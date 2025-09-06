Убийца Парубия, встречи Путина, фронтовые успехи и киевская "акция". Неделя в фотографиях - 06.09.2025 Украина.ру
Убийца Парубия, встречи Путина, фронтовые успехи и киевская "акция". Неделя в фотографиях
Убийца Парубия, встречи Путина, фронтовые успехи и киевская "акция". Неделя в фотографиях - 06.09.2025 Украина.ру
Убийца Парубия, встречи Путина, фронтовые успехи и киевская "акция". Неделя в фотографиях
Спустя 3 дня после убийства бывшего главу СНБО Андрея Парубия уже задержали подозреваемого. Президент России отправился во Владивосток сразу же после Китая. Российская армия освободила юг ДНР. Так называемая "коалиция желающих" вновь подняла вопрос об отправке войск на Украину
2025-09-06T14:28
2025-09-06T14:28
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065941793_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a47035749e64e7fe7a7446ec093cb987.jpg
В субботу, 30 августа, во Львове убили бывшего главу СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Его застрелил человек в форме курьера, который потом скрылся с места преступления на электровелосипеде. В тот день Служба безопасности Украины сообщила о заказном характере убийства Парубия и заявляла о наличии оперативной информации, которая свидетельствует "о возможной причастности к организации убийства спецслужб России".Стоит отметить, что Андрей Парубий — участник "оранжевой революции" на Украине в 2004 году и "Евромайдана" в конце 2013-го — начале 2014-го. Пост председателя Верховной рады он занимал с 2016 по 2019 год. В 2014-м несколько месяцев был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.В воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь начался крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС. Участие в нем приняли более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.Позднее президент России в ходе пресс-конференции подвел итоги своего визита в Китай. Глава государства отметил, что считает позитивными результаты своего посещения в КНР и подчеркнул, что формат работы в Китае позволяет в неформальной обстановке встретиться с зарубежными коллегами.Помимо этого, Владимир Путин сделал ряд заявлений касательно украинского кризиса. Он особо подчеркнул, что Москва всегда была против членства Киева в НАТО и добавил, что безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России.По словам главы государства, Россия в ходе Специальной военной операции борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на своем языке и жить в своей культуре. Путин также призвал уважать мнение народа, который решил жить в составе России, и добавил, что "это и есть демократия".Основные тезисы, озвученные Путиным по итогам саммита ШОС, представлены в публикации Путин предложил не расслабляться и пригласил Зеленского в Москву.В воскресенье также глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что под контролем подразделений российских войск оказался весь юг республики. Глава ДНР назвал это действительно значимым событием и выразил благодарность всем военнослужащим группировки войск "Восток".В понедельник, 1 сентября, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал запуск специального исторического проекта "Война на востоке", посвященного роли Советского Союза в разгроме Японии и окончании Второй мировой войны.Киселев подчеркнул, что проект освещает преступления японских военных, такие как деятельность печально известного "Отряда 731", занимавшегося бесчеловечными опытами, а также массовые убийства и насилие на оккупированных территориях.В тот же день стало известно, что в одном из киевских баров организована сомнительная акция: посетителям предлагают заплатить деньги, чтобы нанести маркером надписи или рисунки на беспилотный летательный аппарат, который, по заверениям организаторов, будет передан ВСУ для ударов по территории России.Во вторник, 2 сентября, президент России Владимир Путин провёл встречу с лидером Словакии Робертом Фицо, который прилетел в Китай. В ходе встречи Путин подчеркнул, что Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии.Также на переговорах обсуждался украинский кризис — в частности, Путин сообщил, что единственной целью России на Украине является защита собственных интересов и людей, которые связывают свою судьбу с Россией.В свою очередь, Фицо раскритиковал Киев за попытки ударов по инфраструктуре и заявил, что Словакия "жёстко реагирует" на атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба".Глава государства также отметил, что утверждения лидеров европейских стран о том, что Россия собирается нападать на Европу, являются абсолютно недостоверными.Подробнее о заявлениях лидеров — в материале Путин встретился с Фицо в Китае, во Львове хоронят Парубия, ВС РФ идут вперёд – главное на 13:00.Между тем украинские СМИ опубликовали первые фотографии мужчины, подозреваемого в убийстве экс-главы СНБО Андрея Парубия. В зале суда предполагаемый преступник сознался в содеянном. Он открыто признался в совершении преступления, заявив:"Да, это я его убил, он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы [Петр] Порошенко*".Кроме того, он опроверг распространявшуюся ранее некоторыми источниками информацию о возможном шантаже со стороны российских спецслужб. По его словам, это не соответствует действительности, а убийство было совершено из "личной мести украинским властям".Тогда же, 2 сентября, президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Так американский глава ответил на распространявшиеся в соцсетях слухи о своей смерти после нескольких дней отсутствия на публике.В среду, 3 сентября, в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй Мировой войны. В параде приняли участие 45 расчётов Народно-освободительной армии Китая — более 10 тысяч военнослужащих.Участие в памятных мероприятиях в Пекине приняли 26 лидеров иностранных государств, в их числе и президент России. Ряд СМИ отмечает, что во время парада председатель компартии Китая Си Цзиньпин активно общался с лидерами других государств, в первую очередь с Владимиром Путиным и лидер КНДР Ким Чен Ыном.Данный факт вызвал негативную реакцию Дональда Трампа. Он написал в своей социальной сети длинный пост, в котором напомнил о роли США в победе над милитаристской Японией и выразил надежду, что председатель компартии Китая помнит об этом.В тот же день Минобороны РФ опубликовало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска.На видео были зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий.В четверг, 4 сентября, в Париже состоялась встреча так называемой "коалиции желающих", в которой приняли участие лидеры ряда европейских стран, представители Евросоюза и Владимир Зеленский.Как заявил президент Франции Макрон по итогам встречи, о готовности отправить войска на Украину или принять участие в поддержке этой коалиции и в рамках обеспечения "гарантий безопасности для Украины" заявили 26 стран.В рамках встречи участники созвонились с Дональдом Трампом по видеосвязи. Позднее американский президент не только отказался обсуждать новые ограничительные меры в отношении Москвы, но и подверг критике существующую санкционную политику, назвав ее неэффективной и вредной для экономик самих западных стран.В пятницу, 5 сентября, Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В своем обращении глава государства затронул темы развития Дальнего Востока, сотрудничества РФ с Китаем, Индией и КНДР, а также спецоперации на Украине. Российский лидер заявил, что готов к контактам с украинской стороной, однако отметил, что договориться с Киевом практически невозможно. Кроме этого, Путин назвал избыточными запросы Киева приехать для переговоров в названное ими место и предложил провести встречу в Москве. Кроме того в пятницу стало известно, что очередная встреча лидеров стран БРИКС в этом году пройдет в формате видеоконференции 8 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящем саммите стран БРИКС примет активное участие глава российского государства Владимир Путин.* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
Убийца Парубия, встречи Путина, фронтовые успехи и киевская "акция". Неделя в фотографиях

