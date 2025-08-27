https://ukraina.ru/20250827/voennyy-obozrevatel-rasskazal-kogda-vs-rf-budut-u-zaporozhya-1067751373.html

Военный обозреватель рассказал, когда ВС РФ будут у Запорожья

Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области создает серьезную проблему для ВСУ. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во вранье - после того, как в ведомстве заявили, что ВС РФ не контролируют ни одного населенного пункта в Днепропетровской области"Успехи группировки войск ВС РФ "Восток" на юге ДНР обусловлены тем, что их подразделения хорошо умеют воевать в полях", - заявил Игорь Рублев и добавил, что направление, на котором войска Восточного военного округа ведут наступление, является для них максимально удобным.Эксперт отметил, что в зоне ответственности группировки "Восток" командование ВСУ само создало условия для развития наступления российских войск, поскольку именно с этого направления регулярно перебрасывало резервы на Красноармейск (Покровск). Рублев подчеркивает, что на текущий момент под контролем ВС РФ в Днепропетровской области находится семь населенных пунктов и, по украинским данным, армия России уже вышла на окраины еще двух - Тернового и Новониколаевки. Он также предположил, что в ближайшее время будет освобождено село Камышеваха - последний населенный пункт в южной части ДНР, который находится под контролем ВСУ. Эксперт отметил, что занятые армией России несколькими днями ранее Запорожское и Новогеоргиевка являются частью высотного рельефа, который тянется от Ровнополя в Запорожской области до села Березовое в Днепропетровской. По его словам, полное овладение этими высотами дает возможность российским войскам развивать наступление как на поселок Покровское, который уже является райцентром, так и на северную часть Запорожской области, которая на текущий момент неподконтрольна России. Обозреватель также отмечает, что украинской армии будет достаточно тяжело купировать данный прорыв, поскольку для этого украинскому командованию необходимо предугадать направление удара. Впрочем, Рублев отмечает, что наступление на севере Запорожской области позволит обойти оборудованную ВСУ линию обороны в центре региона. С другой стороны, аналитик признает, что выход к поселку Покровское и овладение им максимально обезопасит сухопутный коридор в Крым. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что быстрого продвижения "клином" от ВС РФ к Запорожью ждать не стоит - однако подчеркнул, что за минувшие девять месяцев войска ГВ "Восток" продвинулись вперед широким фронтом на 60-70 километров, и точно такое же расстояние дальневосточным подразделениям осталось преодолеть до областного центра. Таким образом, предполагает Рублев, выход ВС РФ к окраинам Запорожья возможен в аналогичный срок - при сохранению текущих темпов продвижения.

