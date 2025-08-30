https://ukraina.ru/20250830/voyna-modi-indiya-v-perelomnom-momente-globalnoy-politiki-1067895688.html

"Война Моди". Индия в переломном моменте глобальной политики

Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, конкретные детали этого визита будут обсуждаться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, в ходе личной встречи российского президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который впервые за семь лет приедет в Китай.

Укрепление связей между Россией, Индией и Китаем является исключительно важным событием для глобальной политики. Особенно в силу того, что Дели сближается с Москвой и Пекином вопреки жесткому санкционному давлению со стороны Вашингтона, который ввел 50-процентные пошлины на индийские товары – для того, чтобы правительство Моди отказалось от покупок российской нефти.Однако эти агрессивные действия пока что привели к совершенно противоположному результату, на который явно не рассчитывали в администрации Дональда Трампа.Индийское правительство отказалось уступать шантажу Белого дома, и пообещало руководствоваться в своей политике исключительно национальными интересами, даже если это не нравится коллективному Западу."Индийцы ведут себя так высокомерно. Они говорят: "это наш суверенитет. Мы можем покупать нефть у кого захотим". Глядя нам прямо в глаза, они говорят: "мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть", – рассказал торговый советник Белого дома Питер Наварро в интервью изданию Bloomberg.Наварро, видный представитель команды Трампа, который считается одним из главных стратегов санкционной войны против государств Глобального Юга, дошел до того, что назвал украинский конфликт "войной Моди". Потому что, по его мнению, индийцы якобы поддерживают за счет импорта энергоносителей российскую экономику.В то же время, Наварро безапелляционно пытается вбить клин между Индией и Китаем, настаивая на том, что Нарендра Моди должен отказаться от нормализации политических и экономических отношений с председателем КНР Си Цзиньпином."Индия, вы крупнейшая в мире демократия. Ведите себя соответственно! Встаньте на сторону демократий! Вы ложитесь в постель с авторитарными режимами. Но вы же ведете тихую борьбу с Китаем десятилетиями, они вторглись на вашу территорию. Они вам не друзья, ясно?", – эмоционально заявил американский чиновник.Но поучения и угрозы не работают. Индийцы готовы свернуть торговые отношения с белыми господами, которые грозят им своим кнутом. Как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Моди уже четыре раза отказался ответить на поступившее от Трампа предложение переговорить по телефону, демонстрируя, что он не боится вступить в конфронтацию с Белым домом.Согласно предварительным подсчетам экспертов, в результате трамповских пошлин объем индийского экспорта в США сократится в будущем году на 43% – с 86,5 до 49,6 миллиардов долларов, что нанесет американским компаниям ощутимые финансовые потери и резко усилит инфляцию на внутреннем рынке США.А импорт российской нефти в Индию, напротив, будет расти дальше, вопреки давлению Вашингтона.Как сообщает Reuters, в сентябре индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки российской нефти сразу на 10-20% – то есть, на 150-300 тысяч баррелей в сутки, что окончательно закрепит за "крупнейшей в мире демократией" статус основного мирового покупателя российского нефтяного сырья.Но двустороннее сотрудничество не ограничивается нефтяным сектором. Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на днях провели в Москве очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По итогам этой встречи они отметили – за последние пять лет объем товарооборота России и Индии вырос почти в семь раз, а Индия вошла в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Российской Федерации."Одновременно с увеличением объемов торговли расширяется и ее номенклатура. Помимо традиционных и устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минеральными удобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием.В свою очередь наша страна импортирует из Индии продукцию агропромышленного комплекса, лекарственные средства и субстанции, товары легкой промышленности, индустриальное сырье, оборудование и комплектующие", – подчеркивает Денис Мантуров.Активизация контактов между Москвой и Дели проявляется сейчас даже в культурной сфере. Государственный музей Востока впервые за четверть века обновил экспозицию искусства Индии, куда добавили целый ряд экспонатов, включая старинные скульптуры богини Дурги и бога Шивы. И такой символичный жест не остался без внимания в индийской информационной среде.Укрепляя давние дружественные связи с Россией, индийцы впервые за последние десятилетия взяли курс на дипломатическое сближение с Китаем. А это в корне подрывает многолетнюю стратегию США, которые всегда подталкивали эти государства к взаимному столкновению."Стабильные, предсказуемые и доброжелательные двусторонние отношения между Индией и Китаем, двумя самыми населенными странами на Земле, могут положительно повлиять на региональный и глобальный мир", – отметил сегодня Моди.Предстоящая встреча на саммите ШОС в Тяньцзине выглядит в этом свете как настоящий вызов западноцентричному миропорядку. Лидеры Китая, России, Индии и целого ряда других государств будут обсуждать ключевые вопросы глобальной повестки, не обращая внимания на мнение Евросоюза и США, которые практически исчерпали возможности санкционной войны со своими стратегическими противниками."Индийский кейс – переломный. Если Нью-Дели так и не прогнется под санкции и шантаж Вашингтона, продолжит закупать нашу нефть, то примеру Индии последуют и другие страны, что разрушит сам механизм санкционного влияния, доминирования в мировой торговле.США теряют хватку, Брюссель уже открыто посылают подальше. Санкции не гарантируют запрет на торговлю – лишь незначительно повышают цену издержек. Короче, новый мир уже на горизонте", – пишет в телеграме журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.Нападки на индийского премьера, которые позволил себе Питер Наварро, подчеркивают бессилие американской администрации, которая не смогла навязать индийцам свою волю с помощью драконовских пошлин."Они называют это "войной Моди". Но самое неприятно для них, что это "мир Моди". То есть, многополярный мир", – говорит о наступивших новых реалиях шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Подробнее об американо-индийском конфликте - в статье Ивана Лизана "Индийское TAKO: почему Моди не взял трубку, когда ему звонил Трамп"