14:28 06.09.2025
 
© Украина.руНеделя в фотографиях коллаж
Неделя в фотографиях коллаж - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Украина.ру
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Спустя 3 дня после убийства бывшего главу СНБО Андрея Парубия уже задержали подозреваемого. Президент России отправился во Владивосток сразу же после Китая. Российская армия освободила юг ДНР. Так называемая "коалиция желающих" вновь подняла вопрос об отправке войск на Украину
В субботу, 30 августа, во Львове убили бывшего главу СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Его застрелил человек в форме курьера, который потом скрылся с места преступления на электровелосипеде.
В тот день Служба безопасности Украины сообщила о заказном характере убийства Парубия и заявляла о наличии оперативной информации, которая свидетельствует "о возможной причастности к организации убийства спецслужб России".
Стоит отметить, что Андрей Парубий — участник "оранжевой революции" на Украине в 2004 году и "Евромайдана" в конце 2013-го — начале 2014-го. Пост председателя Верховной рады он занимал с 2016 по 2019 год. В 2014-м несколько месяцев был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
В тот же день Минобороны РФ опубликовало кадры с беспилотных летательных аппаратов, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска.
На видео были зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий.
© Фото : скриншот видео Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© Фото : скриншот видео Минобороны РФ
В четверг, 4 сентября, в Париже состоялась встреча так называемой "коалиции желающих", в которой приняли участие лидеры ряда европейских стран, представители Евросоюза и Владимир Зеленский.
Как заявил президент Франции Макрон по итогам встречи, о готовности отправить войска на Украину или принять участие в поддержке этой коалиции и в рамках обеспечения "гарантий безопасности для Украины" заявили 26 стран.
В рамках встречи участники созвонились с Дональдом Трампом по видеосвязи. Позднее американский президент не только отказался обсуждать новые ограничительные меры в отношении Москвы, но и подверг критике существующую санкционную политику, назвав ее неэффективной и вредной для экономик самих западных стран.
© Фото : Пресс-служба президента Украины
1 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
2 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
3 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
4 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
5 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
6 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
1 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
2 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
3 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
4 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
5 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
6 из 6
© Фото : Пресс-служба президента Украины
В пятницу, 5 сентября, Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В своем обращении глава государства затронул темы развития Дальнего Востока, сотрудничества РФ с Китаем, Индией и КНДР, а также спецоперации на Украине.
Российский лидер заявил, что готов к контактам с украинской стороной, однако отметил, что договориться с Киевом практически невозможно. Кроме этого, Путин назвал избыточными запросы Киева приехать для переговоров в названное ими место и предложил провести встречу в Москве.
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2025. Пленарное заседание
1 из 7

© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2025. Пленарное заседание
2 из 7

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2025. Пленарное заседание
3 из 7

© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2025. Трансляция пленарного заседания
4 из 7

© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2025. Пленарное заседание
5 из 7

© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2025. Пленарное заседание
6 из 7

© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

ВЭФ-2025. Трансляция пленарного заседания
7 из 7

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 7

© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 7

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
3 из 7

© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в фотобанк
4 из 7

© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
5 из 7

© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в фотобанк
6 из 7

© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
7 из 7

© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Кроме того в пятницу стало известно, что очередная встреча лидеров стран БРИКС в этом году пройдет в формате видеоконференции 8 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящем саммите стран БРИКС примет активное участие глава российского государства Владимир Путин.
* Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
