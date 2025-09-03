Моди четыре раза не взял трубку: Сорокин заявил, что Трамп совершил ошибку, надавив на Индию - 03.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250903/modi-chetyre-raza-ne-vzyal-trubku-sorokin-zayavil-chto-tramp-sovershil-oshibku-nadaviv-na-indiyu-1068032110.html
Моди четыре раза не взял трубку: Сорокин заявил, что Трамп совершил ошибку, надавив на Индию
Моди четыре раза не взял трубку: Сорокин заявил, что Трамп совершил ошибку, надавив на Индию - 03.09.2025 Украина.ру
Моди четыре раза не взял трубку: Сорокин заявил, что Трамп совершил ошибку, надавив на Индию
Попытка президента США Дональда Трампа оказать давление на Индию через введение 50% пошлин на индийский экспорт провалилась — премьер-министр Нарендра Моди четыре раза проигнорировал звонки американского президента, демонстрируя новую реальность, где незападные страны больше не подчиняются диктату Вашингтона
2025-09-03T06:30
2025-09-03T06:30
новости
индия
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061080881_0:32:980:583_1920x0_80_0_0_31788effbc14debb609dcbde8b817c19.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.Эксперт заявил, что мы наблюдаем практический демонтаж монополярного мира, где экономики незападных стран растут вчетверо быстрее западных, а их совокупный ВВП уже превышает показатель стран "семерки". Он отметил, что у незападного мира появились четкие лидеры: военный — Владимир Путин, финансово-экономический — Си Цзиньпин."Трамп сделал это, полагая, что деньги – основная мотивация людей. Он других механизмов просто не понимает, потому что всю жизнь жил в этой среде", — прокомментировал Сорокин провальную попытку Трампа через бизнес-элиты сместить Моди.По словам эксперта, несмотря на возможное падение индийского ВВП на 0,6-0,8% из-за американских пошлин, потеря лица для Индии была бы гораздо более серьезным ударом. В ответ на давление Трампа Индия наращивает импорт российской нефти, что принесет ей значительные доходы от переработки."Честно говоря, я не слышал, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь игнорировал звонки американского президента. Моди дал понять, что США нанесли без пяти минут четвертой сверхдержаве тяжкое оскорбление", — резюмировал Сорокин.Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250901/1067977508.html
индия
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0e/1061080881_49:0:921:654_1920x0_80_0_0_9bd1758fed65f99e6b0d5612f0e11159.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, украина.ру
Новости, Индия, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру

Моди четыре раза не взял трубку: Сорокин заявил, что Трамп совершил ошибку, надавив на Индию

06:30 03.09.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Попытка президента США Дональда Трампа оказать давление на Индию через введение 50% пошлин на индийский экспорт провалилась — премьер-министр Нарендра Моди четыре раза проигнорировал звонки американского президента, демонстрируя новую реальность, где незападные страны больше не подчиняются диктату Вашингтона
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин.
Эксперт заявил, что мы наблюдаем практический демонтаж монополярного мира, где экономики незападных стран растут вчетверо быстрее западных, а их совокупный ВВП уже превышает показатель стран "семерки". Он отметил, что у незападного мира появились четкие лидеры: военный — Владимир Путин, финансово-экономический — Си Цзиньпин.
"Трамп сделал это, полагая, что деньги – основная мотивация людей. Он других механизмов просто не понимает, потому что всю жизнь жил в этой среде", — прокомментировал Сорокин провальную попытку Трампа через бизнес-элиты сместить Моди.
По словам эксперта, несмотря на возможное падение индийского ВВП на 0,6-0,8% из-за американских пошлин, потеря лица для Индии была бы гораздо более серьезным ударом. В ответ на давление Трампа Индия наращивает импорт российской нефти, что принесет ей значительные доходы от переработки.
"Честно говоря, я не слышал, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь игнорировал звонки американского президента. Моди дал понять, что США нанесли без пяти минут четвертой сверхдержаве тяжкое оскорбление", — резюмировал Сорокин.
Саммит ШОС -2025. День второй - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
1 сентября, 10:43
Встреча Путина и Моди завершилась: опубликованы главные заявления лидеровВстреча президент РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди завершилась. Об этом 1 сентября сообщил корреспондент агентства РИА Новости
Полный текст интервью Николая Сорокина: Трамп испугался проблем с Индией и Китаем, а Россия готовит новые операции против ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИндияСШАВашингтонДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Моди четыре раза не взял трубку: Сорокин заявил, что Трамп совершил ошибку, надавив на Индию
06:24Посредник и гарант: какую роль могут сыграть США в работе Запорожской АЭС
06:24Борис Рожин: Осенью Россия заберет Покровск и Константиновку и начнет бить по украинской энергетике
06:18Страдают по Парубию и выписывают себе премии. Чем занимаются украинские элиты
06:07Экономика Украины и война: коммунальные беды, премьер Урсула и пролог к морской блокаде
06:00Эксперт: Индийцев мало интересует конфликт на Украине — многие даже не знают о существовании этой страны
05:30Михеев: Трампу "до лампочки" судьба Украины и России — он хочет Нобелевку и сделки
05:15Зеленский боится, что ему "отрубят башку" за отступление из Донбасса — Сорокин
05:00Украина не может повторить успех Израиля по уничтожению ПВО — Храпач
04:30Ищенко: Европа намеренно провоцирует войну с Россией, чтобы удержать США
04:12Горячая ночь ещё не закончилась: сводка ударов ВС РФ по объектам ВСУ и ВПК Украины на 4:00
04:00Сорокин: Трамп не может заставить Зеленского уйти из Донбасса — договоренность с Путиным под угрозой
03:58Путин прибыл на парад по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны
03:48Си Цзиньпин приветствует Владимира Путина и Ким Чен Ына на площади Тяньаньмэнь перед Парадом Победы
03:45Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Саратова
03:39Память о Второй мировой имеет огромное значение для глобальной безопасности — Нарышкин
03:17Наиболее значимые события 2 сентября по версии телеграм-канала Украина.ру
03:00Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
02:50Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги
02:42Опасность атаки БПЛА по регионам России. Сводка на 2:30
Лента новостейМолния