Как заработать на самоубийстве 15 млн. Коррупция добивает украинскую армию

На Украине продолжают то тут, то там вспыхивать громкие скандалы, связанные с коррупцией местных силовиков и сотрудников Минобороны

Как заработать на суицидеВ этот раз "отличилось" командование одной из воинских частей, которая приписана к Киевской области. Некоторое время назад в части самоубийством покончил один из военнослужащих, однако теперь уже бывший командир и его заместитель решили обставить все иначе.Они оформили его как погибшего в бою, в результате чего семье этого военного была положена выплата в 15 млн гривен. Бывший командир и его сообщник собирались присвоить себе часть этой суммы.Теперь ими занимается Государственное бюро расследований, преступникам грозит до 10 лет тюремного заключения.Бегство от вымогателейЭто далеко не первый подобный случай. О махинациях с выплатами военнослужащим на Украине сообщается регулярно.Наиболее популярная схема крутится вокруг "боевой" выплаты в 100 тыс. гривен (195,7 тыс. рублей). Нечистые на руку командиры оформляют эти деньги на тех, кто в бою не был и близко, после чего забирают выплаты себе.Работает это и в другую сторону. Не хочешь в окопы – обратись к командирам. Те оформляют такого военнослужащего как участника боевого задания, а причитающиеся ему 100 тыс. берут себе в качестве взятки.За эту же сумму могут отпустить и в отпуск, продолжительность которого зависит от того, какая сумма уплачена в офицерский карман.По словам депутата Верховной Рады Анны Скороход, вымогательство и мошенничество с денежным довольствием военных является одной из основных причин дезертирства в рядах ВСУ. Парламентарий рассказала, что все имеющиеся у нее сведения по каждому такому факту она передает в правоохранительные органы, но эффекта это не приносит.Иностранцев тоже обманываютМахинации с выплатами происходят и с иностранными наемниками. В мае этого года РИА Новости опубликовали фрагмент беседы с украинским пленным из 517-го отдельного батальона территориальной обороны "Гайдамаки" Алексеем Бобровым.По словам пленного, он занимался транспортировкой восьми раненных колумбийцев в санчасть и один из них признался, что когда его вербовали в качестве наемника, то обещали одну сумму, а в реальности платят ему гораздо меньше.Позже, в августе, РИА Новости поговорили уже непосредственно с выходцем из Колумбии по имени Луис, который в 2024 году воевал в составе одного из артиллерийских подразделений украинской армии. Он подтвердил, что не получил все обещанные ему выплаты. По его словам, ему остались должны зарплату за несколько месяцев.Нетрудно догадаться, что этой зарплаты наемник так и не увидит, так как она ужа давно растворилась среди прочих нетрудовых доходов его командиров.Военкомы-взяточникиРядовой мобилизованный украинец сталкивается с коррупцией еще на этапе общения с военкоматом (территориальным центром комплектования, ТЦК).Именно здесь практически в открытую действует грандиозная система взяток, которая расцвела благодаря из раза в раз продлеваемой всеобщей мобилизации. Цифры там крутятся астрономические.В феврале этого года украинская полиция ликвидировала преступную схему в ТЦК Тернопольской области. Там руководство военкомата наживалось на тех, кто имел законное право на отсрочку от службы. Таким людям ставились искусственные препоны, в результате чего они оказывались на фронте. Когда те пытались через ТЦК все-таки добиться отсрочки, то им предлагали за это заплатить определенную сумму.Такса обычно варьировалась от 1 до 15 тыс. долларов. Всего, полагает следствие, от действий взяточников в погонах в Тернопольской области пострадали порядка 150 человек, а сумма взяток превысила 150 тыс. долларов.С надеждой на потусторонние силыЦарящее в стране ощущение безумия поддерживают… местные экстрасенсы. В начале этого года агентство УНИАН опубликовало фото объявления, расклеенного в Одессе."Сильный экстрасенс и белый маг! Работа по старинным обрядам! Сниму порчу, сглаз, любовная магия, заговор от ТЦК (морок, не будут видеть тебя), могу предсказать ранение или прилет. Гадалка Лера", - говорилось в тексте, а ниже следовал телефон "специалистки".На это трагикомичное сообщение можно было бы не обращать внимание, если бы множестве "коллег" гадалки Леры не занимались бы тем же самым.Одна из самых известных таких "магов" - финалистка местного варианта "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая, которая называет себя "главной ведьмой Украины". Среди ее "услуг" - защита от мобилизации, которая стоит без малого 120 тыс. гривен (234,8 тыс. рублей).Журналисты из украинского проекта Bihus.info обратились к Тихой с вымышленной историей от лица женщины, которая боится, что ее сына мобилизуют. В качестве помощи "колдунья" предложила купить у нее специальный защитный амулет за 80 тыс. гривен (156,5 тыс. рублей), при этом платить можно частями.Судя по всему, клиентов у нее хватает, так как Тихую и таких как она регулярно приглашают в эфире местного телемарафона: экстрасенсы гадают на завершение войны, предсказывают, где ждать очередного удара и занимаются прочими глупостями.Та же Тихая, например, пророчила окончание конфликта на 2024 год, что нисколько не мешает ей "практиковать" до сих пор и спокойно зарабатывать таким мошенничеством.Подробнее о том, как действуют украинские мошенники в высших эшелонах власти - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.

