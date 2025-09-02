https://ukraina.ru/20250902/1068010845.html

Николай Сорокин: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ

Николай Сорокин: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ - 02.09.2025 Украина.ру

Николай Сорокин: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ

Зеленский хочет переизбраться в первом туре. Второй тур – это всегда риск, что пожелания заказчика могут поменяться. И после перевыборов он будет готов на какую-то форму компромисса с Россией. Другое дело, что к тому времени ключевые пункты обороны ВСУ будут потеряны

2025-09-02T06:26

2025-09-02T06:26

2025-09-02T06:26

интервью

сво

украина

индия

донбасс

дональд трамп

шос

"азов"

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061164954_106:10:848:427_1920x0_80_0_0_ad8e684d9e5aec0ecfdc2e384c138ca3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай СорокинВстреча на Аляске и саммит в Вашингтоне не дали никаких результатов по Украине. Опять у нас ведутся разговоры в духе "Трамп хороший, глобалисты плохие" и "Они договорились, но не договорились". Теперь Путин едет на саммит ШОС, где встречается с лидерами Индии и Китая. А Си Цзиньпин вообще выступил с инициативой по созданию сообщества "глобального управления".- Николай Олегович, может быть теперь-то мы сможем опереться на позицию стран Глобального Юга, а не заботиться о том, что подумает Трамп, Зеленский и европейцы?- Речь идет о демонтаже монополярного мира. Теперь уже не на словах, а на деле. Экономики незападных стран растут в четыре раза быстрее экономик Запада. Совокупный валовый продукт незападных экономик на 10-15% превышает валовый продукт стран "семерки". Политическое влияние ведущих стран незападной протокоалиции растет из года в год.У этого незападного мира есть свои лидеры. Военный лидер – это Путин. Финансово-экономический лидер – это Си Цзиньпин. Он четко пытается монетизировать преимущества, которых достиг Китай и все страны Востока и Юга за последние 30 лет, а также слабость, которую демонстрирует Запад. Эта монетизация заключается в том, чтобы полностью снять тысячелетнюю проблему доминирования Запада.При этом Трамп совершил одну ошибку в своей игре, когда он пытался заставить часть крупного индийского капитала надавить на Моди.Примерно 56% индийского экспорта обложено пошлиной в 50%. Из-за этого индийские товары, связанные с легкой промышленностью (ткань, обувь, одежда) и предметами ширпотреба становятся неконкурентоспособными на американском рынке. Трамп сделал это, полагая, что деньги – основная мотивация людей. Он других механизмов просто не понимает, потому что всю жизнь жил в этой среде.Повторюсь, он пытался сделать так, чтобы индийские бизнес-элиты отстранили от власти Моди и его националистическую партию. Но это не получилось, потому что в политике Индии не все определяют доходы.Да, в случае пролонгации этих пошлин индийский ВВП упадет на 0,6-0,8%. Да, это существенно. Но если окажется так, что Индия, испугавшись каких-то американских барыг, она потеряет лицо. И перед собственными гражданами, и перед своими восточными соседями. В конце концов, как бы выглядел Моди в глазах Пакистана, если бы он на это пошел.И, судя по информации, которая небольшими ручейками просачивается с саммита ШОС, Трамп получит наращивание экспорта российской нефти в Индию. А когда Индия переработает российскую нефть в дизель, бензин и солярку, то получит огромный доход в бюджет. И тут еще неизвестно, чья возьмет с точки зрения экономики.Как вы знаете, Моди четыре раза не взял трубку, когда звонил Трамп. Честно говоря, я не слышал, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь игнорировал звонки американского президента. Моди дал понять, что США нанесли без пяти минут четвертой сверхдержаве тяжкое оскорбление. Пока Индии со Штатами говорить не о чем.