Сорокин: Трамп не может заставить Зеленского уйти из Донбасса — договоренность с Путиным под угрозой - 03.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250903/sorokin-tramp-ne-mozhet-zastavit-zelenskogo-uyti-iz-donbassa--dogovorennost-s-putinym-pod-ugrozoy-1068033374.html
Сорокин: Трамп не может заставить Зеленского уйти из Донбасса — договоренность с Путиным под угрозой
Сорокин: Трамп не может заставить Зеленского уйти из Донбасса — договоренность с Путиным под угрозой - 03.09.2025 Украина.ру
Сорокин: Трамп не может заставить Зеленского уйти из Донбасса — договоренность с Путиным под угрозой
Президент США Дональд Трамп столкнулся с невозможностью заставить Владимира Зеленского отвести войска из Донбасса, что ставит под угрозу достигнутые ранее договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о территориальном размежевании
2025-09-03T04:00
2025-09-03T04:00
новости
донбасс
сша
россия
дональд трамп
трамп и зеленский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241808_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_caf92f61ed45b3425427d1407c40eb7a.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт раскрыл предполагаемые условия договоренностей между лидерами России и США: отвод украинских войск из Донбасса в обмен на остановку российского наступления на границах Херсонской и Запорожской областей. Однако теперь Вашингтон вновь настаивает на встрече Путина с Владимиром Зеленским, что свидетельствует о срыве первоначальных договоренностей."Путин договорились с Трампом: "Вы уходите из Донбасса, а мы не будем претендовать на 100% территорий Херсонской и Запорожской областей. Мы готовы остановиться там, где остановимся на момент заключения мира"", — сообщил Сорокин о содержании предполагаемых договоренностей.Военно-политический эксперт подчеркнул, что проблема США и Трампа заключается в резком падении их влияния — американский президент оказался неспособен реализовать даже достигнутые договоренности."Трамп не может заставить Зеленского отступить с территорий", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250901/ukraintsy-osoznayut-neobkhodimost-territorialnykh-kompromissov-dlya-dostizheniya-mira-1068014028.html
донбасс
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241808_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_8d2944c90c98fcff63b3aad9d016e433.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, сша, россия, дональд трамп, трамп и зеленский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Донбасс, США, Россия, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Сорокин: Трамп не может заставить Зеленского уйти из Донбасса — договоренность с Путиным под угрозой

04:00 03.09.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп столкнулся с невозможностью заставить Владимира Зеленского отвести войска из Донбасса, что ставит под угрозу достигнутые ранее договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о территориальном размежевании
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт раскрыл предполагаемые условия договоренностей между лидерами России и США: отвод украинских войск из Донбасса в обмен на остановку российского наступления на границах Херсонской и Запорожской областей. Однако теперь Вашингтон вновь настаивает на встрече Путина с Владимиром Зеленским, что свидетельствует о срыве первоначальных договоренностей.
"Путин договорились с Трампом: "Вы уходите из Донбасса, а мы не будем претендовать на 100% территорий Херсонской и Запорожской областей. Мы готовы остановиться там, где остановимся на момент заключения мира"", — сообщил Сорокин о содержании предполагаемых договоренностей.
Военно-политический эксперт подчеркнул, что проблема США и Трампа заключается в резком падении их влияния — американский президент оказался неспособен реализовать даже достигнутые договоренности.
"Трамп не может заставить Зеленского отступить с территорий", — резюмировал собеседник издания.
Украинцы стали понимать, что для достижения мира на Украине им потребуется уступить территории Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
1 сентября, 21:49
Украинцы осознают необходимость территориальных компромиссов для достижения мираСогласно данным международного издания Bloomberg, граждане Украины начинают понимать неизбежность территориальных уступок для прекращения конфликта. Об этом сообщил 1 сентября телеграм-канал Украина.ру
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонбассСШАРоссияДональд ТрампТрамп и ЗеленскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Ищенко: Европа намеренно провоцирует войну с Россией, чтобы удержать США
04:12Горячая ночь ещё не закончилась: сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:00Сорокин: Трамп не может заставить Зеленского уйти из Донбасса — договоренность с Путиным под угрозой
03:58Путин прибыл на парад по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны
03:45Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова
03:39Память о Второй мировой имеет огромное значение для глобальной безопасности — Нарышкин
03:17Наиболее значимые события 2 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
03:00Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
02:50Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги
02:42Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 2:30
02:03Военная сводка за 2 сентября от телеграм-канала "Дневник десантника"
01:56Над Брянской областью обнаружены и уничтожены два БПЛА — губернатор
01:37Силы ПВО за три часа уничтожили над российскими регионами 27 украинских БПЛА
01:27Взлетели ещё два Ту-95 — ракеты достигнут целей на Украине к 4-5 часам утра
01:15Новые взрывы раздаются на окраинах Киева: атака на объекты ВСУ и ВПК Украины нарастает
01:00Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
00:49В Ростовской области ПВО отражает воздушную атаку — губернатор
00:35Украинские мониторинговые каналы сообщают о взлёте Ту-160 и Ту-95 с авиабазы "Энгельс"
00:21В Анапе звучат сирены, над морем сбито несколько БПЛА
00:10Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Калуги, Геленджика и Волгограда
Лента новостейМолния