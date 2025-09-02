Николай Сорокин: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ
Зеленский хочет переизбраться в первом туре. Второй тур – это всегда риск, что пожелания заказчика могут поменяться. И после перевыборов он будет готов на какую-то форму компромисса с Россией. Другое дело, что к тому времени ключевые пункты обороны ВСУ будут потеряны
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Встреча на Аляске и саммит в Вашингтоне не дали никаких результатов по Украине. Опять у нас ведутся разговоры в духе "Трамп хороший, глобалисты плохие" и "Они договорились, но не договорились". Теперь Путин едет на саммит ШОС, где встречается с лидерами Индии и Китая. А Си Цзиньпин вообще выступил с инициативой по созданию сообщества "глобального управления".
- Николай Олегович, может быть теперь-то мы сможем опереться на позицию стран Глобального Юга, а не заботиться о том, что подумает Трамп, Зеленский и европейцы?
- Речь идет о демонтаже монополярного мира. Теперь уже не на словах, а на деле. Экономики незападных стран растут в четыре раза быстрее экономик Запада. Совокупный валовый продукт незападных экономик на 10-15% превышает валовый продукт стран "семерки". Политическое влияние ведущих стран незападной протокоалиции растет из года в год.
У этого незападного мира есть свои лидеры. Военный лидер – это Путин. Финансово-экономический лидер – это Си Цзиньпин. Он четко пытается монетизировать преимущества, которых достиг Китай и все страны Востока и Юга за последние 30 лет, а также слабость, которую демонстрирует Запад. Эта монетизация заключается в том, чтобы полностью снять тысячелетнюю проблему доминирования Запада.
При этом Трамп совершил одну ошибку в своей игре, когда он пытался заставить часть крупного индийского капитала надавить на Моди.
Примерно 56% индийского экспорта обложено пошлиной в 50%. Из-за этого индийские товары, связанные с легкой промышленностью (ткань, обувь, одежда) и предметами ширпотреба становятся неконкурентоспособными на американском рынке. Трамп сделал это, полагая, что деньги – основная мотивация людей. Он других механизмов просто не понимает, потому что всю жизнь жил в этой среде.
Повторюсь, он пытался сделать так, чтобы индийские бизнес-элиты отстранили от власти Моди и его националистическую партию. Но это не получилось, потому что в политике Индии не все определяют доходы.
Да, в случае пролонгации этих пошлин индийский ВВП упадет на 0,6-0,8%. Да, это существенно. Но если окажется так, что Индия, испугавшись каких-то американских барыг, она потеряет лицо. И перед собственными гражданами, и перед своими восточными соседями. В конце концов, как бы выглядел Моди в глазах Пакистана, если бы он на это пошел.
И, судя по информации, которая небольшими ручейками просачивается с саммита ШОС, Трамп получит наращивание экспорта российской нефти в Индию. А когда Индия переработает российскую нефть в дизель, бензин и солярку, то получит огромный доход в бюджет. И тут еще неизвестно, чья возьмет с точки зрения экономики.
Как вы знаете, Моди четыре раза не взял трубку, когда звонил Трамп. Честно говоря, я не слышал, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь игнорировал звонки американского президента. Моди дал понять, что США нанесли без пяти минут четвертой сверхдержаве тяжкое оскорбление. Пока Индии со Штатами говорить не о чем.
- И как Трамп будет выкручиваться из ситуации, когда и с Россией надо договариваться, и с БРИКС надо бороться, но при этом он по-прежнему ни туда, ни сюда?
- Проблема США и Трампа заключается в резком падении их влияния. Надо договариваться, но Трамп не может уговорить Зеленского уйти из Донбасса.
Насколько я понимаю, расчет был такой. Путин договорились с Трампом: "Вы уходите из Донбасса, а мы не будем претендовать на 100% территорий Херсонской и Запорожской областей. Мы готовы остановиться там, где остановимся на момент заключения мира". Правда, мы имели в виду, что мир будет заключен не сразу, и мы к тому времени дойдем до границ Херсонской и Запорожской областей.
То есть Путин с Трампом обо всем договорились. А теперь они снова орут, что необходима встреча Путина с Зеленским.
- Трамп не может заставить Зеленского? Или все-таки не может?
- Трамп не может заставить Зеленского отступить с территорий.
- Из-за глобалистов?
- Глобалисты – это не главное. С ними бы решили вопрос. Глобалисты тоже понимают, что чем дольше идет война, тем дальше пройдет российская армия. Им это тоже не надо. Проблема в нациках. Галичанских отморозков вроде Парубия, которого завалили третьего дня.
Если Зеленский посмеет отдать приказ ВСУ отступить из Донбасса, Херсона и Запорожья, ему просто отрубят башку. И ликвидация Парубия – это попытка Банковой (координировал этот процесс Ермак) навести порядок в отношениях с ультраправыми националистами террористического направления.
