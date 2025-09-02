Путин встретился с Фицо в Китае, во Львове хоронят Парубия, ВС РФ идут вперёд – главное на 13:00 - 02.09.2025 Украина.ру
Путин встретился с Фицо в Китае, во Львове хоронят Парубия, ВС РФ идут вперёд – главное на 13:00
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Китай и встретился с президентом России Владимиром Путиным, во Львове похоронили бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, ВС РФ продвигаются вперёд в Донбассе и Харьковской области.
Путин встретился с премьер-министром СловакииПрезидент России Владимир Путин провёл встречу с лидером Словакии Робертом Фицо, который прилетел в Китай. В ходе встречи Путин подчеркнул, что Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии.Также на переговорах обсуждался украинский кризис — в частности, Путин сообщил, что единственной целью России на Украине является защита собственных интересов и людей, которые связывают свою судьбу с Россией.Президент России также отметил, что утверждения лидеров европейских стран о том, что Россия собирается нападать на Европу, являются абсолютно недостоверными.Кроме того, глава государства заявил, что Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по российской энергоинфраструктуре, а затем начала серьёзно отвечать. Путин подчеркнул, что Киев пытается нанести ущерб России в ответ на серьёзные удары по украинской инфраструктуре, но ущерб наносится и партнёрам Москвы.Президент России посоветовал восточноевропейским странам закрыть поставки газа и нефти на Украину, чтобы прекратить украинские атаки в отношении энергообъектов.В свою очередь, Фицо раскритиковал Киев за попытки ударов по инфраструктуре и заявил, что Словакия "жёстко реагирует" на атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба". Словацкий лидер также добавил, что поднимет этот вопрос на предстоящей встрече с Зеленским в пятницу в Ужгороде.Кроме того, Фицо подверг критике руководство Евросоюза и сравнил их с "жабой на дне колодца, не видящей, что происходит наверху". Премьер-министр Словакии также отметил, что другие лидеры стран Евросоюза будут его критиковать за встречу с Путиным, однако подчеркнул, что "готов использовать эту встречу для передачи послания от России Евросоюзу".Помимо всего прочего, Фицо добавил, что членство Украины в НАТО недопустимо, однако против стремления Украины в ЕС Словакия не возражает. Президент России согласился с ним — Путин подчеркнул, что Россия никогда не выступала против членства Украины в ЕС, однако нахождение Украины в НАТО для России недопустимо.Похороны ПарубияВо Львове у собора Святого Юра прошла церемония прощания с Андреем Парубием, застреленным во Львове 30 августа. В церемонии приняли участие представители разных украинских политических сил.Наибольшее количество политиков, присутствовавших на похоронах, представляли партию "Европейская солидарность", присутствовал и лидер партии, бывший президент Украины Пётр Порошенко*. Кроме того, церемонию посетила Юлия Тимошенко с коллегами по "Батькивщине". Помимо них, попрощаться с бывшим спикером Верховной Рады прибыли и представители "Слуги народа" — действующий спикер парламента Руслан Стефанчук и вице-спикер Александр Корниенко.Кроме того, на мероприятии были также замечены Юрий Луценко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Сергей Пашинский.Что происходит на фронтеВКС России продолжают наносить удары беспилотниками "Герань" по целям на Украине — сообщают о взрывах на окраинах Киева, а также в Киевской и Житомирской областях. Украинские мониторинговые каналы пишут о замеченных над Киевом дронах "Герань" с камерами — предполагается, что они мониторят обстановку перед нанесением массированного ракетного удара.Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Фёдоровка в ДНР.Штурмовые отряды ВС РФ продвинулись в городской черте Красноармейска (Покровска) — об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. По мнению обозревателя, целью российских войск на текущий момент является железнодорожная станция "Покровск".Армия России взяла под контроль территорию шахты компании "Мирноградуголь" на северо-западе Димитрова (Мирнограда) — об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков.По сведениям украинского картографического ресурса Deep State, в Харьковской области ВС РФ продвинулись на участке вблизи государственной границы в Купянском районе.На Константиновском направлении в районе населённого пункта Предтечино штурмовые группы ВСУ предприняли несколько попыток контратаковать, однако все атаки были отражены с применением FPV-дронов, пишет канал "Дневник Десантника".И. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что двое мирных жителей погибли в результате подрыва на минном поле вблизи села Поповка Рыльского района Курской области. По информации губернатора, жертвами стали 38-летний и 28-летний мужчины, оба скончались на месте.В ЛНР украинские боевики нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Сватовском районе ЛНР, в результате обстрела пострадала женщина 1970 г. р., её госпитализировали.* входит в состав организации, признанной в РФ экстремистскойЧитайте также: Новая "Сила Сибири" и ночные удары "Гераней". Главное на утро 2 сентября
13:15 02.09.2025 (обновлено: 13:20 02.09.2025)
 
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Китай и встретился с президентом России Владимиром Путиным, во Львове похоронили бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, ВС РФ продвигаются вперёд в Донбассе и Харьковской области.
