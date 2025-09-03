https://ukraina.ru/20250903/poroshenko-khochet-zapretit-telegram-u-ukrainy-slozhnosti-s-gazom---glavnoe-na-1300-3-sentyabrya-1068100242.html

Порошенко* хочет запретить Telegram, у Украины сложности с газом — главное на 13:00 3 сентября

Экс-президент Украины Пётр Порошенко* потребовал запретить Telegram, Украина испытывает сложности с поставками газа, ВС РФ уже возле администрации Купянска.

Порошенко призвал запретить Telegram на УкраинеБывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе своего выступления в Верховной Раде призвал запретить мессенджер Telegram на Украине. По его словам, именно в этом мессенджере было организовано и спланировано убийство его соратника Андрея Парубия. При этом вчера, 2 сентября, подозреваемый в убийстве заявил, что действовал по собственной инициативе.Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил против запрета мессенджера.Украинское издание "Страна" отмечает, что причина подобной позиции экс-президента заключается в том, что почти по всем соцопросам именно каналы в этой соцсети являются главным источником информации для жителей Украины, оставляя телевидение и новостные сайты далеко позади.Как отмечает издание, "Европейская солидарность" и лично Порошенко не имеют сильных позиций на этой платформе — в отличие от Офиса президента Украины, который прямо или опосредованно держит под контролем большую часть украинских телеграм-каналов с аудиторией в миллион подписчиков и выше. "Страна" подчёркивает, что именно это позволяет Офису президента управлять общественным мнением.У Украины сложности с поставками газаКак сообщил бывший глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, поставки газа на Украину по Трансбалканскому трубопроводу прекратились. Он подчёркивает, что остановка произошла не из-за ударов ВС РФ по газотранспортной инфраструктуре в Одесской области.Макогон отметил, что поставки были прекращены из-за высоких тарифов на прокачку газа, которые были установлены со стороны Молдавии и Румынии, и подчеркнул, что, пока операторы не сделают цены привлекательными для трейдеров, газопровод будет оставаться пустым.Телеграм-канал "338" пишет о том, что это создаёт Украине серьёзные проблемы с импортом природного газа. "338" напоминает что ранее ВС РФ нанесли удар по газораспределительной станции "Орловка" в Одесской области, что временно лишает возможности поставлять газ по газотранспортному маршруту "Исакча — Орловка". Канал сообщает, что из России на Украину газ больше не поставляется, и единственным маршрутом поставок газа остаются поставки через Польшу. При этом авторы канала отмечают, что пропускная способность "польского маршрута" серьёзно ограничена, и закупки ограничены условиями контракта с Польшей.Что происходит на фронтеТелеграм-канал "Изнанка" сообщает, что в Хмельницком зафиксирован сильный пожар на территории складских помещений завода "Катион", который специализируется на изготовлении промышленной электроники для различных сфер производства. Кроме того, канал также сообщает, что в городе Знаменка (Кировоградская область) спутники зафиксировали сразу два очага возгорания — на территории локомотивного депо, а также на железнодорожной станции "Знаменка" с прилегающей к ней тяговой подстанцией.Также в городе Калуш в Ивано-Франковской области ракетами и дронами нанесён удар по территории индустриального парка Kalush Industrial HUB, который занимался обслуживанием военно-промышленных цепочек — об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан". Также канал сообщает об ударе "Геранями" по территории "Львовского государственного авиационно-ремонтного завода", который специализируется на обслуживании, диагностике и восстановлении авиационной техники советского образца, а также адаптации западных модулей для ВСУ. Авторы канала предполагают, что поражённый ангар использовался как цех регламентного техобслуживания вертолётов Ми-8 и планёров Bayraktar TB2, а также что именно в нём происходила интеграция западных компонентов: систем навигации (Thales TopStar II), блоков связи Harris Falcon III, адаптеров NATO GDT для управления беспилотниками.Минобороны России продемонстрировало кадры из Купянска, снятые с дрона — согласно кадрам присутствия бойцов ВС РФ с флагом России, под контроль российской армии перешли здания администрации города, стадиона "Спартак" и городской электроподстанции. Это свидетельствует о том, что значительная часть города перешла под контроль ВС РФ.Украинские боевики обстреляли ряд населённых пунктов в Харьковской области. Под удар попали Пески, Станция Тополи, Лиман Второй, Богдановское, Николаевка и Таволжанка — об этом сообщает глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. По его информации, в результате обстрелов были повреждены более 10 домовладений и сельхозтехника в разных населённых пунктах.ВС РФ продолжают своё продвижение на ряде направлений — так, штурмовые отряды армии России продвинулись на Краснолиманском направлении южнее н. п. Колодези, об этом сообщает военный обозреватель Анатолий Радов. Также он сообщает со ссылкой на источники, что бойцы 85-й бригады ВС РФ практически полностью взяли под контроль село Переездное на Северском направлении.Читайте также: Парад в Китае, нон-стоп-мобилизация на Украине – главное на утро 3 сентября* лицо, являющееся членом экстремистского объединения

