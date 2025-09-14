https://ukraina.ru/20250914/aleksey-volynets-rossiya-mozhet-voevat-esche-dolgo-no-obschestvu-nuzhna-militarizatsiya-pered-buduschimi-1068593193.html

Алексей Волынец: Россия может воевать еще долго, но обществу нужна милитаризация перед будущими войнами

Алексей Волынец: Россия может воевать еще долго, но обществу нужна милитаризация перед будущими войнами - 14.09.2025 Украина.ру

Алексей Волынец: Россия может воевать еще долго, но обществу нужна милитаризация перед будущими войнами

Войны начинаются, даже когда стороны к ним не готовы. То, что за пять лет нельзя подготовиться к войне, очевидно. Даже товарищ Сталин в иных и более жёстких условиях не успел. Тем более не успеет это сделать рыхлый Евросоюз. Но это не значит, что он будет миролюбив и что война исключена.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец.- Алексей, на фоне недавно прошедшего в Китае саммита ШОС можно ли сказать, что лагерь противников западного глобализма окончательно оформился, или это пока еще сырое образование, не представляющее серьезной политической и военной силы?- Скорее всего, этот лагерь никогда не будет четко оформлен в виде единого договора. Но он оформился в текущих условиях. Его ядро Китай, Россия и КНДР. Есть рядом стоящие и сочувствующие силы от Индии до Бразилии.В наше время можно предполагать любые формы противостояния, вплоть до ядерной войны. Противоречия настолько глубоки, что ничего нельзя исключать.- Можно ли назвать Ближний Восток самым взрывоопасным регионом планеты?- У Плеханова (лидер русских социал-демократов – ред.) было такое словечко "вспышкопускательство". И Ближний Восток именно такой. Никакой мировой войны с него не начнется. Там всегда будет полувоенный хаос с участием прокси-сил. Там так было всегда и будет в ближайшие столетия.Главный пороховой заряд вероятной глобальной войны находится в Тайваньском проливе. С усилением ВМФ Китай становится контролёром главной мировой артерии. Именно там проходят до 90% коммуникаций Японии и Южной Кореи. Контроль Китая над этими странами делает США весьма уязвимым игроком в Тихоокеанском регионе, что негативно скажется на их экономическом потенциале.Весь раздрай вокруг Трампа в США связан с тем, что США ослабли как мировая промышленная держава, когда-то контролировавшая большую часть Мирового океана.- Как человек хорошо знакомый с жизнью в КНДР, как вы оценивает положение этого государства на мировой арене особенно после того, как Пхеньян отправил своих военных на помощь российской армии?- Хорошо знаком с внутренней жизнью КНДР только ЦК Трудовой партии Северной Кореи. Мне лишь довелось несколько раз побывать в КНДР и немного познакомиться с жизнью там. Корея пережила самый кризис в 90-е годы прошлого века – самый тяжелый и страшный на всем постсоветском пространстве. До 1991 года 60% товарооборота КНДР было завязано на Советский Союз, остальное на Китай и страны СЭВ. К коллапсу рынка у них добавилось мощнейшее внешнее давление. Из-за наложенных санкций Корея была отрезана от возможности проводить внешние расчеты. Россия столкнулась с этим в 2022 году, а корейцы с этим жили всегда. Правительство Ельцина и министра иностранных дел Козырев по указке США тогда разорвало все экономические связи с КНДР.На это наложился природный катаклизм 95-96 годов, когда и так незначительные посевные площади смыло в результате серьезнейших ливней. За неделю выпала годовая норма осадков, а КНДР — это горная страна, для сельского хозяйства пригодны 12% площади. Конечно, рассказы южнокорейской пропаганды о миллионах погибших от голода это миф, но то, что смертность исчислялась сотнями тысяч факт.К началу текущего века КНДР кризис преодолела. Сейчас надо признать, что КНДР — это развитая ядерная держава, которая очень умело и настырно пробилась в этот клуб, невзирая на мощнейшее внешнее давление. Северные корейцы умеют при ограниченных ресурсах давать заметные результаты.