Путин встретился с премьер-министром Словакии
Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидером Словакии Робертом Фицо, который прилетел в Китай. В ходе встречи Путин подчеркнул, что Россия ценит независимую внешнюю политику Словакии.
Также на переговорах обсуждался украинский кризис — в частности, Путин сообщил, что единственной целью России на Украине является защита собственных интересов и людей, которые связывают свою судьбу с Россией.
Президент России также отметил, что утверждения лидеров европейских стран о том, что Россия собирается нападать на Европу, являются абсолютно недостоверными.
Кроме того, глава государства заявил, что Россия долго терпела, когда украинцы наносили удары по российской энергоинфраструктуре, а затем начала серьёзно отвечать. Путин подчеркнул, что Киев пытается нанести ущерб России в ответ на серьёзные удары по украинской инфраструктуре, но ущерб наносится и партнёрам Москвы.
Президент России посоветовал восточноевропейским странам закрыть поставки газа и нефти на Украину, чтобы прекратить украинские атаки в отношении энергообъектов.
В свою очередь, Фицо раскритиковал Киев за попытки ударов по инфраструктуре и заявил, что Словакия "жёстко реагирует" на атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба". Словацкий лидер также добавил, что поднимет этот вопрос на предстоящей встрече с Зеленским в пятницу в Ужгороде.
Кроме того, Фицо подверг критике руководство Евросоюза и сравнил их с "жабой на дне колодца, не видящей, что происходит наверху". Премьер-министр Словакии также отметил, что другие лидеры стран Евросоюза будут его критиковать за встречу с Путиным, однако подчеркнул, что "готов использовать эту встречу для передачи послания от России Евросоюзу".
Помимо всего прочего, Фицо добавил, что членство Украины в НАТО недопустимо, однако против стремления Украины в ЕС Словакия не возражает. Президент России согласился с ним — Путин подчеркнул, что Россия никогда не выступала против членства Украины в ЕС, однако нахождение Украины в НАТО для России недопустимо.
Похороны Парубия
Во Львове у собора Святого Юра прошла церемония прощания с Андреем Парубием, застреленным во Львове 30 августа. В церемонии приняли участие представители разных украинских политических сил.
Наибольшее количество политиков, присутствовавших на похоронах, представляли партию "Европейская солидарность", присутствовал и лидер партии, бывший президент Украины Пётр Порошенко*. Кроме того, церемонию посетила Юлия Тимошенко с коллегами по "Батькивщине". Помимо них, попрощаться с бывшим спикером Верховной Рады прибыли и представители "Слуги народа" — действующий спикер парламента Руслан Стефанчук и вице-спикер Александр Корниенко.
Кроме того, на мероприятии были также замечены Юрий Луценко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Сергей Пашинский.
Что происходит на фронте
ВКС России продолжают наносить удары беспилотниками "Герань" по целям на Украине — сообщают о взрывах на окраинах Киева, а также в Киевской и Житомирской областях. Украинские мониторинговые каналы пишут о замеченных над Киевом дронах "Герань" с камерами — предполагается, что они мониторят обстановку перед нанесением массированного ракетного удара.
Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Фёдоровка в ДНР.
Штурмовые отряды ВС РФ продвинулись в городской черте Красноармейска (Покровска) — об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. По мнению обозревателя, целью российских войск на текущий момент является железнодорожная станция "Покровск".
Армия России взяла под контроль территорию шахты компании "Мирноградуголь" на северо-западе Димитрова (Мирнограда) — об этом сообщает военный корреспондент Тимофей Ермаков.
По сведениям украинского картографического ресурса Deep State, в Харьковской области ВС РФ продвинулись на участке вблизи государственной границы в Купянском районе.
На Константиновском направлении в районе населённого пункта Предтечино штурмовые группы ВСУ предприняли несколько попыток контратаковать, однако все атаки были отражены с применением FPV-дронов, пишет канал "Дневник Десантника".
И. о. губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что двое мирных жителей погибли в результате подрыва на минном поле вблизи села Поповка Рыльского района Курской области. По информации губернатора, жертвами стали 38-летний и 28-летний мужчины, оба скончались на месте.
В ЛНР украинские боевики нанесли удар дроном по гражданскому автомобилю в Сватовском районе ЛНР, в результате обстрела пострадала женщина 1970 г. р., её госпитализировали.
* входит в состав организации, признанной в РФ экстремистской
Читайте также: Новая "Сила Сибири" и ночные удары "Гераней". Главное на утро 2 сентября
