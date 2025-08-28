Главы МИД и МО ЕС обсудят в Копенгагене войну с Россией и отъём её денег - 28.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250828/glavy-mid-i-mo-es-obsudyat-v-kopengagene-voynu-s-rossiey-i-otm-e-deneg-1067763984.html
Главы МИД и МО ЕС обсудят в Копенгагене войну с Россией и отъём её денег
Главы МИД и МО ЕС обсудят в Копенгагене войну с Россией и отъём её денег - 28.08.2025 Украина.ру
Главы МИД и МО ЕС обсудят в Копенгагене войну с Россией и отъём её денег
Неформальная встреча глав МИД и МО стран Евросоюза по вопросам поддержки Украины и судьбы российских активов пройдёт в Копенгагене 28-30 августа, сообщается на сайте Европейского совета
2025-08-28T02:25
2025-08-28T02:27
украина.ру
новости
дания
мид
министр обороны
ес
нато
украина
россия
замороженные активы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058563690_0:316:3079:2047_1920x0_80_0_0_81906fded8f94d08f53160ed09c45ed7.jpg
"В рамках председательства Дании в ЕС Дания, совместно с Европейской службой внешних связей, организует неформальную встречу министров иностранных дел и неформальную встречу министров обороны. Эти неформальные встречи проводятся раз в полгода", - говорится в документе.Уточняется, что 28 и 29 августа министры обороны стран ЕС будут обсуждать темы сотрудничества в области безопасности и обороны, в частности, в отношении военной поддержки Украине и готовности к обороне. На встрече министров иностранных дел, которая запланирована на 29 и 30 августа, будут обсуждены стратегические вопросы, связанные с ролью и положением ЕС на мировой арене.В подробной программе указано, что министры обороны обсудят военную поддержку Украины 29 августа с 09:45 до 11:45 мск. Также уточняется, что министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос о российских активах 30 августа с 11:15 до 12:45 мск.25 августа издание Politico сообщало, что главы МИД стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа.В МИД РФ регулярно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.После начала СВО в 2022 году ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств ЦБ России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250827/kak-lishit-ukrainu-mifa-o-vozmozhnoy-pobede-vsu-i-otbit-u-evropy-zhazhdu-voyny-s-rossiey--krapivnik-1067745081.html
дания
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058563690_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed5fb83829e84e2e1d4d2ded52b68fc8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, дания, мид, министр обороны, ес, нато, украина, россия, замороженные активы, военная помощь украине
Украина.ру, Новости, Дания, МИД, министр обороны, ЕС, НАТО, Украина, Россия, замороженные активы, военная помощь Украине

Главы МИД и МО ЕС обсудят в Копенгагене войну с Россией и отъём её денег

02:25 28.08.2025 (обновлено: 02:27 28.08.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Неформальная встреча глав МИД и МО стран Евросоюза по вопросам поддержки Украины и судьбы российских активов пройдёт в Копенгагене 28-30 августа, сообщается на сайте Европейского совета
"В рамках председательства Дании в ЕС Дания, совместно с Европейской службой внешних связей, организует неформальную встречу министров иностранных дел и неформальную встречу министров обороны. Эти неформальные встречи проводятся раз в полгода", - говорится в документе.
Уточняется, что 28 и 29 августа министры обороны стран ЕС будут обсуждать темы сотрудничества в области безопасности и обороны, в частности, в отношении военной поддержки Украине и готовности к обороне. На встрече министров иностранных дел, которая запланирована на 29 и 30 августа, будут обсуждены стратегические вопросы, связанные с ролью и положением ЕС на мировой арене.
В подробной программе указано, что министры обороны обсудят военную поддержку Украины 29 августа с 09:45 до 11:45 мск. Также уточняется, что министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос о российских активах 30 августа с 11:15 до 12:45 мск.
25 августа издание Politico сообщало, что главы МИД стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа.
В МИД РФ регулярно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
После начала СВО в 2022 году ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств ЦБ России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Вчера, 17:31
Как лишить Украину мифа о возможной победе ВСУ и отбить у Европы жажду войны с Россией — Крапивник
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиДанияМИДминистр обороныЕСНАТОУкраинаРоссиязамороженные активывоенная помощь Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:25Главы МИД и МО ЕС обсудят в Копенгагене войну с Россией и отъём её денег
02:17ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву
02:05Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Саратова, — Росавиация
01:50Венгрия никогда не согласится на ускоренный прием Украины в ЕС — Сийярто
01:31Обзор главных событий 27 августа
01:14В небе уже три Ту-95МС и стратегический ракетоносец Ту-160
01:05Фронтовая сводка за 27 августа от телеграм-канала "Дневник десантника"
00:56Опасность БПЛА объявили в Ставропольском крае и Волгоградской области
00:44Два ракетных корабля ВМФ РФ готовятся ударить "Калибрами" из Чёрного моря
00:29Силы ПВО уничтожили над морем вблизи Севастополя три воздушных цели
00:14Силы ПВО уничтожили над регионами России 13 украинских БПЛА
00:00Истребитель ВКС РФ перехватил разведчик ВМС США P-8A Poseidon над Черным морем
23:42Украинцам придется мириться с некачественным хлебом по завышенным ценам из-за дефицита муки
23:13Польша лишает защиты 900 тысяч украинских беженцев: с 30 сентября они становятся нелегалами
23:00Российские "Герани" наносят удары по пригороду Днепропетровска. Главные новости к 23:00
22:33Массированный удар "Гераней": более 70 дронов атакуют объекты в 10 областях Украины
22:15Крещатик превратился в общественный туалет
22:09Leopard ВСУ пафосно стрелял по жилым домам для пиара, но был уничтожен российским дроном
21:43Зеленский отправляет Умерова и Ермака в Нью-Йорк для переговоров с командой Трампа
21:35Больше не братушки: поляки для украинцев превратились в "малых россиян"
Лента новостейМолния