Виталий Лебедев: У КНДР есть дешевое оружие, которое позволит вырубить военную промышленность Украины

Северокорейский "Коксан" с калибром в 170-мм показал себя как эффективная дальнобойная артиллерия, которая дала нам перевес в контрбатарейной борьбе. У него незначительный износ ствола, потому что пушки сделаны из качественной стали. Дальнобойность в 40 километров тоже хорошая. Она навела шороху в рядах ВСУ. Я думаю, поставки ее будут продолжаться.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев.В Пекине на площади Тяньаньмэнь под руководством председателя КНР Си Цзиньпина состоялся парад, приуроченный к 80-летию победы над милитаристской Японией. В мероприятии приняли участие более 20 иностранных лидеров, в том числе Владимир Путин и Ким Чен Ын.- Виталий, судя по номенклатуре представленного на параде в Пекине вооружения, какой сигнал Китай посылает своим недругам?- Во-первых, было представлено новейшее стратегическое вооружение. Это новые межконтинентальные баллистические ракеты, одна из которых является аналогом нашей МБР "Сармат". Это тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета, способная выводить орбитальную головную часть. Она может быть запущена по любой траектории с любой стороны по любой континентальной части США.Был продемонстрирован подвижный грунтовый ракетный комплекс, по концепции аналогичный нашему "Ярс", баллистические ракеты для подводных лодок, гиперзвуковые противокорабельные ракеты.Интересно, что только у Китая и Северной Кореи есть такой противокорабельный тип вооружения, когда на твердотопливной ракете размещают гиперзвуковой головной блок типа глайдера. Гиперзвуковая скорость достигается на восходящем участке полета баллистической траектории за счет разгона ступенью твердотопливной ракеты, далее блок с маневрирующим двигателем начинает планировать и непредсказуемо маневрировать, например, к авианосной ударной группе противника.То есть в Пекине было продемонстрировано оружие, которое может быть применено в случае глобального конфликта с США не только в Тихоокеанском регионе, но и по континентальной части США. Это является сигналом того, что в случае военного конфликта на с Тайванем США не должны рассчитывать на победу, и любое прямое столкновение с Китаем может обернуться катастрофой.- В какой мере учитывался опыт СВО при создании новых китайских бронемашин, в частности танка Тип 100, который также принял участие в параде?- Тип 100 в отличие от других танков, в том числе российских и американских, обладает меньшей массой. Заявлено, что он весит 40 тонн, обладает более легким вооружением и лучшей защитой. Упор делается на средства активной защиты, дистанционные турели. Что же касается БМП, то китайцы на новых объектах отказались от тяжелого пушечного вооружения ради безопасности экипажа, чтобы избежать подрыва боекомплекта. Такие тенденции связаны с активным применением беспилотников в современной войне, которые оказывают существенное воздействие на сухопутные войска, делая танк очень уязвимым на поле боя. Таким образом сейчас стоит задача повышения живучести боевой техники.- Кажется, что Китай усилил свой потенциал в области беспилотной авиации?Помимо того, что у Китая налажено массовое производство FPV-дронов, китайские инженеры занимаются и крупными разведывательными и ударными беспилотниками.- На трибуне во время прохождения парадных расчетов рядом сидели лидеры России, Китая и КНДР. Есть ли признаки создания тройственного военного союза этих держав?- Если и говорить о тройственном военном союзе, то пока что о неформальном. Между Россией и Китаем нет военного союза. Союзнические отношения в военном плане есть между Россией и КНДР и между Китаем и КНДР. Можно сказать, что именно Корея является ядром возможного боевого союза, а не Россия или КНР. Это говорит о возможном союзе в рамках обеспечения безопасности и паритета сил в Тихоокеанском регионе.- Вы в своих выступлениях отмечали, что северокорейские военные в Курской области участвовали именно в контртеррористической операции, а это отличается от остальных сражений в рамках СВО. Как думаете, будем мы использовать армию КНДР где-то еще?- Если Европа напрямую вмешается в конфликт, наши северокорейские товарищи будут активно участвовать в боевых действиях на территории бывшей Украинской ССР.- Это будет спецназ? Или уже линейные соединения?- Силы специальных операций – это только одна бригада. Остальные – аналог нашего ГРУ. А если речь пойдет о большой войне, то могут быть использованы другие подразделения.- Как вы оцениваете эффективность самоходной гаубицы "Коксан" и северокорейских РСЗО?- "Коксан" с калибров в 170-мм показал себя как эффективная дальнобойная артиллерия, которая дала нам перевес в контрбатарейной борьбе. У него незначительный износ ствола, потому что пушки сделаны из качественной стали. Дальнобойность в 40 километров тоже хорошая. Она навела шороху в рядах ВСУ. Я думаю, поставки ее будут продолжаться.Что касается РСЗО, то сам киевский режим утверждает, что КНДР будет их поставлять. Этот вид вооружений эффективен как со стороны огневого могущества, так и с экономической"Искандер" — дорогой тип вооружения. Это квазибаллистическая ракета ОТРК, в которую заложена возможность преодоления ПРО противника при подлете к цели. Использовать ее для ударов по тем же железнодорожным станциям или казармам невыгодно. А северокорейские системы калибра 600 мм мы сможем применять более массово.Сможем уничтожать не только перечисленные мною цели, но и перекачивающие насосные канализационные станции, станции водоподготовки и другую инфраструктуру городов.Это позволит в полной мере вырубить промышленность Украины.- Будут ли они эффективнее "Гераней"? Или они, скорее, дополнят их?- Будут. Масса взрывчатого вещества в обычной осколочно-фугасной боевой части не менее 300 килограммов. К примеру, самые большие украинские БПЛА "Лютый" несут боевую часть порядка 120-150 килограммов, это с учетом поражающих элементов. Тем более, беспилотник летит на малой скорости и его можно сбить. А тут киевскому режиму придется применять дорогостоящие системы ПРО, чтобы сбивать корректируемые реактивные снаряды. То есть мы можем применить опыт Ирана. Тем более, Украине никто и никогда не поставит столько систем ПВО/ПРО, сколько имеется у Израиля.Это более эффективный и быстрый способ. Все оперативно решается. Залпом из шести ракет KN-25 можно полностью уничтожить железнодорожный узел. Для сравнения. Если "Искандер" попадает по станции, уничтожается полностью два пути и строения с составами, большая часть остается целой, это площадная цель. А тут за один удар можно вынести станцию целиком.- Вы наверняка обратили внимание на внешний вид Си Цзиньпина на параде победы. Некоторые сравнивают его строгий военный китель с образом Сталина. И даже прически очень похожи. Это некий намек?- - Было бы неправильно сравнивать Си Цзиньпина со Сталиным. Некоторые наши граждане уже провели параллель между современным Китаем и СССР, сравнив в том числе флаги КПК с флагами СССР. Восточные лидеры уделяют большое внимание внешнему облику. А так как парад – это демонстрация силы и суверенитета, то лидер Китая придерживается самостийности.О коррупции в рядах ВСУ - в статье Как заработать на самоубийстве 15 млн. Коррупция добивает украинскую армию

