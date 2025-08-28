https://ukraina.ru/20250828/indiyskoe-tako-pochemu-modi-ne-vzyal-trubku-kogda-emu-zvonil-tramp-1067806180.html

Индийское TAKO: почему Моди не взял трубку, когда ему звонил Трамп

Индийское TAKO: почему Моди не взял трубку, когда ему звонил Трамп - 28.08.2025 Украина.ру

Индийское TAKO: почему Моди не взял трубку, когда ему звонил Трамп

27 августа вступили в силу введённые Дональдом Трампом 50%-е пошлины на часть поставляемых в США индийских товаров

2025-08-28T16:52

2025-08-28T16:52

2025-08-28T16:52

эксклюзив

индия

сша

россия

сергей шойгу

джо байден

дональд трамп

совбез

шос

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067805763_0:36:692:425_1920x0_80_0_0_c2512ef7950342db7bcd799768b8b94f.jpg

Соответствующий указ президент США опубликовал ещё в начале августа, однако дал правительству Индии во главе с Нарендрой Моди время на принятие условий США, требовавших отказаться от закупок российской нефти и открыть индийский рынок для американских сельскохозяйственных товаров.Политический контекстПошлины — или, в американской терминологии, тарифы, — которые так охотно вводит Дональд Трамп, являются, по сути, теми же санкциями, пусть и отличаются от них по форме, так как направлены на корректировку политики стран, в отношении которых они введены. Однако если санкции вводятся за конкретные нарушения, например в случае с Россией за попытку силового пересмотра миропорядка, основанного на правилах, то пошлинами США карают уже за сам факт более-менее суверенной экономической политики.Решение Трампа было политическим и последовало за сокращением с 50 до 10 дней ультиматума США к России с требованием прекратить боевые действия на Украине. Уже в момент введения ультиматума было очевидно, что его сроки для России не имели никакого значения, так как никакие ультиматумы по экзистенциальному для себя вопросу СВО она не примет и упрямо продолжит проводить специальную военную операцию. При этом рычагов влияния на Россию у США нет — инструментарий воздействия на неё был исчерпан ещё при Байдене. Поэтому в действительности США своим ультиматумом пытались повлиять на Индию — с Китаем после первой торговой войны у США шаткое перемирие и затяжные переговоры о торговом режиме.Затея с пошлинами в отношении продукции страны, обладающей наибольшей в мире численностью населения (Индия на 50 млн человек опережает Китай), изначально выглядела неразумной. Мало того, Трамп сделал всё, чтобы Индия отвергла его ультиматум.Вскоре после объявления о решении ввести пошлины против Индии Трамп сообщил о заключении с Пакистаном — заклятым врагом Индии — сделки о совместной добыче нефти, предположив, что Вашингтон когда-нибудь будет продавать нефть Индии. Для последней это стало оскорблением.Кроме того, Индия — страна-основоположник Движения неприсоединения, её премьер-министр Джавахарлал Неру был главным идеологом данного движения, чьи участники считали, что для защиты их национальных интересов необходимо избегать вовлечённости в конфронтацию сверхдержав. И тот факт, что США долгое время были единственной сверхдержавой, ничего не изменил.Мало того, Индия уже была под санкциями. После ядерных испытаний 1974 года сотрудничество с ней ограничили США и Канада. В 1998 году Индия провела серию ядерных испытаний, и против неё ввели уже полноценные санкции, большинство из которых сняли к 2001 году. Так что страна устойчива к санкционному давлению и обладает опытом обхода ограничений.Экономический контекстСША не учли экономические реалии Индии. Головная боль любых властей этой страны за последние 25 лет в сфере внешней торговли состоит в отрицательном торговом балансе: Индия больше покупает, чем продаёт. При этом разница между экспортом и импортом исчисляется десятками миллиардов, а на пике — в 2022 году — импорт превысил экспорт почти на 120 млрд долларов. В этих условиях любые попытки ограничить свободу экономического манёвра рассматриваются властями страны крайне нервно.А таких попыток хватало. В 2023 году страны G7 вели борьбу с российскими алмазами, принуждая их покупателей отказаться от закупок. В итоге было решено не возражать против закупок этих камней индийской промышленностью, но не допускать индийские бриллианты, изготовленные из российских алмазов, на рынок стран G7.Тогда же Нью-Дели на время приостанавливал платежи за российское оружие из-за опасений введения санкций со стороны США. А страна в этом оружии нуждалась — отношения с Пакистаном хуже некуда, а с Китаем – просто натянутые.И, наконец, стоит отметить попытки убедить, а теперь и принудить к отказу от российской нефти. В 2023 году Индия экспортировала нефтепродуктов на 79,5 млрд долларов, а товаров в США отгрузила на 81,4 млрд долларов. Строго говоря, вне зависимости от того, принял бы Нарендра Моди ультиматум Трампа или нет, Индия в любом случае теряла бы. Но с экономической точки зрения выгоднее было отвергнуть ультиматум.Пошлины Трампа распространяются не на весь индийский экспорт. По прогнозам, под ограничения попадёт 55% экспорта, и сильнее всего ограничения ударят по текстильной промышленности и производству ювелирных изделий, а производство электроники и фармацевтику не затронут вовсе. Для понимания: смартфонов и лекарств Индия экспортировала в 2023 году в США на 15 млрд долларов.Индия сохраняет свободу торговли и не позволяет создать прецедент, когда США что-то навязывают ей. 50%-ная пошлина состоит из двух частей: 25% за неэквивалентную (по мнению Трампа) торговлю с США и ещё 25% за сотрудничество с Россией. Обе части власти Индии считают несправедливыми и дискриминационными.