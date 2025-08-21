https://ukraina.ru/20250821/unichtozhennyy-amerikanskiy-zavod-i-ukhilyant-pryatavshiysya-pod-ryasoy-svyaschennika-chto-proiskhodit-v-1067382410.html

Уничтоженный американский завод и истерика "экологов"-русофобов: что происходит в Закарпатье

В четверг, 21 августа, украинское Закарпатье подверглось ракетному удару — целью стало предприятие в городе Мукачево, бывшем венгерском Мункаче. Удар пришёлся по заводу электроники Flex (промышленная и телекоммуникационная продукция) и вызвал масштабное возгорание.

До сих пор по этому самому дальнему региону почти не прилетало. Он считался наиболее безопасным на Украине и был единственным регионом, где не действовал комендантский час. В четверг утром власти Закарпатья на всякий случай ещё раз пригрозили жителям, требуя не снимать последствия удара, но просили закрывать окна и реже выходить на улицу из-за обилия продуктов горения в воздухе.Предприятие, по которому был нанесён удар двумя "Калибрами", принадлежит американской компании, поэтому глава МИД Украины Андрей Сибига утром 21 августа призывал американцев вмешаться, чтобы защитить свой бизнес на Украине. "Это не первая атака России на американский бизнес в Украине. Ранее в этом году враг обстреливал офисы Boeing в Киеве и другие объекты", — сообщил Сибига.Примечательно, что власти говорят, что на предприятии на тот момент находились 600 человек, но они успели спуститься в убежище. Удар произошёл в 4 утра, что говорит, как минимум, о том, что американское телекоммуникационное предприятие работает в три смены, что нехарактерно для предприятий, выпускающих продукцию гражданского назначения.Ранее Закарпатье называли одним из тех регионов, где немецкая компания Rheinmetall планировала организовать производство вооружений для Украины. На днях власти Украины также с пафосом объявили, что в неком "защищённом месте" в Карпатах начато производство украинской баллистической ракеты "Фламинго" с дальностью до 3000 км, которая на деле является британской ракетой FP-5, демонстрировавшейся на выставке в Абу-Даби в начале текущего года.Обсуждают в регионе сейчас и теоретическое введение западных "миротворцев" на Украину в случае заключения перемирия. Располагаться они, по идее, должны тоже в безопасном районе, как раз где-нибудь в Закарпатье, а весь смысл этого шага — напугать Россию.Тем временем через Закарпатье продолжают бежать украинские мужчины, используя всё новые и новые методы. На этой неделе Госпогранслужба Украины заявила о задержании священника канонической православной церкви (УПЦ), который пытался провезти мужчину и тем самым спасти его, спрятав под рясой. Местный учитель географии и краевед организовал схему переправки через границу, используя свои знания местности.Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на днях заявлял, что беглецы вредят "имиджу Украины" в соседних странах и пообещал усилить наряды.В среду, 20 августа, украинские пограничники заявили о новой схеме, напрямую связанной с вырубкой карпатских лесов. Сразу девять беглецов нашли спрятанными между досками и брёвнами, которые вывозили в Румынию. Экологи утверждают, что в прошлом году масштабы незаконных вырубок достигли рекордных показателей. Несмотря на тотальную мобилизацию, чёрных лесорубов спокойно пропускают все блокпосты, хотя это преимущественно мужчины призывного возраста.Однако, помимо незаконных вырубок, карпатские леса вырубают также и в "борьбе за экологию". В частности, на втором месте по масштабам уничтожения карпатских лесов в организации Free Svydovets называют строительство ветряков — ветряных электростанций, когда в ходе борьбы за "зелёную энергетику" сводят подчас реликтовые леса, заодно уничтожая и местную фауну. Выработанную ветряками электроэнергию при этом планируют не использовать на свои нужды, а экспортировать в ЕС, как и древесину, вырубленную ради их строительства.Впрочем, экологов Закарпатья сейчас активно пытаются перенаправить в другую сторону — в русофобию, вместо защиты природы. Какой бы проект на Украине ни реализовывали, он рано или поздно туда скатится, иначе не будет получать финансирования. На этой неделе в Закарпатье разгорелся скандал вокруг "экоактивистов" организации "Save Пикуй" (одна из вершин региона).11 августа 2025 года на странице этой организации в Facebook* появилась резонансная публикация с открытыми призывами к дискриминации и разжиганию вражды в отношении граждан Украины из восточных областей. Жителей региона "экологи" призывали "подняться и выгнать со своей земли этих ублюдков с Востока", то есть переселенцев из восточных регионов страны.Лидером организации, по данным сайта "Голос Закарпатья", является киевлянка Наталья Вишневская, которая сама находится в регионе на тех же правах, что и жители Харькова. Примечательно, что при таком отношении к своим же гражданам на страницах организации красуется лозунг "Единая Украина".Из такой "единой страны" массово убегают не только жители восточных регионов, но и местные. На этой неделе украинское издание "Страна" в репортаже из закарпатского города Рахов отмечало, что сёла в этом районе почти опустели, а в самом Рахове вдвое убавилось население. "Людей нет. Куда все подевались? Мужчины уехали. Не на фронт, большинство — от него. Теперь и женщины за ними. Переселенцы вернулись или переехали дальше", — цитирует "Страна" публикацию Соломии Ганущиной из Львова, поражённой запустением региона.Директор местного деревообрабатывающего предприятия Ирина Мацепура рассказывает, что переселенцы там не задерживаются, но и местные активно выезжают на заработки. Только из Рахова с населением 16 тысяч человек, по её словам, ежедневно отходит по 5–6 автобусов в Чехию. Киевлянка Татьяна тоже рассказывает изданию, что в Закарпатье магазины пусты, некоторые даже закрылись, многие дома стоят пустые.И хотя это самый безопасный регион Украины, националистическая и экономическая политика киевского режима ведёт и к его опустошению.* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФЧитайте также: Растущая паника и ожидание "новой Бучи". Чем живёт город Запорожье

