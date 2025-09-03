https://ukraina.ru/20250903/sorokin-tramp-ne-mozhet-zastavit-zelenskogo-uyti-iz-donbassa--dogovorennost-s-putinym-pod-ugrozoy-1068033374.html
Сорокин: Трамп не может заставить Зеленского уйти из Донбасса — договоренность с Путиным под угрозой
Президент США Дональд Трамп столкнулся с невозможностью заставить Владимира Зеленского отвести войска из Донбасса, что ставит под угрозу достигнутые ранее договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о территориальном размежевании
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт раскрыл предполагаемые условия договоренностей между лидерами России и США: отвод украинских войск из Донбасса в обмен на остановку российского наступления на границах Херсонской и Запорожской областей. Однако теперь Вашингтон вновь настаивает на встрече Путина с Владимиром Зеленским, что свидетельствует о срыве первоначальных договоренностей."Путин договорились с Трампом: "Вы уходите из Донбасса, а мы не будем претендовать на 100% территорий Херсонской и Запорожской областей. Мы готовы остановиться там, где остановимся на момент заключения мира"", — сообщил Сорокин о содержании предполагаемых договоренностей.Военно-политический эксперт подчеркнул, что проблема США и Трампа заключается в резком падении их влияния — американский президент оказался неспособен реализовать даже достигнутые договоренности."Трамп не может заставить Зеленского отступить с территорий", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт раскрыл предполагаемые условия договоренностей между лидерами России и США: отвод украинских войск из Донбасса в обмен на остановку российского наступления на границах Херсонской и Запорожской областей. Однако теперь Вашингтон вновь настаивает на встрече Путина с Владимиром Зеленским, что свидетельствует о срыве первоначальных договоренностей.
"Путин договорились с Трампом: "Вы уходите из Донбасса, а мы не будем претендовать на 100% территорий Херсонской и Запорожской областей. Мы готовы остановиться там, где остановимся на момент заключения мира"", — сообщил Сорокин о содержании предполагаемых договоренностей.
Военно-политический эксперт подчеркнул, что проблема США и Трампа заключается в резком падении их влияния — американский президент оказался неспособен реализовать даже достигнутые договоренности.
"Трамп не может заставить Зеленского отступить с территорий", — резюмировал собеседник издания.