Поскольку благодаря экономическому сотрудничеству и военному союзу с РФ у них этих ресурсов станет больше, то и результат их будет выше. Сейчас КНДР находится на политическом и экономическом подъеме. Не зря Ким Чен Ын был третьим на фотографиях с саммита в Пекине.- На ваш взгляд, в интересах России добиться скорейшего завершения СВО или затягивать военный конфликт?- Исходя из открытых источников и анализа текущей ситуации, не вижу никакой возможности завершить конфликт быстро. И не вижу стремление действующей власти завершать его любым способом. Война идет, государство и экономика так или иначе к ней приспособлены.И при всем негативном воздействии на экономику этой ситуации Россия еще способна воевать долго. В условиях революции дронов и объективной невозможности глубоких операций в стиле Второй мировой войны расчет делает на длительное давление. Здесь нужно вспоминать не Гражданскую войну в США, не Корейскую войну, а войну во Вьетнаме.Тогда северяне также не имея возможности проводить глубокие операции до самого конца проамериканского режима Южного Вьетнама вели долгую упорную войну в похожих условиях. Фронт оставался статичным. Южане за год до своего коллапса предпринимали "контрнаступы" при серьезнейшей американской военно-технической поддержке. Тем не менее южный режим после тяжелой позиционной войны схлопнулся.Такие перспективы, возможно, есть и в текущем противостоянии.- То есть речь идет не о значительных территориальных приобретениях, а о максимальном истощении людских и материальных ресурсах Украины?- В нынешней ситуации в военном искусстве пока мы можем видеть только такую перспективу. В течение ряда лет, гадать не будем, но, видимо, в промежутке от трех до десяти лет противостоящий нам бандеровский режим схлопнется, несмотря на западную поддержку.- Сейчас много говорится о милитаризации Европы, подготовке европейских стран к войне с Россией к 2030 году. Успеют ли европейцы подготовиться к обозначенному сроку?- Войны начинаются, даже когда стороны к ним не готовы. То, что за пять лет нельзя подготовиться к войне, очевидно. Даже товарищ Сталин в иных и более жёстких условиях не успел. Тем более не успеет это сделать рыхлый Евросоюз. Но это не значит, что он будет миролюбив и что война исключена. Повторюсь, войны начинают стороны, к войне совершенно неготовые.- Есть ли у вас ощущение того, что российское общество наименее политизировано и милитаризировано по сравнению с жителями европейских стран?- Соглашусь с тем, что российское общество даже на четвертый год войны в сравнении с обществами других государство военизировано на порядки меньше. Не будем даже рассматривать территорию, подконтрольную Киеву, где военная истерия началась еще в 2014 году. Даже южнокорейское общество военизировано больше: количество военнослужащих на душу населения в невоюющей Южной Корее больше, чем в воюющей России.Милитаризация, политизация и мобилизация сознания в Евросоюзе, особенно в Польше и Германии, происходят быстрее, чем в России. В этом есть как плюсы, так и минусы. В России сохраняется стабильная политическая система, способная к систематической работе без военных истерик и политических кризисов. Хотя в некоторых отраслях, например, в культуре, в связи с этой войной и предстоящими войнами, хотелось бы, не побоюсь этого слова, куда большей милитаризации.Если в политической системе здоровой милитаризации у нас достаточно, то в культуре ее может быть и не хватает.- То есть правильно выносить в публичную плоскость обсуждение этих тем?- То, что 21 век не будет розовым и пушистым поняли все. Еще 20 лет назад я встречал рассуждения о том, что войны невозможны в обществе, где средний возраст 40-45 лет. Но оказалось, что возможны и в масштабном варианте. Так что говорить о том, что 21 век, как и 20-й, будет веком мировых войн, пусть и в иной форме, необходимо. Это реальность, данная нам в ощущениях, как говорят философы.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Подлость украинского режима - жёсткая защита источников воды для ДНР

