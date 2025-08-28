https://ukraina.ru/20250828/vozdushnye-trevogi-po-18-chasov-v-den-prizyvy-zabyt-pro-svyaz-i-internet-chto-proiskhodit-v-sumakh-1067784330.html

Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах

Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах - 28.08.2025

Воздушные тревоги по 18 часов в день, призывы забыть про связь и интернет. Что происходит в Сумах

В северо-восточном углу Украины, в Сумской области, после серии ударов в большинстве районов 27 августа пропали свет, мобильная связь, газ и вода. В самом городе Сумы все объекты водоканала обесточены, частично отсутствует электричество, по городу курсируют только автобусы.

Спустя сутки после удара лишь в нескольких районах города смогли организовать подвоз технической воды."Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации электроснабжения", — заявляют в городском водоканале.В компании "Сумыоблэнерго" 27 августа призывают жителей города ни в коем случае не писать в городских чатах, появился ли свет. Компания утверждает, что россияне прекрасно знают энергосистему Сумской области и её потенциал, но читают сообщения в пабликах и соцсетях, откуда якобы берут "львиную долю информации о состоянии энергосистемы", а днём с дрона, дескать, трудно понять, в каких районах есть свет.Редактор сумского издания "Кордон.Медиа" Олеся Боровик рассказывает, что в последнее время изменилась тактика ударов "Гераней" по региону. По её словам, если раньше атаковали один-два дрона, то теперь сразу атакуют по пять БПЛА, которые летят на большой высоте, незаметные для радаров и "выныривают" уже возле самого объекта.Как и осенью–зимой 2023 года, с 26 августа по всему центру города тарахтят генераторы возле кафе, аптек и магазинчиков. Однако более половины заведений стоят закрытыми. Многие из мелких предпринимателей не могут позволить себе генераторы.Местные власти обещают всё починить, но намекают, что с наступлением осени регион вообще может остаться без этих благ цивилизации, поскольку на ремонт нет ни денег, ни людей. Жалобы на отсутствие денег на ремонт звучат из Сум каждую неделю. Затем Кабмин рапортует о выделении дополнительных средств. На этой неделе, например, дополнительно было выделено 46 миллионов гривен (115 миллионов уже "освоены") на ремонт частично разрушенной Ахтырской ТЭЦ, которая находится совсем недалеко от границы. По факту же обычно ремонт не производится, а средства списываются "следующим ударом", вне зависимости от его реальных последствий.Гражданское население пытаются утешать отсылками к истории, когда современных благ цивилизации не существовало. "Помните, как наши родители жили без мобильных, без интернета, и ничего такого не случилось", — утешает сумчан украинское издание "Громадське" в репортаже из Сумской области, как бы забывая, что ещё ранее люди жили без канализации и общественного транспорта. В своё время сумчане жили и без нынешней украинской власти и тоже — "ничего такого не случилось".Воздушные тревоги в Сумах длятся по 18 часов в день. Тем не менее заместитель главы Сумского райсовета Владимир Бицак рассказывает, что людей из Сум эвакуировать не планируют, чтобы "не показать слабость врагу". Иными словами, формально пенсионеры и дети должны оставаться в прифронтовом городе назло россиянам, хотя в реальности их просто негде разместить.Украинские военные сообщают о некоторых успехах ВСУ в Сумской области, что связывают с переброской российских подразделений в Запорожскую область и под Покровск. Украинский военкор Богдан Мирошников называет это стратегической перегруппировкой. "На Сумщине, конечно, есть успехи с нашей стороны, и, возможно, будут дальше, потому что враг снял чуть ли не 70% резервов и 20% основных сил", — пишет Мирошников. На прошлой неделе Зеленский обещал, что через несколько месяцев ВСУ вытеснят армию РФ из Сумской области. На том основании, что ВС РФ "не создали буферную зону" в Сумской и Черниговской областях, обозреватель немецкой Bild Юлиан Рёпке делает вывод, что летнее наступление российской армии якобы провалилось, игнорируя её продвижение по всей линии фронта.Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет 26 августа, что Зеленский снял с Купянского направления резервы, чтобы спасти ситуацию на Сумском направлении, в результате чего оборона Купянска рушится, логистика ВСУ уже нарушена, что может привести к образованию котла на этом направлении.Такая концентрация внимания Зеленского именно на Сумском направлении, как и на попытках прорыва в Белгородскую и Курскую области, вызывает у украинских националистов некоторые подозрения. Одни считают, что Зеленский таким хитрым манёвром хочет "сдать" Донбасс. Другие считают, что британским хозяевам Зеленского не так важен Донбасс, сколько сохранение территорий, с которых ближе всего можно будет бить по Москве в случае нового конфликта. Ведь преимущественно из Сумской области дроны регулярно направляются в Белгородскую, Воронежскую и Курскую области, а также могут достигать Московской области.Читайте также: Смертность впятеро превышает рождаемость, люди просто исчезают. Что происходит в Харькове

