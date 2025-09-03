https://ukraina.ru/20250903/dvizhenie-avtotransporta-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1068072072.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено - 03.09.2025

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, в ночь на 3 сентября сообщает информационный центр, мониторящий ситуацию на автоподходах к мосту

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 185 транспортных средств. Время ожидание около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении инфцентра о ситуации на автоподходах к мосту по состоянию на 2:00 мск.Ранее для Крымского моста и Тамани была объявлена тревога по БПЛА, в настоящее время она отменена.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

