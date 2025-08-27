Военный обозреватель рассказал, когда ВС РФ будут у Запорожья - 27.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250827/voennyy-obozrevatel-rasskazal-kogda-vs-rf-budut-u-zaporozhya-1067751373.html
Военный обозреватель рассказал, когда ВС РФ будут у Запорожья
Военный обозреватель рассказал, когда ВС РФ будут у Запорожья - 27.08.2025 Украина.ру
Военный обозреватель рассказал, когда ВС РФ будут у Запорожья
Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области создает серьезную проблему для ВСУ. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
2025-08-27T20:52
2025-08-27T20:52
эксклюзив
россия
днепропетровская область
запорожская область
марьяна безуглая
украина.ру
вооруженные силы украины
верховная рада
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_17c72990e7f118cd413717acee8cdaf5.jpg
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во вранье - после того, как в ведомстве заявили, что ВС РФ не контролируют ни одного населенного пункта в Днепропетровской области"Успехи группировки войск ВС РФ "Восток" на юге ДНР обусловлены тем, что их подразделения хорошо умеют воевать в полях", - заявил Игорь Рублев и добавил, что направление, на котором войска Восточного военного округа ведут наступление, является для них максимально удобным.Эксперт отметил, что в зоне ответственности группировки "Восток" командование ВСУ само создало условия для развития наступления российских войск, поскольку именно с этого направления регулярно перебрасывало резервы на Красноармейск (Покровск). Рублев подчеркивает, что на текущий момент под контролем ВС РФ в Днепропетровской области находится семь населенных пунктов и, по украинским данным, армия России уже вышла на окраины еще двух - Тернового и Новониколаевки. Он также предположил, что в ближайшее время будет освобождено село Камышеваха - последний населенный пункт в южной части ДНР, который находится под контролем ВСУ. Эксперт отметил, что занятые армией России несколькими днями ранее Запорожское и Новогеоргиевка являются частью высотного рельефа, который тянется от Ровнополя в Запорожской области до села Березовое в Днепропетровской. По его словам, полное овладение этими высотами дает возможность российским войскам развивать наступление как на поселок Покровское, который уже является райцентром, так и на северную часть Запорожской области, которая на текущий момент неподконтрольна России. Обозреватель также отмечает, что украинской армии будет достаточно тяжело купировать данный прорыв, поскольку для этого украинскому командованию необходимо предугадать направление удара. Впрочем, Рублев отмечает, что наступление на севере Запорожской области позволит обойти оборудованную ВСУ линию обороны в центре региона. С другой стороны, аналитик признает, что выход к поселку Покровское и овладение им максимально обезопасит сухопутный коридор в Крым. Подводя итоги, собеседник издания заявил, что быстрого продвижения "клином" от ВС РФ к Запорожью ждать не стоит - однако подчеркнул, что за минувшие девять месяцев войска ГВ "Восток" продвинулись вперед широким фронтом на 60-70 километров, и точно такое же расстояние дальневосточным подразделениям осталось преодолеть до областного центра. Таким образом, предполагает Рублев, выход ВС РФ к окраинам Запорожья возможен в аналогичный срок - при сохранению текущих темпов продвижения.
россия
днепропетровская область
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0d/1066941721_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_0b54122e9af9eeaa88320da4afa75cc3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, днепропетровская область, запорожская область, марьяна безуглая, украина.ру, вооруженные силы украины, верховная рада, вс рф, всу
Эксклюзив, Россия, Днепропетровская область, Запорожская область, Марьяна Безуглая, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ВС РФ, ВСУ

