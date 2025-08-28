Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/vozdushnye-trevogi-po-18-chasov-v-den-prizyvy-zabyt-pro-svyaz-i-internet-chto-proiskhodit-v-sumakh-1067784330.html
Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах
Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах - 28.08.2025 Украина.ру
Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах
В северо-восточном углу Украины, в Сумской области, после серии ударов в большинстве районов 27 августа пропали свет, мобильная связь, газ и вода. В самом городе Сумы все объекты водоканала обесточены, частично отсутствует электричество, по городу курсируют только автобусы.
2025-08-28T12:26
2025-08-28T12:27
эксклюзив
сумская область
сумы
россия
мирошник
владимир зеленский
вооруженные силы украины
кабмин
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063889203_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_abe9a6efbb139f0c26ab3c1145d31811.jpg
Спустя сутки после удара лишь в нескольких районах города смогли организовать подвоз технической воды."Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации электроснабжения", — заявляют в городском водоканале.В компании "Сумыоблэнерго" 27 августа призывают жителей города ни в коем случае не писать в городских чатах, появился ли свет. Компания утверждает, что россияне прекрасно знают энергосистему Сумской области и её потенциал, но читают сообщения в пабликах и соцсетях, откуда якобы берут "львиную долю информации о состоянии энергосистемы", а днём с дрона, дескать, трудно понять, в каких районах есть свет.Редактор сумского издания "Кордон.Медиа" Олеся Боровик рассказывает, что в последнее время изменилась тактика ударов "Гераней" по региону. По её словам, если раньше атаковали один-два дрона, то теперь сразу атакуют по пять БПЛА, которые летят на большой высоте, незаметные для радаров и "выныривают" уже возле самого объекта.Как и осенью–зимой 2023 года, с 26 августа по всему центру города тарахтят генераторы возле кафе, аптек и магазинчиков. Однако более половины заведений стоят закрытыми. Многие из мелких предпринимателей не могут позволить себе генераторы.Местные власти обещают всё починить, но намекают, что с наступлением осени регион вообще может остаться без этих благ цивилизации, поскольку на ремонт нет ни денег, ни людей. Жалобы на отсутствие денег на ремонт звучат из Сум каждую неделю. Затем Кабмин рапортует о выделении дополнительных средств. На этой неделе, например, дополнительно было выделено 46 миллионов гривен (115 миллионов уже "освоены") на ремонт частично разрушенной Ахтырской ТЭЦ, которая находится совсем недалеко от границы. По факту же обычно ремонт не производится, а средства списываются "следующим ударом", вне зависимости от его реальных последствий.Гражданское население пытаются утешать отсылками к истории, когда современных благ цивилизации не существовало. "Помните, как наши родители жили без мобильных, без интернета, и ничего такого не случилось", — утешает сумчан украинское издание "Громадське" в репортаже из Сумской области, как бы забывая, что ещё ранее люди жили без канализации и общественного транспорта. В своё время сумчане жили и без нынешней украинской власти и тоже — "ничего такого не случилось".Воздушные тревоги в Сумах длятся по 18 часов в день. Тем не менее заместитель главы Сумского райсовета Владимир Бицак рассказывает, что людей из Сум эвакуировать не планируют, чтобы "не показать слабость врагу". Иными словами, формально пенсионеры и дети должны оставаться в прифронтовом городе назло россиянам, хотя в реальности их просто негде разместить.Украинские военные сообщают о некоторых успехах ВСУ в Сумской области, что связывают с переброской российских подразделений в Запорожскую область и под Покровск. Украинский военкор Богдан Мирошников называет это стратегической перегруппировкой. "На Сумщине, конечно, есть успехи с нашей стороны, и, возможно, будут дальше, потому что враг снял чуть ли не 70% резервов и 20% основных сил", — пишет Мирошников. На прошлой неделе Зеленский обещал, что через несколько месяцев ВСУ вытеснят армию РФ из Сумской области. На том основании, что ВС РФ "не создали буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, обозреватель немецкой Bild Юлиан Рёпке делает вывод, что летнее наступление российской армии якобы провалилось, игнорируя её продвижение по всей линии фронта.Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет 26 августа, что Зеленский снял с Купянского направления резервы, чтобы спасти ситуацию на Сумском направлении, в результате чего оборона Купянска рушится, логистика ВСУ уже нарушена, что может привести к образованию котла на этом направлении.Такая концентрация внимания Зеленского именно на Сумском направлении, как и на попытках прорыва в Белгородскую и Курскую области, вызывает у украинских националистов некоторые подозрения. Одни считают, что Зеленский таким хитрым манёвром хочет "сдать" Донбасс. Другие считают, что британским хозяевам Зеленского не так важен Донбасс, сколько сохранение территорий, с которых ближе всего можно будет бить по Москве в случае нового конфликта. Ведь преимущественно из Сумской области дроны регулярно направляются в Белгородскую, Воронежскую и Курскую области, а также могут достигать Московской области.Читайте также: Смертность впятеро превышает рождаемость, люди просто исчезают. Что происходит в Харькове
сумская область
сумы
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063889203_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_aa7b106fdd33808d721da08a0e4d2b5b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сумская область, сумы, россия, мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, кабмин, bild
Эксклюзив, Сумская область, Сумы, Россия, Мирошник, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Кабмин, Bild

Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах

12:26 28.08.2025 (обновлено: 12:27 28.08.2025)
 
© ФотоЗеленский у города Сумы
Зеленский у города Сумы - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В северо-восточном углу Украины, в Сумской области, после серии ударов в большинстве районов 27 августа пропали свет, мобильная связь, газ и вода. В самом городе Сумы все объекты водоканала обесточены, частично отсутствует электричество, по городу курсируют только автобусы.
Спустя сутки после удара лишь в нескольких районах города смогли организовать подвоз технической воды.
"Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации электроснабжения", — заявляют в городском водоканале.
В компании "Сумыоблэнерго" 27 августа призывают жителей города ни в коем случае не писать в городских чатах, появился ли свет. Компания утверждает, что россияне прекрасно знают энергосистему Сумской области и её потенциал, но читают сообщения в пабликах и соцсетях, откуда якобы берут "львиную долю информации о состоянии энергосистемы", а днём с дрона, дескать, трудно понять, в каких районах есть свет.
Редактор сумского издания "Кордон.Медиа" Олеся Боровик рассказывает, что в последнее время изменилась тактика ударов "Гераней" по региону. По её словам, если раньше атаковали один-два дрона, то теперь сразу атакуют по пять БПЛА, которые летят на большой высоте, незаметные для радаров и "выныривают" уже возле самого объекта.
Как и осенью–зимой 2023 года, с 26 августа по всему центру города тарахтят генераторы возле кафе, аптек и магазинчиков. Однако более половины заведений стоят закрытыми. Многие из мелких предпринимателей не могут позволить себе генераторы.
Местные власти обещают всё починить, но намекают, что с наступлением осени регион вообще может остаться без этих благ цивилизации, поскольку на ремонт нет ни денег, ни людей. Жалобы на отсутствие денег на ремонт звучат из Сум каждую неделю. Затем Кабмин рапортует о выделении дополнительных средств. На этой неделе, например, дополнительно было выделено 46 миллионов гривен (115 миллионов уже "освоены") на ремонт частично разрушенной Ахтырской ТЭЦ, которая находится совсем недалеко от границы. По факту же обычно ремонт не производится, а средства списываются "следующим ударом", вне зависимости от его реальных последствий.
Гражданское население пытаются утешать отсылками к истории, когда современных благ цивилизации не существовало. "Помните, как наши родители жили без мобильных, без интернета, и ничего такого не случилось", — утешает сумчан украинское издание "Громадське" в репортаже из Сумской области, как бы забывая, что ещё ранее люди жили без канализации и общественного транспорта. В своё время сумчане жили и без нынешней украинской власти и тоже — "ничего такого не случилось".