Дело в том, что за них голосуют до 20% электората. Это очень много. А Парубий много лет был посредником между нациками и Порошенко* и лично ненавидел Зеленского. И ликвидация Парубия позволит на какое-то время обрубить контакты между Порошенко и нациками. Зеленский хочет, чтобы нацики голосовали за него, потому что Юго-Восток за него сейчас голосовать не будет.
Таким образом, ликвидация Парубия связана с предвыборными процессами.
- Если Банковая зачищает руководство нациков перед выборами, выходит, что тактические перемирия тоже возможны?
- Выборы возможны. Но только тогда, когда Зеленский на 100% будет уверен, что победит на них. Ему выгодно переизбраться и быть легитимным. А когда ему сообщают, что Порошенко* отбирает 20% электората и что Залужный победит его во втором туре, на такие выборы Зеленский не пойдет.
- То, что из Украины отпустили часть молодежи – это тоже предвыборная технология?
- Это означает, что Зеленский не верит, что война продлится больше двух лет. Когда этим ребятам исполнилось бы 25 лет, это было бы ценным пополнением для фронта. А он их отпускает. Видимо, Зеленский готовит свои условия для капитуляции, которую он преподнесет как победу.
Тут есть еще один аспект. Основные избиратели на Украине – это женщины. Мужчины политикой не интересуются, а они за ней следят. А если женщины поймут, что их дети в безопасности, они четко проголосуют за Зеленского. При этом украинские женщины считают, что русских надо убивать. Они же патриотки, только за чужой счет.
Одним словом, Парубий и молодежь – это звенья одной цепи.
Более того, Зеленский хочет переизбраться в первом туре. Второй тур – это всегда риск, что пожелания заказчика могут поменяться. И после перевыборов он будет готов на какую-то форму компромисса с Россией. Другое дело, что к тому времени ключевые пункты обороны ВСУ будут потеряны.
Киевский режим близко к тому, чтобы остаться без Купянска. Он уже наполовину зачищен российскими войсками. Дорога снабжения гарнизона будет перерезана в ближайшее время. Через Оскол по грязи много грузов ты не доставишь. Воздушный мост с помощью больших беспилотников ты не наладишь. А войска наши уже в городе.
В Покровске у ВСУ тоже тяжелейшая ситуация. Город уже в огневой блокаде. Не сегодня-завтра он будет полностью блокирован. Наши войска давно взяли Первое Мая (южные окраины города) и продвигаются в застройке.
Северо-восточные заслоны Красного Лимана у противника тоже рухнули.
- Говорят, что там была какая-то массированная контратака ВСУ, но мы ее отбили.
- Она осуществлялась силами батальона. Да, по меркам СВО она массированная, но не более того. Пока у Украины есть палочка-выручалочка в виде "Азова"**, который она бросает во все горячие точки. Но "Азов"** - один, а угрожаемых направлений от семи до девяти. И он несет потери в каждом бою.
То есть наша тактика мелких порезов дает свои плоды. Притом, что объекты, которые мы штурмуем, не такие уж и мелкие. Купянск, Покровск и Константиновка, к которой мы подходим широким фронтом с юго-востока и юго-запада. В ближайшие два месяца они окажутся под нашим контролем.
На мой взгляд, главное наше направление – это Северск.
За последние две недели ВС РФ освободили Серебрянское лесничество и саму Серебрянку. Войска угрожают Северску с четырех сторон. Мало того, что Северск – это суперфортэця. Это ключ к каналу "Северский Донец-Донбасс". А в Донецке сейчас жесточайший дефицит питьевой воды и вообще водоснабжения. Люди стонут. Да, российское правительство принимает меры. Да, ездят водовозы. Но это же не выход из положения. Нужно разблокировать вход в канал, который находится в Северске. Из-за этого он нам втройне важен.
Северск и Константиновка – это два ключа к освобождению всего Донбасса. После взятия Северска и Константиновка Славянск и Краматорск долго не удержатся. Внимательно следим за развитием событий.
- Еще раз. Зеленский намерен досидеть до того момента, пока он не будет в состоянии переизбраться и заключить компромиссный мир. А мы рассчитываем на то, что пока он будет решать эти задачи, то Украина развалится?
- Нет. Мы рассчитываем, что заберем 90% Донбасса. А Купянск – это не Донбасс. Это Харьков. Никто Купянск не отдаст. Войска остановятся там, куда они дойдут.
- И мы за Харьков можем торговаться?
- Конечно. Харьков находится в 70 километрах от Белгорода. Это русский город. Харьковчане – это русские люди. Даже если они попали под влияние бандеровской идеологии, в глубине души они все равно взращены в русской культуре. А от этого люди быстро очистятся.
- А Херсон и Запорожье?
- С Херсоном все хитро.
Попыток форсировать Днепр мы не предпринимаем, но острова все заняли и предприняли один финт с трассой М-14 ("Николаев-Херсон"), по которой снабжается украинский гарнизон. Так вот ВС РФ на этой трассе установили мертвую зону. Это значит, что 10 километров трассы и 100 метров справа/слева от нее пристреляны разными системами (артиллерия и БПЛА) таким образом, что ни одна машина через эту зону проехать не может. Она либо уничтожается, либо повреждается. Посмотрите фотографии в интернете. Мы там уже сотни машин сожгли.
