Сорокин: Трамп не может заставить Зеленского уйти из Донбасса — договоренность с Путиным под угрозой

Президент США Дональд Трамп столкнулся с невозможностью заставить Владимира Зеленского отвести войска из Донбасса, что ставит под угрозу достигнутые ранее договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о территориальном размежевании

2025-09-03T04:00

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт раскрыл предполагаемые условия договоренностей между лидерами России и США: отвод украинских войск из Донбасса в обмен на остановку российского наступления на границах Херсонской и Запорожской областей. Однако теперь Вашингтон вновь настаивает на встрече Путина с Владимиром Зеленским, что свидетельствует о срыве первоначальных договоренностей."Путин договорились с Трампом: "Вы уходите из Донбасса, а мы не будем претендовать на 100% территорий Херсонской и Запорожской областей. Мы готовы остановиться там, где остановимся на момент заключения мира"", — сообщил Сорокин о содержании предполагаемых договоренностей.Военно-политический эксперт подчеркнул, что проблема США и Трампа заключается в резком падении их влияния — американский президент оказался неспособен реализовать даже достигнутые договоренности."Трамп не может заставить Зеленского отступить с территорий", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

