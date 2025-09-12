https://ukraina.ru/20250912/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-podlost-ukrainskogo-rezhima---zhstkaya-zaschita-istochnikov-vody-dlya-dnr-1068547057.html

Командование ВСУ перебрасывает значительные ресурсы для обороны Красноармейска. Уже не подлежит сомнению тот факт, что у Сырского назревают очень серьезные проблемы на Краматорско-Славянском направлении, причем сразу на трех участках — в районах Добропольского прорыва, Красного Лимана и севернее Часова Яра.

Все это косвенно указывает на скоординированность наших действий с целью растянуть и без того поредевшие силы противника. Сырский, безусловно, это понимает и пытается противодействовать — концентрированным ударом на наиболее кризисном участке для ВСУ и глухой обороной на других. Эта тактика худо-бедно работает, правда, до поры до времени.Поступает информация что Купянск находится в полуокружении и единственное не перекрытое российскими войсками направление осталось на юге. Но и там, по данным военкоров, возможен прорыв российских войск через Оскол, чтобы не дать противнику возможности покинуть город и соединиться со своими войсками. Потери ВСУ на купянском направлении, по данным Минобороны РФ, превысили за сутки 230 боевиков.В минувшие дни подразделения российской армии вели ожесточенные бои в центре Красноармейска, в районе населенного пункта Троянды, это окраины города, и в микрорайоне Лазурный. Судя по сообщениям с передовой, отдельные формирования ВСУ ещё сопротивляются, но уже замечены отходы небольших групп противника с занимаемых позиций. Потери противника на покровском направлении продолжают расти, за сутки они превысили 515 солдат и офицеров ВСУ. Это самый высокий показатель за всё время боев за Покровск и Мирноград. В целом в Киеве есть понимание, что Добропольский прорыв - это не про Покровск, а про Краматорск.Все это в сумме указывает на то, что назревает еще одна масштабная битва — за Краматорско-Славянскую агломерацию, что потребует от ВС РФ и ВСУ максимального задействования ресурсов. Осень, судя по всему, предстоит очень горячая. Армия России уверенно владеет инициативой по всему фронту. Согласно кадрам с геолокацией, наши подразделения имеют значительные территориальные успехи в Григоровке (на севере от Часова Яра, ДНР), в районе населённого пункта Балаган (на восточном охвате Покровска, ДНР), на Краснолиманском направлении в Кировске (ДНР).В Сети также появились кадры с геолокацией, согласно которым ВС РФ расширили зону контроля севернее Григоровки. Теперь передовая позиция бойцов группировки войск "Юг" находится здесь. Идет планомерное продвижение на пути к лесу перед Орехово-Василевкой, который станет накопителем для штурма населенного пункта. И здесь явно просматривается движение в сторону Краматорска. Наибольшие успехи, если говорить в целом по намечающейся битве за Славянск на данный момент, наблюдаются в районе Красного Лимана. ВС РФ держат под контролем большую часть Шандриголово. А если добавить к этому тактическому рисунку успехи и в районах Северска и Серебрянского леса, можно констатировать мощное и, главное, результативное давление на украинскую оборону на подступах к Славянско-Краматорской агломерации.Кроме того, ВС РФ усилили удары по военным объектам Краматорска и Славянска. Применяются сразу несколько средств поражения: реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", а также ударные БПЛА "Герань-2". Мониторинговые каналы сообщают, что наши уничтожают ПВО противника, прикрывающую агломерацию, кстати, достаточно мощную. Банковая считает, что ключи к Донецку находятся в начале канала "Северский Донец — Донбасс", который как раз течет отсюда. Для Зеленского и его союзников-европейцев принципиально важно, чтобы жители столицы ДНР мучились без воды. Этим и объясняется насыщенность украинских ЗРК и РЛС на этом направлении."Под огневое воздействие попал позиционный район украинских систем противовоздушной обороны. Характер работы и плотность ударов указывают на попытку дезорганизовать функционирование ПВО, обеспечивающего прикрытие агломерации и прилегающих объектов", — поясняет телеграм канал "Донбасский Партизан". Очевидно, наши расчищают воздушное пространство для штурмовой авиации, которая, как правило, взламывает оборону особо упоротых подразделений ВСУ тяжелыми ФАБами. Прилетает и по живой силе врага. Моменты ударов РСЗО "Торнадо-С" попали на видео. По состоянию на сейчас в разных частях города фиксируется активная работа экстренных служб.Несколько дней подряд продолжается бомбардировка украинских военных объектов. Первые крылатые ракеты Х-69 появились над Украиной в начале минувшей недели в 5:30 утра, когда только начало светать, и сразу же загремели взрывы в Харьковской и Сумской областях. Затем пошли пуски из Черного моря безжалостными "Калибрами" - загрохотало по полной. Под комплексный огневой удар ВКС, артиллерии, оперативно-тактических ракет попали военно-промышленные предприятия в центральной и западной частях Украины.Одновременно с энергетикой Украины Россия принялась сносить и систему железнодорожной логистики врага. Утром 9 сентября стало известно, что российские войска нанесли удары с применением двух "Гераней" по складскому комплексу "Сатори" в Краматорске. Объект использовался инженерным подразделением бригады "Лють" как пункт хранения и обслуживания технических средств, боеприпасов и специального оборудования. Судя по списку уничтоженного оборудования, который попал в публичное пространство, у ВСУ почти нет ничего своего — все натовское и купленное на деньги западных налогоплательщиков. В ходе прилета разбиты в хлам и выведены из строя роботизированные комплексы разминирования EOD Huron Mk. II (канадского производства), комплексы радиоуправляемых инженерных зарядов М58 MICLIC (американского производства), миноискатели Minehound VMR 3 (Великобритания/Германия), грузовики Mercedes-Benz Atego 1523 (Германия) и так далее.