То есть мы сделали так, что противник не сможет снабжать Херсон по трассе. А снабжать его по грунтовкам сложнее и затратнее. И эта мертвая зона будет расширяться.
Полагаю, что штурм Херсона будет включать в себя два этапа.
Там есть микрорайон, который называется Остров. Он делит Днепр на восточную и западную протоку. Восточная протока достаточно неширокая. Форсировать ее при предварительной артиллерийской, авиационной и БПЛА-подготовке, ликвидировав основные огневые точки противника, сложно, но можно. Как только армия овладеет микрорайоном Остров, оборона Херсона станет бессмысленной, потому что оттуда можно уничтожить вражеский гарнизон артиллерией и БПЛА. Город не такой уж большой.
Последовательность действий будет такой: расширение килл-зоны, микрорайон Остров, весь Херсон.
Что касается Запорожья, то мы неплохо там двигаемся. Не только со стороны юга Донбасса. Главное, что основательно зацепились за Степногорск. Это, по сути, маленький город с заброшенным Таврическим ГОКом.
Думаю, ближайшая неделя определит, насколько будет ли наступление на Запорожском направлении направлено на столицу региона – город Запорожье.
- То есть конституционные регионы мы будем забирать военным путем, а за Харьков, Одессу и другие наши хотелки – торговаться?
- Все будет проходить в рамках импровизации, связанной с ситуацией на поле боя и в геополитике.
Сейчас киевский режим прямо обвинил Китай в том, что он производит камеры для русских дронов. "Вы говорите, что русских не поддерживаете, а вы поставляете им оружие". То есть Запад в лице Украины пошел на резкой обострение с Китаем.
Политика Трампа по пошлинам ничего не дала. Если Трамп не приедет на празднование окончания Второй мировой войны в Китай, это будет означать, что он испугался. Испугался того, что всему миру будет понятно, что его надувание щек ни к чему не приводит.
Он уже прямо написал в своей соцсети, что Америка при Байдене слишком открыто показала свою слабость, чтобы сделать это еще раз. Трамп боится, что тот же Моди над ним вежливо, но посмеется. А если ему придется отменить эти пошлины, то будет еще смешнее.
Я не исключаю, что Трамп отменит визит под благовидным предлогом. Он уже исчезал на несколько дней из публичного пространства. Ходили слухи, что он чуть ли не умер. Пресс-секретарю Белого дома пришлось это официально опровергать. По-человечески я его понимаю. Он хочет скрыться от проблем.
- А нам нужен такой лидер, который бежит от проблем и не пытается их решить?
- Это лучше, чем лидер, по приказу которого взлетают стратегические бомбардировщики, всплывают ядерные подлодки и открываются люки пусковых шахт. Трамп слишком бизнесмен, слишком шоумен. При этом он очень неглупый человек и все понимает. Он только сейчас понял, что полез не в свои дела.
Казалось бы, прислушайся к Путину. Но за Трампом ездит свора, которая рассказывает ему, что Америка — это великая страна, и только на нее вся надежда. Ему с его характером сложно приспособиться к руководству такой сложной, управляемой из подполья державе, как США.
- Полезет ли Европа на Украину и будет ли война с ней через два-три года?
- Европа не полезет на Украину. Она действует по-другому. Европейские министерства обороны постепенно дают длительные отпуска или увольняют в запас офицеров, сержантов и отправляют их на Украину. Идет постепенное замещение украинских войск, которых физически не хватает, европейскими солдатами, сержантами и офицерами. Этот процесс зафиксирован и военными, и журналистами.
Сегодня харьковские госпиталя переполнены французами. Французы вышли на первое место по количеству наемников. Причем лечат их западные медики, они не доверяют местным. Они стабилизируют состояние раненых в Харькове, а затем отправляют поездами в Польшу и Германию на реабилитацию.
На втором месте по количеству наемников – чехи. На третьем месте – немцы, а поляки – аж на седьмом. Потому что есть засекреченная политика Минобороны, которая запрещает полякам вербоваться на Украину. Они уже наелись потерь за три года войны, и все поняли.
На четвертом месте колумбийцы, потому что закончилась война картелей, огромное количество боевиков осталось без работы. Теперь специально обученные люди вербуют их на службу в ВСУ за очень большие для колумбийцев деньги.
Всего наемников армии Украины не менее 70 тысяч, порядка 10% от всей численности ВСУ. Их доля будет только расти. То есть нам надо готовиться к тому, что мы будем воевать с натовцами и их наемниками.
- Тогда, получается, у Зеленского есть шанс продержаться еще пару лет?
- У Зеленского есть шанс переизбраться и продержаться еще два-три года, пока наши войска не подойдут к Одессе и Киеву. Тогда он сможет уехать во Львов, хотя там его недолюбливают. Президентом в изгнании он может быть до конца жизни и "руководить" Украиной из Канады или Израиля. Расслабляться нам пока рано.
