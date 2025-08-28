Главы МИД и МО ЕС обсудят в Копенгагене войну с Россией и отъём её денег

https://ukraina.ru/20250828/glavy-mid-i-mo-es-obsudyat-v-kopengagene-voynu-s-rossiey-i-otm-e-deneg-1067763984.html
Неформальная встреча глав МИД и МО стран Евросоюза по вопросам поддержки Украины и судьбы российских активов пройдёт в Копенгагене 28-30 августа, сообщается на сайте Европейского совета
02:25 28.08.2025 (обновлено: 02:27 28.08.2025)
Неформальная встреча глав МИД и МО стран Евросоюза по вопросам поддержки Украины и судьбы российских активов пройдёт в Копенгагене 28-30 августа, сообщается на сайте Европейского совета
"В рамках председательства Дании в ЕС Дания, совместно с Европейской службой внешних связей, организует неформальную встречу министров иностранных дел и неформальную встречу министров обороны. Эти неформальные встречи проводятся раз в полгода", - говорится в документе.
Уточняется, что 28 и 29 августа министры обороны стран ЕС будут обсуждать темы сотрудничества в области безопасности и обороны, в частности, в отношении военной поддержки Украине и готовности к обороне. На встрече министров иностранных дел, которая запланирована на 29 и 30 августа, будут обсуждены стратегические вопросы, связанные с ролью и положением ЕС на мировой арене.
В подробной программе указано, что министры обороны обсудят военную поддержку Украины 29 августа с 09:45 до 11:45 мск. Также уточняется, что министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос о российских активах 30 августа с 11:15 до 12:45 мск.
25 августа издание Politico сообщало, что главы МИД стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ во время встречи 30 августа.
В МИД РФ регулярно заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
После начала СВО в 2022 году ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевёл Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств ЦБ России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