Но хуже всего то, что США требовали снять ограничения на доступ к индийскому рынку сельскохозяйственной продукции, что сильно ударило бы по позициям местных мелких фермеров. Для понимания: в сельском хозяйстве занято около 45% жителей Индии, оно вносит около 18% в ВВП страны. Сельское хозяйство обеспечивает средства к существованию для 70% сельских домохозяйств, из которых 82% составляют мелкие фермеры с участками менее 2 гектаров. Количество хозяйств с площадью наделов менее 1 га с 1971 по 2011 годы выросло с 36 до 93 млн. Все эти люди — их сотни миллионов — являются электоральной базой Нарендры Моди, и уступки США по вопросу импорта сельскохозяйственной продукции равносильны политическому самоубийству.Поэтому шансы на принятие ультиматума изначально были крайне низкими. Также стоит отметить роль России для Индии.Значимость РоссииСССР и Россия никогда не выдвигали Индии политических требований, что с годами позволило Москве стать для Нью-Дели важным партнёром.Индия ежегодно импортирует нефти на суммы свыше 150 млрд долларов. Тот факт, что Россия столкнулась с проблемами со сбытом нефти, был воспринят индийским руководством как великое благо. Если в 2022 году Россия поставила в Индию 5 млн тонн нефти, то в 2023 году уже около 90 млн тонн, а Индия смогла воспользоваться геополитическими изменениями для получения скидки, которая в пересчёте на миллионы баррелей вылилась в солидную сумму. Поэтому не стоит удивляться тому, что в 2023–2024 годах Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию — интересы двух стран совпали, они зарабатывают вместе.Россия стала для Индии важным партнёром и в сфере безопасности. За 20 лет 65% российских поставок вооружений шли в Индию, а их общая сумма превысила 60 млрд долларов. Поставки идут и сейчас — портфель превышает 10 млрд долларов, и США этому сотрудничеству мешают, создавая с помощью санкций проблемы в расчётах за вооружения.Укрепляются связи в машиностроении. В 2023 году "Трансмашхолдинг" подписал с Индией контракт на поставку 120 электропоездов (1920 вагонов) Vande Bharat (собственная индийская разработка с трёхуровневыми плацкартными вагонами) на 6,5 млрд долларов, что стало крупнейшим зарубежным заказом в российском ж/д машиностроении. Производство поездов будет налажено в индийском городе Латур, все вагоны должны быть поставлены в течение пяти лет с момента подписания договора. После этого Kinet Railway Solutions (российско-индийское СП) будет осуществлять сервисное обслуживание техники на протяжении 35 лет.Россия с 1998 года строит крупнейшую в Индии АЭС "Куданкулам" с шестью энергоблоками ВВЭР-1000. Два блока уже запущены, четыре строятся. АЭС обеспечит 50% потребностей в электроэнергии штата Тамил Наду с населением 72 млн человек, а также треть потребностей соседних регионов — штатов Карнатака, Керала и союзной территории Пудучерри (суммарная численность населения этих регионов составляет около 100 млн человек).Кроме того, в 2023 году Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств в Россию, опередив лидировавшую последние два года Германию.И от всего этого Трамп требовалотказаться, поэтому неудивительно, что его ультиматум отвергли.Дружить против СШАВласти Индии на давление отреагировали комплексом мер как в контуре Россия-Индия, так и в контуре Индия-Китай.В Россию состоялся визит чиновников от индийского Минпромторга с подписанием протокола о расширении промышленного и технологического сотрудничества в области алюминия, а следом прилетел советник премьера Моди по нацбезопасности Аджит Довал, который встретился с секретарём Совбеза Сергеем Шойгу. Одновременно Путина пригласили посетить Индию — визит состоится до конца года, и, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, к тому времени планируется "подготовить солидный пакет документов".Одновременно Индия приостановила закупки американских самолётов Boeing P-8I Poseidon для своих ВМС и свернула переговоры о закупке истребителей F-35.Кроме того, Нарендра Моди в конце августа примет участие в ШОС в КНР, что станет первым визитом индийского премьер-министра в Китай за последние 7 лет. Параллельно президент Бразилии Лула да Силва планирует обсудить с лидерами Индии и Китая совместный ответ БРИКС на пошлины США.Вместо выводовТаким образом, Дональд Трамп внёс значимый вклад в укрепление как российско-индийских, так и индийско-китайских отношений, за что его стоило бы номинировать на Нобелевскую премию мира. Что же касается индо-американских отношений, то они сильно испорчены неразумным решением Трампа ввести пошлины. Рекомендовал ему пойти на этот шаг, по всей видимости, Питер Наварро — торговый советник Белого дома, который назвал конфликт на Украине "войной Моди", считая, что Нью-Дели финансирует СВО, а заодно сообщил о "высокомерии индийцев". В целом, с такими советниками Трамп вполне может обойтись и без врагов — сам со всем справится.В остальном же Индии остаётся лишь ждать, когда Трамп вновь подтвердит придуманную ему демократами кличку TAKO — Trump always chickens out (Трамп всегда трусит) — и отменит своё же решение по пошлинам. Благо, опыт пережидания у Индии большой, а Трамп уже не раз доказывал как свою непредсказуемость, так и предсказуемость — он четыре раза звонил премьеру Моди, но тот не взял трубку.Читайте также: Экономика Украины и война: индийский дизель, работорговля, мародёрство и отставка Котина

индия

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, индия, сша, россия, сергей шойгу, джо байден, дональд трамп, совбез, шос, f-35