- И как Трамп будет выкручиваться из ситуации, когда и с Россией надо договариваться, и с БРИКС надо бороться, но при этом он по-прежнему ни туда, ни сюда?- Проблема США и Трампа заключается в резком падении их влияния. Надо договариваться, но Трамп не может уговорить Зеленского уйти из Донбасса.Насколько я понимаю, расчет был такой. Путин договорились с Трампом: "Вы уходите из Донбасса, а мы не будем претендовать на 100% территорий Херсонской и Запорожской областей. Мы готовы остановиться там, где остановимся на момент заключения мира". Правда, мы имели в виду, что мир будет заключен не сразу, и мы к тому времени дойдем до границ Херсонской и Запорожской областей.То есть Путин с Трампом обо всем договорились. А теперь они снова орут, что необходима встреча Путина с Зеленским.- Трамп не может заставить Зеленского? Или все-таки не может?- Трамп не может заставить Зеленского отступить с территорий.- Из-за глобалистов?- Глобалисты – это не главное. С ними бы решили вопрос. Глобалисты тоже понимают, что чем дольше идет война, тем дальше пройдет российская армия. Им это тоже не надо. Проблема в нациках. Галичанских отморозков вроде Парубия, которого завалили третьего дня.Если Зеленский посмеет отдать приказ ВСУ отступить из Донбасса, Херсона и Запорожья, ему просто отрубят башку. И ликвидация Парубия – это попытка Банковой (координировал этот процесс Ермак) навести порядок в отношениях с ультраправыми националистами террористического направления.Дело в том, что за них голосуют до 20% электората. Это очень много. А Парубий много лет был посредником между нациками и Порошенко* и лично ненавидел Зеленского. И ликвидация Парубия позволит на какое-то время обрубить контакты между Порошенко и нациками. Зеленский хочет, чтобы нацики голосовали за него, потому что Юго-Восток за него сейчас голосовать не будет.Таким образом, ликвидация Парубия связана с предвыборными процессами.- Если Банковая зачищает руководство нациков перед выборами, выходит, что тактические перемирия тоже возможны?- Выборы возможны. Но только тогда, когда Зеленский на 100% будет уверен, что победит на них. Ему выгодно переизбраться и быть легитимным. А когда ему сообщают, что Порошенко* отбирает 20% электората и что Залужный победит его во втором туре, на такие выборы Зеленский не пойдет.- То, что из Украины отпустили часть молодежи – это тоже предвыборная технология?- Это означает, что Зеленский не верит, что война продлится больше двух лет. Когда этим ребятам исполнилось бы 25 лет, это было бы ценным пополнением для фронта. А он их отпускает. Видимо, Зеленский готовит свои условия для капитуляции, которую он преподнесет как победу.Тут есть еще один аспект. Основные избиратели на Украине – это женщины. Мужчины политикой не интересуются, а они за ней следят. А если женщины поймут, что их дети в безопасности, они четко проголосуют за Зеленского. При этом украинские женщины считают, что русских надо убивать. Они же патриотки, только за чужой счет.Одним словом, Парубий и молодежь – это звенья одной цепи.Более того, Зеленский хочет переизбраться в первом туре. Второй тур – это всегда риск, что пожелания заказчика могут поменяться. И после перевыборов он будет готов на какую-то форму компромисса с Россией. Другое дело, что к тому времени ключевые пункты обороны ВСУ будут потеряны.Киевский режим близко к тому, чтобы остаться без Купянска. Он уже наполовину зачищен российскими войсками. Дорога снабжения гарнизона будет перерезана в ближайшее время. Через Оскол по грязи много грузов ты не доставишь. Воздушный мост с помощью больших беспилотников ты не наладишь. А войска наши уже в городе.В Покровске у ВСУ тоже тяжелейшая ситуация. Город уже в огневой блокаде. Не сегодня-завтра он будет полностью блокирован. Наши войска давно взяли Первое Мая (южные окраины города) и продвигаются в застройке.Северо-восточные заслоны Красного Лимана у противника тоже рухнули.- Говорят, что там была какая-то массированная контратака ВСУ, но мы ее отбили.