На Харьковском и Сумском направлениях с каждым днем становится все жарче. Продолжаются бои на юге Юнаковки, где остатки сил ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Противник, доукомплектовав штурмовые отряды мобилизованными и военнослужащими смежных подразделений, наращивает активность на правом фланге наступающей группировки "северян". В Волчанске на левом берегу реки Волчья группировка войск "Север" отразила контратаку 42 батальона 57-й отдельной мобильной бригады ВСУ, после чего продолжила продвижение.Фактически у этой бригады боеспособным остался только один батальон, доукомплектованный военнослужащими 9-й особой бригады. Остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако командование противника не выводит их на пополнение из-за отсутствия вариантов замены. Такую информацию привел "Северный ветер".Стоит отметить один, очень немаловажный, волнующих не только людей в погонах, вопрос, как спецоперация изменила боевые действия. Подобное активно обсуждается на разных площадках и форумах. Там довольно подробно раскрываются нюансы личного опыта солдат и офицеров, за плечами которых уже не один военный конфликт, и опыта, который получили их собеседники. С моей точки зрения, СВО сильно изменила боевые действия, однако все ключевые принципы остались прежними. Все они зафиксированы в наших боевых уставах. Если говорить о формуле успешного штурма, то это выполнение всего, что записано в уставах, плюс грамотное использование дронов, тепловизоров, приборов ночного видения, средств автоматизированного управления и корректировки артиллерии. Тема тактических действий штурмовиков, одна из основных, учитывая хотя бы фактор большинства боев в условиях скученной агломерации.Больше всего боевые действия изменили беспилотники и цифровизация. Сейчас командир штурмового подразделения имеет возможность видеть практически всю картину боя в режиме реального времени. Это позволяет ему своевременно принимать решения об отводе войск, эвакуации раненых, вводе в бой резервов. А корректировать артиллерию теперь можно с помощью специальных приложений, которые разработали наши волонтёры. От передачи координат до артиллерийского удара может проходить всего 1—1,5 минуты. При этом сам арткорректировщик может находиться от неприятеля в 100—200 м.Точные удары артиллерии заставляют любого противника прекратить огонь, чем и пользуются штурмовики, мгновенно залетая на позиции растерянного неприятеля. Ещё один вариант штурма с минимальными рисками для наступающей пехоты — это массированная атака FPV-дронов или бомберов (БПЛА, сбрасывающие боеприпасы). Такой способ востребован, когда войска испытывают трудности с применением артиллерии. Кроме того, расширяется использование в штурмовых действиях наземных безэкипажных машин, оснащённых пулемётами, АГС и ПТРК. Лучше всего дистанционно управляемые платформы бросать в атаку в связке с БПЛА. Так мы получаем возможность бить противника и с земли, и с воздуха.Нужно отметить, что СВО продемонстрировала многообразие тактических действий. Если обратить внимание на кадры из зоны спецоперации, то для подавления сопротивления неприятеля могут использоваться даже противотанковые мины (российские штурмовики иногда бросают их через проломы в крышах и стенах), а дистанция до позиции противника порой преодолевается не на бронетехнике, а на мотоциклах и другом высокомобильном транспорте.Также успех боевых действий в значительной мере определяет мастерство дроноводов, которые способны направлять FPV-дроны в окна и проломы, облегчая пехоте овладение зданиями. Если же смотреть на современные боевые действия с точки зрения простого бойца и штурмовика, то ему прежде всего нужно научиться стрелять каруселью (поочерёдная стрельба в двойке), работать с углами и стрелять из нестандартных положений, в том числе по-сомалийски, то есть вести огонь, вообще не показываясь из укрытия. Тем самым боец получит навыки ведения так называемого кинжального огня. Об этом мне рассказывали опытные инструкторы, которые готовят наших бойцов на полигонах.Спецоперация достаточно сильно поменяла представление о том, как стоит применять стрелковое оружие. Например, ушёл в прошлое принцип "не вижу — не стреляю". Благо сейчас появилось достаточно большое количество инструкторов, которые обучают прострелу секторов, методам эффективного огня в траншеях и зданиях, стрельбе из нестандартных положений с максимальным уменьшением силуэта. Штурмовику приходится быть готовым к тому, что противник может находиться буквально за каждым углом или оборудовать бойницы в стенах и на потолке. Поэтому любое движение вперёд происходит только при подавляющей огневой инициативе.Для штурма, впрочем, как и для любых наступательных действий, критически важна динамика. В современных условиях наступательные действия вряд ли будут неожиданными, но они непременно должны быть стремительными и сопровождаться мощной огневой поддержкой. Тем более что для этого появилось большое количество технических средств, которые ранее не использовались. В любом случае главное — это человек, жизнь простого пехотинца. А опыт СВО открыл немало новых возможностей для сбережения личного состава в атакующих действиях.

