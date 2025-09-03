https://ukraina.ru/20250903/modi-chetyre-raza-ne-vzyal-trubku-sorokin-zayavil-chto-tramp-sovershil-oshibku-nadaviv-na-indiyu-1068032110.html

Моди четыре раза не взял трубку: Сорокин заявил, что Трамп совершил ошибку, надавив на Индию

Попытка президента США Дональда Трампа оказать давление на Индию через введение 50% пошлин на индийский экспорт провалилась — премьер-министр Нарендра Моди четыре раза проигнорировал звонки американского президента, демонстрируя новую реальность, где незападные страны больше не подчиняются диктату Вашингтона

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061080881_0:32:980:583_1920x0_80_0_0_31788effbc14debb609dcbde8b817c19.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт заявил, что мы наблюдаем практический демонтаж монополярного мира, где экономики незападных стран растут вчетверо быстрее западных, а их совокупный ВВП уже превышает показатель стран "семерки". Он отметил, что у незападного мира появились четкие лидеры: военный — Владимир Путин, финансово-экономический — Си Цзиньпин."Трамп сделал это, полагая, что деньги – основная мотивация людей. Он других механизмов просто не понимает, потому что всю жизнь жил в этой среде", — прокомментировал Сорокин провальную попытку Трампа через бизнес-элиты сместить Моди.По словам эксперта, несмотря на возможное падение индийского ВВП на 0,6-0,8% из-за американских пошлин, потеря лица для Индии была бы гораздо более серьезным ударом. В ответ на давление Трампа Индия наращивает импорт российской нефти, что принесет ей значительные доходы от переработки."Честно говоря, я не слышал, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь игнорировал звонки американского президента. Моди дал понять, что США нанесли без пяти минут четвертой сверхдержаве тяжкое оскорбление", — резюмировал Сорокин.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

