"Коалиция желающих" в Париже, Украина прощается со Славянском – главное на 14:00 4 сентября
Во Франции началась встреча Зеленского с европейскими лидерами из "коалиции желающих", украинские власти вывозят железнодорожное имущество из Славянска, ВС РФ полностью освободили южную часть ДНР
Встреча "коалиции желающих" в ПарижеВ Париже стартовало заседание "коалиции желающих", на которой лидеры нескольких европейских стран и Владимир Зеленский планируют обсудить послевоенные гарантии безопасности Украине.Во встрече помимо Зеленского принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошту, президент Финляндии Александр Стубб, а также премьер-министр Дании Фредериксен, премьер-министр Великобритании Стармер и премьер-министр Польши Туск. Кроме того, на мероприятии также присутствует спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.Ожидается, что после переговоров европейские лидеры и Зеленский коллективно позвонят президенту США Дональду Трампу.Как ранее заявил президент Франции Макрон, работа над гарантиями безопасности со стороны европейских стран завершена и "готова к политическому одобрению". Он также подчеркнул, что "гарантии безопасности" включают поддержку ВСУ оружейными поставками, отправку войск европейских стран "для обеспечения мира на Украине" и поддержку от США.Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что лидеры "коалиции желающих" собираются представить Трампу свои предложения по гарантиям безопасности и выяснитьТакже они хотят выяснить у него, какие обязательства готовы дать США в рамках этих гарантий. Кроме того, издание предполагает, что европейские лидеры также будут пытаться вынудить Трампа на введение новых санкций против России.Также известно, что в рамках этой встречи планируется обсуждение поставок оружия для украинской армии. Как предполагает военный корреспондент Евгений Поддубный, речь будет идти о поставках американского оружия Украине в рамках программы Priority Ukraine Requirements List, согласно которой страны НАТО оплачивают производство вооружений на предприятиях американских военно-промышленных компаний.О перспективах заседания "коалиции желающих" читайте в материале Дмитрия Ковалевича "Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже" на сайте Украина.ру.Украина вывозит имущество из СлавянскаТелеграм-канал "Военная хроника" сообщает, что во временно оккупированном ВСУ Славянске зафиксирован ряд мероприятий, свидетельствующих о подготовке города к эвакуации. В частности, ресурс отмечает со ссылкой на источники, что начался вывоз железнодорожного имущества и персонала "Укрзализницы".Кроме того, отмечается, что под эвакуацию попадают все основные службы - тяговые, путевые, энергетические и ответственные за безопасность движения. Вместе с этим из города также выводится подвижной состав.По информации местных пабликов, новым местом базирования эвакуированного из Славянска железнодорожного имущества станет железнодорожный узел Знаменка в Кировоградской области.Ранее сообщалось, что в районе Знаменки в Кировоградской области массированным ударом "гераней" было уничтожено локомотивное депо и тяговая подстанция. Что происходит на фронтеШтурмовые отряды группировка войск "Восток" ВС РФ освободили поселок Новоселовка в Днепропетровской области – об этом сообщает телеграм-канал "Воин ДВ". Канал отмечает, что в боях за поселок отличились бойцы 36-й бригады 29-й армии. Данный населенный пункт является восьмым по счету в Днепропетровской области, перешедшим под контроль ВС РФ. Также, по информации телеграм-канала "Новости СВО и Мира", российские войска начали бои за села Терновое и Сосновка в Днепропетровской области.Данную информацию подтверждает и Минобороны России. Кроме того, в ведомстве заявили, что освобождение территории ДНР в полосе действий группировки войск "Восток" полностью завершено.Помимо этого также зафиксировано продвижение российских войск в Покровско-Мирноградской агломерации. Так, телеграм-канал "Новости СВО и мира" отмечает, что штурмовые группы ВС РФ подошли к зданию городского совета в Покровске (Красноармейске). В свою очередь OSINT-канал "Сливочный каприз" сообщает, что подразделения ВС РФ вышли на окраину Димитрова (Мирнограда).Кроме того, сообщает также о продвижении в Сумской области – как сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан", ВС РФ продвинулись в поселке Юнаковка и его окрестностях. В Херсонской области при попытке форсировать Днепр была уничтожена диверсионная группа ВСУ – об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка".ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 97 беспилотников за минувшие сутки - об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.12 украинских беспилотников минувшей ночью атаковали село Большое Солдатское в Курской области – об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По его информации, в результате ударов уничтожен частный дом, повреждено административное здание, пострадавших нет.О перспективах продвижения ВС РФ в Днепропетровской области рассказал изданию Украина.ру военный обозреватель Игорь Рублев.Между тем известный украинский политтехнолог и депутат Верховной Рады нескольких созывов Игорь Грыни выступил с заявлением о необходимости тотальной подготовки Украины к новой войне. Подробности в публикации Политтехнолог Порошенко*: Будущее Украины – тотальная подготовка к войне.
"Коалиция желающих" в Париже, Украина прощается со Славянском – главное на 14:00 4 сентября

14:00 04.09.2025 (обновлено: 14:02 04.09.2025)
 
Во Франции началась встреча Зеленского с европейскими лидерами из "коалиции желающих", украинские власти вывозят железнодорожное имущество из Славянска, ВС РФ полностью освободили южную часть ДНР
Встреча "коалиции желающих" в Париже
В Париже стартовало заседание "коалиции желающих", на которой лидеры нескольких европейских стран и Владимир Зеленский планируют обсудить послевоенные гарантии безопасности Украине.