Воздушные тревоги в Сумах длятся по 18 часов в день. Тем не менее заместитель главы Сумского райсовета Владимир Бицак рассказывает, что людей из Сум эвакуировать не планируют, чтобы "не показать слабость врагу". Иными словами, формально пенсионеры и дети должны оставаться в прифронтовом городе назло россиянам, хотя в реальности их просто негде разместить.
Украинские военные сообщают о некоторых успехах ВСУ в Сумской области, что связывают с переброской российских подразделений в Запорожскую область и под Покровск. Украинский военкор Богдан Мирошников называет это стратегической перегруппировкой.
"На Сумщине, конечно, есть успехи с нашей стороны, и, возможно, будут дальше, потому что враг снял чуть ли не 70% резервов и 20% основных сил", — пишет Мирошников. На прошлой неделе Зеленский обещал, что через несколько месяцев ВСУ вытеснят армию РФ из Сумской области. На том основании, что ВС РФ "не создали буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, обозреватель немецкой Bild Юлиан Рёпке делает вывод, что летнее наступление российской армии якобы провалилось, игнорируя её продвижение по всей линии фронта.
Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет 26 августа, что Зеленский снял с Купянского направления резервы, чтобы спасти ситуацию на Сумском направлении, в результате чего оборона Купянска рушится, логистика ВСУ уже нарушена, что может привести к образованию котла на этом направлении.
Такая концентрация внимания Зеленского именно на Сумском направлении, как и на попытках прорыва в Белгородскую и Курскую области, вызывает у украинских националистов некоторые подозрения. Одни считают, что Зеленский таким хитрым манёвром хочет "сдать" Донбасс. Другие считают, что британским хозяевам Зеленского не так важен Донбасс, сколько сохранение территорий, с которых ближе всего можно будет бить по Москве в случае нового конфликта. Ведь преимущественно из Сумской области дроны регулярно направляются в Белгородскую, Воронежскую и Курскую области, а также могут достигать Московской области.
Читайте также: Смертность впятеро превышает рождаемость, люди просто исчезают. Что происходит в Харькове
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСумская областьСумыРоссияМирошникВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКабминBild
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:58Вышинский являл собой пример непреклонного мужества - Киселёв
13:45Стало известно, кому Венгрия запретила въезд в страну после атаки на нефтепровод "Дружба"
13:33Военкор Ермаков: ВС РФ необходимо в первую очередь лишить Украину железнодорожной логистики
13:28Армия России добивает ВСУ на Северском направления
13:21Пленный украинский оператор ударных БПЛА признался, что обучался в Британии
13:19Грозят санкциями, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 августа
13:07Командир отделения БПЛА штурмовой роты "В" "Серб": Мы хотим искупить вину и вернуться честными людьми
13:07Аркадий Стругацкий. К столетию Писателя…
13:02Поражены транспортные и энергетические узлы Винницкой области: фото и видео
12:55ВС РФ нанесли групповой удар с применением "Кинжалов" по ВПК и военным авиабазам Украины - Минобороны
12:50Выяснились последствия ударов по авиационным логистическим хабам ВСУ — Староконстантинов и Коломыя
12:43Церемония прощания с журналистом медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в Москве
12:35Бывший следователь Национального антикоррупционного бюро Украины бежала в ЕС с документами о коррупции
12:27Базу отдыха эвакуировали после падения обломков БПЛА в лесном массиве под Геленджиком
12:26Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах
12:25Подразделениями российской "Южной" группировки войск освобождён населённый пункт Нелеповка в ДНР
12:18Ялтинца приговорили за экстремизм в соцсетях
12:05Продажа молодых украинцев Западу или подкуп "картонок": Зеленский разрешил выезд молодёжи
12:00ВКС РФ разнесли пункт управления БПЛА Украины на Купянском направлении. Новости к 12:00 28 августа
11:39Глава Минэкономики Словакии рассказала о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"
Лента новостейМолния