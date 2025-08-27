https://ukraina.ru/20250827/smertnost-vpyatero-prevyshaet-rozhdaemost-lyudi-prosto-ischezayut-chto-proiskhodit-v-kharkove-1067728041.html

Смертность впятеро превышает рождаемость, люди просто исчезают. Что происходит в Харькове

Смертность впятеро превышает рождаемость, люди просто исчезают. Что происходит в Харькове - 27.08.2025 Украина.ру

Смертность впятеро превышает рождаемость, люди просто исчезают. Что происходит в Харькове

Первая столица Украины на днях отметила День города, который традиционно отмечают в день освобождения от нацистов в 1943 году. Однако сейчас он, по сути, не отличался от мероприятий Дня независимости – все упоминания об освобождении города тщательно уничтожались с 2014 года

На местном телевидении украинские псевдоисторики рассказывают, что Харьков якобы не был освобожден, а немецкие нацисты "сами отошли", после чего противоречат сами себе, рассказывая о многочисленных и "ненужных" потерях Советской армии в тот день.Помимо дежурных официальных речей и обещаний воевать с русскими, чиновники города не отметились никаким креативом, а бюджетники Харькова вышли исключительно, чтобы продемонстрировать культ вышиванки. Чем дальше ВС РФ продвигаются на востоке Харьковской области, окружая Купянск, тем чаще мелких чиновников и представителей грантоедской среды выгоняют на улицы, чтобы они хором скандировали "Харьков – Украина".По данным мэрии, в городе сейчас около 1,2 миллиона человек, из которых 200 000 – внутренние переселенцы (преимущественно пенсионеры). Если ранее Харьков считался столицей IT-индустрии Украины, то с каждым годом в нём остается всё меньше специалистов этой сферы.На этой неделе исследование компании DOU показало, что 48% украинских айтишников думают об отъезде за границу. Из них 14% уже активно готовятся к переезду. Среди основных причин – обстрелы, мобилизация и недоверие к власти. Чаще уехать хотят мужчины; молодежь до 25 лет (таковых 53%) и жители юго-восточных регионов. Из уже уехавших айтишников 37% не планируют возвращаться.Холодная статистика также говорит, что в Харьковской области смертность сейчас в 5 раз превышает рождаемость, хотя по темпам вымирания впереди всех Днепропетровская область.Харьковчанка Татьяна Юрченко, владелец бизнеса по производству полуфабрикатов, рассказывает "Украинскому радио", что за последнее время резко упала покупательная способность населения, которого тоже с каждым месяцем становится всё меньше. "Отток людей идёт из Харькова. Покупательная способность упала. Тяжело найти людей, которых можно привлечь к нашей деятельности потому, что очень тяжело стало находить наёмных работников. У нас оформлены работники, но самих харьковчан на производстве мало – больше переселенцев из Купянска и Волчанска. Люди за свой счёт снимают жильё. Сейчас у нас около 70 работников", - рассказывает Юрченко.Сейчас крупнейшим работодателем Харьковской области, по данным Opendatabot, является компания "Харьковоблэнерго", где официально работают почти 5 тысяч человек (в 2021 было более 6 000). Тем не менее, там постоянно требуются электромонтёры, которых берут даже без опыта работы, поскольку зарплаты там с 2022 года не только не растут, но и даже официально сокращаются. И хотя на предприятии обещают бронь от мобилизации, но при трудоустройстве нужно сначала пройти медкомиссию, после которой мужчина зачастую получает боевую повестку, так и не устроившись на работу.Однако предприятие постоянно попадает в коррупционные скандалы, связанные с кражей миллионов на электрооборудовании. Этим летом антикоррупционеры из НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы хищений на сумму 125 миллионов гривен на закупках для АО "Харьковоблэнерго". Им оказался брат совладельца "Квартала 95" и друга Зеленского Тимур Миндича.Тем не менее, харьковские комментаторы уверены, что он не окажется в "местах не столь отдаленных" - подобных прецедентов наказания за коррупцию при Зеленском не было. За решетку в концлагере Зеленского попадают совсем другие люди. На этой неделе на 4,5 года была осуждена харьковчанка, которую обвинили в "сливе" позиций ВСУ на территории Харьковского университета. В материалах дела в качестве обвинений упоминается, что женщина утверждала, что Харьков построен коммунистами, поэтому современная РФ, как правопреемница СССР, имеет на город все права.В понедельник 25 августа в Харьковской областной прокуратуре также сообщили о подозрении в госизмене священнику канонической УПЦ из Купянского района Харьковской области. Священника обвиняют в том, что он дал комментарий, в котором упомянул непреложный факт, заявив, что у украинцев и русских общая история и общее советское прошлое. Даже такие слова трактуют, как "подыгрывание российской пропаганде", словно Украина до 1991 года находилась где-то на другом материке.Как и в случае с цензурой в связи с годовщиной освобождения города 23 августа, в данном случае украинские власти вытравливают из памяти населения любые отсылки к общей истории и вообще какой-то близости к людям, которые проживают в 50 километрах от них в Белгородской области. По официальной версии, которую продвигает киевский режим, жители Украины всегда воевали с россиянами, которые чуть ли не биологически отличаются от них.Читайте также: Уничтоженный американский завод и истерика "экологов"-русофобов: что происходит в Закарпатье