Военный обозреватель рассказал, когда ВС РФ будут у Запорожья

20:52 27.08.2025
 
© Украина.руИгорь Рублев (СВО)
Игорь Рублев (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Фёдор Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области создает серьезную проблему для ВСУ. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во вранье - после того, как в ведомстве заявили, что ВС РФ не контролируют ни одного населенного пункта в Днепропетровской области
"Успехи группировки войск ВС РФ "Восток" на юге ДНР обусловлены тем, что их подразделения хорошо умеют воевать в полях", - заявил Игорь Рублев и добавил, что направление, на котором войска Восточного военного округа ведут наступление, является для них максимально удобным.
Эксперт отметил, что в зоне ответственности группировки "Восток" командование ВСУ само создало условия для развития наступления российских войск, поскольку именно с этого направления регулярно перебрасывало резервы на Красноармейск (Покровск).
Рублев подчеркивает, что на текущий момент под контролем ВС РФ в Днепропетровской области находится семь населенных пунктов и, по украинским данным, армия России уже вышла на окраины еще двух - Тернового и Новониколаевки. Он также предположил, что в ближайшее время будет освобождено село Камышеваха - последний населенный пункт в южной части ДНР, который находится под контролем ВСУ.
Эксперт отметил, что занятые армией России несколькими днями ранее Запорожское и Новогеоргиевка являются частью высотного рельефа, который тянется от Ровнополя в Запорожской области до села Березовое в Днепропетровской. По его словам, полное овладение этими высотами дает возможность российским войскам развивать наступление как на поселок Покровское, который уже является райцентром, так и на северную часть Запорожской области, которая на текущий момент неподконтрольна России.
Обозреватель также отмечает, что украинской армии будет достаточно тяжело купировать данный прорыв, поскольку для этого украинскому командованию необходимо предугадать направление удара. Впрочем, Рублев отмечает, что наступление на севере Запорожской области позволит обойти оборудованную ВСУ линию обороны в центре региона. С другой стороны, аналитик признает, что выход к поселку Покровское и овладение им максимально обезопасит сухопутный коридор в Крым.
Подводя итоги, собеседник издания заявил, что быстрого продвижения "клином" от ВС РФ к Запорожью ждать не стоит - однако подчеркнул, что за минувшие девять месяцев войска ГВ "Восток" продвинулись вперед широким фронтом на 60-70 километров, и точно такое же расстояние дальневосточным подразделениям осталось преодолеть до областного центра.
Таким образом, предполагает Рублев, выход ВС РФ к окраинам Запорожья возможен в аналогичный срок - при сохранению текущих темпов продвижения.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияДнепропетровская областьЗапорожская областьМарьяна БезуглаяУкраина.руВооруженные силы УкраиныВерховная РадаВС РФВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09Война как жизнь
21:06Как связаны приезд Путина в Саров и заявления Трампа по Украине; Пироженко о тактике США и России
20:59Наследие ЖЭКов и бытовые трагедии: пять проблем коммунального хозяйства в ДНР
20:52Военный обозреватель рассказал, когда ВС РФ будут у Запорожья
20:36Военнослужащая ВСУ два года беспрепятственно отдыхала в Европе за государственный счет
20:28Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США
19:57Каждый день 10 человек пытаются сбежать с Украины через КПП по поддельным документам - ГПСУ
19:46Профессор Корнеллского университета заявил о биолабораториях на Украине, тестировавших препараты на людях
19:33Немецкие следователи установили всех участников диверсий на "Северных потоках" - Die Zeit
19:28Вадим Трухачев: Если Россия резко сдвинет линию фронта, страны НАТО введут войска на западную Украину
19:27"Сюжет шпионского блокбастера": Запад сделал из Украины козла отпущения в истории с "Северным потоком"
19:21Российские ракетоносцы выведены в Черное и Азовское моря
19:15ВС РФ наносят удары в Днепропетровской и Черниговской областях
19:09"Красный" уровень опасности по БПЛА - в Липецкой области, в Белгородской области - ракетная опасность
19:02В Одессе неонацисты повредили мемориальную доску в честь советского подводника Маринеско
18:59Новости с гренландского фронта. Дания против Трампа и эскимосов
18:35Венгрия надеется на российскую нефть по "Дружбе", США политизируют российские активы. Новости к 18.35
18:29Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области - погиб мирный житель
18:21Украина отпускает молодежь, ВС РФ рвутся к Запорожью, задержаны агенты СБУ. Главное на вечер 27 августа
17:46ВСУ продолжают наносить удары по территории Курской области
Лента новостейМолния