- Она осуществлялась силами батальона. Да, по меркам СВО она массированная, но не более того. Пока у Украины есть палочка-выручалочка в виде "Азова"**, который она бросает во все горячие точки. Но "Азов"** - один, а угрожаемых направлений от семи до девяти. И он несет потери в каждом бою.То есть наша тактика мелких порезов дает свои плоды. Притом, что объекты, которые мы штурмуем, не такие уж и мелкие. Купянск, Покровск и Константиновка, к которой мы подходим широким фронтом с юго-востока и юго-запада. В ближайшие два месяца они окажутся под нашим контролем.На мой взгляд, главное наше направление – это Северск.За последние две недели ВС РФ освободили Серебрянское лесничество и саму Серебрянку. Войска угрожают Северску с четырех сторон. Мало того, что Северск – это суперфортэця. Это ключ к каналу "Северский Донец-Донбасс". А в Донецке сейчас жесточайший дефицит питьевой воды и вообще водоснабжения. Люди стонут. Да, российское правительство принимает меры. Да, ездят водовозы. Но это же не выход из положения. Нужно разблокировать вход в канал, который находится в Северске. Из-за этого он нам втройне важен.Северск и Константиновка – это два ключа к освобождению всего Донбасса. После взятия Северска и Константиновка Славянск и Краматорск долго не удержатся. Внимательно следим за развитием событий.- Еще раз. Зеленский намерен досидеть до того момента, пока он не будет в состоянии переизбраться и заключить компромиссный мир. А мы рассчитываем на то, что пока он будет решать эти задачи, то Украина развалится?- Нет. Мы рассчитываем, что заберем 90% Донбасса. А Купянск – это не Донбасс. Это Харьков. Никто Купянск не отдаст. Войска остановятся там, куда они дойдут.- И мы за Харьков можем торговаться?- Конечно. Харьков находится в 70 километрах от Белгорода. Это русский город. Харьковчане – это русские люди. Даже если они попали под влияние бандеровской идеологии, в глубине души они все равно взращены в русской культуре. А от этого люди быстро очистятся.- А Херсон и Запорожье?- С Херсоном все хитро.Попыток форсировать Днепр мы не предпринимаем, но острова все заняли и предприняли один финт с трассой М-14 ("Николаев-Херсон"), по которой снабжается украинский гарнизон. Так вот ВС РФ на этой трассе установили мертвую зону. Это значит, что 10 километров трассы и 100 метров справа/слева от нее пристреляны разными системами (артиллерия и БПЛА) таким образом, что ни одна машина через эту зону проехать не может. Она либо уничтожается, либо повреждается. Посмотрите фотографии в интернете. Мы там уже сотни машин сожгли.То есть мы сделали так, что противник не сможет снабжать Херсон по трассе. А снабжать его по грунтовкам сложнее и затратнее. И эта мертвая зона будет расширяться.Полагаю, что штурм Херсона будет включать в себя два этапа.Там есть микрорайон, который называется Остров. Он делит Днепр на восточную и западную протоку. Восточная протока достаточно неширокая. Форсировать ее при предварительной артиллерийской, авиационной и БПЛА-подготовке, ликвидировав основные огневые точки противника, сложно, но можно. Как только армия овладеет микрорайоном Остров, оборона Херсона станет бессмысленной, потому что оттуда можно уничтожить вражеский гарнизон артиллерией и БПЛА. Город не такой уж большой.Последовательность действий будет такой: расширение килл-зоны, микрорайон Остров, весь Херсон.Что касается Запорожья, то мы неплохо там двигаемся. Не только со стороны юга Донбасса. Главное, что основательно зацепились за Степногорск. Это, по сути, маленький город с заброшенным Таврическим ГОКом.Думаю, ближайшая неделя определит, насколько будет ли наступление на Запорожском направлении направлено на столицу региона – город Запорожье.- То есть конституционные регионы мы будем забирать военным путем, а за Харьков, Одессу и другие наши хотелки – торговаться?- Все будет проходить в рамках импровизации, связанной с ситуацией на поле боя и в геополитике.