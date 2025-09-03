Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено - 03.09.2025 Украина.ру
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено - 03.09.2025
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, в ночь на 3 сентября сообщает информационный центр, мониторящий ситуацию на автоподходах к мосту
2025-09-03T03:00
2025-09-03T03:00
украина.ру
новости
крымский мост
автоперевозки
крым
керчь
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/05/1066470298_336:639:2616:1922_1920x0_80_0_0_cf6e95877890f1c4e78e462a6f1b5519.jpg
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 185 транспортных средств. Время ожидание около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении инфцентра о ситуации на автоподходах к мосту по состоянию на 2:00 мск.Ранее для Крымского моста и Тамани была объявлена тревога по БПЛА, в настоящее время она отменена.
крымский мост
крым
керчь
украина.ру, новости, крымский мост, автоперевозки, крым, керчь
Крымский мост, автоперевозки, Крым, Керчь

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

03:00 03.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, в ночь на 3 сентября сообщает информационный центр, мониторящий ситуацию на автоподходах к мосту
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 185 транспортных средств. Время ожидание около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении инфцентра о ситуации на автоподходах к мосту по состоянию на 2:00 мск.
Ранее для Крымского моста и Тамани была объявлена тревога по БПЛА, в настоящее время она отменена.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Крымский мост автоперевозки Крым Керчь
 
