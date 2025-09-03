https://ukraina.ru/20250903/odessa-vstrechaet-den-goroda-v-okkupatsii-raduyas-ubiystvu-parubiya-1068098847.html
Во вторник, 2 сентября, Южная Пальмира отмечала традиционный День города в честь основания в 1794 году при Екатерине II. Однако украинские националисты до сих пор пытаются искусственно состарить Одессу, заявляя, что она была основана отнюдь не при Российской империи.
Мэра города, который дежурными речами поздравил жителей, националисты из организации "Деколонизация" обвинили в нарушении законов о декоммунизации и дерусификации. По их утверждению, Одесса — "украинская", а её дата основания — 1415 год, когда в этом регионе и близко не было людей, считающих себя украинцами.На мэра города Геннадия Труханова также подают в суд за публичное упоминание в своём поздравлении имён знаменитых одесситов — Исаака Бабеля, Константина Паустовского и Леонида Утёсова, поскольку все эти деятели культуры и искусства подпадают под закон о декоммунизации. Иными словами, националисты считают преступлением даже произнесение этих имён.Чтобы вытравить из Одессы сам дух города, 2 сентября центр города наводнили персонажи, далёкие от всего, что ассоциируется с "жемчужиной у моря", — кобзари в вышиванках и декорации, изображающие сельские соломенные хатки. В День города националисты с особым упорством цеплялись к одесситам, которые продолжают разговаривать на русском языке. В этот день городские паблики и чаты заполонили не только кадры насильственной мобилизации, но и драки, вызванные языковым вопросом или прослушиванием советских или русских песен.Одесский анархист Вячеслав Азаров в День города отмечает, что такое "переформатирование" города началось с Евромайдана, поэтому уже одиннадцатый год Одесса продолжает борьбу за свою личность, непохожесть и особенность.Бывший "Слуга народа", а ныне беглец в Лондоне Артём Дмитрук, поздравляя свой город с годовщиной основания, пишет, что сегодня Одесса нуждается в правде и защите. "Я верю: мы сможем вернуть городу мир и достоинство, чтобы он снова жил не страхом, а надеждой", — подчёркивает беглый депутат Рады.Вспоминали в Одессе на этой неделе и трагическую поворотную дату, после которой город усиленно стали "ломать через колено", — 2 мая 2014 года. Об этом напомнило убийство нациста Андрея Парубия, которого считают одним из организаторов массового убийства одесситов.Националист Виталий Портников (из обслуги Петра Порошенко*) с возмущением рассказывает на телеканале "Эспрессо", что в Одессе радуются убийству Парубия. На основе анализа реакции в соцсетях он делает вывод, что многие жители Одессы остаются носителями "российского менталитета"."Они каждый день рискуют смертью, но они продолжают быть представителями российской политической философии. Для них до сих пор Парубий — больший враг, чем Путин. Они до сих пор думают, что, если бы таких, как Парубий, не было, они бы жили в сердечном понимании с Россией", — негодует Портников.Украинский политический деятель Сергей Доротич, вынужденный бежать из Украины, говорит, что убийством Парубия заметают следы событий в Одессе 2 мая. "Теперь спросить не с кого, потому что трупы не отвечают. Ответа на вопросы мы не получим", — резюмирует Доротич.Особую тревогу у националистов, пытающихся задавить одесский дух, на днях вызвало изображение карты, представленной начальником Генштаба Валерием Герасимовым на брифинге Минобороны РФ. На ней Одесская и Николаевская области показаны уже как часть России.Украинское издание "Страна" в связи с этим напоминает, что среди украинских экспертов нередко можно встретить мнение, что целью РФ является также захват Одесской и Николаевской областей, чтобы полностью отрезать Украину от моря и получить коридор к Приднестровью.Депутат Александр Дубинский пишет, что россияне готовят масштабное наступление в случае отказа Зеленского от переговоров и уступок. Основными целями он называет Ровно и Одессу для перекрытия выходов к морю и западной границе, откуда идёт военная помощь.Украинские блогеры подозревают, что именно из-за планов РФ на этот регион Одессу так усиленно зачищают от мужчин в ходе "бусификации". "В Одессе продолжается силовая земобилизация. Людей забирают с улиц, остановок, рынков, выламывают двери в подъездах, работают без опознавательных знаков. Это уже не кадровый учёт, а системная зачистка", — пишет в начале сентября украинский телеграм-канал "XUA-фото войны".Одним из следствий террора стали и расстрелы на границе. Именно в День города украинские пограничники отрапортовали, что одного из одесситов застрелили на границе с Молдавией. Гибель "ухилянтов" на границе ранее подавалась киевским режимом как несчастные случаи. Сейчас же, чтобы запугать беглецов, власти уже открыто говорят, что стреляют в одесситов на поражение.Читайте также: Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах* состоит в формировании, признанном в РФ экстремистским