Сейчас киевский режим прямо обвинил Китай в том, что он производит камеры для русских дронов. "Вы говорите, что русских не поддерживаете, а вы поставляете им оружие". То есть Запад в лице Украины пошел на резкой обострение с Китаем.Политика Трампа по пошлинам ничего не дала. Если Трамп не приедет на празднование окончания Второй мировой войны в Китай, это будет означать, что он испугался. Испугался того, что всему миру будет понятно, что его надувание щек ни к чему не приводит.Он уже прямо написал в своей соцсети, что Америка при Байдене слишком открыто показала свою слабость, чтобы сделать это еще раз. Трамп боится, что тот же Моди над ним вежливо, но посмеется. А если ему придется отменить эти пошлины, то будет еще смешнее.Я не исключаю, что Трамп отменит визит под благовидным предлогом. Он уже исчезал на несколько дней из публичного пространства. Ходили слухи, что он чуть ли не умер. Пресс-секретарю Белого дома пришлось это официально опровергать. По-человечески я его понимаю. Он хочет скрыться от проблем.- А нам нужен такой лидер, который бежит от проблем и не пытается их решить?- Это лучше, чем лидер, по приказу которого взлетают стратегические бомбардировщики, всплывают ядерные подлодки и открываются люки пусковых шахт. Трамп слишком бизнесмен, слишком шоумен. При этом он очень неглупый человек и все понимает. Он только сейчас понял, что полез не в свои дела.Казалось бы, прислушайся к Путину. Но за Трампом ездит свора, которая рассказывает ему, что Америка — это великая страна, и только на нее вся надежда. Ему с его характером сложно приспособиться к руководству такой сложной, управляемой из подполья державе, как США.- Полезет ли Европа на Украину и будет ли война с ней через два-три года?- Европа не полезет на Украину. Она действует по-другому. Европейские министерства обороны постепенно дают длительные отпуска или увольняют в запас офицеров, сержантов и отправляют их на Украину. Идет постепенное замещение украинских войск, которых физически не хватает, европейскими солдатами, сержантами и офицерами. Этот процесс зафиксирован и военными, и журналистами.Сегодня харьковские госпиталя переполнены французами. Французы вышли на первое место по количеству наемников. Причем лечат их западные медики, они не доверяют местным. Они стабилизируют состояние раненых в Харькове, а затем отправляют поездами в Польшу и Германию на реабилитацию.На втором месте по количеству наемников – чехи. На третьем месте – немцы, а поляки – аж на седьмом. Потому что есть засекреченная политика Минобороны, которая запрещает полякам вербоваться на Украину. Они уже наелись потерь за три года войны, и все поняли.На четвертом месте колумбийцы, потому что закончилась война картелей, огромное количество боевиков осталось без работы. Теперь специально обученные люди вербуют их на службу в ВСУ за очень большие для колумбийцев деньги.Всего наемников армии Украины не менее 70 тысяч, порядка 10% от всей численности ВСУ. Их доля будет только расти. То есть нам надо готовиться к тому, что мы будем воевать с натовцами и их наемниками.- Тогда, получается, у Зеленского есть шанс продержаться еще пару лет?- У Зеленского есть шанс переизбраться и продержаться еще два-три года, пока наши войска не подойдут к Одессе и Киеву. Тогда он сможет уехать во Львов, хотя там его недолюбливают. Президентом в изгнании он может быть до конца жизни и "руководить" Украиной из Канады или Израиля. Расслабляться нам пока рано.* внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20250503/1062852842.html

https://ukraina.ru/20250901/aleksey-kupriyanov-v-indii-do-sikh-por-ne-vse-znayut-chto-ukraina--otdelnaya-ot-rossii-strana-1067988018.html

украина

индия

донбасс

китай

россия

купянск

северск

константиновка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, украина, индия, донбасс, дональд трамп, шос, "азов", владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, выборы, китай, андрей парубий, переговоры, россия, дроны, купянск, северск, константиновка