическую ставку: 00:27 – "Сила Сибири-2" в контексте американо-китайских проблем; 11:02 – О шансах на победу в глобальной геополитике; 13:45 – Роль России в противостоянии США – КНР и переориентация российского газового потока; 22:14 – Долгосрочная стратегия Китая; 27:07 – Обкатка китайских военных на СВО и шансы у КНР пересидеть в тени во время спецоперации России на Украине. ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
видео, китай, сша, россия, кнр (китай), российский газ, энергетика, стратегии, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво россия, победа, сила сибири, украина, бывший ссср, видео
Видео, Китай, США, Россия, КНР (Китай), российский газ, энергетика, стратегии, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО Россия, победа, Сила Сибири, Украина, бывший СССР

Что США сделают с Китаем, если он не отправит свою армию на СВО — Школьников

13:53 14.09.2025
 
Специалист в области геостратегии и геополитики Андрей Школьников в эфире Украина.ру проанализировал фигуру проекта "Сила Сибири – 2" в контексте американо-китайской шахматной партии, а также рассказал о том, на что КНР сделала долгосрочную стратегическую ставку:
00:27 – "Сила Сибири-2" в контексте американо-китайских проблем;
11:02 – О шансах на победу в глобальной геополитике;
13:45 – Роль России в противостоянии США – КНР и переориентация российского газового потока;
22:14 – Долгосрочная стратегия Китая;
27:07 – Обкатка китайских военных на СВО и шансы у КНР пересидеть в тени во время спецоперации России на Украине.
ТГ-канал Андрея Школьникова: https://t.me/s/geostrategrus
Лента новостейМолния