Во встрече помимо Зеленского принимают участие президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошту, президент Финляндии Александр Стубб, а также премьер-министр Дании Фредериксен, премьер-министр Великобритании Стармер и премьер-министр Польши Туск. Кроме того, на мероприятии также присутствует спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Ожидается, что после переговоров европейские лидеры и Зеленский коллективно позвонят президенту США Дональду Трампу.
Как ранее заявил президент Франции Макрон, работа над гарантиями безопасности со стороны европейских стран завершена и "готова к политическому одобрению". Он также подчеркнул, что "гарантии безопасности" включают поддержку ВСУ оружейными поставками, отправку войск европейских стран "для обеспечения мира на Украине" и поддержку от США.
Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что лидеры "коалиции желающих" собираются представить Трампу свои предложения по гарантиям безопасности и выяснить
Также они хотят выяснить у него, какие обязательства готовы дать США в рамках этих гарантий. Кроме того, издание предполагает, что европейские лидеры также будут пытаться вынудить Трампа на введение новых санкций против России.
Также известно, что в рамках этой встречи планируется обсуждение поставок оружия для украинской армии. Как предполагает военный корреспондент Евгений Поддубный, речь будет идти о поставках американского оружия Украине в рамках программы Priority Ukraine Requirements List, согласно которой страны НАТО оплачивают производство вооружений на предприятиях американских военно-промышленных компаний.
О перспективах заседания "коалиции желающих" читайте в материале Дмитрия Ковалевича "Коалиция импотентов". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с лидерами ЕС в Париже" на сайте Украина.ру.
11:04
Западная коалиция расколота: страны НАТО не могут договориться о направлении войск на УкраинуУчастники так называемой "коалиции желающих" не могут достичь консенсуса по вопросу возможного развертывания войск на Украине. Как 4 сентября сообщило издание Financial Times, альянс раскололся на три лагеря, что демонстрирует отсутствие единой стратегии в поддержке Киева
Украина вывозит имущество из Славянска
Телеграм-канал "Военная хроника" сообщает, что во временно оккупированном ВСУ Славянске зафиксирован ряд мероприятий, свидетельствующих о подготовке города к эвакуации. В частности, ресурс отмечает со ссылкой на источники, что начался вывоз железнодорожного имущества и персонала "Укрзализницы".
Кроме того, отмечается, что под эвакуацию попадают все основные службы - тяговые, путевые, энергетические и ответственные за безопасность движения. Вместе с этим из города также выводится подвижной состав.
По информации местных пабликов, новым местом базирования эвакуированного из Славянска железнодорожного имущества станет железнодорожный узел Знаменка в Кировоградской области.
Ранее сообщалось, что в районе Знаменки в Кировоградской области массированным ударом "гераней" было уничтожено локомотивное депо и тяговая подстанция.
Что происходит на фронте
Штурмовые отряды группировка войск "Восток" ВС РФ освободили поселок Новоселовка в Днепропетровской области – об этом сообщает телеграм-канал "Воин ДВ". Канал отмечает, что в боях за поселок отличились бойцы 36-й бригады 29-й армии. Данный населенный пункт является восьмым по счету в Днепропетровской области, перешедшим под контроль ВС РФ. Также, по информации телеграм-канала "Новости СВО и Мира", российские войска начали бои за села Терновое и Сосновка в Днепропетровской области.
Данную информацию подтверждает и Минобороны России. Кроме того, в ведомстве заявили, что освобождение территории ДНР в полосе действий группировки войск "Восток" полностью завершено.
Помимо этого также зафиксировано продвижение российских войск в Покровско-Мирноградской агломерации. Так, телеграм-канал "Новости СВО и мира" отмечает, что штурмовые группы ВС РФ подошли к зданию городского совета в Покровске (Красноармейске). В свою очередь OSINT-канал "Сливочный каприз" сообщает, что подразделения ВС РФ вышли на окраину Димитрова (Мирнограда).
Кроме того, сообщает также о продвижении в Сумской области – как сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан", ВС РФ продвинулись в поселке Юнаковка и его окрестностях. В Херсонской области при попытке форсировать Днепр была уничтожена диверсионная группа ВСУ – об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка".
ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 97 беспилотников за минувшие сутки - об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
12 украинских беспилотников минувшей ночью атаковали село Большое Солдатское в Курской области – об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. По его информации, в результате ударов уничтожен частный дом, повреждено административное здание, пострадавших нет.
О перспективах продвижения ВС РФ в Днепропетровской области рассказал изданию Украина.ру военный обозреватель Игорь Рублев.
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
13:36
Территория ДНР полностью освобождена в полосе наступления группировки "Восток"Министерство обороны Российской Федерации сообщило о полном завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом 4 сентября написал Телеграм-канал Украина.ру
Между тем известный украинский политтехнолог и депутат Верховной Рады нескольких созывов Игорь Грыни выступил с заявлением о необходимости тотальной подготовки Украины к новой войне. Подробности в публикации Политтехнолог Порошенко*: Будущее Украины – тотальная подготовка к войне.
